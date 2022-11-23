騎機車跟搭捷運通勤，省的真的是錢嗎？｜又！賈芯文S2EP8
我們想讓你知道的是
比起搭捷運一整年總花費21,120元，就算用使用1280的月票優惠，也都還是要花15,360元，騎機車上下班，一整年的油錢大概會落在5000元以內。光看油錢，騎機車好像真的比搭捷運便宜。但是這樣的結果，其實是少計算很多隱形花費。
文：蕭汎如
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在人口密度高的台北，通勤族各自以大眾運輸工具，或是騎車、開車的方式，來回於住處和辦公地點之間。而在各種交通方式當中，搭捷運和騎機車兩種方式，時常被拿來比較，許多人都一面倒的認為騎機車比搭捷運省錢、省時，不過，真的是這樣嗎？我們可以實際用數據來比較兩者的花費。（本文比較之機車不包含電動機車）
同樣里程、趟數比較，騎機車、搭捷運誰比較省？
假設一個月有22個工作天，上、下班來回各一趟，一個月共有44趟通勤。如果平常通勤地點的距離，以14公里到17公里之間來計算，這個距離大約是捷運紅線從「台北車站」到「關渡」，不看其他優惠折扣的話，北捷的單程票價是40元。40元乘以44次的通勤，所以每個月搭捷運的基本花費會來到1,760元，一年下來也就是21,120元。
機車的油錢，同樣是以14到17公里之間來計算，將每月44趟通勤距離乘以12個月，騎機車一整年下來總騎乘公里數，則是介於7,392到8,976公里之間。接著再用每公升汽油可以騎的公里數，就可以計算出油錢。
以目前市佔率最高的125機車來說，能源1-2級的車，平均每公升油可以跑56.18公里；油價的部分，如果用一公升大概30元來算，一整年下來，機車的油錢則是落在3,947元到4,793元左右。
光拿機車油錢和搭捷運比較，搭捷運一整年總花費21,120元，就算使用1280的月票優惠，也還是要15,360元；騎機車上下班，一整年的油錢大概會落在5000元以內，這樣看起來，騎機車好像真的比搭捷運便宜。
只拿騎機車油錢和搭捷運花費比較，正是許多人以為機車比較省的盲點
不過，騎機車通勤，要花的費用，可遠遠不止油錢。一樣簡單的為大家計算一下：
把機車停在停車格，假設一天只在外面停車一次，一次停車費要花20元，一年停下來則是5280元；再來是每年定期進廠維修、更換零件或保養等等的費用，保守估計5000元。光是停車費、保養費跟油錢，加起來就大約15000左右。
但是還要再加上機車燃料税、強制險、第三人責任險，還有買一輛機車的價錢。如果稅金和保險，用一年3000來算，買60000的車騎10年、平均一年付6000的話，騎機車一年的總成本，就會是24,280元左右，跟用月票搭捷運，一年要15,360的費用比起來，騎機車會比搭捷運多花8920元左右。
當然，上面的數字是一個參考值，相信很多機車族會有不同的方法，讓一年需要的總花費更少，像是搭配報廢補助買車、買二手車；而搭捷運通勤，實際上要往返兩個點，中間可能還有不少轉乘和走路的時間，也是隱形的時間成本。騎機車的總花費跟搭捷運比起來，可能比想像中還多，但是便利性和機動性也是極大的優勢。上班族可以根據每個人實際的交通需求，還有願意花費的金錢、時間成本，來決定最適合自己的通勤方式。
延伸閱讀
影片參考資料
- 捷運票價怎麼算？北捷：以「兩站間搭乘里程的最短路徑」計價
- 北捷1280月票 PK 常客優惠！買/退票、啟用、共享機車加價購懶人包
- 一公升可跑 57 公里！能源局公布 4 款新機車油耗
- 2022/10/17 台灣中油公司最新油價
- 台北捷運 車票種類與收費方式
