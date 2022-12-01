《世界一分為二》導讀：「天才為何成群地來？」論現代主義四大家

文：陳榮彬（臺灣大學翻譯碩士學程助理教授）

【導讀】行到山窮水盡處，坐看風起雲湧時：《世界一分為二》論現代主義四大家

「我想完成一首詩，大約八百到一千行─Je ne sais pas si ça tient」——艾略特《荒原》初稿

「我感到時光飛奔，就像電影院裡的影片，我努力去擋，拿筆去戳，拚了命想按住。」——吳爾芙日記

前言：為何是一九二二年？

除了距今剛好一百年，還有「胰島素開發成功」（一月十一日）、「奧斯曼土耳其帝國滅亡」（十一月一日）、「法老王圖坦卡門陵墓於埃及出土」（十一月四日）等重大歷史事件發生以外，一九二二年看似平凡無奇，但實際上在政治上的確發生了一兩件後來造成世界分裂的大事。例如，十月底，法西斯黨黨魁墨索里尼成為義大利總理，埋下十七年後二次大戰世界分成「軸心國／同盟國」的遠因；還有，十二月底俄羅斯、烏克蘭、白羅斯等國組成蘇聯，在一九五○年代後帶領共產國家集團與西方民主國家陣營打起了「冷戰」，世界的東西分裂局勢持續。

那麼在文學與文化上呢？為何一九二二年的文學發展能夠撐起「世界一分為二」（“the world broke in two”）這個指涉時間（而非空間）的命題？是什麼樣的文學作品出現了，讓這世界分裂為一九二二年之前的舊世界與之後的新世界？

一九二二年二月二日出版，由愛爾蘭小說家喬伊斯（James Joyce）創作的七百多頁小說《尤利西斯》（Ulysses）當然是支撐這個命題的基礎。首先提出此一說法的是美國意象主義派（Imagism）詩人龐德（Ezra Pound）：他在一九二二年初寫信給文評家孟肯（H. L. Mencken），聲稱「去年十月二十九日午夜、三十日凌晨，基督紀元正式告終」，因為《尤利西斯》的完稿創造出「尤後紀元」。

後來，美國小說家薇拉．凱瑟（Willa Cather）在文學評論集《未滿四十請勿看》（Not Under Forty，一九三六年出版）開篇則是寫下《尤利西斯》與同年十月出版的T．S．艾略特（T. S. Eliot）四百五十行長詩《荒原》（The Waste Land）造成了「文壇分水嶺」——她的措辭就是“the world broke in two”。

作者比爾．戈斯坦在這些基礎上擴充，另外把吳爾芙（Virginia Woolf）、E．M．福斯特（E. M. Forster）、D．H．勞倫斯（D. H. Lawrence）等三位小說家拉了進來。

戈斯坦是網絡版《紐約時報》圖書網站的創始主編，這是他寫的第一本書，數十年的書評經驗為這處女座奠立扎實基礎，除了讓他能巧妙地進行各種分析、比較、聯想，信手拈來就是各種文學掌故之外，也金句連發，我個人最喜歡的是他說上述四位作家「在那不凡的一年內，因緣際會與時共感，創造出了明日的語言」（“all similarly and serendipitously moved during that remarkable year to invent the language of the future”）——堪稱為全書定調的絕妙好詞。

一、現代主義：何時？何地？何人？何事？

一九八七年三月十七日，英國思想家雷蒙．威廉斯於英國布里斯托（Bristol）大學演講時曾提出「現代主義出現在何時？」（“When Was Modernism?”）這個問題，他給的答案是「一八九○到一九四○年」。後來，有學者更精確地指出，現代主義做為一個國際性的運動，曾在許多不同國家的不同時間點裡面達到其高峰，有些地方持續較久，有些地方卻如曇花一現：

柏林的現代主義是在一八八六到九六年之間興起的，維也納與布拉格是一八九○到一九二八年，俄國為一八九三到一九一七年，倫敦則是在一八九○到一九二○年。我們不能不注意到現代主義的歷史發展：例如，在意識流（stream of consciousness）的技巧方面就是由亨利．詹姆士（Henry James）等小說家在十九世紀末開其先河，然後由喬伊斯與吳爾芙等人在一九二○年代接棒。

「現代主義」從字面上看來， 不管是英文（Modernism）、法文（Modernisme）、德文（Modernismus），乃至於中文，都可以看出其內涵與時間息息相關，而且因為是一種跨國的文學運動，觀察重點常常在於現代主義從一國移動、移植到另一國的「跨國文學影響現象」。

例如，十九世紀的早期現代主義運動中，我們看到法國頹廢主義對於英國美學主義的影響；在一九二、三○年代那一群被稱為「失落的一代」的美國作家（the Lost Generation，龐德與艾略特大致上屬於這個世代），則是遠走巴黎，創作深受當地與外國作家與藝術家影響。十九世紀現代主義萌芽時，充滿叛逆的反傳統精神，用文學對於已經根深蒂固的資本主義社會提出批判，無論是法國詩人波特萊爾（Charles Baudelaire）或愛爾蘭作家王爾德（Oscar Wilde）皆然。

二、現代主義與一戰

一戰的經歷對於現代主義進行了深化或改造，在本書第十一章作者有極其精彩的演繹。他先提及D．H．勞倫斯不願遵從美國經紀人洛博．芒席耶（Robert Mountsier）的建議，把自傳式小說《袋鼠》（Kangaroo）的〈噩夢〉一章刪除，因為他強調非把一戰留下來不可，接著話鋒一轉，表示「勞倫斯跟普魯斯特、福斯特一樣，都找到了利用記憶和印象的方法」，而D．H．勞倫斯與吳爾芙在下筆時都體認到「戰爭依然存在於當下」。