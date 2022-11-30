《不服從的藝術》：為什麼有時被制度欺負的人，反而比享有特權的人更用力捍衛制度？
我們想讓你知道的是
作者近期的研究，都在探討「有創新思想的人，如何有效表達看法」。他整合了關於情緒、自我調節、創意、說服力、少數群體影響力、政治心理學、群體動力學等領域的發現，提出本書中的實用策略。
文：陶德．凱希丹（Todd B. Kashdan）
【以服從之名，我們犧牲了什麼】
人的天性就是討好
任何一個會打籃球的小孩都知道，罰球有兩種方法，一種很簡單，一種沒那麼簡單。簡單的是「蹲馬桶罰球法」：站在罰球線，雙腳打開開，雙手拿著球在雙腿之間前後晃啊晃，接著順勢把球拋向籃框。這種姿勢很醜，但進球真的超容易！名列NBA史上最偉大籃球員及名人堂成員的瑞克．貝瑞（Rick Barry）用這種蹲馬桶罰球，在他十年NBA職涯中罰球命中率高達不可思議的百分之九十。他在最後兩個賽季總共投了三百二十二個罰球，只有十九球未投進，命中率高達令人難以置信的百分之九十四點一！
相較之下，現在的最強球員、人稱籃球小皇帝詹姆士（簡稱詹皇），不是用這種方法來投罰球，他光是在某個賽季就有一百三十二個罰球沒進，命中率僅有百分之七十三點一。
詹皇是用另一種比較難的方法投罰球（而且根據多位運動科學家的說法，這種方法也比較難投進），也就是「過頂投籃」：雙手持球至眼睛高度，一隻手撐在球的底部，另一隻手在上方穩住球；瞄準籃框後，支撐球的那隻手用力翻動手腕，給球一個力道飛向籃框。這種方法也是雙手並用，可是兩隻手承受的球重完全不同，各自要做的事也不一樣。你主要靠支撐球的那隻手給予球往前飛的力道，上方那隻手只是賦予方向而已。
如果要投出最佳軌跡，你的手腕快速把球推出、球輕輕離開你的手指時，球必須以向上四十五度到五十二度的拋物線飛出。然而，如果球拋出去的時候自體旋轉的方向是向後旋轉，那它碰到籃框時速度和力道都會明顯減弱，如此一來這顆球可能最後只會打到籃板、反彈後落下。
我想各位已經可以想像兩種投球方式的畫面了。把兩種罰球投法的步驟分解開來看，就像是在看一場結果不容置疑的物理實驗，所以不意外，許多傑出球員用過頂投藍的方式投罰球依舊很難投進。同樣位列NBA名人堂的張伯倫（Wilt Chamberlain）在整個籃球職涯中罰球命中率只有百分之五十一點一，另一位名人堂成員俠客歐尼爾（Shaquille O’Neal）也只有百分之五十二點七。
既然瑞克．貝瑞的蹲馬桶罰球法簡單又命中率很高，你可能以為肯定會有一大堆職業球員和大學球員都想採用，尤其那些練過無數次罰球，命中率仍然欠佳的球員應該更會搶著練習蹲馬桶。但你錯了。整整三十五年，沒有任何一個NBA球隊向瑞克．貝瑞請教他的罰球方法；全國大學球隊裡也只有兩名球員會用這種簡單的方式投罰球，其中一個還是瑞克．貝瑞的兒子。整個籃球界都覺得這種拋大石投法很娘，球員拉不下臉用這種方法投球。
前NBA球員俠客歐尼爾明明罰球命中率超低，但他居然公開表示自己「寧可一球都罰不進，也不用這種阿嬤罰球法，實在丟不起這個臉」。另一位同樣罰球命中率超低的球員安德烈．卓蒙德（Andre Drummond）堅持拒絕阿嬤投球法，他說：「我鄭重聲明，我絕對不會用這種投法。」
這時我們就要好好稱讚一下張伯倫了。一九六二年的某個賽季（他進入職籃大約十年後），他鼓起勇氣嘗試蹲馬桶罰球法，而且效果奇佳。該賽季他每場比賽平均拿到五十點四分，而且罰球命中率從慘不忍睹的百分之三十八提升至不算太高但也算不錯的百分之六十一。在一場精彩賽事中，他甚至拿下驚人的一百分，三十二個罰球裡投進廿八個。然而，他後來卻沒有堅持使用這種簡單有效的投法，又繼續以過頂投籃投罰球，於是命中率再度下滑。
他為什麼要回去用比較不容易命中的投法呢？ 他在自傳中解釋說：「因為我覺得用蹲馬桶投法看起來很蠢。我知道我這樣想是不對的，我知道歷史上有些罰球神人就是這樣投，現在NBA罰球最強的瑞克．貝瑞也是這樣投，但我就是做不到。」
仔細想想，球團支付職業球員嚇死人的高薪，不就是要他們在比賽中盡量得分、力求獲勝嗎？ 但張伯倫卻寧可犧牲得分機會、寧可辜負隊友的努力和粉絲的期待，只因為不想「看起來很蠢」。其實不只他這麼做，無數職籃球員和大學籃球員一直以來也都如此。NBA球員的罰球命中率平均大約百分之七十五，大專院校球員大約百分之六十九，雖然這樣的命中率也不錯，但跟瑞克．貝瑞根本沒得比，而且幾十年來這個平均值一直沒有增長。雖然這些職業球員或大學球員可能都是籃球奇才，但他們卻沒有膽量挑戰現狀，無法成為理想型反抗者，無法藉由一個簡單的改變來提升自己的表現。
