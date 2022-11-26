2022/11/26,
政治

【2022九合一選舉】台灣基進搶下2席議員：台南李宗霖、高雄「罷韓四君子」張博洋確定當選

【2022九合一選舉】台灣基進搶下2席議員：台南李宗霖、高雄「罷韓四君子」張博洋確定當選
台灣基進的新科議員李宗霖（左）與張博洋（右）。Photo Credit: 李宗霖、張博洋臉書

我們想讓你知道的是

2018年九合一選舉，台灣基進提名12人參選地方議員，沒能拿下任何一席；今年加倍提名，在全台9個縣市推出共24位縣市議員候選人。雖然突破性的奪下2席，但創辦人陳奕齊晚間表示，這是比2018年還要令人難過的一次選舉，他稱這是一場「沒有韓國瑜的寒流，席捲台灣」。

今年九合一大選，第三勢力政黨台灣基進黨推出的24名議員，其中高雄三民區的張博洋以及台南李宗霖確定當選，為台灣基進搶下2席的議員席次。不過台灣基進晚間表示，此次選舉是本土派的大敗，選舉結果向國際釋放什麼樣的訊息，他們非常擔心。

根據中選會資料，第三勢力的競爭部分，罷韓四君子之一、台灣基進張博洋於高雄三民區獲得1萬4817票、排名第4（該區應選7席），確定當選；另外，李宗霖則於台南第十選區獲得了8484票、排名第5（該區應選5席），為台灣基進奪下2席。

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Photo Credit: 關鍵評論網開票網站；資料來源：中選會
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Photo Credit: 關鍵評論網開票網站；資料來源：中選會

2018年九合一選舉，台灣基進提名12人參選地方議員，沒能拿下任何一席；今年加倍提名，在全台9個縣市推出共24位縣市議員候選人，集中在高雄市和台南市，而議員候選人平均年齡為31.8歲，成為候選人平均年齡最年輕的政黨。

台灣基進創辦人陳奕齊晚間表示，台灣基進雖然突破性的奪下2席，但這是比2018年還要令人難過的一次選舉。他稱這是一場「沒有韓國瑜的寒流，席捲台灣」，在中國國家領導人習近平宣示不放棄武力奪取台灣時，台灣人民用選票讓本土派大敗，他反問這樣的選舉結果，向國際釋放什麼樣的政治訊息？會不會讓國際資源台灣、挺台灣的力道卻步？他非常擔心，特別是13個月後，台灣將舉行總統大選，是否會遭中國勢力介入。

陳奕齊說，這次選舉台灣基進沒有跟上主流議題的設定，選舉焦點放在論文、學歷、斐陶斐、高虹安血汗老闆的糟糕行為上，陳奕齊反問，習近平第三任後美中台的關係，以及台海安危的問題，為什麼不在本次選戰焦點上？他也提到，衛福部長陳時中為台灣的防疫守住了900多天，是個有能力的人，怎麼會落選台北市長？他說中國最擅長利用台灣脆弱、不完善的民主工具來顛覆台灣的民主，台灣花大錢的選舉制度和選舉文化必須要被改變，這將是台灣基進接下來的重中之重，要推動台灣制度和遊戲規則的改變和改革。

台灣基進秘書長王興煥表示，此次選舉台灣基進收到了12萬張選票的囑託，這12萬張票，不只是對台派、台灣認同的肯定，也對台灣基進堅持打造民主的第二隻腳，完成民主鞏固的政黨路線的囑託。

王興煥向本次選舉的22個夥伴致上最深的歉意與謝意，特別是台北內湖南港區的吳欣岱，以1萬多票的些微差距成為「落選頭」，但比起4年前同一選區已成長了數倍，除了感謝吳欣岱，也說明改變是有可能的。

現年31歲的新科議員張博洋致詞表示，雖然自己當選，但他不知道是不是要開心，因為同黨的22位夥伴心情非常沈重。原本希望今天這個場合是全壘打的場合，希望支持者能給予落選的夥伴溫暖和鼓勵。張博洋說，此次台灣基進在全國拿下2席，對黨來說非常重要，13個月後台灣將迎來總統立委大選，也希望支持者能與台灣基進一起走下去，不只是在高雄市議會、台南市議會，更能在全國扮演關鍵角色。

舉著「抗中保台」的大旗，台灣基進在2020年選舉成為大黑馬，在台中第二選區立委當選人陳柏惟高人氣帶動下，拿下3.16%的政黨票，跨越政黨補助款門檻（3%），成為台灣第6大政黨（次於民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量、親民黨）。

不過2021年，陳柏惟遭罷免成功，台灣基進失去在國會僅有的1席，今年是否在九合一選舉返回一城，備受外界矚目。

台灣基進被視為泛綠、友民進黨的小黨，選前當民進黨高喊「選期告急」時，基進秘書長王興煥直言，「在大黨挾殺下，我們一定是最危險的」。

高雄經歷罷韓後，基進多位人物也因此打響名號，例如「罷韓四君子」之一的張博洋此次就參選三民區、而曾經擔任陳柏惟辦公室執行長的李雨蓁二度挑戰鳳山區。鳳山區在上屆選戰，民進黨推5中4，本屆僅推4名候選人，讓關係友好的無黨籍現任議員黃捷及李雨蓁保有空間。

另外高雄左楠區因本次選舉增加一席，民進黨與基進候選人陳子瑜合作明確，繼台南市長黃偉哲錄影片推薦後，陳子瑜更接連獲得現在已加入民進黨台中市候選人蔡其昌團隊的前立委陳柏惟、高雄市長陳其邁太太吳虹醫師現身加油。

不過基進的明星候選人陳子瑜、藍士博、李雨蓁本次全數落馬。

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：楊士範


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