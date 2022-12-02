佛洛姆《人類破壞性的剖析》導讀：我們如何理解「過度的」攻擊性？尋思人類的破壞性從何而來
我們想讓你知道的是
佛洛姆是一位以人本主義角度來觀照人類的社會心理學家、哲學家、精神分析師。他在《愛的藝術》中談愛是人類的本能，可透過學習來喚起愛的能力。在《人類破壞性的剖析》中，他從人性的惡切入，探討人類的暴力傾向從何而來，破壞性行為是否為人類與生俱來的能力。
文：紀金慶（政治大學哲學博士，台灣師範大學通識中心助理教授）
【導讀】尋思人類的破壞性從何而來
人間為什麼會有戰爭？以及，為什麼越是現代的文明，戰爭的暴力層級就越是殘酷？
我想，我們都曾經問過自己這樣的問題。不過，很快的，我們的問題就被自己的直覺所給出的答案搪塞了。
對我們而言，問題的答案是那麼的簡單。人間為什麼會有戰爭？那是因為人類終究是動物，我們身上的獸性就是這個問題的答案。第二個問題對我們而言就更容易回答，為什麼現代戰爭的暴力程度可以這麼殘酷，這當然是因為現代科技的發展已經使得現代戰爭中能動用的武力規模今非昔比。
然而，佛洛姆在《人類破壞性的剖析》中反駁上述的常識意見。
佛洛姆提醒我們，上述的常識意見容易導致一種卸責，這是因為這種流行見解合理化了不必要的暴力發生。為什麼這麼說呢？這是因為既然攻擊性乃是源於我們身上莫名的動物性衝動，那麼我們對於它的出現也就沒有責任，並且將它所造成的一切恐怖後果歸結給不可測的宿命。
為此，佛洛姆舉證：野生的靈長類很少有攻擊性，可是被關在動物園裡的靈長類卻可能表現出「過度的」攻擊性。這裡的關鍵詞不是攻擊性，而是「過度的」攻擊性。
可見，攻擊性不完全源於天生，有些成因可能源自人為環境，尤其是攻擊性裡頭「過度」的成分。
我們如何理解「過度的」攻擊性。
佛洛姆分析：出於生存需要，或獵殺、或防禦而來的攻擊性是可理解的，但是純粹為傷害而傷害的攻擊則是另一回事，為傷害而傷害的破壞性有時甚至可以純粹以摧毀生命為樂。佛洛姆認為，理解這種完全不合理的攻擊性，才是問題的關鍵所在。他並且指出：在所有動物之中，人類是唯一可以毫無理由的殘殺和虐殺同類的生物，並且在過程中取得快感。
為什麼事情會是這樣？
佛洛姆找到的切入點是區分「本能」和「性格」，相對於本能，性格是人的第二本性，是人類沒有得到完全發展的本能之替代物。
如果說本能是純粹自然的範疇，那麼性格則屬於文化性、社會性的範疇。為了適應自然環境，生物有了本能，為了適應社會環境，人類發展出性格。一個社會為了發展會特別鼓勵某些價值理念，而與此同時，也由於現實條件的種種缺憾會讓生活在社會之中的某些人難以滿足理想，性格就是在這種充滿張力的條件下逐漸形成，並且帶有某種理想而不現實的激情。
性格裡的激情力量完全不亞於本能，甚至由於我們就生活在社會環境之中，環境條件甚至會催化性格裡的激情作用。
正面看待的話，我們得以自豪人類真的是萬物之靈，因為人無法像動物那樣只求適應環境，人更是無法像死物那樣的一成不變，這些都說明人有超越現實處境的某種生命維度。
然而從批判的角度看，這也意味著某種危機，這是因為一個社會如果不能保障人得以在高層次的水平上釋放這份神聖的激情，那麼這個高維度的力量就可能轉為破壞現實的力量。
比方說，佛洛姆透過研究指出：虐待狂較容易出現在受挫折的個人與社會階級，他在本書中所舉的例證，是古羅馬時代為補償下層階級普遍的無力感，競技場裡的暴力往往成為釋放激情的公共空間；而在德國納粹時期，希特勒的狂熱支持者往往出於中下階級。
人本有感動他人、回應他人的本能，我們本應擁有也必須去滿足這樣的人性。可是佛洛姆分析，當一個人無能令人感動、也無能回應他人時，暴力就可能成為補償的出口。這是因為如果一個人既無法愛人、也無能被愛，那麼為了補償這種無能，他就渴望以控制別人的方式來變相滿足原先的需求。
令人悲觀，也讓人不得不嚴肅以對的是，佛洛姆認為我們所處的現代社會正在製造大量無能感動、無能回應他人的個體。
說到這裡，我們就必須理解我們眼前這個現代世界的基本運作原理。
