特朗普又選總統？先問過美國憲法
我們想讓你知道的是
網上有些特朗普（Donald Trump）支持者還認真討論特朗普應該和佛羅里達州州長DeSantis搭檔參選正副總統，這兒可以大膽說句這個組合的可能性是零：因為美國憲法不容許啊。
文：梁啟智
中期選舉還未點完票，特朗普（Donald Trump）便出來宣布再次參選總統。挑這個時間宣布並不是一個很好的時機，不過再往下去也不見得他的政治形勢會變得更好。
他的政治能量過去一星期明顯轉弱。共和黨在中期選舉中未能如想像中大勝，民主黨守住了參議院，共和黨在眾議院進帳可能不足10席；這和2018年那次中期選舉，民主黨大炒共和黨41席，實在差距太遠。選後分析發現，有「侵粉」（特朗普支持者）參選重要職位的州份，共和黨的表現明顯較差；沒有「侵粉」參選的州份，共和黨反而就能打出正常中期選舉作為在野黨應有的表現。特朗普支持的「侵粉」候選人（AZ、MI、PA 的州長；AZ、MI、NV的州務卿；AZ、NH的參議員）全部敗選。換言之，特朗普已成共和黨的負累，很多共和黨人已希望可以甩開特朗普了。
那為什麼他還要在這時候宣布參選？其一是他的性格使然，他總是在覺得開始被忽視的時候就要對著幹，不然就要示弱，要找個方法改變輿論。另一個現實一點的考慮，就是他擔心司法部即將就私藏文件案作出起訴，他覺得宣布參選可以抵擋司法部的進迫。事源司法部一直有內部指引避免在選舉前檢控候選人，以免被指干預選舉，所以在中期選舉前都沒有動作。現在中期選舉過了，特朗普可隨時被控，於是有分析指他選擇現在宣布自己成為下一屆選舉的候選人，是以為可以拿候選人身分當護身符。不過如果他真的這樣想的話，則未免太天真了。現在距離下屆大選還有兩年，如果這樣也可以成為護身符，那不等於為所有罪犯開啟一個無盡的漏洞？以後犯法了就去宣布參選，也就不怕被控了！所以司法部更有可能的反應，是加快起訴進度，告訴世人這個漏洞並不存在。
提到司法部，特朗普在15日的參選演說中甚麼都有提（有一段還稱讚中國政府極速處決毒犯，所以「中國沒有毒品問題」——這當然不是事實），但偏偏沒有提到他最喜歡說的選舉陰謀論，沒有提甚麼「點票機」也沒有很直接的說拜登的總統位置是偷回來的。為什麼？因為他也知道這堆東西是假的，而如果他再說下去的話，可會帶來現實的麻煩。一月六日國會山莊叛亂案的調查，最終會燒到特朗普本身的角色，他如果還有半點理性的話就不該再向調查人員給予彈藥。美國憲法第十四修正案可規定，曾參與叛亂者不得出任公職，他再宣傳選舉陰謀論的話，他的總統候選人資格可會被DQ的。
另一個和官司以及參選總統相關的事情，是從今天開始，共和黨不會再支援他的眾多官司的律師費了。身為前總統，共和黨會支持他；但變成眾多2024年可能的候選人後，則為公平起見，不可能再給錢他了。特朗普只好希望他的死忠會捐更多錢給他花吧。
順帶一提，特朗普日前宣布參選，對他自己來說不是最好時機，對共和黨來說也不是。下個月喬治亞州參議員要決選了，特朗普這時候宣布參選不等於是幫民主黨催票嗎？但你何時見過特朗普會把別人的利益放得高於自己呢？
說回選戰本身，特朗普要出選，還得先取得共和黨的支持，而共和黨不一定會提名他。前面提到，中期選舉中他已證明自己是票房毒藥了。與此同時，佛羅里達州州長DeSantis在今屆選舉中大勝，政治能量大幅提高。站在他的立場，實在沒有不挑戰特朗普的理由。不少共和黨人都視DeSantis為奉行特朗普主義，卻沒有特朗普本人各種包袱的候選人。
