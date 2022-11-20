【小說】《投票記》推薦跋：薩拉馬戈《盲目》續集——最深沉的悲劇，是以悲劇結尾的喜劇

文：賀景濱（作家）

【推薦跋】看見了，然後呢？

小說，作為能包容各種文體的敘事藝術，其實也有很無力的時候，尤其是碰到性與政治時。從來，性就是只能做不能說的禁忌，政治更是謊話連篇的權術。米蘭・昆德拉說過，小說是道德判斷止步之地，但即便過了二十世紀，能在這兩個領域嶄露頭角的作家，仍然屈指可數，例如蘭陵笑笑生、例如D・H・勞倫斯、喬治・歐威爾和賈西亞・馬奎斯。

依這個角度看，喬賽・薩拉馬戈（Jose Saramago）足以列入不世出的作家，毫無懸念。從二十五歲出版第一部作品，他默默寫了數十年，直到六十歲才以《修道院紀事》贏得注目。小說家不像詩人可以早熟，一般傑作大多在三十到六十歲間完成。他老人家卻在六十歲以後迎來大爆發，陸續完成了《里斯本圍城史》、《耶穌基督的福音》、《盲目》等膾炙人口的作品。他在書中大膽挑戰國家敘事、責問宗教權威、諷刺失能政府，也為他贏來了諾貝爾文學獎。

但他並不止步於《盲目》（葡萄牙原書名：關於失明的散文）的成就，身為無政府主義的共產黨員，九年後，他推出了續集《看見》（葡萄牙原書名：關於清晰的散文），也就是你手上這本《投票記》。

馬克・吐溫說，喜劇，是悲劇加上時間。《投票記》的前半部就是齣荒腔走板的政治喜劇。「投票日這種天氣真是太糟了。」小說以令人提心吊膽的首都市長選舉開頭，突如其來的滂沱大雨讓投票所空空蕩蕩，直到下午四點，市民忽然傾巢而出，內政部只好將投票截止時間一延再延，計票結束時已過午夜（像不像上次的台北市長選舉），但有效票數不到百分之二十五，「廢票極少，沒有投票的也極少，其餘的超過總投票數的百分之七十，都是空白票。」

這下怎麼辦？為了讓政權取得合法性的基礎，總理不得不上電視公告，投票將在下週日再辦。不料這次的結果更糟，「投票缺席率，零，廢票，零，空白選票，百分之八十三。」

這是怎麼回事？接下來該怎麼辦？這是作者拋給讀者的謎團，也是作者交付自己的難題。我們在這個懸念下不知不覺踏入作者創造的世界，也在這裡看到了《盲目》的鏡像版。前作寫的是市民如瘟疫般的集體失明，陷入集體恐懼下的道德困境。續作則是市民重見光明後的集體清醒，卻仿如夢遊般進入無政府主義的烏托邦。「投空白票和前一次的盲目一樣，是一種破壞性的盲目。要不就是一種清晰的視力，司法部長說。」

兩者說是鏡像版，更精準地說，是哈哈鏡版，映照的都是政府的無能和失能。我們上次看到的悲劇是盲人庇護所外，軍隊虎視眈眈的圍堵和格殺；庇護所內，黑社會流氓的食物剝削和強姦暴行。這次，我們看到是荒唐的內閣會議和荒謬的決策過程，從總統、總理到內政部長、國防部長、文化部長，各個心懷鬼胎、暗中算計，卻又馬屁滿嘴，聖上英明。最後的放大絕竟是走為上策，中央政府決定凌晨三點摸黑撤離首都。「那我想我們現在只能繼續盲目地摸索向前了，總統抱怨。」

不料，「歡送」他們離去的，竟是所有市民用提燈、檯燈、聚光燈、手電筒照亮的光之河。「但更糟，糟的多的，是那些窗前完全沒有人，彷彿這些官員的車隊愚蠢地逃離虛無。」

照理，這種意識形態鮮明、政治旗幟大搖大擺的作品，注定會是小說的大災難。讓《投票記》脫穎而出的關鍵，是薩拉馬戈擺脫了寫實主義的桎梏和控訴傳統。我們不要忘了先前諾貝爾獎對《盲目》的頌詞：「他以想像力、同情心和諷刺力支撐的寓言，不斷使我們再次領悟到一個難以捉摸的現實。」當然，還有他對官方真理的「現代懷疑論」。

是的，關鍵在於寓言。薩拉馬戈很聰明地採用結構式的寓言做為小說骨架，因此不用任何口號和教條，就讓我們看到了一個可能的世界。一個可以想像的世界，總是比一個可以實現的世界更動人。

結構式的寓言，比如湯瑪斯・摩爾的《烏托邦》，其實有一個淵源久遠的老祖宗，而且在人類的敘事長河裡從來不曾缺席。現在大家都知道異境化、陌生化（estrangement）的重要性了。但陌生化從來就不是科幻小說的專利，從神話開始，歷經英雄傳奇、靈異、怪談、民間故事、羅曼史、童話、寓言、遊記，直到現代的科幻小說，都屬於這個超自然傳統。

它們的共同點是直指一個跟現實經驗不同的世界，跟現實斷裂的世界，從而讓讀者產生嶄新的認知，推斷我們真實的處境。對某個事物的了解，往往會導致對另個事物的無知，這是我們現實經驗的侷限。但在那個異世界裡，不管是作者或讀者，都必須重新建立起自己的價值觀，來表達對世界的希望和恐懼。愛因斯坦說想像力比知識還重要，就是這個道理。

陌生化說來容易，但要讓讀者不知不覺沉浸其中，最重要的還是技藝。薩拉馬戈最讓人佩服的，是在這兩部寓言裡創造了前所未有的敘事腔調。全書但見作者絮絮叨叨娓娓道來，他不只是個說書人，也是個評書人。要形容這種新腔調很難，英國文評家詹姆斯・伍德的點評最一語中的：「他小說的獨特基調，來自他敘述時好像他是一個既聰明又無知的人。」聰明，展現在每一頁綻現的智慧火花；無知，則是他用來諷刺人物的行為和處境。

美國文評家哈洛・卜倫在《天才：一百個模範創意人的馬賽克》裡，甚至說薩拉馬戈是「當今世界上最有天賦的小說家」，以及「即將到期的文學類型的最後巨人之一」。如果你知道伍德和卜倫是站在文學對立面的批評家，就知道這樣的雙重稱譽有多難得了。