現代世界成立的第一個條件源於四百年前的科學革命。經由科學革命性的進展，人類有史以來第一次從受制於自然轉變為操控自然，我們得以藉由科學理性的力量讓風成為風力、火變火力、水位的高低位能差轉換為供我們使用的水力，甚至到了最後，原子的融合與分裂都為我們提供動能。科學知識體系讓眼前的自然的每一寸肌理為我們效勞，自然，在科學的計算中，成了自然資源。
科學模式的巨大成功帶來了新時代思維，人們開始意識到量化與系統化的威力。很快的，在兩個世紀前的工業革命中，這種新時代思維掌控的對象從自然轉移到人類自己。
當計算性的思維轉向人類自身時，人類社會的組織能力也得到了空前的進展。工業革命一開始發展的起點是工廠，而後逐漸擴張至企業、國家官僚體系以及教育單位，一轉眼，人類社會組織成了一個由各種子系統組成的龐大計算體，忙碌的計算投入的人力、資本、時間以及成效。
這正是一個世紀前社會學家韋伯（Max Weber）所描述的工具理性社會。在這裡，韋伯之所以稱呼現代理性是一種技術理性或工具理性，是因為在此之前的人類文化裡，理性概念過往都以思辨意義問題和價值問題為目的，即便在思維過程中不免佐以計算或技術性考量，但最終的目的性依然是瞄準在意義問題或價值問題。
然而，到了現代世界，理性原先的目的性被擱置了，就如同我們生活在現代社會裡，每個人都會或多或少地意識到，價值問題、意義問題是一種不太「科學」的「哲學」問題那樣，這是人類第一次將原先做為手段工具的計算性直接上升至目的性的時刻。我們現在所身處的現代社會，其本質正是這樣一個為計算而計算的瘋狂世界，而人類，也首次被以人力資源命名。
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【馬力歐陪你喝一杯】當台灣早產兒比例越來越高，讓我們一起接住早到的愛！早產寶寶生育照護經驗談
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當寶寶在懷孕37週前出生，就是所謂的「早產兒」，不僅體型嬌小、器官發育不夠成熟，身體還可能會有一些潛在問題。究竟早產兒該如何養育及照顧呢？家中不同角色的成員們，可以擔負起什麼樣不同的照護責任呢？
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每一名孩子降生，對爸媽來說都是期待已久的禮物。但對黃昭瑛來說，出生時不足月的兒子及女兒，他們帶來的更是遠超乎期待的「驚喜」：兒子28週出生，體重1000公克；女兒26週，只有800公克。
面對提早到來的「驚喜」，不得不辭職回家照顧
這兩個驚喜有「多迷你」？一般來說，妊娠超過37週出生的新生兒稱為「足月」，平均出生體重為2,500至4,000公克，未滿37週出生稱為「早產」，若不滿2,500公克則稱為「低出生體重新生兒」。雖然每一名新生兒體況不盡相同，但要讓器官功能發育成熟，至少也需要妊娠24週。
黃昭瑛的兒子剛出生時，小腿長度比成人手掌攤開還要小，「猶如一隻小老鼠一樣，他真的能活嗎？」原是職場中工作狂的她，毅然選擇離開職場，到醫院接受訓練，就為學習如何在家照顧早產兒：抽插口胃管和鼻胃管、操作心肺偵測器⋯⋯等。
「老大是所有早產兒併發症都有，包括腦室內出血，影響運動神經、聲帶麻痺、視網膜病變，幾乎每一個關卡他都有遇到。」黃昭瑛回憶，當年可說是過五關斬六將，幸好在馬偕醫院的早產兒照護團隊細心照護之下，老大4個月後平安出院。
但也不代表後續完全不用操心，極度脆弱的早產兒寶寶，照顧起來額外辛苦，從哺乳、睡眠、居家生活，各項都需要照護者細心觀察與照護，「剛回家時，老大身上都還插著管線、心肺增測儀。我還要經過院內早產兒的照護考試，才能把孩子帶回家，在新生兒病房裡學，要懂得怎麼判讀血氧、如何開氧氣瓶才行，這幾乎沒有一個父母能承擔得起這個壓力。」
兒女因肺部都還沒有發育成熟，帶回家照護時，嬴弱的肺部幾乎沒有病毒抵抗力，她將家中佈置得像新生兒加護病房，進出要洗手、刷手，從外回到家中時也必須要馬上換衣服，抱小孩一定穿戴口罩、隔離衣，家中盡量不要有訪客。
黃昭瑛說，回家1週內她就瘦了5公斤，因為只要儀器一有警告聲響，她就會睡不好，好不容易體況穩定後，老大緊接而來的是發展遲緩問題，「追了7年，足足長到7歲後才『畢業』追上足月兒的成長發展。」
