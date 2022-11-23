2022/11/23,
生活

騎機車跟搭捷運通勤，省的真的是錢嗎？｜又！賈芯文S2EP8

騎機車跟搭捷運通勤，省的真的是錢嗎？｜又！賈芯文S2EP8
Photo Credit: TNL/鄭宇軒

我們想讓你知道的是

比起搭捷運一整年總花費21,120元，就算用使用1280的月票優惠，也都還是要花15,360元，騎機車上下班，一整年的油錢大概會落在5000元以內。光看油錢，騎機車好像真的比搭捷運便宜。但是這樣的結果，其實是少計算很多隱形花費。

文：蕭汎如

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在人口密度高的台北，通勤族各自以大眾運輸工具，或是騎車、開車的方式，來回於住處和辦公地點之間。而在各種交通方式當中，搭捷運和騎機車兩種方式，時常被拿來比較，許多人都一面倒的認為騎機車比搭捷運省錢、省時，不過，真的是這樣嗎？我們可以實際用數據來比較兩者的花費。（本文比較之機車不包含電動機車）

同樣里程、趟數比較，騎機車、搭捷運誰比較省？

假設一個月有22個工作天，上、下班來回各一趟，一個月共有44趟通勤。如果平常通勤地點的距離，以14公里到17公里之間來計算，這個距離大約是捷運紅線從「台北車站」到「關渡」，不看其他優惠折扣的話，北捷的單程票價是40元。40元乘以44次的通勤，所以每個月搭捷運的基本花費會來到1,760元，一年下來也就是21,120元。

機車的油錢，同樣是以14到17公里之間來計算，將每月44趟通勤距離乘以12個月，騎機車一整年下來總騎乘公里數，則是介於7,392到8,976公里之間。接著再用每公升汽油可以騎的公里數，就可以計算出油錢。

以目前市佔率最高的125機車來說，能源1-2級的車，平均每公升油可以跑56.18公里；油價的部分，如果用一公升大概30元來算，一整年下來，機車的油錢則是落在3,947元到4,793元左右。

光拿機車油錢和搭捷運比較，搭捷運一整年總花費21,120元，就算使用1280的月票優惠，也還是要15,360元；騎機車上下班，一整年的油錢大概會落在5000元以內，這樣看起來，騎機車好像真的比搭捷運便宜。

只拿騎機車油錢和搭捷運花費比較，正是許多人以為機車比較省的盲點

不過，騎機車通勤，要花的費用，可遠遠不止油錢。一樣簡單的為大家計算一下：

把機車停在停車格，假設一天只在外面停車一次，一次停車費要花20元，一年停下來則是5280元；再來是每年定期進廠維修、更換零件或保養等等的費用，保守估計5000元。光是停車費、保養費跟油錢，加起來就大約15000左右。

但是還要再加上機車燃料税、強制險、第三人責任險，還有買一輛機車的價錢。如果稅金和保險，用一年3000來算，買60000的車騎10年、平均一年付6000的話，騎機車一年的總成本，就會是24,280元左右，跟用月票搭捷運，一年要15,360的費用比起來，騎機車會比搭捷運多花8920元左右。

當然，上面的數字是一個參考值，相信很多機車族會有不同的方法，讓一年需要的總花費更少，像是搭配報廢補助買車、買二手車；而搭捷運通勤，實際上要往返兩個點，中間可能還有不少轉乘和走路的時間，也是隱形的時間成本。騎機車的總花費跟搭捷運比起來，可能比想像中還多，但是便利性和機動性也是極大的優勢。上班族可以根據每個人實際的交通需求，還有願意花費的金錢、時間成本，來決定最適合自己的通勤方式。

延伸閱讀

影片參考資料

  1. 捷運票價怎麼算？北捷：以「兩站間搭乘里程的最短路徑」計價
  2. 北捷1280月票 PK 常客優惠！買/退票、啟用、共享機車加價購懶人包
  3. 一公升可跑 57 公里！能源局公布 4 款新機車油耗
  4. 2022/10/17 台灣中油公司最新油價
  5. 台北捷運 車票種類與收費方式
  6. 車輛能源效率標示

責任編輯：陳韻安
核稿編輯：楊士範


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