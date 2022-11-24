「第三勢力」選前觀戰重點：時力與基進走過4年風雨飄搖，遇上首次參戰的民眾黨

九合一選舉進入倒數，今年第三勢力政黨皆摩拳擦掌積極投入，首次參戰地方選舉的台灣民眾黨一口氣提了86人，加上今年新竹市、台北市選戰激烈，新竹市長參選人高虹安討論聲量居高不下帶動全台選情；黃珊珊雖以無黨籍身份參選，但也承擔起民眾黨的母雞角色，和柯文哲力拚延續北市白色力量執政。

而2018年表現不俗的時代力量，經歷了多次路線紛爭與退黨潮，此次在全台推出46名議員候選人，還有3名縣市長候選人，然而雖然過去在竹苗地區經營有聲有色，但此次無人參選新竹市長；而此次「四腳督」的苗栗縣，議員宋國鼎力拚不被棄保；在前立委黃國昌公開力挺黃珊珊後，時代力量未來何去何從將備受關注。

另外上次僅提名12名議員候選人的台灣基進，在2020年到2021年經歷了由陳柏惟選上台中第二選區立委而後又遭到罷免，這次則「加倍提名」推出24人盼能有所斬獲；但向來和民進黨關係友好的台灣基進，本次也因為張博洋評論新北市長候選人林佳龍的風波，以及陳奕齊對陳柏惟批評「不成材」後，能否拿下首席議員或者也將面臨泡沫化危機，就看選舉結果。

台灣民眾黨：86人（首次參與地方選舉）

時代力量：46人（上次40，16人當選，5人退黨）

台灣基進：24人（上次12人，無人當選）

小民參政歐巴桑聯盟：15人（上次21人，無人當選）

新黨：7人（上次7人，2人當選）

親民黨：5人（上次26人，8人當選，1人退黨）

綠黨：5人（上次10人，3人當選）

台聯：6人（上次10人，5人當選）

台灣維新：5人（首次參選地方選舉）

首次參戰的民眾黨，這次能擺脫「一人政黨」遍地開花嗎？

2019年1月，代表「白色力量」的台北市前觀傳局局長陳思宇，就投入台北市第二選舉區的立委補選，而8月份，民眾黨正式成立政黨後，也積極投入各項選舉；例如在2020年1月，就投入18人參選區域立委，雖然無人當選，但民眾黨拿下11%的政黨票，將5名不分區立委送進國會；2020年6月23日，民眾黨又徵召親民黨籍高雄市議員吳益政參加高雄市長補選。

2022年，民眾黨這次全台加離島，共提名87位縣市議員候選人，重點戰區包括台北市、新北市、新竹市，在士林北投區，民眾黨甚至提名2席，包括「學姐」黃瀞瑩和再次挑戰的陳思宇，而港湖區的陳宥丞，中山大同區的林珍羽也都選情不錯。

民眾黨此次更由立委高虹安、賴香伶分別出戰新竹市長、桃園市長；而黃珊珊雖然以無黨籍參選台北市長，但實際上各界都將她視為柯文哲的「接班人」，黃珊珊也扮演起民眾黨「母雞」的角色，帶著民眾黨的市議員候選人一起上台造勢、掃街拜票，幾乎和民眾黨候選人沒有兩樣；由於台北市和新竹市一直到選前一週都未發生明確的棄保效應，因此也帶動民眾黨在此次選情的熱度。

民眾黨能否藉由此次地方選舉，一口氣擺脫黨主席柯文哲「一人政黨」的困境，此次選舉結果，將是為攸關接下來能否持續發展的重要指標。

台灣基進在3Q被罷免又退黨後，還能再有黑馬明星嗎？

過去未曾獲得議員席次的台灣基進，本次推出全台共24名議員候選人，尤其在長期經營的南部，高雄與台南分別派出7位與5位候選人。台北市港湖區，以及桃園市桃園區，則以知名度較高的吳欣岱和藍士博出戰。

台灣基進在2020年到2021年經歷了由陳柏惟選上台中第二選區立委而又遭到罷免，受到全國注目；另外高雄經歷罷韓後，基進多位人物也因此打響名號，例如「罷韓四君子」之一的張博洋此次就參選三民區、而曾經擔任陳柏惟辦公室執行長的李雨蓁二度挑戰鳳山區。鳳山區在上屆選戰，民進黨推5中4，本屆僅推4名候選人，讓關係友好的無黨籍現任議員黃捷及李雨蓁保有空間。

另外高雄左楠區因本次選舉增加一席，民進黨與基進候選人陳子瑜合作明確，繼台南市長黃偉哲錄影片推薦後，陳子瑜更接連獲得現在已加入民進黨台中市候選人蔡其昌團隊的前立委陳柏惟、高雄市長陳其邁太太吳虹醫師現身加油。

然而台灣基進黨主席陳奕齊23日到高雄市三民區天天新市場市場攤商為黨籍議員候選人張博洋拉票時，攤商詢問到陳柏惟，陳奕齊脫口說出，「說到柏惟我就『嚥氣』，他是我教過裡面最不成材的一個。」，引發網路熱議。

黃國昌公開挺黃珊珊，時代力量會泡沫化嗎？

時代力量今年在全台總共提名59名候選人，包括3名縣市長、46名縣市議員、7名鄉鎮市民代表及3位里長，人數創下歷年紀錄，時代力量黨主席陳椒華表示，目標是希望在設有黨部的各縣市未來都可以成立黨團。

然而時代力量自2017年至今，遭逢各項紛爭衝擊，退黨潮一波接著一波，從最早的「路線之爭」導致洪慈庸和林昶佐都退黨，黨主席也因此換了好幾個人。到了2020年，所提的5名區域立委全軍覆沒，雖然取得3席不分區立委席次，然而時任黨主席徐永明又捲入SOGO案，徐永明也跟著退黨。

此次46名縣市議員候選人當中，有2位轉戰縣市長選舉，分別是基隆市的陳薇仲和苗栗縣的宋國鼎，有8位是爭取連任的現任市議員。為凸顯與民眾黨、台灣基進的差異，時力也主打問政成績，例如現任議員質詢率達100%等。

然而被視為時力「神主牌」的前立委黃國昌，日前出席黃珊珊的造勢晚會表達力挺，而黃珊珊稍早也曾出席時力議員候選人陳志明競選總部成立大會，和黃國昌同台；因此外界開始議論，雙方似乎開始有合作可能，這對在兩岸立場上過去涇渭分明的兩個政黨支持者產生頗大衝擊，然而黨主席陳椒華則回應稱「黃國昌不代表時代力量」。

學者沈榮欽表示，「從反對『兩岸一家親』到與『兩岸一家親』的柯文哲同台助選，黃國昌只花了4年」。時力選情將受到重創，受害最大的就是時代力量的台北市議員參選人。

那些離開時力的人呢？

「時力退輔會」本次競選連任議員包括台北市的黃郁芬、林亮君、林穎孟；苗栗的曾玟學、雲林的廖郁賢、高雄的黃捷等人，而前次是落選頭的吳崢也捲土重來參選，然而7人之中，僅廖郁賢在同選區未強碰時代力量候選人。