《大海的誘惑》：對浪漫主義藝術家來說，最重要的仍是人類與大海濃縮虛無的能量之間的對抗
我們想讓你知道的是
從渾沌未開的萬惡深淵，到歡愉明亮的海濱勝地，究竟近代以降的歐洲人如何克服自身的恐懼，投身大海的懷抱，找尋他們身心靈的避風港？柯爾本從聖經的大洪水開始談起，不限於歷史與科學觀，詳盡地從文學、藝術、旅遊與社會角度來討論海洋對人類身體與心靈上的轉變及影響。
文：阿蘭・柯爾本（Alain Corbin）
第二部 海濱新愉悅的描繪
第四章 蜉蝣一生的旅程
富饒湧現的嶄新情緒
浪漫主義的畫家和作者，將海灘描繪成各種元素彼此混雜的舞台。長達半個多世紀以來，他們創造了一套新的陳腔濫調——大海如浩瀚旋風般直達天際，日月星辰在蕩漾的海水中交織變形，海沫和蒸氣讓大氣蒙上濃霧，浸濕的沙粒失去了大地的堅硬。浪漫主義畫家重新詮釋荷蘭藝術家陳舊的做法，流連忘返於海灘的景觀。他們特別關注海濱，因為那是元素之間轉瞬即逝和曖昧未明的領域，鼓勵了泛神論（panthéisme）的遐想。
一八○三年，英國畫家威廉．透納（William Turner）的畫作《退潮時分的加萊海灘》（La plage de Calais à marée basse），就讓觀者感受天空、海水與沙粒交融的景象。十三年過後，英國畫家約翰．康斯特勃（John Constable）繪製韋茅斯（Weymouth）海灘的一系列作品裡，海平線不再像「古典風景畫作裡那樣，用符碼化的色調與價值觀，分割兩個異質的視覺世界」，天、地與水彼此之間開始產生共鳴，泯除了古典場景裡劃分區塊的疆界。
浪漫主義作家同樣重複了無邊無際大海這個主題。他們強烈體悟到摩西時代的大海形象，是在所有物質與形體被創造之前就已經存在。與此同時，浪漫主義畫家也透過將觀者視角貼齊水面，降低海平線的高度來傳遞這種感覺。在英國畫家理查．波寧頓（Richard Parkes Bonington）的許多畫作當中，遼闊海洋的幻影與浩瀚的天空及海岸之間的對稱呼應。
仿效拜倫《哈羅德公子遊記》的做法，浪漫主義者鑽研起大海的永恆不朽，不受人類歷史變化影響的主題。大海的力量與能量讓他們為之瘋狂，因為看似從世界誕生之初就不曾減弱。當觀者意識到大海毫無減損的力量與其空洞無底之間的結合，便迸發了更為強烈的情感，並用盡所有感官來體驗這可觸及的無底深淵中所富含生命活動的無盡活力。透納便採用動態透視法，讓觀者感受虛空大海的力量：畫布上的小船是用來幫助感受大海永恆騷動的跳板；一艘岌岌可危的帆船不僅能揭露海浪高漲之幅度，也能讓人感受強風的力量並非分析海流的作用。
在拉瓦節化學理論盛行傳播的時代，浪漫主義者看待空氣的全新關注，為沉思的方式注入活水。這團「為喚醒靈魂的活性虛無」，透過雲朵與飛鳥體現其形貌，在能量、陽剛與虛無之間創造了一個比海洋更為矛盾的連結。這團虛無日以繼夜的呼喚和變化莫測的特性，引起了人們迅速逃到最安全避難所的欲望。這團作為大自然口耳的「活性虛無」，喋喋不休地尋求，並與浪漫主義者的靈魂進行對話。
陸地藉著此處與海水接觸的地方引起人們的興趣，一方面是水手們的危險地帶，另一方面則是泳者能腳踏實地的安心表面。稍晚於透納，又比波寧頓和法國畫家歐仁．伊薩貝（Eugène Isabey）還早的康斯特勃，就非常喜歡描繪這個海陸接觸點，不過是作為一位風景畫家，而非海景畫家。早在一八一六年，在他以各種元素為主題的畫作裡，便特別重視被海水浸濕的沙地。欣賞他畫作的人們，彷彿身處英吉利海峽的最末端浪花附近，腳踩在灰綠色海水裡面，體會潮濕陸地的不穩定存在。
正如不久前欣賞韋爾內筆下暴風雨的那群仰慕者一樣，受到激情而起的元素之間爭鬥的戲劇性，讓浪漫主義藝術家受到強烈的影響。然而，對這些藝術家來說，最重要的仍是人類與這股濃縮虛無的能量之間的對抗。因此，荷蘭海景畫的傳統在壯美美學的基礎上被重新詮釋。
在享受這種對抗的過程裡，不可或缺的是與元素對話的文學體驗。拜倫作品裡的哈羅德公子就與大海對話，並解讀了其呻吟。在雪萊筆下的詩人，就沿著回音宏亮的海岸來聆聽元素無止盡的對話，填補他靈魂深處的空虛。在那裡，海洋有著呼吸，並且與洞穴和懸崖展開從不間斷的對話，細心地側耳傾聽的漫遊者，可以在孤獨的海岸掌握它們的對話。查克塔斯（Chactas）就在監獄裡帶著感情來聆聽海浪的低語，向他訴說自己鍾愛的美國，與遭遇的種種不幸。
