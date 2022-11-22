2022/11/22,
印太

美中國防部長會談，魏鳳和：台灣是中國「核心利益的核心」，中美關係「第一條不可逾越的紅線」

美中國防部長會談，魏鳳和：台灣是中國「核心利益的核心」，中美關係「第一條不可逾越的紅線」
在柬埔寨暹粒舉行的東協防長會議會場，中國國防部長魏鳳和（前）在會見美國國防部長奧斯汀後離開。Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

這是中美國防部長於裴洛西訪台爭議後首次面對面會談，中國國防部長魏鳳和表示，中美關係現在面臨的局面，責任在美國、不在中國。中方重視發展兩國兩軍關係，但美方必須尊重中方的核心利益。而台灣問題是中國「核心利益中的核心」，「中國軍隊有骨氣、有底氣堅決維護祖國統一」。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今（22）日於柬埔寨暹粒與中國國防部長魏鳳和會談，魏鳳和告訴奧斯汀，中美現在面臨的局面責任全在美方，而台灣問題是中美關係「第一條不可逾越的紅線」。奧斯汀則警告解放軍軍機在印太地區的行徑「越來越危險」。

奧斯汀與魏鳳和皆出席20日至24日於柬埔寨舉行的「東盟防長擴大會議」，二位部長今日於場邊進行會談。根據《路透社》，這場會談持續了約90分鐘。

奧斯汀與魏鳳和上次見面是今年6月在新加坡會面，此次是二人自美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台、中美關係緊張後首次面對面會談。

一位不願透露姓名的美國高級國防官員表示，奧斯汀和魏鳳和就台灣問題進行了「長時間」的討論，還談到在未來幾個月內將重啟一些在裴洛西訪問後被取消的機制。

根據中國國防部公布會談內容，魏鳳和表示，中美關係現在面臨的局面，責任在美國、不在中國。中方重視發展兩國兩軍關係，但美方必須尊重中方的核心利益。

魏鳳和強調，台灣問題是中國「核心利益中的核心」，是中美關係「第一條不可逾越的紅線」；他也重申，台灣是中國的台灣，解決台灣問題是中國人自己的事，任何外部勢力都無權插手干涉，「中國軍隊有骨氣、有底氣，有信心、有能力堅決維護祖國統一」。

五角大廈發言人空軍准將賴德（Patrick Ryder）會後發表聲明，重申美國堅守長期以來的一個中國政策，以及《台灣關係法》、美中三個聯合公報和六項保證。奧斯汀強調兩岸和平穩定的重要性，反對單方面改變現狀，並呼籲中國不要對台灣採取「進一步破壞穩定的行動」。

奧斯汀在會議中強調降低戰略風險和加強作戰安全的對話重要性，也對解放軍軍機在印太地區「越來越危險的行徑」表達擔憂，強調這將增加事故發生的風險；也提到美國將繼續在國際法允許的地區飛航和行動。

澳洲在今年6月指責中國解放軍在今年5月26日一次例行的海上偵察活動中，對澳洲皇家空軍的P-8海上偵察機進行攔截—中國的殲-16戰機曾飛至澳洲的P-8偵察機旁，兩架軍機之間距離非常接近，殲-16之後加速切入P-8前方的空域，並釋放一捆裝有小鋁片的箔條干擾彈（chaff），而這些小鋁片被吸入澳洲軍機的引擎內。

中國國防部新聞發言人譚克非當時則表示，澳洲P-8A反潛巡邏機進入中國西沙附近空域抵近偵察，不顧中方反覆警告，連續逼近中國西沙領空，中國人民解放軍予以警告驅離。

奧斯汀與魏鳳和也討論了中美防禦關係與區域和全球的安全問題。奧斯汀強調負責任地管控競爭和保持溝通管道開放的必要性。

雙方也討論了俄烏戰爭，中美共同反對使用核武的威脅，奧斯汀也對北韓最近的挑釁行為表示擔憂，聯合國安全理事會即將召開會議討論北韓試射洲際飛彈議題，奧斯汀也於會談中呼籲中國全面執行約束北韓非法武器的決議。

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核稿編輯：翁世航


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