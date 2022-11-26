【2022九合一選舉】台灣基進搶下2席議員：台南李宗霖、高雄「罷韓四君子」張博洋確定當選
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2018年九合一選舉，台灣基進提名12人參選地方議員，沒能拿下任何一席；今年加倍提名，在全台9個縣市推出共24位縣市議員候選人。雖然突破性的奪下2席，但創辦人陳奕齊晚間表示，這是比2018年還要令人難過的一次選舉，他稱這是一場「沒有韓國瑜的寒流，席捲台灣」。
今年九合一大選，第三勢力政黨台灣基進黨推出的24名議員，其中高雄三民區的張博洋以及台南李宗霖確定當選，為台灣基進搶下2席的議員席次。不過台灣基進晚間表示，此次選舉是本土派的大敗，選舉結果向國際釋放什麼樣的訊息，他們非常擔心。
根據中選會資料，第三勢力的競爭部分，罷韓四君子之一、台灣基進張博洋於高雄三民區獲得1萬4817票、排名第4（該區應選7席），確定當選；另外，李宗霖則於台南第十選區獲得了8484票、排名第5（該區應選5席），為台灣基進奪下2席。
2018年九合一選舉，台灣基進提名12人參選地方議員，沒能拿下任何一席；今年加倍提名，在全台9個縣市推出共24位縣市議員候選人，集中在高雄市和台南市，而議員候選人平均年齡為31.8歲，成為候選人平均年齡最年輕的政黨。
台灣基進創辦人陳奕齊晚間表示，台灣基進雖然突破性的奪下2席，但這是比2018年還要令人難過的一次選舉。他稱這是一場「沒有韓國瑜的寒流，席捲台灣」，在中國國家領導人習近平宣示不放棄武力奪取台灣時，台灣人民用選票讓本土派大敗，他反問這樣的選舉結果，向國際釋放什麼樣的政治訊息？會不會讓國際資源台灣、挺台灣的力道卻步？他非常擔心，特別是13個月後，台灣將舉行總統大選，是否會遭中國勢力介入。
陳奕齊說，這次選舉台灣基進沒有跟上主流議題的設定，選舉焦點放在論文、學歷、斐陶斐、高虹安血汗老闆的糟糕行為上，陳奕齊反問，習近平第三任後美中台的關係，以及台海安危的問題，為什麼不在本次選戰焦點上？他也提到，衛福部長陳時中為台灣的防疫守住了900多天，是個有能力的人，怎麼會落選台北市長？他說中國最擅長利用台灣脆弱、不完善的民主工具來顛覆台灣的民主，台灣花大錢的選舉制度和選舉文化必須要被改變，這將是台灣基進接下來的重中之重，要推動台灣制度和遊戲規則的改變和改革。
台灣基進秘書長王興煥表示，此次選舉台灣基進收到了12萬張選票的囑託，這12萬張票，不只是對台派、台灣認同的肯定，也對台灣基進堅持打造民主的第二隻腳，完成民主鞏固的政黨路線的囑託。
王興煥向本次選舉的22個夥伴致上最深的歉意與謝意，特別是台北內湖南港區的吳欣岱，以1萬多票的些微差距成為「落選頭」，但比起4年前同一選區已成長了數倍，除了感謝吳欣岱，也說明改變是有可能的。
現年31歲的新科議員張博洋致詞表示，雖然自己當選，但他不知道是不是要開心，因為同黨的22位夥伴心情非常沈重。原本希望今天這個場合是全壘打的場合，希望支持者能給予落選的夥伴溫暖和鼓勵。張博洋說，此次台灣基進在全國拿下2席，對黨來說非常重要，13個月後台灣將迎來總統立委大選，也希望支持者能與台灣基進一起走下去，不只是在高雄市議會、台南市議會，更能在全國扮演關鍵角色。