- 車輛能源效率標示
責任編輯：陳韻安
核稿編輯：楊士範
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Filmora功能強大、簡單好用的剪輯軟體！新手也能剪出Pro級影片
我們想讓你知道的是
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Filmora功能齊全、素材豐富、簡易上手的影片剪輯軟體
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Filmora無論是裁剪縮放、轉場特效、標題上字…等功能一應俱全，加上全中文化介面簡易直覺，更重要的是電腦硬體規格不用太高，就算你是完全沒概念的新手，也能剪出媲美高手的影片。以下我們就來開箱Filmora影片剪輯軟體！
文字轉語音：一鍵文字轉語音 讓故事更加生動
Filmora內建許多兼具創意與實用的全新功能，包括有文字轉語音、語音轉文字與聲音視覺化，以下我們就「文字轉語音」功能簡單示範。
附上一段自製的文字轉語音影片給大家參考，編輯選擇的是Anna的音效，有點像Google真人發音的感覺，聽起來還蠻自然的，若希望同時有字幕和旁白，文字轉語音就能派上用場。
內建分割畫面、動態追蹤等豐富專業級功能
除了基本的剪輯功能，Filmora也提供許多高級的特效工具，操作上也不會太複雜，讓你在彈指之間，就能製作出Pro級的專業影片！
附上一段自製的分割畫面影片給大家參考，效果看起來還蠻專業的，許多電視節目開場都以分割畫面呈現，如今只要用Filmora就能輕鬆辦到。
附上一段自製的動態追蹤影片給大家參考，當狗從沙灘左邊走到右邊，氣球特效也跟著狗移動。
最後附上一段小編使用Filmora製作的影片給大家參考，影片素材皆為2019年日本瀨戶內海藝術祭用手機隨手拍的，大約2分鐘的影片，使用了濾鏡、轉場、標題、上字幕、背景音樂、文字轉語音…等特效，選擇1920×1080畫質大約轉檔2分鐘。
享受效率又有趣的剪接體驗！
最後要特別強調的是，編輯本人算是影片剪輯新手，在經過摸索各功能，上面這段2分鐘影片只花了不到1小時完成，雖然有些地方還可以再微調，但整體來說其實還不錯，不但從中獲得滿滿成就感，更重要是Filmora真的簡單又好用，能為新手提供有效率又有趣的剪接體驗。
|產品
|Wondershare Filmora
|Cyberlink Powerdirector
|Movavi Video Editor
|功
能
|軟體基礎性能
|性能較佳
|匯出速度較快
|性能普通
|關鍵影格
keyframing
|只支援形變5項基礎關鍵影格
|支援數十項關鍵影格調校
|只支援形變2項基礎關鍵影格
|動態追蹤
|有，僅支援單點追蹤
|有，支援多點追蹤
|有，支援單點追蹤
|遮罩 masking
|支援形狀Mask及圖片Mask
|支援形狀Mask、圖片Mask及手繪Mask並支援關鍵影格
|不支援遮罩
|文字編輯
|基本功能完備
|功能完備
|功能普通
|音訊製作
|音訊相關功能較少、偏基礎，持續擴充中
|獨立的音訊編輯視窗
|音訊編輯較豐富
|視覺特效資源
|內建特效1000+
支援Filmstock付費資源庫、需要額外付費
|內建特效300+
品質普通、依賴擴充
|內建特效100+
品質不錯
|AI剪輯
|主打2項：
Auto Reframe
AI Portrait 去背功能不包含在產品內，需要額外付費
|主打4項，持續增加：
換天空
物體檢測
音訊降噪
人聲增強
|不提供
最後附上Filmora與其他剪輯軟體功能比較表，可見到Filmora無論是功能或素材都更豐富，同時還擁有自己的特效素材庫，加上介面簡易上手這個優勢，若你最近對剪輯影片有興，不妨可好好考慮Filmora。