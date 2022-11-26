TNL+ 2022/11/26,
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蘿蔔兩三事：喜歡冬夜來碗蘿蔔湯為一天收尾，但最難忘的還是美濃那盤辣醃蘿蔔

蘿蔔兩三事：喜歡冬夜來碗蘿蔔湯為一天收尾，但最難忘的還是美濃那盤辣醃蘿蔔
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

年輕時有次下高雄，路經美濃在路邊的小吃店填肚子，老闆送來的前菜就是辣醃蘿蔔。小小的白玉蘿蔔切成片狀，先用鹽醃一下出苦水，再放入米酒、辣椒醬放進冰箱醃個半天，吃起來口感脆嫩，大小又很剛好，吃了還想再吃，不知不覺一盤就吃下肚，還跟老闆多要了一盤。

蘿蔔季節

冬天是蘿蔔的季節，市場上的蘿蔔都由進口的山東蘿蔔變成國產蘿蔔，當季的國產蘿蔔甜脆很受歡迎，但一個蘿蔔很大，通常得分兩次煮；如果菜攤上有嬌小的白玉蘿蔔，我倒是會不嫌昂貴買個五、六條，酌量烹煮。

蘿蔔煮湯萬用，無論雞肉、排骨還是牛羊肉，甚至單純的魚或肉丸子，只要花點時間，都能輕鬆燉出一鍋好湯。首先是將蘿蔔削皮切塊，肉類汆燙過洗淨，然後兩樣放入鍋中，加一點米酒和鹽，燉一小時即完成。寒冷的冬天有鍋湯，頓覺晚餐作為一天的收尾，相當完整。

但簡單的東西最難做。我住的萬華是蘿蔔排骨湯的激戰區，但我總覺得最好吃的，還是祖師廟對面的「原汁排骨大王」。這家店本在祖師廟旁的違建當中，旁邊有牛肉大王、清粥小菜等相伴，環境不是很好。後來祖師廟旁的違建逐漸傾頹，排骨大王就在對街另租了店面，裝潢新穎了不少，當然也提高了價格。

排骨大王的排骨湯據說是老闆每日嚴選大塊排骨，和大塊蘿蔔一起熬煮，湯很甜，味道濃烈，和自家燉煮的清爽味道很不一樣。除了排骨大王，萬華也有好幾家賣排骨湯和高麗菜飯這些艋舺人的日常吃食小攤，和平西路上的「原汁排骨湯」生意也很好，價格比較便宜，但我個人還是比較偏好味道濃郁的排骨大王。

蘿蔔燉雞湯也很不錯，加一點香菇就是香菇雞，加一點菜脯就是菜脯雞，可以自生變化。客家人有吃一種黑色的老菜脯，可以跟黃色的菜脯、白蘿蔔搭配燉雞。「老菜脯雞湯」湯色較深，味道甘甜，是我冬天很喜歡做的一道湯品，若放隔夜味道更濃烈，酸味和甜味都很明顯，更加好吃。

如果是燉牛肉的話，我個人偏好紅燒。做法稍微複雜，但並不困難。首先還是汆燙番茄，水果都在番茄尾巴畫一個十字，水滾後以冷水沖沖，很簡單就能剝掉番茄皮，讓等等烹煮時鍋子美觀許多。再來是用同鍋水汆燙牛腩或者牛腱，我個人偏好台灣牛肉的牛腩，稍微硬一點、帶點筋，比較不會燉太久而失去口感。

然後是蔥薑蒜和一點花椒炒一炒，將牛肉和切塊的紅白蘿蔔、番茄和切細的洋蔥放入，加點豆瓣醬和醬油翻炒，如果想要顏色美，可加一點蕃茄醬調色。待覺得翻炒均勻，徐徐加入水、米酒或紹興酒，開小火燉煮，中間可以稍微翻攪避免黏鍋，約兩小時左右即完成。

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