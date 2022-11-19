鄭州富士康工人為「逃疫」徒步返鄉，河南地方政府動員退役軍人支援入職

文：德國之聲中文網

《上海證券報》11月16日報導，河南開封已接到消息，動員基層幹部到鄭州富士康工作。某一線基層人員透露，「要求幹部帶隊，工作時間是一個月起步。」河南濟源市某一線基層幹部向上證報透露，入職鄭州富士康首先需要在當地培訓三天，到鄭州後培訓四天，其間享受生活補貼。入職後當地會獎勵800元的務工補貼，幹滿30天富士康再發3000元穩崗補貼。河南周口市某鄉鎮工作人員告訴該報記者，各鄉鎮有招工指標，「招工情況並不理想，縣裡也要求一個小時通報一次進度。」

除了號召基層幹部到富士康工作外，河南一些地方也在動員退役軍人去富士康工作。11月15日，河南長葛市退役軍人事務局發出一份「關於號召廣大退役軍人積極報名鄭州富士康招工的倡議書」，稱「富士康廠區、餐廳、宿舍已全方位消毒完畢，安全防護設施已改造到位」，呼籲全市退役軍人響應政府號召，「牢記誓言，爭當生產服務先鋒」，「牢記『若有戰、召必回』的使命擔當」，「勇於承擔急難險重任務」，「聞令而動」前往富士康工作。

鄭州富士康數位產品（iDPBG）事業群11月13日發布的招工政策顯示，此次招聘的新員工以派遣小時工模式入職，員工入職日開始按照30元/時計薪。11月9日至11月19日報到的員工，在職滿30天額外享有3000元穩崗津貼。

此前，為了留住工人，鄭州富士康從10月以來先後公布了三次「出勤激勵加碼方案」，出勤補貼逐步從50元一天提高到最近的400元一天。

據《河南日報》報導，11月13日，來自新鄉、駐馬店、信陽、漯河等地的首批新員工已抵達鄭州富士康廠區。

《路透社》報導稱，富士康拒絕對招工計劃發表評論，同時也拒絕提供關於鄭州工廠生產狀況的進一步訊息。

鄭州富士康的用工危機

鄭州富士康工廠是世界上最大的iPhone製造廠。10月末，因疫情防控帶來的混亂，大批鄭州富士康工人逃離廠區，徒步返鄉。有關影片和圖片曝光後引起廣泛關注。《新京報》11月15日的一篇報導中說，「多位仲介估計，大約有上萬名工人離開工廠。」

《路透社》上個月報導稱，鄭州富士康11月的iPhone手機產量可能會下滑30％之多。上週，蘋果公司降低了對高端iPhone 14的出貨量預測。

對於河南省地方政府動員退役軍人和基層幹部到鄭州富士康工作的消息，許多網友表示質疑。有人寫道，「真好的話，不會攤派！」，也有人稱之為「新時代的抓壯丁」。

不少網友留言，擔心去了會感染，或者「萬一得病被胡亂隔離得不到正常醫療和家人照顧」。也有網友指出，「我所知的村裡的老鄉對新冠病毒的認識還停留在武漢階段，這誰敢去。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航