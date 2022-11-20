街頭塗鴉行不行：在陸橋底下噴漆，可能觸犯什麼法規？

大家不知道有沒有在路邊的牆上、柱子上，或是一些店家的鐵門上看到有人塗鴉的痕跡，有些是很有趣的圖案以及文字，也有些只是單純的謾罵或是胡言亂語。

街頭塗鴉雖然是一種藝術文化的展現，但有時候創作的地點以及內容還是要慎選，假如你塗鴉的內容是惡意去攻擊他人，這樣的內容就有可能會有誹謗罪的問題，若是內容還包括了恐嚇性的言詞，那就可能會涉及恐嚇公眾罪或是恐嚇危害安全罪。

在陸橋底下塗鴉，可能觸犯什麼法規？

如同前面所說，除了塗鴉的內容需要注意外，塗鴉的地點也要注意，才不會一不小心就挨罰。

像是最近高雄就有位年輕男子跑到陸橋邊，直接把陸橋的牆壁當成畫布，用噴漆來進行塗鴉創作，沒想到剛好有警察巡邏經過，直接制止正在塗鴉的男子，並且將其帶回派出所，而男子也將因此而面臨開罰。

如果塗鴉這件事情是不行的，這個行為究竟是違反了什麼樣的規定呢？

首先，在《廢棄物清理法》第27條就有明確規定，假如去汙染橋梁、道路、池塘水溝，或是其他土地定著物等等，又或是隨意去張貼廣告、噴漆去汙染定著物，這樣的行為就會被開罰1200元到6000元不等的罰鍰，而男子塗鴉的地方就是屬於橋梁的部分，因此就會違反該條的規定。

除了廢棄物清理法有規定之外，在《社會秩序維護法》第90條中也有提到，假如是未經他人許可就去進行張貼、塗抹他人的交通工具、圍牆、房屋，就可依法開罰三千元以下的罰鍰。

回到前面提到的那位年輕男子，他在陸橋的牆壁上塗鴉的行為其實也會違反社維法。

Photo Credit: 中央社 屏東縣民公園的公廁外牆

你或許會問，如果兩個法律都違反了，那麼是否就會被開兩張罰單呢？實際上，依據行政罰法的規定，會選擇罰鍰較高的一個進行裁罰，而《廢棄物清理法》最高的罰鍰可是能夠到新台幣6000元，因此基本上就會以《廢棄物清理法》來進行裁罰。

雖然創作是自由，但創作的地點還是要慎選，假如是在未經他人許可就去他人的房屋牆壁或公共場所亂塗鴉，對於屋主或是其他民眾來說可能就會是不小的困擾，大家還是要將心比心，才不會影響到他人的生活，並且也不會因此讓自己挨罰。

Facebook專頁：黃靖芸律師。生活法律沙龍

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航