2022/11/20,
社會

街頭塗鴉行不行：在陸橋底下噴漆，可能觸犯什麼法規？

街頭塗鴉行不行：在陸橋底下噴漆，可能觸犯什麼法規？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

創作是自由，但創作的地點還是要慎選，假如是在未經他人許可就去他人的房屋牆壁或公共場所亂塗鴉，對於屋主或是其他民眾來說可能就會是不小的困擾，自己更可能因而受罰。

大家不知道有沒有在路邊的牆上、柱子上，或是一些店家的鐵門上看到有人塗鴉的痕跡，有些是很有趣的圖案以及文字，也有些只是單純的謾罵或是胡言亂語。

街頭塗鴉雖然是一種藝術文化的展現，但有時候創作的地點以及內容還是要慎選，假如你塗鴉的內容是惡意去攻擊他人，這樣的內容就有可能會有誹謗罪的問題，若是內容還包括了恐嚇性的言詞，那就可能會涉及恐嚇公眾罪或是恐嚇危害安全罪。

在陸橋底下塗鴉，可能觸犯什麼法規？

如同前面所說，除了塗鴉的內容需要注意外，塗鴉的地點也要注意，才不會一不小心就挨罰。

像是最近高雄就有位年輕男子跑到陸橋邊，直接把陸橋的牆壁當成畫布，用噴漆來進行塗鴉創作，沒想到剛好有警察巡邏經過，直接制止正在塗鴉的男子，並且將其帶回派出所，而男子也將因此而面臨開罰

如果塗鴉這件事情是不行的，這個行為究竟是違反了什麼樣的規定呢？

首先，在《廢棄物清理法》第27條就有明確規定，假如去汙染橋梁、道路、池塘水溝，或是其他土地定著物等等，又或是隨意去張貼廣告、噴漆去汙染定著物，這樣的行為就會被開罰1200元到6000元不等的罰鍰，而男子塗鴉的地方就是屬於橋梁的部分，因此就會違反該條的規定。

除了廢棄物清理法有規定之外，在《社會秩序維護法》第90條中也有提到，假如是未經他人許可就去進行張貼、塗抹他人的交通工具、圍牆、房屋，就可依法開罰三千元以下的罰鍰。

回到前面提到的那位年輕男子，他在陸橋的牆壁上塗鴉的行為其實也會違反社維法。

屏東縣民公園公廁牆壁遭塗鴨（1）
Photo Credit: 中央社
屏東縣民公園的公廁外牆

你或許會問，如果兩個法律都違反了，那麼是否就會被開兩張罰單呢？實際上，依據行政罰法的規定，會選擇罰鍰較高的一個進行裁罰，而《廢棄物清理法》最高的罰鍰可是能夠到新台幣6000元，因此基本上就會以《廢棄物清理法》來進行裁罰。

雖然創作是自由，但創作的地點還是要慎選，假如是在未經他人許可就去他人的房屋牆壁或公共場所亂塗鴉，對於屋主或是其他民眾來說可能就會是不小的困擾，大家還是要將心比心，才不會影響到他人的生活，並且也不會因此讓自己挨罰。

Facebook專頁：黃靖芸律師。生活法律沙龍

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。