我們不用苛責這些球員，勇敢反抗現況、挑戰主流思想的人本來就很少，像是前南非總統曼德拉（Nelson Mandela）、女權運動家蘇珊．安東尼（Susan B. Anthony）、美國廢奴運動家哈莉特・塔布曼（Harriet Tubman），天才博學家達文西（Leonardo da Vinci）、現代舞之母瑪莎・葛蘭姆（Martha Graham）和耶穌。我們之所以知道這些人的大名，不只因為他們的驚人成就，更因為他們是那個時代少數敢於挑戰傳統思維、追求進步的勇士。
近幾十年來，社會心理學家和其他領域的學者已發現我們一般人「從眾」和「遵從主流」的傾向極為強烈。學者們研究了某些特定情緒，它們會導致我們為了被他人喜歡，甘願做出愚昧甚至自毀的行為。在我們探討如何成功挑戰主流思想之前，應該要先瞭解：為什麼鼓起勇氣挑戰現狀，竟是如此困難，以及為什麼在說服他人一起質疑過時的、不良的傳統之前，要先走一段漫長又艱辛的路。
我們以前都是這樣做的
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AI競賽常勝軍！淡江大學吸引菁英企業合作，打造下世代競爭力
我們想讓你知道的是
全球 AI狂潮襲捲各行各業，台灣準備好了嗎？答案是YES！AI領域近年表現最出色的高等教育機構之一，就是淡江大學；過去四年，淡江有多組師生團隊參與「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」，投入科技、精密製造、零售服務、體育運動、數位政府、智慧醫療等各種產業實戰場域練兵，不僅勇奪無數獎項並申請多項專利，還因此成立了AI創智學院。
神秘客稽查門市據點，運用 AI 可糾正服務人員的專業度？學習手語時不知自己的比劃是否正確？讓 AI 來擔任你的手語學習助教。走進圖書館，不知道該借什麼新書來看？放心，AI 推薦書單給你。棒球賽事的精彩雙殺畫面不能錯過？AI幫你精準辨識並鎖定，剪輯出最佳版本。
淡江大學AI團隊，產業實戰競賽常勝軍
AI應用的五花八門，不是紙上談兵，有很多企業面臨的問題，都已由淡江大學的AI團隊提出具體解方，並不斷與產業合作，優化AI的整體表現。淡江大學資工系特聘教授張志勇，從「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」 第一屆舉辦，就與國立台北商業大學廖文華教授、淡江大學游國忠教授合作，曾經帶領「AI因由夫來」、「馬訓冷凝」等多支跨校團隊投入，每年都獲得優等、傑出、特優等名列前茅的獎項。
例如「AI因由夫來」團隊，由9位淡江大學研究生組成，替產業的各種不同情境解題，例如設計問答機器人來協助紡織廠員工的產線作業。而今年最新的成果，則是利用AI判斷棒球賽事中的野手撲殺鏡頭，能夠在長達3小時的比賽影片中，快速擷取出精彩三振畫面。
「馬訓冷凝」隊目前由淡江大學游國忠教授指導，曾經針對染色機優化撰寫AI演算法、也將AI導入遊蕩犬隻的監測及預警。今年特別針對手語學習，開發AI辨識系統，為聽語障族群簡化學習過程並加強對外溝通。
培育人才滿足產業需求，淡江成立AI創智學院
上述淡江大學的AI團隊們，藉由「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」的競賽，與產業出題方跨域合作，不斷地鍛煉實戰經驗，因而得以與產業實務高度接軌，提早了解產業對AI的需求，也培養了學生必要的職場溝通及AI專業技能。
如此優異的表現，吸引了各領域的企業龍頭高度關注，例如台灣微軟便在2020年邀請淡江大學參訪，並成為策略夥伴，因此催生了淡江大學的第九個學院—AI創智學院。而其成立宗旨是 – 培養學生成為各個產業領域，解決問題的關鍵人才，這也與此計畫的目標「投資人才、創造未來」深切呼應。
五大AI學程人才能量爆發，菁英企業爭相合作
AI創智學院目前已成立人工智慧系，並規劃完整的五大學程：人工智慧(AI)/人類智慧(HI)、數據科學、物聯網、雲霧邊緣計算、創新與創業；目的是為學生打造個性化與適性化的學習路徑，不論是淡江大學自行創新的數位教學，或是國際證照的取得，都能透過實體和數位課堂、工作坊、研習營，來培養以AI進入產業的競爭優勢。
淡江大學長期蓄積的AI人才能量，在過去兩年也吸引穩懋半導體、正崴集團、ViewSonic、宏泰集團、協易機械、遠傳電信、台灣世㬢等菁英企業，尋求產學合作，希望借重AI的力量，讓台灣在高科技、精密製造、下世代顯示、通訊、公共工程等領域，持續創新，並維持領先優勢，用AI打造台灣的全新競爭力。
開啟前瞻思維、產業視野，台灣新世代的AI生力軍
在甫揭曉的2022 AIGO競賽中，淡江大學組成的AI跨校團隊又再度傳出捷報，勇奪4項優等、3項佳作，拿下180萬元的總獎金。更重要的是，這些優秀的學子，因為接受淡江大學的AI養成教育，以及AIGO競賽的實戰洗禮，已成為兼具前瞻思維、產業視野以及AI專業的種子人才，也是台灣迎接全球AI狂潮的新世代生力軍。
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