陪伴早產兒成長的漫長馬拉松
早產兒在世上的每一分一秒都是驚心動魄的關卡，漫長的「養育馬拉松」，永遠不知道下一刻會不會有突發狀況。彭純芝解釋，早產兒出生體重越低，就需要花費越大的心力照顧，「早產兒的很多器官功能還沒成熟就出生，例如，肺部還沒發展成熟，就需要插呼吸器協助換氣；腸胃沒成熟，會很難餵養，影響吸收；腦部不成熟，就會影響未來神經發展，影響動作。」
尤其是腦內出血及腦室周圍白質軟化症，當腦內血塊吸收以後，因為腦細胞很難再生，很可能就會出現空洞，很容易出現後遺症，後續就得利用復健讓其他未受傷的腦細胞活化。再來是眼睛，因為在離開媽媽肚子後才成長，會有視網膜病變的問題，視網膜的血管長得歪七扭八，容易造成視網膜剝離，嚴重會失明，同步也容易導致近視、遠視、弱視等。
也因此，早產兒往往需要長期追蹤，給予後天調養。林秋寶提到，文曄教育基金會創辦人許文紅本身也是早產兒媽媽，「當年出生時，他的小孩跟木瓜、寶特瓶一樣小，面對孩子心情是內疚的，認為沒辦法好好生下來，那一定要好好養他。」
當時幸好有馬偕醫院新生兒科醫師許瓊心的專業照料和打氣，以及台灣早產兒基金會的支持，包括「早產兒追蹤檢查服務計畫」的後續醫療追蹤，才讓許文紅的小孩得以健康成長，「剛開始她孩子一生出來是不會哭的，因為器官不健全，她一聽到孩子哭聲時是心喜若狂，因為那代表孩子器官功能是好的了。也因為有了親身的經驗與受到的幫助，文曄基金會長年支持台灣早產兒基金會除了資源的投入，也積極倡議相關議題，從企業面的角度善盡社會責任。
☞延伸閱讀：文曄集團共同創辦人許文紅與她的巴掌天使——真實早產兒療癒經驗談
而面對早產兒到來的養育，除了母親以外，家人們也都需要共同努力。黃昭瑛分享，有些隔代教養的爺爺奶奶，常不知道怎麼面對問題，以為孫子慢慢就會好，但就拖到黃金早療期。「我的老大因腦室出血，傷到運動神經，2歲還不會走路，會走之後卻常常跌倒，這就很需要復健並追蹤，假使當初沒有意識到這是個問題，很可能就錯過早療期，導致小學時都還要用支架走路。」
除了台灣早產兒基金會的支持，黃昭瑛也提到網路上的早產兒家庭社群，她分享社團裡至今已有五千多位早產兒家庭夥伴，而這些家庭在早期的照護階段往往是最焦慮的時候，許多互助的夥伴總會擔心孩子無法健康成長。幸好，「孩子一直持續復健，不僅5歲被我們送去學跆拳道，還拿到全國金牌，現在就是頭好壯壯，獎牌一整面牆，現在講來都不會有人相信他以前有那麼多問題。」黃昭瑛說，雖然孩子出生不足月，但經過悉心的照顧以及社會資源的支持，孩子依然能健康的成長。
我們都是早產兒的陪跑員
根據統計，台灣早產發生比例已突破10%，等於每10個嬰兒就有1名是早產兒，這些提早呱呱墜地的巴掌仙子，對於寶寶自己、家庭，甚至於整個社會與醫療支出都帶來不少影響。
為了幫助早產兒度過艱難的成長歷程，台灣早產兒基金會從預防開始做起，建構早產防治與健康保護網路、早產兒醫療資料庫，從健康生育觀念宣導、安胎示範教育、早產兒醫療訓練、後續追蹤檢查照護等項目，並統籌了22家合約醫院，讓醫院申請個管師，主動追蹤早產兒固定回診醫院做身體、心智評估，同步提供醫療補助、出院補助以及出院後醫療器材補助，為早產兒家人減輕經濟及心理負擔。
「早產兒追縱如果沒有基金會協助預約，很難預約的進去。因為現在兒童心智發展評估，很少有醫院在做，很需要個管師每3個月或6個月協助預約。」黃昭瑛回憶，早產兒照護需要一整個專業團隊支持，並仰賴早療，才能讓早產兒克服先天困難。
彭純芝提醒，早產兒的發生原因很可能跟產婦的生育年齡、作息與壓力有關，要減少早產兒發生比例，需要關懷產婦、必要時儘早安胎，「產婦要有預防意識，多一天安胎，代表的是小孩能多成熟一天，產婦也需要認知產兆，並選擇適當的醫療院所生產，讓適合的醫療團隊陪伴你，才能過五關斬六將。」
林秋寶也呼籲，台灣生育率不斷創新低，「生不如死」已是國安問題，減少早產發生不僅是準準媽媽的課題，也是全國所有人都要一起支援的任務，需要大家共同推動友善生育環境。尤其，政府資源應該要從生命根源介入，從補助生育經費開始，全面守護每一個到來的新生命，一起作早產兒家庭的陪跑員。