舉著「抗中保台」的大旗，台灣基進在2020年選舉成為大黑馬，在台中第二選區立委當選人陳柏惟高人氣帶動下，拿下3.16%的政黨票，跨越政黨補助款門檻（3%），成為台灣第6大政黨（次於民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量、親民黨）。
不過2021年，陳柏惟遭罷免成功，台灣基進失去在國會僅有的1席，今年是否在九合一選舉返回一城，備受外界矚目。
台灣基進被視為泛綠、友民進黨的小黨，選前當民進黨高喊「選期告急」時，基進秘書長王興煥直言，「在大黨挾殺下，我們一定是最危險的」。
高雄經歷罷韓後，基進多位人物也因此打響名號，例如「罷韓四君子」之一的張博洋此次就參選三民區、而曾經擔任陳柏惟辦公室執行長的李雨蓁二度挑戰鳳山區。鳳山區在上屆選戰，民進黨推5中4，本屆僅推4名候選人，讓關係友好的無黨籍現任議員黃捷及李雨蓁保有空間。
另外高雄左楠區因本次選舉增加一席，民進黨與基進候選人陳子瑜合作明確，繼台南市長黃偉哲錄影片推薦後，陳子瑜更接連獲得現在已加入民進黨台中市候選人蔡其昌團隊的前立委陳柏惟、高雄市長陳其邁太太吳虹醫師現身加油。
不過基進的明星候選人陳子瑜、藍士博、李雨蓁本次全數落馬。
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：楊士範
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【跨域生態系系列專訪 】一塊老菜脯，開啟循環經濟的奇幻旅程
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「你的天然廢料，我的加值材料，消費者的健康好料！」內埔工業區的廠商們透過生態系計查串連，運用特殊的發酵技術，將食材邊角料華麗變身，加工應用成為餐桌上的最佳佐味。
汆燙青菜灑上花生米，烤熟的大海蝦以食用花葉擺飾，再抹上「小米樹豆味噌蘸」，山海食材的相遇，襯托出食物的原始質地。在號稱「南台灣最難訂的餐廳」的AKAME裡，一款以小米與樹豆打造的味噌醬，背後帶出一個南台灣總董們的循環經濟大夢。
距AKAME餐廳十五公里遠，車子一路駛進中屏東，巍峨的大武山一旦映入眼簾，沒多久就能抵達南台灣的食品加工業重鎮──內埔工業區。
傳統發酵新技術，食材廢料重生
「AKAME聯名監修的『小米樹豆味噌蘸』是用單一菌絲的味噌麴種，就是從這個實驗室研發出來的，」京冠生技董事長楊青山打開實驗室大門，從萃取技術、食品成分分析到發酵菌種的配置培養，各種專業設備一字排開。
在內埔設廠十餘年，楊青山與數十位生技與食品科學碩博士，以一門「固態發酵」的研發真功夫，不僅與三代醬廠新延香共同開發出AKAME這款前所未見的味噌醬，雙方合作的背後有更大的夢──要打開食材新的可能性，為本來要被丟棄的「食材邊角料」找到新生命。
發酵這門古老技術是打開食物風味的一把鑰匙，釀酒、做醬油，甚至做臭豆腐，拚的都是發酵技術。楊青山表示，京冠的專長就是把傳統的固態發酵技術，做到科學化、工業化，透過控制真菌的營養、生理及基因表現，大量產出對人類有價值的有效成分。過去京冠把這樣的技術用來研發及生產動物飼料添加物，近年來開始積極開發酵技術更多的可能性。
「發酵對於糧食廢棄物處理而言，是很好的技術。我們工研院在做循環經濟物質處理時，一定也會應用到發酵技術」，專門研究科技農業與循環經濟的工業技術研究院中分院經理吳信茂，帶著「跨域生態系」計畫資源，在二○一八年走進內埔工業區，希望以循環經濟串起原本各自做生意的老闆們，實現「你的天然廢料，我的加值材料，消費者的健康好料」的夢想藍圖。
