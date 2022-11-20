【小說】《投票記》推薦跋：薩拉馬戈《盲目》續集——最深沉的悲劇，是以悲劇結尾的喜劇
我們想讓你知道的是
賀景濱：是的，關鍵在於寓言。薩拉馬戈很聰明地採用結構式的寓言做為小說骨架，因此不用任何口號和教條，就讓我們看到了一個可能的世界。一個可以想像的世界，總是比一個可以實現的世界更動人。
文：賀景濱（作家）
【推薦跋】看見了，然後呢？
小說，作為能包容各種文體的敘事藝術，其實也有很無力的時候，尤其是碰到性與政治時。從來，性就是只能做不能說的禁忌，政治更是謊話連篇的權術。米蘭・昆德拉說過，小說是道德判斷止步之地，但即便過了二十世紀，能在這兩個領域嶄露頭角的作家，仍然屈指可數，例如蘭陵笑笑生、例如D・H・勞倫斯、喬治・歐威爾和賈西亞・馬奎斯。
依這個角度看，喬賽・薩拉馬戈（Jose Saramago）足以列入不世出的作家，毫無懸念。從二十五歲出版第一部作品，他默默寫了數十年，直到六十歲才以《修道院紀事》贏得注目。小說家不像詩人可以早熟，一般傑作大多在三十到六十歲間完成。他老人家卻在六十歲以後迎來大爆發，陸續完成了《里斯本圍城史》、《耶穌基督的福音》、《盲目》等膾炙人口的作品。他在書中大膽挑戰國家敘事、責問宗教權威、諷刺失能政府，也為他贏來了諾貝爾文學獎。
但他並不止步於《盲目》（葡萄牙原書名：關於失明的散文）的成就，身為無政府主義的共產黨員，九年後，他推出了續集《看見》（葡萄牙原書名：關於清晰的散文），也就是你手上這本《投票記》。
馬克・吐溫說，喜劇，是悲劇加上時間。《投票記》的前半部就是齣荒腔走板的政治喜劇。「投票日這種天氣真是太糟了。」小說以令人提心吊膽的首都市長選舉開頭，突如其來的滂沱大雨讓投票所空空蕩蕩，直到下午四點，市民忽然傾巢而出，內政部只好將投票截止時間一延再延，計票結束時已過午夜（像不像上次的台北市長選舉），但有效票數不到百分之二十五，「廢票極少，沒有投票的也極少，其餘的超過總投票數的百分之七十，都是空白票。」
這下怎麼辦？為了讓政權取得合法性的基礎，總理不得不上電視公告，投票將在下週日再辦。不料這次的結果更糟，「投票缺席率，零，廢票，零，空白選票，百分之八十三。」
這是怎麼回事？接下來該怎麼辦？這是作者拋給讀者的謎團，也是作者交付自己的難題。我們在這個懸念下不知不覺踏入作者創造的世界，也在這裡看到了《盲目》的鏡像版。前作寫的是市民如瘟疫般的集體失明，陷入集體恐懼下的道德困境。續作則是市民重見光明後的集體清醒，卻仿如夢遊般進入無政府主義的烏托邦。「投空白票和前一次的盲目一樣，是一種破壞性的盲目。要不就是一種清晰的視力，司法部長說。」
兩者說是鏡像版，更精準地說，是哈哈鏡版，映照的都是政府的無能和失能。我們上次看到的悲劇是盲人庇護所外，軍隊虎視眈眈的圍堵和格殺；庇護所內，黑社會流氓的食物剝削和強姦暴行。這次，我們看到是荒唐的內閣會議和荒謬的決策過程，從總統、總理到內政部長、國防部長、文化部長，各個心懷鬼胎、暗中算計，卻又馬屁滿嘴，聖上英明。最後的放大絕竟是走為上策，中央政府決定凌晨三點摸黑撤離首都。「那我想我們現在只能繼續盲目地摸索向前了，總統抱怨。」
不料，「歡送」他們離去的，竟是所有市民用提燈、檯燈、聚光燈、手電筒照亮的光之河。「但更糟，糟的多的，是那些窗前完全沒有人，彷彿這些官員的車隊愚蠢地逃離虛無。」