日耳曼畫家卡斯帕．腓特烈（Caspar David Friedrich）的作品就是浪漫主義對海岸再現的顛峰之作，值得長期研究。始終追憶著起源的腓特烈，在格賴夫斯瓦爾德（Greifswald）綿延的沙灘展開無止盡的旅行，將海岸塑造成感受形上學痛苦的場景。他還將觀者置於每個人內心深處的深淵邊緣。只要望向一位佇立在無邊無際大海與陸地交界線的男子背影，觀者便會被一股突然的痛苦衝擊，即便腓特烈並未訴諸聚集諸多元素的戲劇性，他卻成功畫出海岸最為悲愴的解讀。畫布上萬籟俱寂的海岸歸屬於內在空間。
海岸的延伸擴張加劇了與泛神論融合的渴望，也就是困擾著浪漫主義者的「宇宙化」（cosmisation）願望。在海濱這個與宇宙呼吸韻律同步的地方，各種幻想就能獲得自由的發揮。
無邊無際大海的虛無景觀產生一種空無一物的感覺，讓人們的想像力沉入水中。千篇一律的海景讓人酣然沉睡，產生了一種想被其吞沒的誘惑。為這種夢想鋪路的是奧西安式的風景與「凱爾特的薄暮」（crépuscule celtique）的曖昧不明，這在當時意義非凡。沿著沙灘，幾乎看不到上升的象徵，而充滿著引人下沉的存在，或更精確地說，讓人潛入海中。與體內的鮮血同源，黑水與致命的黑暗之海喚來了死亡，這點激起了浪漫主義者的焦躁靈魂對遠古時代的懷念。這種邀請人們走向不歸旅途的力量，有助於解釋海濱在這個時代集體意識裡發揮的影響。
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【馬力歐陪你喝一杯】當台灣早產兒比例越來越高，讓我們一起接住早到的愛！早產寶寶生育照護經驗談
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當寶寶在懷孕37週前出生，就是所謂的「早產兒」，不僅體型嬌小、器官發育不夠成熟，身體還可能會有一些潛在問題。究竟早產兒該如何養育及照顧呢？家中不同角色的成員們，可以擔負起什麼樣不同的照護責任呢？
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每一名孩子降生，對爸媽來說都是期待已久的禮物。但對黃昭瑛來說，出生時不足月的兒子及女兒，他們帶來的更是遠超乎期待的「驚喜」：兒子28週出生，體重1000公克；女兒26週，只有800公克。
面對提早到來的「驚喜」，不得不辭職回家照顧
這兩個驚喜有「多迷你」？一般來說，妊娠超過37週出生的新生兒稱為「足月」，平均出生體重為2,500至4,000公克，未滿37週出生稱為「早產」，若不滿2,500公克則稱為「低出生體重新生兒」。雖然每一名新生兒體況不盡相同，但要讓器官功能發育成熟，至少也需要妊娠24週。
黃昭瑛的兒子剛出生時，小腿長度比成人手掌攤開還要小，「猶如一隻小老鼠一樣，他真的能活嗎？」原是職場中工作狂的她，毅然選擇離開職場，到醫院接受訓練，就為學習如何在家照顧早產兒：抽插口胃管和鼻胃管、操作心肺偵測器⋯⋯等。
「老大是所有早產兒併發症都有，包括腦室內出血，影響運動神經、聲帶麻痺、視網膜病變，幾乎每一個關卡他都有遇到。」黃昭瑛回憶，當年可說是過五關斬六將，幸好在馬偕醫院的早產兒照護團隊細心照護之下，老大4個月後平安出院。
但也不代表後續完全不用操心，極度脆弱的早產兒寶寶，照顧起來額外辛苦，從哺乳、睡眠、居家生活，各項都需要照護者細心觀察與照護，「剛回家時，老大身上都還插著管線、心肺增測儀。我還要經過院內早產兒的照護考試，才能把孩子帶回家，在新生兒病房裡學，要懂得怎麼判讀血氧、如何開氧氣瓶才行，這幾乎沒有一個父母能承擔得起這個壓力。」
兒女因肺部都還沒有發育成熟，帶回家照護時，嬴弱的肺部幾乎沒有病毒抵抗力，她將家中佈置得像新生兒加護病房，進出要洗手、刷手，從外回到家中時也必須要馬上換衣服，抱小孩一定穿戴口罩、隔離衣，家中盡量不要有訪客。
黃昭瑛說，回家1週內她就瘦了5公斤，因為只要儀器一有警告聲響，她就會睡不好，好不容易體況穩定後，老大緊接而來的是發展遲緩問題，「追了7年，足足長到7歲後才『畢業』追上足月兒的成長發展。」