看民意調查， DeSantis的支持度在愛俄華和新罕布什爾兩個重要州份都高於特朗普。說特朗普過氣了，不是空談。就連特朗普的參選演說，右派陣營的霍士電視台也沒有直播到完場，中途便中止直播，也說明他的地位早已不如昨日。
我在網上論壇看見有些「侵粉」網友還認真討論特朗普應該和DeSantis搭檔參選正副總統，這兒可以大膽說句這個組合的可能性是零：因為美國憲法不容許啊。
說憲法之前，經過這麼多年，我想大家應該很理解特朗普是私怨先行，共和黨的前途對他毫不重要。特朗普一早就看不順眼DeSantis想越過他去代表共和黨選總統，又怎會接受一個有野心取代自己的人來當副手？對，過去他可以和曾經反對過他的共和黨人和解，但每一次都會那些人向特朗普屈服，沒有一次是特朗普向別人屈服。然而經過今次中期選舉，特朗普政治能量已經大減，很多共和黨人（包括DeSantis本人）都想把特朗普甩掉，又哪會有特朗普和DeSantis和解的可能性？
回到更根本的問題：憲法上的制肘。美國憲法規定，各州選舉人不得把總統和副總統的候選人都投給自己那一個州的居民。剛好特朗普和DeSantis都是佛州居民，他們搭檔參選正副總統，那麼佛州投給DeSantis當副總統的選舉人票就要作廢。嘩，佛州可是有30張選舉人票的大州啊，咪玩啦！ DeSantis會甘心為特朗普抬橋，然後自己還要不能當副總統？開什麼玩笑？
道理上，要解套也不是不可能，其中一人改戶籍到別州就可以了。當年小布殊（George W Bush）和切尼（Dick Cheney）都是德州居民，切尼便遷籍到懷俄明了。問題是DeSantis是佛州州長，他不可能遷籍啊。那麼要特朗普遷籍來就DeSantis嗎？特朗普會視此為乞求DeSantis做他的副手，以他的性格會這樣認低威嗎？
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【跨域生態系系列專訪】顛覆傳統商戰舊思維，生態系共創轉型價值
我們想讓你知道的是
甫於松菸落幕的2022數位綠色雙轉型聯合成果展，獲得熱烈回響。當中的「商模轉型」論壇探討當代最夯的「跨域生態系」概念，並邀集已是台灣「基石者（Key-stone）」的明星企業們和大家近距離分享，促進腦力激盪火花，分享成功契機與關鍵法則。此刻正是迎來嶄新商業模式的大願景時代！
我們常聽到「跨域生態系」這個熱門關鍵詞，但對它的概念和做法相對陌生。其實這是全球各大影響力企業，包括Google、亞馬遜等都積極投入中的商業趨勢，不僅打破傳統商業策略裡的敵我分界，也強調跨域甚至同業彼此合作，以宏觀角度「化競爭為更大集體效益」。當企業們願意與各產業鏈中的相關夥伴攜手結盟，讓眾多菁英齊聚一堂，進一步開發新產品與新服務，比起單打獨鬥，凝聚起來的團隊優勢更加無可限量！
經由經濟部中小企業處、數位發展部數位產業署與財團法人資訊工業策進會等法人通力推動下，台灣在「跨域生態系」領域已有積極成果。除了在「數位國家創新經濟發展方案」上，引導不少中小企業跨業、跨域異業合作，以數位工具打造新商模之外；也藉由具高關注度的2022數位綠色雙轉型聯合成果展，在「商模轉型」專業論壇上邀請了三大知名亮點企業，分享轉型心路歷程與成功策略，難得的交流經驗吸引眾多專業人士共襄盛舉。
打破界線，三類型生態系跨域創新
「一個人走很快，但一群人走更遠！」擔任論壇主持人的台大智活賴宏誌策略長，一針見血點出「跨域生態系」的價值精神。他指出，「基石者（Key-stone）、互利共榮、善用創意、改變思維、自我調適」是成功生態系中的五大必要條件，對此特別力邀TMI臺灣創意工場的何明彥投資長，剖析如何超越這道產業界限，擁有正確思維來做到生態系商模轉型；也請三個成功案例的「基石者（Key-stone）」鈺統食品、愛上新鮮、盛發生物科技等企業代表，不藏私現場分享跨域合作故事。
