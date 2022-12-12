團隊裡有人個性難搞又愛拖延，如何有效率的一起完成任務目標呢？
我們想讓你知道的是
比起「下定決心－執行讀書計畫－考過證照」，其實真正的流程往往是「解決一個小問題－再解決一個小問題－再解決一個小問題－考過證照」。「我要下定決心」可能是這個過程中，最不需要去解決的問題。同樣的，在面對他人的拖延，或是感覺到「好像」是對方個性難搞等問題時，或許我們也可以用同樣的思維。
在時間管理的課堂中，有朋友提了一個問題：「我們管理自己的時間可能沒問題，但如果一起執行任務的對方個性真的很難搞的時候，還可以如何有效率的去完成任務目標呢？」這個問題，或許和我近期寫過的〈時間管理Q&A：因為我個性拖延，所以就算列待辦清單也不會去做？〉一文，可以有所呼應。
當拖延或停滯不前的時候，除了歸咎於自己或他人個性的問題，或許也可以試試看從「他人的行動流程有什麼問題」的角度來思考，協助他人解決簡單的問題，而且往往這樣的方式更有效率，甚至更能在最後完成有效能的成果，讓彼此有所成長。
當然，如果這個人或這個目標不需要我們在意，那麼離開這些是非，省下自己的力氣吧！
但既然會糾結這個問題，也就表示這個人值得我們在意，這件事情我們想要實現。那或許除了累積對於個性的無奈，不如試試看一些具體的行動改變。
因為個性可能是因地制宜的，我們只要回想一下自身經驗就好，自己可能在某些事情上愛拖延但某些不會，某人感覺很兇但也有和顏悅色的一面，這樣的話，到底一個人應該被歸類到什麼個性呢？
還是說，人與一件事情的行為模式其實是複雜多元的，而且可以改變的。
但是當用看起來定型又不可改變的個性來定義後，就會變成：「反正我就是認為應該要這樣做，對方應該要完全配合我。如果無法配合我，應該就是他的個性有問題。」但這樣一來，到底是對方的個性阻礙了事情的完成，還是我們的缺乏變通導致了僵局呢？
從個性開始解決問題，是很有攻擊性的
我們每個人並非小說或新聞裡的故事人物，而是一個活生生、有血有肉的人，我相信大多數人都不喜歡被別人「定義」自己是什麼樣的人，尤其這個定義還是負面的時候（甚至就算是正面，也不一定開心）。
當有一個人說我們「就是做事愛拖延」到時候，我們通常會這樣想：
- 可是對方都是臨時交辦？
- 可是事情真的很多？
- 可是這本來不是我做的？
- 可是這事情有那麼重要嗎？
心裡往往有百般委屈，一定不會認同對方說自己拖延，甚至可能因此更不想去做這件事情（也就慢慢真的形成了拖延的印象）。
所以這樣的「個性定義」無論對自己還是他人來說，都是非常具有攻擊性的，而這種攻擊往往只會讓對方更加防禦、退縮，就算對方（或自己）照著做了也是留下被逼迫的情感傷痕。（延伸閱讀，可以用在自己身上，也可以用在他人身上：如何減少自我批評？三個小步驟與工作人生案例）
那如果我們要避開從個性開始定義問題的迷思，又可以怎麼做呢？
所謂的決心、毅力，往往是最後才要解決的問題（甚至常常不需要解決）
我常常在課程中跟學員討論一個簡單的目標管理案例：假設有一位朋友想要通過一個英文證照考試，他安排了一個讀書計畫，但發現自己往往缺乏決心、毅力去執行，這時候應該怎麼辦呢？
