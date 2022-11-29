《勝出99%人的成癮式學習法》：五分鐘就能輕鬆固化記憶的「回顧學習法」

文：粂原圭太郎

五分鐘就能輕鬆固化記憶的「回顧學習法」

每個人都希望能把需要記住的事情瞬間記錄在腦海。

只要能將記憶固化、不再遺忘，就能取得好成績，讓人持續地快樂學習。

這種看似癡心妄想的願望，其實完全可以實現。

而且，只需要五分鐘就夠了。

很多人在學習的時候，做完一道題目、對一下答案就覺得萬事大吉。這其實稱不上學習。

聰明的人不會停在這裡，而是會回過頭再看一次，牢記在心以後再繼續下一步。

「學習的訣竅是什麼？」應該有很多人答不出來，只知道傻傻地學習。

正是這樣的「回顧」，才能發揮固化記憶、提升成績的明顯效果。

如果不停下來回顧一下，只是馬不停蹄地前進，走得愈遠就會忘記得愈多。以後再回頭看的話，很可能什麼都想不起來，變得手足無措。

正如「艾賓浩斯遺忘曲線」告訴我們的，不斷地進行回顧，可以提升記憶的固化率。

在這裡，要登場的就是「回顧學習法」。

每看教材的一到兩頁，就在適當的地方停下來一次，花大約一到五分鐘的時間回顧自己現在正在學習的內容。回顧的時間可以根據教材的分量和難易度進行增減。

在進入下一個環節的同時，還要反覆回顧每個小段落，然後是更大的段落，最後是整體的章節，每個項目都要進行回顧。

只要養成「回顧學習法」的習慣，就能輕鬆固化你的記憶。

根據科目類型不同，「回顧學習法」的做法也會有所不同。

1. 需要背的情況

對於歷史等需要背的科目，首先要確認「目錄」「標題」和「粗體字」的內容。因為必考的要點都集中在這些地方。

其他關於學習方法的書籍中也經常提到這種方法，但除此之外，我還會確認事件發生的原因。

例如，第一次世界大戰的爆發，是由於歐洲的產業發展導致生產過剩，多國侵略他國企圖進行殖民統治，而入侵國之間又產生了對立衝突所導致的。

在這樣的背景下，奧匈帝國的皇儲被塞爾維亞民族主義者暗殺（塞拉耶佛事件），以此為導火線，俄羅斯、德國、英國、日本等國家都參與了戰爭，引發了世界大戰。我會像這樣確認每件事的來龍去脈。

這樣做，能夠關注到每件事的本質，會在記憶中留下深刻的印象，比起死記硬背更輕鬆，而且不容易忘記。

應試學習中最重要的就是要弄清楚「原因」。只要知道了原因，自然而然就能匯出結果。

「回顧學習法」的要點是不要在回顧上花費太多的時間，對於事物的本質部分，要最優先進行回顧。

2. 需要理解的情況

對於數學等需要理解的科目，要多多回顧自己最不擅長的地方。

例如下面的這個問題：

同時投擲兩顆公正的骰子，出現的數字分別用a和b表示。

a×b=6 時的情況有多少種？ 求b/a等於偶數的機率。

第一個問題很簡單，學生通常容易答錯第二個問題。兩顆骰子出現的組合是6×6種，即一共36種組合，只要從中找出b/a為偶數的情況，就能求出答案（解答：(1) 4種。(2) 1/6。）

這是我在教一位國小生數學時所出的題目，但那個學生卻回答成「當a等於1的時候」。像這種因為理解錯誤而答錯的問題，看到解答時不要覺得「完了，錯了」而放棄，而是要再一次自己重新解答，看看是否能夠答對。

這一到五分鐘的回顧，可以在下課後或結束了一天的學習之後進行。

我傳授給學員這個「回顧學習法」的約莫兩周後，就收到了「我掌握了這個學習方法」「我在小考中拿到了好成績」的回饋。我也想大聲地告訴大家，這真的是一種簡單但立即見效的方法。

「回顧學習法」不僅能夠固化記憶，也相當有助於排定事情的優先順序。

只要將自己的弱點可視化，將它視為要解決的優先事項，就可以再進到下一步。

那些考進東大和京大的學生，他們都會經常進行這種自我分析。

因為他們都想在學習的時候儘量不白費工夫，輕鬆考上理想學校。

在使用「回顧學習法」的階段，不要盲目地一把抓，而是要精確找出弱點，並儘快解決問題，這樣才是高效的學習方式。

看清自己的弱點並克服它，就會不斷進步，並因此獲得成就感。

只需要短短五分鐘的時間，你就能進入沉浸式學習的正向循環。

書籍介紹

本文摘錄自《勝出99%人的成癮式學習法：同步提升邏輯思維、記憶力和專注力，輕鬆成為「會學習的人」》，遠流出版

作者：粂原圭太郎

譯者：富雁紅

momo網路書店

Readmoo讀墨電子書

Pubu電子書城結帳時輸入 TNL83 ，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）

，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用） 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

日本最強金頭腦密技大公開！讓學習，像沉迷遊戲一樣專注！

頂尖學霸．頭腦競技冠軍告訴你勝出99.99%人的學習最強秘訣

本書提供50多個讓你「樂於學習」的超實用技巧，

讓你學習就像上了癮，像溜滑梯一樣停不下來！

無論是檢定考試、學習測驗、提升成績、實現目標，

或是其他必須學習的項目、必須記住的東西，

你都能夠透過最短捷徑到達終點。

大多數人覺得學習就像爬山登階梯，困難又辛苦；但那些會學習的人，總是能夠輕鬆抓住學習的竅門，讓學習變成一件順理成章、高效又有樂趣的事情。

作者為日本頭腦競技冠軍，並曾創下成績PR值99.99的紀錄。他將自己親身驗證、確實有效的學習秘訣，整理成一套人人可以自學的知識體系。本書提供了可立即實踐的多種方法，從各層面出發，幫助讀者克服學習困難，達到高效學習、持續學習。

透過本書，你將能達到以下的目標：

從「被迫學習」變成「主動想學」，告別學習拖延症。 讓學習可以變得像沉迷賭博、電玩一般專注又有趣。 讓你的學習力和腦力達到極致，在最短時間內獲得成果。 養成聰明人都有的快樂學習習慣，學習起來毫不費力。 學習成效勝過99.99%的人，無論學習新技能、考試或晉升都無往不利！

人人都有「學習」的能力。只要用對方法，讓學習變成一件快樂的事情，就能自然而然地堅持下去，獲得最好的效果。本書透過相關方法的深入介紹，向追求主動學習的讀者傳授有效的學習法。