三間企業恰好分別代表「中小企業跨域生態系」的三大類型：以「植物肉」概念風靡海內外、創新打造「植物基新食生態系」的鈺統食品，是由顧客需求出發，再尋求可互補業者的「價值核心型」；在疫情期間以全台最大的生鮮電商平台和大數據分析，協助眾多食品製造商撐過景氣寒冬的愛上新鮮，屬於擔任數位平台核心角色、連結產品服務與消費者的「平台型」；而擅長為剩餘林木廢料找到新生、打造綠色永續循環生態系，甚至延伸出人文和薪傳價值的盛發生物科技，則是由多種參與者組成、創造一個連貫解決系統的「解決方案型」，各有千秋。
以大帶小，創造商模邁向永續未來
「起初是澳洲的肉品廠找到我們，請鈺統代工植物肉，才開始想方設法來活用很古老的加工技術。」正所謂找到關鍵客戶能帶來創新轉型契機，在台灣已兩代接棒30年、擁有各項食安認證和潔淨標章的鈺統食品，旗下品牌「三機」在謝孟晃副總經理帶領下，不僅以植物肉顛覆傳統穀物加工廠、做出植物基新食共創生態體系，更採取減少碳足跡與友善環境策略，減少畜牧業成本也提供消費者更多元的選擇。
而締下疫情期間業績逆勢成長四倍的愛上新鮮，則於張佑承共同創辦人努力下，成為餐飲結合電商平台的共好典範。擅長以「大數據整合」和「輿情收集」鎖定下一個爆款商品，張佑承為國內眾多食品廠指引方向、品牌化增進產業鏈信心，帶來整體生態系新價值。「過去大家常把台灣優秀的食品商只當代工廠、供貨源來看待，我們認為那抹煞了這些企業的累積與努力。現在他們都是我們生態系中共同創業的夥伴，特別感謝資策會大力協助。」未來愛上新鮮也會嘗試做訂閱制等更多創新服務，和業界好朋友開展跨域多角經營。
另一方面，甫獲台灣十大傑出青年肯定、同時也是盛發生物科技領導人的陳偉誠創辦人，則是在傳產翻身闢出新路，以「生物炭」突破舊思維框架，甚至在海外馬來西亞等地成功複製這樣的林木廢料循環生態系。「我接棒家裡的炭業，發現在一年中只有中秋節業績最好，便決定透過不同產業和材料的結合，碰撞出全新市場。現在，高溫炭上面能種出植物、成為工藝品，我們的服務甚至延伸到食農教育、家具維修、除溼與寵物清潔等生活環保運用，達到完全零廢料循環！」此外，陳偉誠也用商標和專利去保護生態系中的共同夥伴，讓彼此走得更長遠。
無論是生產製造或提供解決方案，這些商模典範最終都講求讓關鍵客戶有更棒的體驗、風格甚至形成信仰，一步步往上推升。「我認為他們展現了跨域生態系中，企業在前端面對客戶需求、中間遇到數據處理運用、後端維持住供應鏈和夥伴關係，這三個場域和角色面向作了完美的示範。」何明彥投資長點評，「基石者(Key-stone)」企業營運負擔著更高的成本，但這三個案例不僅願意做更多解決方案的翻轉和測試，做原有與新有技術的拆解、堅守並分辨出品牌化的價值，更思考並注重大環境的永續循環及SDGS願景目標，醞釀出難能可貴的產業能量。
隨著2022數位綠色雙轉型聯合成果展「商模轉型」專業論壇火花迸現，如何在「基石者（Key-stone）」的打樁下，引進更多資源、引導並鼓勵更多中小企業，甚至吸引更多企業高階人士投入參與學習，是跨域生態系下一步的共同課題。在台灣日益增多的成功企業典範帶領下，開放式創新和多元跨域結盟可說勢在必行。
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