照理，這種意識形態鮮明、政治旗幟大搖大擺的作品，注定會是小說的大災難。讓《投票記》脫穎而出的關鍵，是薩拉馬戈擺脫了寫實主義的桎梏和控訴傳統。我們不要忘了先前諾貝爾獎對《盲目》的頌詞：「他以想像力、同情心和諷刺力支撐的寓言，不斷使我們再次領悟到一個難以捉摸的現實。」當然，還有他對官方真理的「現代懷疑論」。
是的，關鍵在於寓言。薩拉馬戈很聰明地採用結構式的寓言做為小說骨架，因此不用任何口號和教條，就讓我們看到了一個可能的世界。一個可以想像的世界，總是比一個可以實現的世界更動人。
結構式的寓言，比如湯瑪斯・摩爾的《烏托邦》，其實有一個淵源久遠的老祖宗，而且在人類的敘事長河裡從來不曾缺席。現在大家都知道異境化、陌生化（estrangement）的重要性了。但陌生化從來就不是科幻小說的專利，從神話開始，歷經英雄傳奇、靈異、怪談、民間故事、羅曼史、童話、寓言、遊記，直到現代的科幻小說，都屬於這個超自然傳統。
它們的共同點是直指一個跟現實經驗不同的世界，跟現實斷裂的世界，從而讓讀者產生嶄新的認知，推斷我們真實的處境。對某個事物的了解，往往會導致對另個事物的無知，這是我們現實經驗的侷限。但在那個異世界裡，不管是作者或讀者，都必須重新建立起自己的價值觀，來表達對世界的希望和恐懼。愛因斯坦說想像力比知識還重要，就是這個道理。
陌生化說來容易，但要讓讀者不知不覺沉浸其中，最重要的還是技藝。薩拉馬戈最讓人佩服的，是在這兩部寓言裡創造了前所未有的敘事腔調。全書但見作者絮絮叨叨娓娓道來，他不只是個說書人，也是個評書人。要形容這種新腔調很難，英國文評家詹姆斯・伍德的點評最一語中的：「他小說的獨特基調，來自他敘述時好像他是一個既聰明又無知的人。」聰明，展現在每一頁綻現的智慧火花；無知，則是他用來諷刺人物的行為和處境。
美國文評家哈洛・卜倫在《天才：一百個模範創意人的馬賽克》裡，甚至說薩拉馬戈是「當今世界上最有天賦的小說家」，以及「即將到期的文學類型的最後巨人之一」。如果你知道伍德和卜倫是站在文學對立面的批評家，就知道這樣的雙重稱譽有多難得了。
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挑選高性能空氣清淨機，內行人才知道的「黃金法則」
我們想讓你知道的是
在挑選家電之前，少不了要做一番功課， 挑選高性能空氣清淨機，有什麼是內行人才知道的「黃金法則」？多看多比較，幫助你挑選到最適合的產品。
在挑選家電之前，少不了要做一番功課。正如買除濕機會看每日除濕量、買冷氣會看BTU數，在挑選適合自身環境的空氣清淨機時，該看什麼數據來判斷其清淨能力呢？
其實，AHAM（美國家電製造商協會）就針對消費者的需求制定了一套名為「CADR」的清淨空氣輸出率標準，而台灣消保處明年1⽉1⽇起也將實施新的「CASR」和省電等級「EE」法規，這也是過往市面上拿來評價空氣清淨機功效的兩項指標。
無論是「CADR」還是「CASR」都是評測空氣清淨機運作的效能，幫助消費者依照自已的坪數來選擇合適的空氣清淨機。不過，「CADR」跟「CASR」還是有一些限制，例如，效能之外、空氣清淨的品質如何？可以針對哪些污染源做過濾？為了挖掘空氣清淨機更多挑選細節，本文公開一套更細緻的空氣清淨機「黃金法則」，在能源效率之外也留意淨化質量，幫助你挑選到質量更好的清淨機。
⿈⾦法則：「質量」⽐速度和能源效率更重要
「CASR」指的是一台空氣清淨機每分鐘的「乾淨空氣提供率（Clean Air Supply Rate）」；而美國家電製造商協會AHAM制定的「CADR」值則是每小時的「乾淨空氣輸出率（Clean Air Delivery Rate）」，主要差異僅在於以分鐘或小時計算。
