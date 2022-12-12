2022/12/12,
醫療

降血脂藥物 vs. 保健食品，美國最新研究：保健食品與安慰劑一樣，無顯著效果

降血脂藥物 vs. 保健食品，美國最新研究：保健食品與安慰劑一樣，無顯著效果
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

低劑量的降血脂藥物-冠脂妥跟安慰劑比起來，在28天內可以降低平均約35.2%的低密度膽固醇（LDL-C）；然而其他六種保健產品跟安慰劑比起來，並沒有很顯著的差異。

高血脂是造成腦中風、心血病的主因之一，然而造成高血脂的原因往往與生活習慣脫不了太大關係，近幾年保健食品的風潮崛起，有許多都標榜說能夠降血脂，但到底有多少功效，一直是個疑問，剛好有一篇最新的期刊文章去研究了這個問題，就讓小編把重點整理給大家吧！

低劑量降血脂藥物與各大降血脂的保健食品大車拚

這是一篇於今（2022）年11月6日，發表美國心臟病學院雜誌（JACC）的研究文章，研究人員針對190位40-75歲、低密度膽固醇（LDL-C）數據介於70-189 mg/dL、並且沒有心血管疾病史的民眾，分成8組，各別服用6種市售常見的降血脂保健食品（如下表）、低劑量（5 mg）降血脂藥物-冠脂妥（Rosuvastatin）以及安慰劑，追蹤使用28天後LDL-C的抽血數據變化情形。

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PK結果，藥物有顯著差異，但其他保健食品與安慰劑一樣，無顯著效果

實驗結果在民眾眼裡可能很出乎意料，但是在醫生眼裡卻可能是十分正常。低劑量的降血脂藥物-冠脂妥跟安慰劑比起來，在28天內可以降低平均約35.2%的低密度膽固醇（LDL-C）；然而其他六種保健產品跟安慰劑比起來，並沒有很顯著的差異。

比較表
圖片翻譯／編輯：家天使編輯團隊。｜Photo Credit: 《美國心臟病學院雜誌》

結論：想要預防高血脂，諮詢專業醫生最有效

保健食品真的是五花八門，很多都沒有科學證據具有療效，或是有些的確有效果，但需要正確的使用方式，因此若是真的要控制血脂，會建議可以諮詢醫生的意見，並且也可以依照以下方式來做：

  1. 改變生活習慣是最重要的：飲食調整、規律的運動、體重控制及戒菸等，不只可以降血脂，也可以預防心血管疾病的發生。
  2. 持續追蹤：血脂控制是長久的事情，定期檢查血脂肪數值；若有用藥，應按時服用，若是控制得宜，是有機會停止用藥的，但不要任意增加或減少藥量。
  3. 服用藥物時的禁忌：不可與葡萄柚汁併服。避免喝酒，因為飲酒會增加體內三酸甘油脂。若已經有使用紅麴、魚油等保健食品，請於看診時告知醫師。

本文經家天使授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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