雖然一開始看起來問題好像是自己缺乏決心，但我會先引導大家去問：「我目前的能力現況，對比要通過這個英文證照考試，中間還有什麼問題沒有解決？」這時候可能引導出幾個問題：我目前在這項考試中最大的弱點是什麼？我有沒有強化這個弱點的有效做法？如果時間不夠有沒有什麼可以替代的快速強化弱點技巧？這項證照考試有沒有什麼考試技巧需要練習？
如果把我自己缺乏決心這個問題加上去，一起排列要解決的問題的先後順序，我們往往會發現，「個性」上的問題往往是最後才需要解決的，比起有沒有決心，我們不如先去考個模擬測驗了解一下自己的弱點，或是找一些考過證照的朋友問問看準備技巧，接著可以測試看看幾種不同的準備與強化弱點的方法，然後或許需要再多考幾個模擬測驗來提升自己的考試技術。
也就是說，比起「下定決心－執行讀書計畫－考過證照」，其實真正的流程往往是「解決一個小問題－再解決一個小問題－再解決一個小問題－考過證照」。
「我要下定決心」可能是這個過程中，最不需要去解決的問題。
同樣的，在面對他人的拖延，或是感覺到「好像」是對方個性難搞等問題時，或許我們也可以用同樣的思維去想想：「實際執行過程有哪些問題，讓我們來一個一個解決。」推翻那種反正我們做好計畫了，就是應該照著計劃去做的思維。
一個生活的血淋淋案例
跟大家分享一個生活中的案例。
有一陣子我們想要讓孩子幫忙做家事，想要先從他可以自己整理好自己的東西開始，於是我們請孩子回家後洗自己從學校帶回來的碗筷。小孩子一開始當然很抗拒，各種不願意的理由，乃至有時候會因此生氣。而一開始，父母也很容易在這樣的情況下，不經意的脫口說出你真的很懶惰、這有什麼好生氣、你的事情就應該自己負責等等，看似「簡單」、「直接」的個性定義標籤。
但是這樣的過程中，除非最後採取逼迫或誘惑的手段（各種威脅利誘），要不然很難真正達成我們希望孩子自己洗碗筷的目標。而且，我自己深切反省後也認為，希望孩子為自己負責、不要懶惰，但用這樣的手段下達成的任務，真的有改變、形塑孩子的個性嗎？我認為是沒有的。
而且不僅沒有，甚至你會聽到孩子開始說出：我就是懶惰、我就是愛生氣等等類型的回應，這樣的過程除了製造彼此的衝突之外，反而強化了我們不想要在對方身上出現的個性，為什麼會這樣呢？
因為在這樣的過程，我們雙方其實都有自己想要採取的行動方式，也都有自己的困難處，但我不願意為了對方調整，對方也不知道如何為我調整，最後只能在彼此的個性層面上互相攻擊，於是我可能在對方身上留下了就是用權力逼迫的形象，對方也留下了自己就是某種個性的形象。
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在照顧家人之前，你最需要照顧的人是自己：伊甸基金會的老人照顧服務計畫
我們想讓你知道的是
台灣正在朝超高齡國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
李阿公今年90歲了，身體狀況原本不差，雖然有一些慢性疾病，但還能參與社區的活動。但是今年過年的時候，阿公因為免疫力低下，感染帶狀性皰疹，全身酸痛之外傷口又不容易癒合，常常要換藥，也插上了尿管。同樣高齡的太太，以及同住的兒子只能輪班24小時照顧阿公。生病將近兩個月來，全家人毫無喘息的空間。心理上的壓力，讓家庭氣氛總是低迷，而且阿公的失智症，又越來越嚴重了⋯⋯
這個故事，看起來很熟悉嗎？你的鄰居、朋友，甚至你家中，是不是就有一位阿公，需要你付出所有的心力照顧？
這份重擔，其實比你想像的更沈重
根據行政院衛福部統計，在全台灣將近80萬需要長期照顧的失能人口中，有將近半數的家庭必須長期自行承擔照顧工作，更預估在2026年，失能人口將超過100萬人。自推行長照2.0以來，即便各種資源與服務不斷布建擴展，但現在的台灣社會中，依然有許多人受到傳統觀念所綁縛，寧願自己深陷照顧重擔，不敢也不願取得援助。
