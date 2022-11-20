特朗普又選總統？先問過美國憲法

文：梁啟智

中期選舉還未點完票，特朗普（Donald Trump）便出來宣布再次參選總統。挑這個時間宣布並不是一個很好的時機，不過再往下去也不見得他的政治形勢會變得更好。

他的政治能量過去一星期明顯轉弱。共和黨在中期選舉中未能如想像中大勝，民主黨守住了參議院，共和黨在眾議院進帳可能不足10席；這和2018年那次中期選舉，民主黨大炒共和黨41席，實在差距太遠。選後分析發現，有「侵粉」（特朗普支持者）參選重要職位的州份，共和黨的表現明顯較差；沒有「侵粉」參選的州份，共和黨反而就能打出正常中期選舉作為在野黨應有的表現。特朗普支持的「侵粉」候選人（AZ、MI、PA 的州長；AZ、MI、NV的州務卿；AZ、NH的參議員）全部敗選。換言之，特朗普已成共和黨的負累，很多共和黨人已希望可以甩開特朗普了。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

那為什麼他還要在這時候宣布參選？其一是他的性格使然，他總是在覺得開始被忽視的時候就要對著幹，不然就要示弱，要找個方法改變輿論。另一個現實一點的考慮，就是他擔心司法部即將就私藏文件案作出起訴，他覺得宣布參選可以抵擋司法部的進迫。事源司法部一直有內部指引避免在選舉前檢控候選人，以免被指干預選舉，所以在中期選舉前都沒有動作。現在中期選舉過了，特朗普可隨時被控，於是有分析指他選擇現在宣布自己成為下一屆選舉的候選人，是以為可以拿候選人身分當護身符。不過如果他真的這樣想的話，則未免太天真了。現在距離下屆大選還有兩年，如果這樣也可以成為護身符，那不等於為所有罪犯開啟一個無盡的漏洞？以後犯法了就去宣布參選，也就不怕被控了！所以司法部更有可能的反應，是加快起訴進度，告訴世人這個漏洞並不存在。

提到司法部，特朗普在15日的參選演說中甚麼都有提（有一段還稱讚中國政府極速處決毒犯，所以「中國沒有毒品問題」——這當然不是事實），但偏偏沒有提到他最喜歡說的選舉陰謀論，沒有提甚麼「點票機」也沒有很直接的說拜登的總統位置是偷回來的。為什麼？因為他也知道這堆東西是假的，而如果他再說下去的話，可會帶來現實的麻煩。一月六日國會山莊叛亂案的調查，最終會燒到特朗普本身的角色，他如果還有半點理性的話就不該再向調查人員給予彈藥。美國憲法第十四修正案可規定，曾參與叛亂者不得出任公職，他再宣傳選舉陰謀論的話，他的總統候選人資格可會被DQ的。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

另一個和官司以及參選總統相關的事情，是從今天開始，共和黨不會再支援他的眾多官司的律師費了。身為前總統，共和黨會支持他；但變成眾多2024年可能的候選人後，則為公平起見，不可能再給錢他了。特朗普只好希望他的死忠會捐更多錢給他花吧。

順帶一提，特朗普日前宣布參選，對他自己來說不是最好時機，對共和黨來說也不是。下個月喬治亞州參議員要決選了，特朗普這時候宣布參選不等於是幫民主黨催票嗎？但你何時見過特朗普會把別人的利益放得高於自己呢？

說回選戰本身，特朗普要出選，還得先取得共和黨的支持，而共和黨不一定會提名他。前面提到，中期選舉中他已證明自己是票房毒藥了。與此同時，佛羅里達州州長DeSantis在今屆選舉中大勝，政治能量大幅提高。站在他的立場，實在沒有不挑戰特朗普的理由。不少共和黨人都視DeSantis為奉行特朗普主義，卻沒有特朗普本人各種包袱的候選人。

看民意調查， DeSantis的支持度在愛俄華和新罕布什爾兩個重要州份都高於特朗普。說特朗普過氣了，不是空談。就連特朗普的參選演說，右派陣營的霍士電視台也沒有直播到完場，中途便中止直播，也說明他的地位早已不如昨日。

我在網上論壇看見有些「侵粉」網友還認真討論特朗普應該和DeSantis搭檔參選正副總統，這兒可以大膽說句這個組合的可能性是零：因為美國憲法不容許啊。

說憲法之前，經過這麼多年，我想大家應該很理解特朗普是私怨先行，共和黨的前途對他毫不重要。特朗普一早就看不順眼DeSantis想越過他去代表共和黨選總統，又怎會接受一個有野心取代自己的人來當副手？對，過去他可以和曾經反對過他的共和黨人和解，但每一次都會那些人向特朗普屈服，沒有一次是特朗普向別人屈服。然而經過今次中期選舉，特朗普政治能量已經大減，很多共和黨人（包括DeSantis本人）都想把特朗普甩掉，又哪會有特朗普和DeSantis和解的可能性？

Photo Credit: AP/ 達志影像

回到更根本的問題：憲法上的制肘。美國憲法規定，各州選舉人不得把總統和副總統的候選人都投給自己那一個州的居民。剛好特朗普和DeSantis都是佛州居民，他們搭檔參選正副總統，那麼佛州投給DeSantis當副總統的選舉人票就要作廢。嘩，佛州可是有30張選舉人票的大州啊，咪玩啦！ DeSantis會甘心為特朗普抬橋，然後自己還要不能當副總統？開什麼玩笑？

道理上，要解套也不是不可能，其中一人改戶籍到別州就可以了。當年小布殊（George W Bush）和切尼（Dick Cheney）都是德州居民，切尼便遷籍到懷俄明了。問題是DeSantis是佛州州長，他不可能遷籍啊。那麼要特朗普遷籍來就DeSantis嗎？特朗普會視此為乞求DeSantis做他的副手，以他的性格會這樣認低威嗎？