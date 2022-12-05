民進黨呼籲修選罷法排除「黑、金、槍、毒」參選，國民黨：大方向支持，但可能對更生人不公平
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國民黨團總召曾銘宗表示，民進黨所提的修法方向可能會與現行法規「鼓勵更生人可以再次融入社會」的立法意旨相左，對更生人不公平，質疑民進黨是否想藉此轉移九合一選舉敗選的焦點。
網紅館長跟前時代力量立委黃國昌直播中影射民進黨「黑道治國」，並揚言明年要上凱道舉辦遊行，讓此議題近日在政壇發酵；連明年1月要參加立委補選的吳怡農等人都被捲入這波相關討論。
民進黨立法院黨團幹事長羅致政、副幹事長林靜儀及黃世杰，今天召開「積極回應民意，推動公職排黑修法」記者會，警政署今年查獲的幫派犯罪組織及成員數創歷年新高，為擴大排黑、掃黑，讓政治更乾淨，希望推動《公職人員選舉罷免法》第26條的修法，曾犯「黑、金、槍、毒」等5種情事，不得登記成為候選人，希望各政黨支持。
民進黨團：採取更嚴格的道德標準
羅致政表示，這陣子社會各界對於治安議題有很多討論，而警政署在掃蕩黑幫、黑槍過程做很多努力，根據統計，今年已進行5波掃黑行動，查獲犯罪組織272個、人數1839人，創歷年新高，這予以認同。但民進黨團還是要公開呼籲與要求，政府要加大動作，加速進行全國大掃黑、肅槍及緝毒。
羅致政強調，民進黨本來就有排黑條款，既然社會現在對政治人物有黑金背景的疑慮，也要求高道德標準，因此黨團認為修法是必要的，上至立委下至鄉鎮市長、村里長、議員等都一起處理。未來推動《選罷法》修法，希望納入「黑、金、槍、毒」不得登記為候選人，呼籲各黨團都能支持，至於具體條文內容黨團討論後會再提出。
黃世杰及林靜儀則提到，現行《選罷法》第26條內容，是在規定不得登記為候選人的情事，黨團希望增加「曾犯《組織犯罪防制條例》之罪，經判刑確定者」，這項規定在《總統副總統選舉罷免法》中也有；另外也要增訂《犯檢肅流氓條例》、《毒品危害防制條例》、《槍炮彈藥刀械管制條例》、《洗錢防制法》。
黃世杰說，現行《公職人員選舉罷免法》規定，只有跟貪污、賄選相關的罪行才會剝奪參選的消極資格，其他罪行在執行完畢後都可以再選，民進黨團認為範圍有擴大的必要，因為公職人員不管是行政首長乃至於民意代表，他們掌握的相關資源跟權利都相當大。
不過，黃世杰指出，考量限制候選人參選的消極資格，涉及憲法參政權，因此黨團提出《選罷法》的修法重點，是比照總統副總統選舉罷免法，採「曾犯《組織犯罪防制條例》之罪，經判刑確定者」。
林靜儀強調，民進黨對內部的候選人本來就有這樣的要求，因此當社會有這麼高度的要求，民進黨團當然非常認同，希望讓台灣的政治與公職人員選舉更乾淨。
有媒體問，是否因為國民黨最近加大力度批評黑道問題，黨團今天才開記者會？羅致政回應，社會這陣子對於黑道猖獗或詐騙集團有強烈不滿，相信這也和民進黨在九合一選舉過程不順利有密切關係，開記者會是在回應選後檢討，也是黨團內部結論之一，不完全是因為國民黨的指控，這樣的指控也不公平。
針對民進黨團的修法，在野黨包括國民黨、民眾黨及時代力量等在野黨團都表示支持；但國民黨團仍質疑，恐與現行法規鼓勵更生人再次融入社會的立法意旨相左。
國民黨立法院黨團總召曾銘宗接受《中央社》記者訪問表示，國民黨團大方向支持，但民進黨所提的修法方向，可能會與現行法規「鼓勵更生人可以再次融入社會」的立法意旨相左，對更生人不公平，質疑民進黨是否想藉此轉移九合一選舉敗選的焦點。
時代力量立法院黨團總召邱顯智表示，打擊黑金一直是時力黨團非常重視的議題，當然支持修正；日本在1992年制定的《暴力團對策法》、2011年的《暴力團排除條例》都是台灣可以借鏡的對策，包含切斷黑道幫派與銀行的往來、與上市櫃公司的交往、甚至是剝奪購屋、買保險的權利等都是可以考慮的方向，目標只有一個，透過強烈的排除，讓黑道幫派在台灣沒有立足之地。
台灣民眾黨團幹事長張其祿則表示，黑金政治關係問題很多，長期困擾台灣民主政治發展問題，重大犯罪者能否登記成為候選人應在制度上好好討論。不論民進黨團是什麼原因想要修法，「總是個好方向」，至少讓政治清廉一點都是好方向；會再瞭解民進黨團版本，並適時提出民眾黨團版本。
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