2022/11/26,
政治

【2022九合一選舉】民進黨地方選舉大敗，蔡英文辭黨主席負責、蘇貞昌請辭被慰留

【2022九合一選舉】民進黨地方選舉大敗，蔡英文辭黨主席負責、蘇貞昌請辭被慰留
Photo Credit：民進黨直播

我們想讓你知道的是

作為執政黨主席的蔡英文，除了感謝全黨團結努力外，也選擇承擔所有責任，即刻起辭去民進黨主席一職。而行政院長蘇貞昌則口頭請辭，但被蔡英文總統慰留繼續留下來打拚，確保各大政策能持續推動。

民進黨於今（2022）年九合一選舉，在22個縣市當中僅能拿下5席，兼任民進黨主席的總統蔡英文晚間召開記者會發表談話，宣布即刻請辭民進黨主席一職，對地方選舉的結果負起完全的責任。

蔡英文代表民進黨，感謝國人的支持與鞭策，民進黨選舉的成績不如預期，但會虛心接受選舉的結果，也接受台灣人民的決定。

作為執政黨主席的蔡英文，除了感謝全黨團結努力外，也選擇承擔所有責任，即刻起辭去民進黨主席一職。她表示，雖然中央執政很努力，但面對這樣的結果，有許多需要深刻檢討的地方，例如沒有突破地方政治結構，地方的經營和人民的期待有不小差距，地方的深耕和人才養成也不足，更沒有讓台灣人民再次感動、贏得人民託付，「在民意面前，政黨是渺小的，政治人物是渺小的」。

蔡英文也指出，行政院長蘇貞昌剛剛口頭請辭，但她請院長繼續留下來打拚，確保各大政策能持續推動。

民進黨秘書長林錫耀接受媒體提問，針對民進黨本次提名是否出了很大的問題，林錫耀表示，這個問題會列入檢討範圍，不過對民進黨來講，雖然大部分是以徵召方式來決定，也是經過黨內民主程序，經過全代會、中執會決定的徵召。如果協調不成，幾乎都有做內部民調，最後決定的時候也是由選對會9位選戰經驗豐富的人，用共識決的方式做決定。

至於新任黨主席何時會選出，林錫耀表示，民進黨黨章的規定非常明白，黨主席如果是由總統兼任，那他一旦出缺，會盡快在中常委、中執委中互推一人擔任代理黨主席。再來依照黨章的規定，出缺的任期超過一年，就必須依照制度辦理黨主席補選。

未來黨主席補選程序怎麼走？林錫耀指出，會尊重未來的黨的機制來決定。不過如果參照2018年，那時也是地方大選選舉結果不如人意、蔡英文請辭，事後大概1個多月的時間完成補選和交接。

民進黨選對會由總統蔡英文擔任召集人，成員包含副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、立法院民進黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、前交通部長林佳龍、民進黨秘書長林錫耀和前秘書長洪耀福。

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責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範


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