要做到廢棄食材再循環，第一步就是要有優質穩定的食物邊角料，而這正是美食的上游加工重鎮，內埔工業區的一大優勢。包括：全台最大檸檬加工業者的永大食品，以及拿下國內六成學校營養午餐市場的強匠等食品業強棒，都扎根在內埔鄉；而供應全台關東煮七成商品的食品加工廠，也在附近不遠的竹田鄉。
一個月抵二十年，蘿蔔皮變黑金
「有一次吃飯在『碰杯子』的時候，食品加工廠的董事長提到，他們有很多蘿蔔皮，全都丟掉其實很可惜，問我有沒有什麼處理方法，」楊青山回憶道，當時去食品加工廠裡一看，發現因為關東煮需求的白蘿蔔，大小、形狀要整齊劃一，多餘的部分都得削掉，而食品加工廠董事長口中的「蘿蔔皮」，每一塊皮上都還帶有大塊的蘿蔔肉。
於是他們把帶皮的蘿蔔塊帶回京冠實驗室，楊青山與研發夥伴們動起來，尋找賦予廢棄蘿蔔皮新生命的可能性。剛好實驗室有一位研究員，博士論文就是研究老蘿蔔乾，於是京冠研發團隊在實驗室裡，研發出小量產模式，定調整個生產技術。以特殊的發酵技術，用一個月時間做出二十年等級的黑色老蘿蔔乾。
老蘿蔔乾俗稱「老菜脯」，坊間流傳有養生與預防感冒的功效，有多酚類、維生素Ａ等抗氧化成分，又被稱為「窮人版人參」。但過去這樣珍貴的食材，得用時光交換，用不去皮的白蘿蔔醃漬，靜置三年後變成褐色，十五年後成深褐色，要待二十年後才會變成黑色的頂級老菜脯。
看到這個成果，這群具有冒險型人格的董總們興奮了起來。本來要花錢請人載走處理的廢棄白蘿蔔，搖身一變成為二十年的黑色老菜脯，每公斤有五千到八千元的市價。
飯友成戰友，讓研發品量產上市
但從實驗室的小量製作，要走到量產上市，還有一大段的研發之路。京冠並非食品廠，僅能在實驗室研發，卻無法在自己的場域量產老蘿蔔乾。此時，就在距離京冠六百公尺之外，以味噌與豆瓣醬聞名三代的醬廠新延香，接下了循環經濟的下一棒。
會願意一腳踏入循環經濟食材研發，是因為味蕾的召喚。「新延香林總（林柏彬總經理）的 IG 或FB，哪裡有好吃的，他就往哪裡跑。他是能講出一口好菜的人，我只會聽著流口水，」楊青山所描述的醬廠第三代林柏彬，兩人相識多年，過去是一起吃飯的老友，因為循環經濟的新發現，才終於成為戰友。
新延香有著六十年的醬料發酵經驗，更有現成的產線與乾燥設備，儼然是這一役的神隊友。然而，新製程不像傳統製程有高度可控性，投入老蘿蔔乾的研發，不僅排擠掉新延香原本接單賺錢用的產能，過程中一度找不到夢想的滋味與成效，甚至還停下產線。
「在產線上，乾燥的溫度與水分散失的速度，都會影響蘿蔔乾的風味，太快味道不對，但如果速度太慢、水分停留太久，又會整批貨壞掉，」一試再試，林柏彬表示，生產技術上充滿變異，兩年來，眾人來回調校，在計畫的支持下，有技術團隊可以諮詢，為新延香處理設備難題，把機器送回原廠調校，才終於順利量產。
在老蘿蔔乾順利量產後，要到消費者手上，還有行銷與通路的考驗，於是循環經濟的棒子，又回到以食品開發與行銷為本業的食品加工廠手上。本來被當廢棄物處理的蘿蔔皮，在眾人的努力下，成為該廠品牌底下的「黑呦！創新老蘿蔔便利湯包」，為忙碌辛勞的現代人量身訂做，只要簡單蒸煮，就能完成天然美味的養生湯品。
有了蘿蔔邊角料再生的成功經驗，循環經濟讓南台灣老食品廠與中藥廠看到新的可能性與商機，透過吳信茂與計畫團隊的牽線，開始與中、下游，跟其他夥伴的產業鏈接，就像是化決京冠展開合作。永大的檸檬皮變成動物機能飼料添加物裡的養分；天一中藥的中藥廢渣，變成草本防蚊液與寵物沐浴乳；黃豆渣、咖啡渣……，各種循環經濟的商品研發，百花齊放的展開。「循環經濟」乘載眾人的期待，被視為內埔工業區的下個潛在亮點。
