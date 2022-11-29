《日本殖民下的她們》：女工的犧牲造就家中男性成員，是否有助於改變家庭角色或地位？

文：游鑑明

第六章 自助助人的女工

第四節 女工的角色地位及其影響

一、女工在家庭與工廠的地位

女工究竟來自何種家庭？一份調查發現，台南和春織布工廠的八、九十位女工，僅一名女工因為家計困難而上工，日東拓殖製茶會社也稱該廠女工多來自環境尚可的家庭，但就訪問與報刊資料得知，絕大多數女工是因家境欠佳而至工廠工作。因此，本文認為固然有女工出身一般家庭，但貧困者仍占多數，不少女工進廠工作是出於環境所迫。

而她們一旦有了收入，不是充做家用，便是用來資助其他弟妹讀書，例如我訪問的邱李阿葉，她是邱家的童養媳，不曾受過教育，但她的收入資助了小姑、小叔完成公學校教育。這種由女工賺錢供弟妹讀書的情形，以資助男性占多數，在重男輕女的觀念影響下，不少貧困家庭不惜犧牲女工來造就家中男性成員，因此犧牲童年、放棄學業乃至晚婚或不婚的女工，不乏所聞。

至於女工的犧牲是否有助於改變家庭角色或地位？就邱李阿葉的自述：

我一直在酒廠工作。不久，我和養父的長子結婚，並接連生產，由於工廠工作時間固定，煮飯或照顧孩子的工作只好交由婆婆負責。為了體恤我，遇有假日婆婆並不勉強我做家事，有時連我自己的衣服也是婆婆代勞。

從邱李阿葉的例子可以看出，她不僅成為全職的職業婦女，同時也獲得較受重視的家庭地位，這對身為童養媳的女性而言，是相當難得的。另如前述的王罔，為改善家庭生活所做的犧牲同樣深獲家人的尊重。

然而，從未改變家庭地位的女工也不少，許多女工還沒到工廠工作之前，大多需要幫助家事，農村地區的婦女更是得到農田工作，因此當她們成為工廠女工後，農事固然減輕，並不能全免。曾在南投鳳梨會社工作的陳鄭四妹即表示，由於她的丈夫是農人，工作之餘，她一樣要到農地幫忙。

從陳鄭四妹的例子固然無法看出她的家庭地位，但身兼工作與家事的角色顯然未曾變動，儘管這是多數職業女性的共有現象，但在女工中尤其常見。另有些女工結婚後離廠，她們把工廠工作帶回家中進行，轉成為代工婦，繼續扮演雙重角色。面對這種角色，女工的態度不太一致，有的視為勞碌命、有的甘之如飴。

比較女工的家庭地位，女工在工廠的地位更加低落。除了工資比不上其他工人之外，工作性質讓她們必須仰人鼻息，聽從工廠監督的指揮，再加上家世背景與學歷不夠顯耀，女工不易獲得較高的社會地位。事實上，女工到工廠工作是以賺錢為目的，多數女工並不在意在工廠地位的高低。不過，因地位低落所帶來的性騷擾，卻使女工飽受困擾，報紙曾暴露這類事件並大加撻伐。

一九二九年《台灣民報》曾刊載日籍主管強迫女工就範的醜聞，據報導，該監督常藉權勢對美貌的女工進行騷擾，凡有不順從，就命令離職，於是不少女工憚於威脅而被迫失節，該報針對此事抨擊道：「如是傷風敗俗，當起鳴鼓而攻之。」類此醜聞也曾發生在新竹和台南等地，根據報導，這群女工多處在被壓迫的地位。

有鑑於女工地位的低落，有識之士曾為女工發出不平的呼籲，他們經由報章雜誌陳述女工的境遇，例如署名「紅」的作者曾在〈國際無產婦人節〉一文中指出：

在這當兒一般勞働者農民小巿民女子，……現在已經沒有閑暇可以去顧什麼是「男女授受不親」、「男外女內」等的孔老先生的高教，一躍地流出工場為女工，或是為低級的月俸生活者。她們在資本主義社會的工場裏面，受資本家的X取和凌辱完全和男工一樣。

儘管這些言論不乏是鼓吹勞工運動者的宣傳，但女工的不平等地位已受到關切是無庸置疑的。

其實，並非所有的女工都生活在悲慘的境遇裡，仍有女工倍受重視，例如由女工升為工長以及擔任技術指導等職務，另外資深或全勤女工有獲得獎勵的機會，這都是對女工角色地位的一種肯定。只不過，這種情形多半來自大工廠，一般小工廠則少見。

二、女工一職對個人、家庭及社會的影響

且不論女工地位的高低，女工一職對女工個人、家庭或台灣經濟帶來何種影響？就女工個人來說，工人分成受過教育與未受過教育兩種，透過彼此交流，不少女工知識日開。以樹林酒廠為例，由於該廠女工多半受過公學校教育，每到間休時間，該廠女工會三五成群地閱讀雜誌，雖然她們讀的是消遣性的女性雜誌，但從雜誌上她們可獲得一些婦女新知。另外，該廠早期曾派專人教導女工織毛衣，日後雖不再舉辦，但在相互傳授下，每到間休時間，該廠女工幾乎人手一線，女工的家人或親友也因此有機會穿到暖和的毛衣，這在當時相當的時髦。

隨著知識的傳遞，各種思想跟著引進，其中反工廠不合理制度的思想曾在一九二○到一九三○年代造成部分工廠的震憾，如前面提到，有一部分女工加入罷工行列，儘管多數的罷工運動流於失敗，不少女工回歸家庭，同時在殖民政府的強制壓抑下，這類思想僅在一九二○年代末期和一九三○年代初期影響工人，而毋可否認的，罷工運動多少改變部分女工的思想。不過，整體來看，對女工思想帶來較大影響的是日本同化政策，特別是一九三○年代以降，同化政策不斷被殖民政府強化。

為配合殖民政府政策，工廠除要求女工接受日語講習之外，也以半強迫半鼓勵的方式，讓員工參與涵養日本國民精神的社教團體或相關活動，例如一九二八年十一月，台灣製麻會社要求廠內四十餘名男、女工裝扮成原住民族，參加豐原街的慶典遊行活動，但當天天候不佳，有十數名工人因不堪寒雨而病倒。另據王罔回憶：

在我入廠前，曾是女青年團的團員；入廠後，我仍利用假期參加該團活動。有時活動的時間和工作時間衝突，工廠不但沒有禁止我，反而允許我請假參加活動。這種情形直到女青年團的活動過於頻繁後，而工廠本身也開始加強國民精神訓練，才不准我請假外出活動。

同時，工廠也獎勵女工參加國語講習會或研究會所舉辦的日語演講，例如一九三四年的國語講習會中，有一名女工林好以「講習所的協助」（講習所ノオカゲデ）為題，參加演講；一九三一年又有許德定織襪廠的女工陳寶玉以「我們的工作」（私共の仕事）為題，與石牌處女會會員參加廣播錄音演出。可以理解的是，無論女工接受教化活動是出自主動或被動，這些活動使不少未受過教育的女工獲得新知、增廣見聞；有的女工則被塑造成皇國之母或皇國之女。由是顯示，這種由工廠主導的思想改造活動具有不可忽視的影響力。