上段故事中的李阿公，幸好在一家人即將瀕臨崩潰之際，衛生所的長照個管師和伊甸托老中心伸出了援手，說服阿公的家庭嘗試使用長照服務。在居服員走入這個家庭，展開服務第一天，高齡的阿嬤總算放下心中大石，感動地說：「終於能夠安心休息兩個小時。」
在專業的照顧之下，阿公的身體慢慢恢復健康，精神也越來越好，現在又可以參加他最愛的社區活動。更重要的是，阿公也開始接受伊甸據點的協助，有專業的照服員帶領著長輩們維持正常的生活作息，又開設各種延緩老化、機能復健的課程，鼓勵長輩們參加。這些安排，除了增加長輩們的活動力和自信心之外，也從心理和生理上，同時減輕了家人的負擔。
有了伊甸，李阿公全家人的心和生活，又再一次凝聚、平穩起來。
照顧者壓力大，專家建議：剛剛好就好
英國著名精神分析學家溫尼克特（D. W.Winnicott）在《父母──嬰兒關係的理論》一書中發明了一個名詞，叫做「足夠好的母親」（good-enough mother）。因為完美的母親是不存在的，過度追求成為一個完美的母親（照顧者），反而會對媽媽、孩子都產生沒有必要的壓力，影響彼此的身心健康。
因此，在照顧家人上，我們也可以試著做到「剛剛好的照顧」。剛剛好，並不是自私、也不是懶惰、不孝，只是我們不需要要求自己，為了成為一個一百分的完美照顧者，反而失去了自己。翻開社會新聞，我們可以看到許多不堪長期照顧壓力，進而輕生的社會案件。有獨力照顧長輩長達二、三十年者的青壯年，也有「老老照顧」——六、七十歲的孩子，照顧著八、九十歲的父母。在不堪壓力、看不到未來的絕望中，走向了悲劇的結局。
這一切其實都是可以避免的，只要願意敞開心房，適時地求援，接受必然的改變，除了能讓長輩獲得有尊嚴的照顧服務，自己也能擁有好品質的生活。衛福部在2020年，曾針對使用長照服務2.0的家庭照顧者做調查，發現有94.3%的使用者，表示整體生活品質有改善，92.3%表示心理和照顧的負擔降低。九成以上的滿意度，顯示出專業的支援可以帶來正向的能量，打破一人長照全家失能的困境。
僅僅只是休息一下，就能獲得全新的力量
伊甸基金會成立至今已40年，向來以「哪裡有需要、伊甸就在哪裡」的精神，為有需要的人伸出援手、爭取權益。從早療到長照，哪裡有需要，哪裡就有伊甸的身影。根據2021年的數據，台灣的新生兒僅有15萬3820人，是史上首次低於16萬，在人口持續負成長的情況下，台灣又正在從高齡化國家朝向超高齡化國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
在台灣正式成為高齡社會的這個階段，伊甸也提出了能夠同理照顧者、體貼失能者的完整老人服務內容，包括日間照顧服務、居家照顧服務、照顧者喘息服務、弱勢長者餐飲服務等，甚至將層級拉高到以社區為關照對象，提供社區關懷、社區輔具站服務等。而伊甸這些年來的努力，更獲得滿滿的迴響，每一位受到協助者的正向反饋，都是幫助伊甸持續前進、希望做得更好更多的力量。
雖然近年來，政府大力推動的長照2.0政策中，以多管齊下的方式，試圖為國民建立一個「經濟自主」、「健康生活」、及「行動無礙」的高齡友善環境，讓長者能擁有健康及尊嚴的老年生活。但是，如果我們真的來到了需要更進一步照顧的地步，不要忘記有一群專業的人，隨時準備好接住疲累的你，讓你安心，更讓你能夠在照顧家人之前，先照顧好自己。
放下對自己的要求，讓專業的伊甸，分擔你的辛苦。