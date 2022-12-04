傳統優勢 vs. 輕量優勢，野營菜鳥的第一顆登山包該怎麼買？

文：Lig Lin

想買登山包不難，關鍵字輸入後，將跑出一堆購物網、戶外用品店和別人做好的功課，眼花撩亂的我，點開每年持續更新的十大推薦，然而，爬了一小時，除個人偏愛的直觀喜好，實在很難用圖片想像背在自己身上是不是也能健步如飛？

六月中旬，大安區四維路巷子裡，一間選品選得很有品味的Field Day開幕，裡頭陳列的登山包每顆都好帥，後來，我找到主理之一Billy，想對那顆百寶袋認識更多。

入手第一步，視你想裝入多少容量來評斷

登山包常見的L（公升）測量單位，主要用來判別行程需求的容量大小，店上也好，網路買也是，幾公升得有個基本概念。廣義來看，小於35L的屬於當天來回，適合健行的小型背包；35～55L可以不回家約五天，份量屬於中型背包，至於長天數對應多變的環境需求，會使用的55～75L的大型背包；而若像電影《阿拉斯加之死》，75L以上的特大型背包也不無可能。

以基礎數學來說明，背包的公升數量是容積單位，其計算方式會是長×寬×高，或者面積×高。不過各廠牌標示的標準又不全然相同，可能是計算方式，也可能是包款設計上造成容量計算的差異。像品牌HANCHOR便是統一使用ASTM（美國材料與試驗協會認證）建議的背包量測方法。

沒特別習慣，第一顆包包怎麼入手？

不管怎麼問參考準則，戶外人總是不懂戶內人的傷腦筋，戶外人他們千篇一律地都說登山包要「依據個人習慣」，可是假如真的很初學，又怎麼判斷自己的習慣到底是什麼？從戶內人愚鈍的腦袋，我切出兩種狀態：一，跟風狀態，帥度優先，三分鐘熱度也沒關係；二，真心想往山上走，進入狀態後一顆換一顆。

「如果你就是一個喜歡山上大魚大肉，或是習慣背很重的朋友，傳統包當然還是首選。但如果你跟我一樣都是普通人，體力也是一般般，輕量化的包包可以讓你輕鬆許多，所以依照個人習慣選用包包才是重點。」Billy說。

套用前面所述的兩種狀態，輕量化似乎更適合三分鐘熱度也沒關係的我，而傳統包強大的結構性能感覺是愈爬愈上癮後，可擁有的其中一顆。簡言之，真的想往山上走，那麼參考指標可回到傳統與輕量化之間，來綜合評估。

Photo Credit：楊上民

傳統優勢 vs. 輕量優勢，乖乖去試背，才不會花冤枉錢和郵資

傳統背包的多間隔、口袋、高收納性以及那厚實的腰帶與背帶，完整的背負系統能讓登山者長時間背負行走，保持一定的舒適度；輕量化背包則會省略許多背部設計，往往只有一塊泡綿或者塑膠板好一點的碳纖維支架，不適宜負重過重和長時間行走。

而今輕量化的登山包，其結構省去了過往很多隔層，以一包到底的設計來呈現，簡約之餘也提供登山者不同考量的選擇。

再一個重點是，依據自己身形來做背包挑選依據，第一個要考慮的會是背長，大部分傳統登山包都有分尺寸，或是可調節背長，多半能挑選適合自己身形的包包。輕量化的登山包比較無法調節背長，得實際去背看看才能知道是否相符，Billy建議可以實際量一下自己的背長再去實體店面試背，才不會出錯。

登山終究是要回歸自身的體能，Billy表示，千萬別因為背的輕就越級打怪。特別是在氣候、地形多變的台灣地理環境下，經驗不足確實容易發生意外。如果已經是個登山經驗豐富的老手，背包背得輕，除了體能不會減少那麼快，遇到一些較困難的地形，也能比較從容地通過，因此輕量化的觀念相當重要。

「我會在登山口做最後一次確認，把背包腰帶、背帶繫上最佳位置。」

從傳統到輕量化都體驗過的Billy，他感想是輕量化包款，上方多為捲收式，少了隔間，好處是省去許多重量，反之打包上更需要花一點時間思考。

Photo Credit：楊上民

Billy的輕量化打包方式分享

底層：睡袋、帳篷、備用衣物等大型物品（行走時不會用到的裝備）

中層：體積小，重量重的物品放在中層靠近背部的地方，讓重心靠近背部（例如：爐頭、食物）堅硬物品需遠離背部，以免頂到背部造成不適。

上層：雨衣、急救包、行進糧、墨鏡、衛生紙等行走時會用到的裝備，放在背包的上層位置，方便隨手取用。

兩側：飲水可放置背包兩側，讓背包重量盡可能平衡。

登山包該如何保養？可以洗洗刷刷嗎？

登山包只要出現在家裡老媽眼中，多數時候她會在好天氣直接洗刷刷起來，接著拿到大太陽底下曬不到一個鐘差不多全乾。登山包也能夠這樣處理嗎？

針對這點，Billy建議用清水或使用中性洗衣粉、肥皂清洗就好，較不建議使用洗衣精或其他清潔劑，且切勿用刷子刷洗。由於大部分的登山包都做防水處理，倘若以粗糟的刷子來刷洗，將會對塗層造成不可逆的破壞，減少布料的壽命。與此同時，洗淨後若是放在大太陽底下曝曬，對包包又是另一種傷害，只要放在陰涼處通風晾乾即可。

Photo Credit：楊上民

最後，Billy推了三顆具有自己個性的登山包，讓想入坑的新手菜鳥們有個參考。

#01：HIKER WORKSHOP TYPE 3 DCF

HIKER WORKSHOP，一個由露營愛好者JOONHO HA從用家角度出發，於2017年創立的韓國新銳戶外品牌，最大特點是運用輕量化物料來製作各式戶外用品，並以Lightweight Hiking和Minimal Life的精神為創作宗旨，職人的工藝，成為近年來Urban Outdoor的代表品牌。

TYPE 3 DCF是少數使用Dyneema材質的登山包，容量大約30L，空包大約650g，非常適合喜歡極簡裝備的朋友，兼具外型與輕量，非常科技感的一款包款。2.92oz dyneema具備抗撕裂、不易吸水、耐酸等特性，獨有的皺褶，雖被大家戲稱塑膠袋感，但在歐美受極大推重。

#02：SEALSON x Outdoor Cafe SCM48

台灣包袋設計品牌Sealson與攀登團體Outdoor Cafe聯名開發的輕量化登山包，SCM48主體選用防水、抗撕裂的X-PAC VX07作為主體面料，不含配件的淨重量為851g，公升數為37～48L適合一般1～4天的登山行程。