陪伴早產兒成長的漫長馬拉松
早產兒在世上的每一分一秒都是驚心動魄的關卡，漫長的「養育馬拉松」，永遠不知道下一刻會不會有突發狀況。彭純芝解釋，早產兒出生體重越低，就需要花費越大的心力照顧，「早產兒的很多器官功能還沒成熟就出生，例如，肺部還沒發展成熟，就需要插呼吸器協助換氣；腸胃沒成熟，會很難餵養，影響吸收；腦部不成熟，就會影響未來神經發展，影響動作。」
尤其是腦內出血及腦室周圍白質軟化症，當腦內血塊吸收以後，因為腦細胞很難再生，很可能就會出現空洞，很容易出現後遺症，後續就得利用復健讓其他未受傷的腦細胞活化。再來是眼睛，因為在離開媽媽肚子後才成長，會有視網膜病變的問題，視網膜的血管長得歪七扭八，容易造成視網膜剝離，嚴重會失明，同步也容易導致近視、遠視、弱視等。
也因此，早產兒往往需要長期追蹤，給予後天調養。林秋寶提到，文曄教育基金會創辦人許文紅本身也是早產兒媽媽，「當年出生時，他的小孩跟木瓜、寶特瓶一樣小，面對孩子心情是內疚的，認為沒辦法好好生下來，那一定要好好養他。」
當時幸好有馬偕醫院新生兒科醫師許瓊心的專業照料和打氣，以及台灣早產兒基金會的支持，包括「早產兒追蹤檢查服務計畫」的後續醫療追蹤，才讓許文紅的小孩得以健康成長，「剛開始她孩子一生出來是不會哭的，因為器官不健全，她一聽到孩子哭聲時是心喜若狂，因為那代表孩子器官功能是好的了。也因為有了親身的經驗與受到的幫助，文曄基金會長年支持台灣早產兒基金會除了資源的投入，也積極倡議相關議題，從企業面的角度善盡社會責任。
☞延伸閱讀：文曄集團共同創辦人許文紅與她的巴掌天使——真實早產兒療癒經驗談
而面對早產兒到來的養育，除了母親以外，家人們也都需要共同努力。黃昭瑛分享，有些隔代教養的爺爺奶奶，常不知道怎麼面對問題，以為孫子慢慢就會好，但就拖到黃金早療期。「我的老大因腦室出血，傷到運動神經，2歲還不會走路，會走之後卻常常跌倒，這就很需要復健並追蹤，假使當初沒有意識到這是個問題，很可能就錯過早療期，導致小學時都還要用支架走路。」
除了台灣早產兒基金會的支持，黃昭瑛也提到網路上的早產兒家庭社群，她分享社團裡至今已有五千多位早產兒家庭夥伴，而這些家庭在早期的照護階段往往是最焦慮的時候，許多互助的夥伴總會擔心孩子無法健康成長。幸好，「孩子一直持續復健，不僅5歲被我們送去學跆拳道，還拿到全國金牌，現在就是頭好壯壯，獎牌一整面牆，現在講來都不會有人相信他以前有那麼多問題。」黃昭瑛說，雖然孩子出生不足月，但經過悉心的照顧以及社會資源的支持，孩子依然能健康的成長。
我們都是早產兒的陪跑員
根據統計，台灣早產發生比例已突破10%，等於每10個嬰兒就有1名是早產兒，這些提早呱呱墜地的巴掌仙子，對於寶寶自己、家庭，甚至於整個社會與醫療支出都帶來不少影響。
為了幫助早產兒度過艱難的成長歷程，台灣早產兒基金會從預防開始做起，建構早產防治與健康保護網路、早產兒醫療資料庫，從健康生育觀念宣導、安胎示範教育、早產兒醫療訓練、後續追蹤檢查照護等項目，並統籌了22家合約醫院，讓醫院申請個管師，主動追蹤早產兒固定回診醫院做身體、心智評估，同步提供醫療補助、出院補助以及出院後醫療器材補助，為早產兒家人減輕經濟及心理負擔。
「早產兒追縱如果沒有基金會協助預約，很難預約的進去。因為現在兒童心智發展評估，很少有醫院在做，很需要個管師每3個月或6個月協助預約。」黃昭瑛回憶，早產兒照護需要一整個專業團隊支持，並仰賴早療，才能讓早產兒克服先天困難。
彭純芝提醒，早產兒的發生原因很可能跟產婦的生育年齡、作息與壓力有關，要減少早產兒發生比例，需要關懷產婦、必要時儘早安胎，「產婦要有預防意識，多一天安胎，代表的是小孩能多成熟一天，產婦也需要認知產兆，並選擇適當的醫療院所生產，讓適合的醫療團隊陪伴你，才能過五關斬六將。」
林秋寶也呼籲，台灣生育率不斷創新低，「生不如死」已是國安問題，減少早產發生不僅是準準媽媽的課題，也是全國所有人都要一起支援的任務，需要大家共同推動友善生育環境。尤其，政府資源應該要從生命根源介入，從補助生育經費開始，全面守護每一個到來的新生命，一起作早產兒家庭的陪跑員。