而一般業界常見的CADR測試都是在只有28.5m³的狹小檢測室內進行測試，為時20分鐘、採用1個感應器、測試3種懸浮微粒，再計算追蹤該空氣清淨機過濾空氣的速度。
這樣的評測中並無法看出空氣清淨的品質，但是在真實居家環境中，過濾品質對於我們來說比起速度更為重要。下列就是對於空氣清淨品質會造成顯著影響的幾個可能原因：
- 清潔質量：是否有自動感應與過濾的功能？是否符合HEPA H13標準全機密封以防細微顆粒外洩？是否能有效且持續的消滅室內空氣中的甲醛？
- 即時響應：有多少個實時感應器偵測室內空氣狀況？是否具備甲醛感測器？是否可以偵測到小至PM0.1的空氣污染顆粒？
- 房間覆蓋率：是否有在更符合室內環境的空間做評測（如 POLAR 實驗）？是否有氣流倍增科技技術能將乾淨空氣傳送至室內每個角落？
打破三個常見迷思
其實我們日常中還有一些有關空氣品質與空氣清淨機的迷思，都會影響選購機器時常被忽略的細節。
一、CASR/CADR愈⾼意味機器愈有效？
CASR/CADR只能反應機器運作的效率，但卻無法完整的呈現淨化品質。例如，兩台數值相同的空氣清淨機，一台有做到全機密封、另一台卻密封不良，會發現一些顆粒較小的污染物可能隨著機器運作而被排放出來，導致污染物不斷累積聚集、空氣越來越髒。但若是符合 H13 HEPA 標準完全密封，就能有效將污染物牢牢鎖住、不造成二次空氣污染，防止受污染空氣繞過濾網將污染物帶回室內。
二、甲醛只存在於新房中？
很多人以為甲醛只會存在於「裝潢、油漆」等新居環境，但根據實測調查，有近45%裝潢在3~15年之久後仍可被偵測出甲醛超標情況，尤其在天氣悶熱時更會讓傢俱、建材中的甲醛開始釋放，影響使用者健康。為了有效解決此問題，空氣清淨機是否具備捕捉並消滅甲醛的功能與技術就非常重要。
三、⾼省電等級（EE）意味著物有所值？
有些廠商可能犧牲效能來符合等級，但更重要的還是效益。一台好的空氣清淨機除了看效能之外，還要留意吹出的乾淨空氣是否有效地被吹送至房間每一個角落，否則，乾淨空氣若只能圍繞在機器附近，再怎麼有效率也無益於家中的空氣品質。
以Dyson為例，他們特別與專業實驗團隊打造「POLAR實驗室」，以貼近實際家庭環境的方式在角落位置擺放空氣清淨機，由9個感應器持續收集全室空氣品質數據，確保空氣清淨機能即時自動反應，並將淨化的空氣吹送至房間內每個角落。
多方面評估效能與品質，選購最符合需求的黃金空氣清淨機
綜合上述，要挑選一台優良的空氣清淨機，要考慮的點包括：
- 是否可以傳遞和循環清潔空氣，達到全屋淨化？
- 是否全機完全密封符合HEPA H13標準，不會將污染物洩漏回空氣中？
- 是否可以持續消滅甲醛？
- 是否能夠捕捉病毒、細菌和過敏原？以及99.95%的超細顆粒？
- 是否能感知污染並對您不斷變化的室內環境做出反應？
這些黃金法則將能幫助消費者在「CADR」/「CASR」和省電等級「EE」等公定標準之外，更全方位的挑選有效且高品質的空氣清淨機。這也是為什麼像Dyson這樣的品牌，投入了許多資源不斷更新科技技術，透過如全室循環、全機密封HEPA H13過濾、Sense, Capture & Project、POLAR測試⽅法、Air Multiplier™ 氣流倍增科技、甲醛消滅技術、獨特運算系統與四種感應器等實驗法與應用技術，提升空氣清淨機的淨化質量，也帶給消費者更多評比的思考點。
下一次在挑選空氣清淨機時，建議除了「CADR」/「CASR」跟省電等級「EE」之外，不妨多看多比較，以這套「黃金法則」挑選最適合自己的空氣清淨機！
高性能空氣清淨機選擇指南：https://bit.ly/3t9oxGS