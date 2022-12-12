團隊裡有人個性難搞又愛拖延，如何有效率的一起完成任務目標呢？

在時間管理的課堂中，有朋友提了一個問題：「我們管理自己的時間可能沒問題，但如果一起執行任務的對方個性真的很難搞的時候，還可以如何有效率的去完成任務目標呢？」這個問題，或許和我近期寫過的〈時間管理Q&A：因為我個性拖延，所以就算列待辦清單也不會去做？〉一文，可以有所呼應。

當拖延或停滯不前的時候，除了歸咎於自己或他人個性的問題，或許也可以試試看從「他人的行動流程有什麼問題」的角度來思考，協助他人解決簡單的問題，而且往往這樣的方式更有效率，甚至更能在最後完成有效能的成果，讓彼此有所成長。

當然，如果這個人或這個目標不需要我們在意，那麼離開這些是非，省下自己的力氣吧！

但既然會糾結這個問題，也就表示這個人值得我們在意，這件事情我們想要實現。那或許除了累積對於個性的無奈，不如試試看一些具體的行動改變。

因為個性可能是因地制宜的，我們只要回想一下自身經驗就好，自己可能在某些事情上愛拖延但某些不會，某人感覺很兇但也有和顏悅色的一面，這樣的話，到底一個人應該被歸類到什麼個性呢？

還是說，人與一件事情的行為模式其實是複雜多元的，而且可以改變的。

但是當用看起來定型又不可改變的個性來定義後，就會變成：「反正我就是認為應該要這樣做，對方應該要完全配合我。如果無法配合我，應該就是他的個性有問題。」但這樣一來，到底是對方的個性阻礙了事情的完成，還是我們的缺乏變通導致了僵局呢？

從個性開始解決問題，是很有攻擊性的

我們每個人並非小說或新聞裡的故事人物，而是一個活生生、有血有肉的人，我相信大多數人都不喜歡被別人「定義」自己是什麼樣的人，尤其這個定義還是負面的時候（甚至就算是正面，也不一定開心）。

當有一個人說我們「就是做事愛拖延」到時候，我們通常會這樣想：

可是對方都是臨時交辦？

可是事情真的很多？

可是這本來不是我做的？

可是這事情有那麼重要嗎？

心裡往往有百般委屈，一定不會認同對方說自己拖延，甚至可能因此更不想去做這件事情（也就慢慢真的形成了拖延的印象）。

所以這樣的「個性定義」無論對自己還是他人來說，都是非常具有攻擊性的，而這種攻擊往往只會讓對方更加防禦、退縮，就算對方（或自己）照著做了也是留下被逼迫的情感傷痕。（延伸閱讀，可以用在自己身上，也可以用在他人身上：如何減少自我批評？三個小步驟與工作人生案例）

那如果我們要避開從個性開始定義問題的迷思，又可以怎麼做呢？

所謂的決心、毅力，往往是最後才要解決的問題（甚至常常不需要解決）

我常常在課程中跟學員討論一個簡單的目標管理案例：假設有一位朋友想要通過一個英文證照考試，他安排了一個讀書計畫，但發現自己往往缺乏決心、毅力去執行，這時候應該怎麼辦呢？

雖然一開始看起來問題好像是自己缺乏決心，但我會先引導大家去問：「我目前的能力現況，對比要通過這個英文證照考試，中間還有什麼問題沒有解決？」這時候可能引導出幾個問題：我目前在這項考試中最大的弱點是什麼？我有沒有強化這個弱點的有效做法？如果時間不夠有沒有什麼可以替代的快速強化弱點技巧？這項證照考試有沒有什麼考試技巧需要練習？

如果把我自己缺乏決心這個問題加上去，一起排列要解決的問題的先後順序，我們往往會發現，「個性」上的問題往往是最後才需要解決的，比起有沒有決心，我們不如先去考個模擬測驗了解一下自己的弱點，或是找一些考過證照的朋友問問看準備技巧，接著可以測試看看幾種不同的準備與強化弱點的方法，然後或許需要再多考幾個模擬測驗來提升自己的考試技術。

也就是說，比起「下定決心－執行讀書計畫－考過證照」，其實真正的流程往往是「解決一個小問題－再解決一個小問題－再解決一個小問題－考過證照」。

「我要下定決心」可能是這個過程中，最不需要去解決的問題。

同樣的，在面對他人的拖延，或是感覺到「好像」是對方個性難搞等問題時，或許我們也可以用同樣的思維去想想：「實際執行過程有哪些問題，讓我們來一個一個解決。」推翻那種反正我們做好計畫了，就是應該照著計劃去做的思維。

一個生活的血淋淋案例

跟大家分享一個生活中的案例。

有一陣子我們想要讓孩子幫忙做家事，想要先從他可以自己整理好自己的東西開始，於是我們請孩子回家後洗自己從學校帶回來的碗筷。小孩子一開始當然很抗拒，各種不願意的理由，乃至有時候會因此生氣。而一開始，父母也很容易在這樣的情況下，不經意的脫口說出你真的很懶惰、這有什麼好生氣、你的事情就應該自己負責等等，看似「簡單」、「直接」的個性定義標籤。

但是這樣的過程中，除非最後採取逼迫或誘惑的手段（各種威脅利誘），要不然很難真正達成我們希望孩子自己洗碗筷的目標。而且，我自己深切反省後也認為，希望孩子為自己負責、不要懶惰，但用這樣的手段下達成的任務，真的有改變、形塑孩子的個性嗎？我認為是沒有的。

而且不僅沒有，甚至你會聽到孩子開始說出：我就是懶惰、我就是愛生氣等等類型的回應，這樣的過程除了製造彼此的衝突之外，反而強化了我們不想要在對方身上出現的個性，為什麼會這樣呢？

因為在這樣的過程，我們雙方其實都有自己想要採取的行動方式，也都有自己的困難處，但我不願意為了對方調整，對方也不知道如何為我調整，最後只能在彼此的個性層面上互相攻擊，於是我可能在對方身上留下了就是用權力逼迫的形象，對方也留下了自己就是某種個性的形象。