2022/11/19,
中東

【圖輯】當肥沃月彎不再肥沃：每一口井都是乾的，伊拉克農民在絕望中自盡

【圖輯】當肥沃月彎不再肥沃：每一口井都是乾的，伊拉克農民在絕望中自盡
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

「肥沃月彎」是一條從地中海延伸到波斯灣的弧形地帶，這裡的農業在一萬多年前就已經發展起來。由於降雨量減少、數十年的衝突以及流經底格里斯河和幼發拉底河的水量減少，伊拉克遭受了三重打擊。

阿巴斯・埃爾萬（Abbas Elwan）一口接一口地鑽井，拼命在伊拉克南部乾涸的農田裡尋找水源。在8月份再次鑿井失敗後，他從家中廚房裡拿出一把槍，在黑夜裡自盡。埃爾萬的弟弟阿里（Ali）說，那是哥哥最後的希望。

農民埃爾萬每月領取200美元的失業津貼，但由於作物減產和食品價格上漲，他負債累累；加上鑿井一直沒有找到水源，62歲的他在絕望中結束了自己的生命。

埃爾萬每口井的開鑿費用相當於他每月的津貼。每次挖到的水會持續幾天，但不久後就乾涸。阿里說，整個家族連飲用水都很難找到。

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埃爾萬的照片｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

伊拉克官員和水資源專家表示，在過去三年中，每年雨季來得晚、結束得早。

「肥沃月彎」是一條從地中海延伸到波斯灣的弧形地帶，這裡的農業在一萬多年前就已經發展起來。由於降雨量減少、數十年的衝突以及流經底格里斯河和幼發拉底河的水量減少，伊拉克遭受了三重打擊。

伊拉克總統阿卜杜勒・拉蒂夫・拉希德（Abdul Latif Rashid）在埃及舉行的氣候峰會上表示：「沙漠化威脅著伊拉克近40％的國土——這裡曾經是區域內最肥沃、最富饒的國家之一。」

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Photo Credit: Reuters / 達志影像

作物歉收

華盛頓獨立能源和水資源專家、伊拉克能源研究所（Iraq Energy Institute）高級研究員哈里・伊斯特帕尼安（Harry Istepanian）表示，從土耳其流經兩河流域的水量減少，導致雨水不足時，下游的伊拉克就會面臨乾旱。

巴格達方面認為，河流上游的土耳其大壩，正在攔截兩河流域的水資源。不過土耳其卻說，從未改變河流的流向，或切斷任何水源。

土耳其駐伊拉克大使進一步表示，乾旱也襲擊了土耳其，伊拉克政府應該更謹慎規劃水資源，而不是把責任丟給別人，要求更多的水源。

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一條新開的水渠｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

伊斯特帕尼安說，由於大壩和乾旱的雙重因素，今年流入伊拉克兩河流域的水量已經降到往年的五分之一。他還進一步分析，由於管理不善、非法抽水、以及幾十年戰爭後老舊、漏水的基礎設施等原因，伊拉克用水效率低下，加上人口迅速增長，惡化缺水危機。

根據聯合國糧食及農業組織（FAO）資料，伊拉克靠雨水灌溉的作物，如小麥和大麥等，近90％都面臨歉收。「這是連續第四年的乾旱，天氣預報看起來也不容樂觀，水庫完全沒有作用了。」伊拉克水利官員哈札利（Ahmed Al-Khazali）說。

不僅是兩河下游地區，在伊拉克北部和敘利亞，同樣面臨降雨量和河流水量減少，加上區域衝突對農村的破壞，影響不會比下游還小。

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民眾在接取民生用水｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

為水而戰

在庫德人所在的伊拉克北部，今年小麥產量下降了70％，該地區農業部水資源官員薩利赫（Karwan Sabah Hama Salih）說，這逼得許多農民開始挖井：「挖井不是一個通盤性的解決方法，但我們沒有更快的替代方案了。」

在邊境另一邊的敘利亞，幼發拉底河上的水壩水位已經下降了五公尺，導致水庫蓄水量不足，農民們難以獲得水資源。

據好幾名部落首領和伊拉克官員的說法，在伊拉克南部，對水資源的爭奪正在加劇農村之間的爭端和衝突。

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乾涸無水的水渠｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

今年10月，社群媒體上的一段影片顯示，安全部隊與農民在穆薩納省（Al-Muthana）的一條水渠上扭打起來，造成30人受傷、11人被捕。

這起衝突的起因，是水利部門的工作人員要更換水渠中的配水管線，但水位已經低於管線，下游居民擔心這是為了從那裡引走更多的水，最終導致了衝突。

當地部落首領拉希姆（Maksad Rahim）站在一個幾乎乾涸的水渠分支旁說，他記得當時水渠裡水清澈，風景綠樹成蔭。

「現在有這麼多的沙塵暴，是因為沒有過往的植物和樹木來保護我們。」拉希姆如是說。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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