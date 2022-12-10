TNL+ 2022/12/10,
生活

蝦子兩三事：處理麻煩又一身腥的蝦子，在齊白石的畫筆下顯得活靈活現

蝦子兩三事：處理麻煩又一身腥的蝦子，在齊白石的畫筆下顯得活靈活現
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

我喜歡做蝦子料理，主要是因為前置完成後，料理烹調的過程多半簡單。但其實我並不愛吃蝦，因為剝殼很麻煩，剝下來的殼若不趕快丟棄，一個晚上就臭不可聞，非常可怕。還好後來廚餘機救了我，把蝦殼一股腦丟入，讓機器自己拌炒一番，出來的碎屑還散發出淡淡的蝦味先香氣，不知道這是不是就蝦餅製造的緣起，想想覺得有點可怕。

活躍的蝦子

讀書時代有次去旗津玩，免不了要在海鮮街上點幾樣菜。點完聽見阿姨咕噥一句「沒魚也沒蝦」，彷彿我們點的菜上不了檯面。畢竟當時還是學生，手頭並不寬裕，心裡也沒當回事，但也就種下了原來蝦是高級食材這樣的概念。

確實如此，海鮮鍋時總有幾隻蝦、海鮮燉飯還是義大利麵也有幾隻蝦，紅豔的蝦子帶給食用者如此美好的視覺感受，彷彿這頓飯都因為這幾條蝦而高級了起來；但其實我不太愛吃蝦，嫌剝蝦麻煩，泡菜海鮮鍋裡那條讓整鍋生色起來的蝦，我常常都沒吃。

不只是剝蝦殼，蝦的生鮮階段處理，其實就得耗一番工。首先是把蝦洗淨，然後找到一根尖尖的東西，從蝦頭到蝦身的連結處挑出泥腸。挑泥腸很細工，不過其實很有成就感，如果技術不熟，可以拿食物剪把蝦背稍微剪開，泥腸會比較容易找到。首次剝蝦的人常找不到泥腸，反而去挑蝦肚子上的筋。蝦筋不容易整條抽出，是以挑筋者通常會把自己弄的很狼狽，不過挑過筋的蝦煮出來不會蜷縮成一團，賣相稍美。

接著是剪蝦頭，我自己習慣把蝦頭的觸鬚、蝦腳和蝦頭上堅硬的鋸齒剪掉。如果買的是肉比較Q彈、烤肉架上我最香的泰國蝦，那就要連著蝦螯一起撿去。那些其實不剪也不會怎樣，只是煮起來比較美，方便吃食時剝殼而已。但光是這兩道工，聽起來簡單，做起來滿手臭腥味，做完還得洗一下水槽，很多人便聽之卻步。

最近我在直興市場找到一個海鮮攤，老闆娘明朗熱情、海鮮價格公道，一盤一盤裝在盤子當中出售。如果她有空時會應顧客要求，有些人要剪蝦頭，有些人要挑泥腸，老闆娘動作飛快，看她做這些事超療癒。有時候運氣好，自己在等挑泥腸時遇到別的客人不要蝦頭或剝殼，我也會連同蝦頭一起領走，回家做蝦高湯。

日式蝦高湯其實很簡單，放點油把蝦頭丟進鍋裡炒，邊炒一邊要用鍋鏟壓碎蝦頭，把裡面的蝦膏擠出來，然後加一點清酒，待酒精揮發後將鍋中物徐徐濾到碗內，做味增湯時可使用。

如果蝦子是要整隻料理，就不需要把蝦頭另外移除。撒點鹽巴就可以丟進烤箱BBQ；撒點薑蒜丟進蒸鍋，幾分鐘就是清蒸大蝦。我自己最常做的是啤酒蝦，蔥薑蒜炒一炒，把蝦放入，嗆一點醬油、啤酒，如果有九層塔待蝦身轉紅後放入以餘火燜一下即起鍋。只要蝦子新鮮，這一定是一道漂亮可口的料理。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。