複製老菜脯經驗，創循環經濟
「循環經濟不是一家廠商可以獨自完成，需要透過系統性的跨域整合。因為當中要有多面向的技術投入，才可以成就一件事情，」楊青山表示循環經濟合作的過程中，牽涉到上、中、下游，跟其他夥伴的產業鏈接，就像是化中、下游，跟其他夥伴的產業鏈接，就像是化學式當中分子鍵的立體結構，彼此鍵結架構出一個小宇宙：「串連原子之間的化學鍵，就是信茂帶進的『跨域生態系』概念，把大家焊接在一起。」
一路陪伴內埔工業區的廠商，吳信茂表示，在經濟部中企處的計畫的推動下，以循環經濟串起「跨域生態系」，關鍵在於推動這些互為左鄰右舍、卻從來沒有合作過的廠商們，展開「價值交換」。
食品加工廠有想要去化的廢蘿蔔皮與有力的食品行銷通路；京冠有發酵技術，新延香有場地設備及製程放大的經驗，各自拿出看家本領，互相連結，因此藉循環經濟開拓出新商機。「其中一個關鍵點就是互信，因為互信，這些老闆們才能真的投入，」吳信茂強調。
一瓶老菜脯的研發，也為各廠家打開了新的可能。一甲子的老品牌新延香，過去供應全台各地小吃店與餐廳的醬料，第三代藉著循環經濟的合作，往產品特色化、精緻化的願景更進一步；永大食品開了新廠，並打算要把舊廠轉換使用目的，要把廢檸檬皮做成清潔劑；而京冠所投資的實驗室，擔任不同循環經濟合作鏈的共同樞紐，儼然成為內埔工業區循環經濟的研發核心。
一直以來，以飼料機能性添加物為本業，如今京冠看待自己有了新的眼光。「京冠是一家新材料開發公司，」楊青山表示，京冠已經在屏東工業區蓋廠，要把循環經濟的實驗工廠系統模組化，提供廢棄材料再循環的整廠輸出。擴大投資，循環經濟被視為公司的下一個事業明星。
「無廢與再生，我覺得更難得的是，它不只是一個起心動念或發的一個願，」楊青山笑著說，所謂「循環經濟」，沒有「經濟」就不會有「循環」：「我們相信它真的是一個能帶來價值且創造利潤的方向。」
多元觀點，在地企業動態組隊創共贏
工研院中分院副執行長──李士畦専訪
生產與材料研發常產生很多廢料，以前大多是用「回收」的角度來思考，但廢料處理再利用的成本很高，在原市場裡缺乏競爭力。後來發現，再生廢料如果提供跨領域使用，因為用途的不同，他的願付價格會比原領域來得高，因此出現了「你的天然廢料，我的加值材料，消費者的健康好料」的夢想藍圖。
我們也發現在生態系裡，當中、小企業展開合作，彼此會有互相拉抬的現象，中型企業會成為共同的研發中心與商業思維的學習對象，而小企業的靈活性則為生態系帶來彈性與應變力。把兩年輔導期間的成長數據攤開來看，中型企業在營收（71.4％）與研發投資（69.5％）的增加上，成為支持生態系成長的主力；獲利明顯也造就小企業，展現大幅增聘就業人力的潛力（33.4％），成為提升地方就業力的拉力。
此外，生態系並非一成不變，會隨著商業環境動態調整。以本生態系來說，輔導第一年是以「檸檬皮再利用」為目的組成，因此生態系的基石者（key stone）是永大食品，而當時的京冠是擔任提供菌種的利基者（niche player）。第二年，發現材料應用不能只侷限於檸檬皮，能處理各種廢料的發酵技術，才是循環經濟的核心，因此京冠變成了基石者，促成中藥渣、蘿蔔皮、咖啡渣等多元材料再應用，使生態系跨度更廣，產品創意也開始百花齊放。
可見，找到生態系的「最大公因數」，把企業放在對的角色，可說是生態系得以蓬勃發展的關鍵。
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團編審。