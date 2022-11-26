【2022九合一選舉】18歲公民權未過關，同意大於不同意票，但距離門檻仍差400萬票
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面對961萬同意票的高門檻，這次18歲公民權修憲公投的同意票559萬，大於不同意票496萬，但距離門檻仍有400萬的距離。支持團體「18歲公民權推動聯盟」 表示，雖獲台灣主要政黨表態支持，但仍然無法跨越修憲高牆。
伴隨地方公職人員選舉舉行的18歲公民修憲複決案，俗稱18歲公民權公投，時至晚間9點半， 17649間總開票所已開出17483間，雖然同意票559萬2989票大於不同意票496萬2005票，但由於修憲複決門檻為同意票要大於961萬9697票，因此結果為不通過。
對於這個結果，總統蔡英文在稍早於黨部的談話中表示，所有民進黨候選人都已經拚盡全力，展現熱忱來支持18歲公民權。
推動18歲公民權議題的支持團體「18歲公民權推動聯盟」 表示，雖獲台灣主要政黨表態支持，但仍然無法跨越修憲高牆，對此，18歲公民權推動聯盟召集人林月琴指出：「本次18歲公民權案雖然未能通過修憲門檻，但從得票數及得票率來看，其實在所有縣市都擁有高支持度。」
林月琴呼籲所有年輕朋友不要灰心，我們要世代同行，繼續前進。這段日子以來，18歲的年輕人自發性的走上街頭，靠著自己的力量做文宣海報宣傳，有青年還被反對者拿雨傘攻擊，年輕人要的不多，只希望自己的聲音可以被社會重視、在乎，並且擁有公民權。
林月琴再次表明，18歲的年輕人，不該是局外人，青年已經用實際行動證明他們準備好參與台灣的公民社會，我們不會在此放棄，修憲複決結果也不會否定年輕世代的努力。
修憲複決高門檻
台灣地方大選於11月26日登場，除了選出新一任地方首長及民意代表，也合併舉行台灣史上第一次修憲案的公民複決，決定是否將公民權年齡門檻從現行的20歲下修至18歲，賦予（被）選舉、罷免、創制、複決等權利。
根據《中華民國憲法》第130條，台灣公民須年滿20歲才享有選舉權，這與全球近9成國家──包含中國在內──將投票法定年齡定為18歲，存在明顯落差。此案經過數十年辯論，終於在2022年春天得到台灣跨黨派支持，由立法院通過，交付公投複決。此案若通過，將成為台灣時隔近20年啟動的第8次修憲案。
這次18歲公民權存在非常高的通過門檻，根據中央選舉委員會表示，18歲公民權修憲複決案投票權人數為1923萬9392人。依憲法增修條文規定，有效同意票過選舉人總額的半數即通過；因此，至少要有961萬9697同意票才能通過。
台灣歷屆選舉得票數最高的一次，是蔡英文2020年總統大選取得的817萬張票。選舉研究權威、政大教授王業立直言，2021年的4大公投在2黨全力動員下，全未過關，正反票數加起來也不過800萬初頭。這次需要超過961萬張同意票，突破台灣之前的投票紀錄，以目前狀況而言，的確是非常困難。
《刑法》規定18歲屬於「完全責任能力」人，假如犯罪，必須承擔完全的刑事責任。而原本《民法》規定20歲成年，明年一月起也將與《刑法》同步，下修至18歲就具備「完全行為能力」。因此不久的將來，18歲公民即有納稅、服兵役等義務，也可自行決定是否發生性行為、締結婚約，可參與「對事表決」的公投，卻沒有「對人投票」的權利。
主流政黨皆表支持
為了提高18歲公民權修憲複決議題的能見度，高中生團體展開宣傳集資。台灣青年民主協會發起96.5萬元「18歲公民權宣傳集資計畫」，串連全台縣市首長候選人響應「捐看板、挺修憲」。
民進黨方面，總統蔡英文8月17日下達動員令，要每位參選人採「自己一票，再加一票，挺18歲公民權」方式宣傳；而國民黨方面，則由國民黨青年事務委員會與「18歲公民權推動小組」，宣示全力支持修憲案，推出全國青年街頭宣講活動、社群串連等行動。
民眾黨採取全台大眾走行動，推廣18歲公民權入憲的「永續台灣、世代共行」理念；時代力量則要全台黨公職、各地參選人，透過街講、掃市場等方式，向民眾宣傳18歲公民權的理念。
民黨主席朱立倫，稍早親自拍片表態支持18歲公民權；前高雄市長韓國瑜也貼出18歲照片表示支持。
外界分析，若是這次無法過關，未來要重啟18歲公民權的討論，短則4年，長則可能是20年後，可稱得上是「後會無期」。
延伸閱讀
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- 每日圖說選舉⎜18歲公民權修憲複決門檻有多高？
- 每日圖說選舉｜18歲就有投票權是世界主流，台灣還沒跟上
- 18歲公民權「無人反對但也無人關心」，這與2022年當下的政治社會環境有關
責任編輯：李秉芳、溫偉軒
核稿編輯：楊士範
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