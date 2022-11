四大慢性病衝擊吉里巴斯、聖文森等小型島嶼開發中國家，「台灣能夠幫忙」

文:徐永偉(馬偕紀念醫院國際醫療中心主任)

慢性病(或稱非傳染性疾病,non-communicable diseases, NCDs)是一種持續且長期的健康狀況惡化或疾病。常見的四大慢性病包括心血管疾病、糖尿病、癌症、慢性呼吸道疾病,而引發慢性病的四大危險因素,分別為抽菸、不當喝酒、不健康的飲食、缺乏運動。

在過去的20年裡,慢性病改變了世界,成為大多數國家人口的主要死因,導致全球30至70歲的人口中,有兩億人過早死亡,造成該國經濟上的損失,而其中大多數為中低收入國家。慢性病對於人類健康所帶來的危害非常巨大,其中大多數的過早死亡,其實是可以避免或延遲的。慢性病的流行為個人、家庭和社區帶來毀滅性的健康後果,並有可能使衛生系統不堪負擔。此外,考量慢性病相關的社會經濟成本,預防和控制這些疾病已成為21世紀的一項重大挑戰。

相較於過去,全世界對於慢性病漸趨重視,世界衛生組織(World Health Organization, WHO)在2013年發佈2013-2020年全球慢性病行動計畫(Global Action Plan for the Prevention and Control of NCDs 2013-2020),揭櫫各國政府在面對慢性病的挑戰中,應該扮演的角色與責任,同時也強調國際合作在支持各國努力方面的重要性。

此外2016年發佈的聯合國17項永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs),其中具體目標三、四項設定為2030年之前,將慢性病導致的過早死亡率,相對於2015年比率降低三分之一。

馬偕醫院於2014到2019年,承接衛福部辦理的吉里巴斯台灣醫療計畫,計畫主要著重於慢性病的防治。2018年再次與國合會、聖文森及格瑞納丁(或簡稱聖國)衛生部三方合作,執行三年期的聖文森國糖尿病防治能力建構計畫,協助提升聖國糖尿病防治與整合性照護。

本文將分享「吉里巴斯台灣醫療計畫」與「聖文森國糖尿病防治能力建構計畫」的經驗,檢視慢性病對小型島嶼開發中國家(Small Island Developing States, SIDS)的衝擊,並且探討國際醫療合作對於小型島嶼開發中國家在推展慢性病防治時的重要性。

慢性病對小型島嶼開發中國家的衝擊

聯合國經濟及社會理事會列出了全球58個小型島嶼開發中國家,分佈在三個地理區域:1.加勒比海;2.太平洋;3.非洲、印度洋、地中海和南中國海,這些國家尤其受到慢性病的影響,發病率和死亡率居高不下。

另一方面,氣候變遷、災害以及經濟不穩定等挑戰,更加劇小型島嶼開發中國家的脆弱性,阻礙整體發展。

慢性病對於小型島嶼開發中國家產生嚴重的衝擊,其中最重要的就是過早死亡(premature mortality,註1)世界衛生組織的資料顯示,小型島嶼開發中國家罹患慢性病者,有52%會過早死亡(死亡年紀30至69歲),在太平洋島國,慢性病佔了所有死因的70%,世界上前10個最肥胖的國家都是太平洋小島國。(註2)雖然全球糖尿病的盛行率為8%,但在小型島嶼開發中國家,糖尿病患的盛行率高達20%,糖尿病相關死亡率是全球的三倍。

小型島嶼開發中國家的慢性病危險因素非常多,18歲以上成年人沒有進行足夠的體力活動佔了28%、23%抽煙、56%超重,其中有一半是肥胖。論到肥胖,為什麼島民會受到如此大的影響呢?背後因素可能跟基因有關。雖然有部分學者反對這個基因說,(註3)但是研究數據顯示,在控制活動、收入和生活方式後,來自太平洋或加勒比海島嶼的人,在遺傳上比亞洲人或白人更容易罹患糖尿病。

島民被認為具有「節儉基因」(thrifty gene),島民的祖先帶有這個基因,使他們的新陳代謝速度較慢,非常適合長期的海上航行,但在現代食物充足時卻引發災難。

此外,全球化的結果促成島國人民發生重大的飲食習慣轉變,從種植或捕撈漁獲的傳統食品,轉變為依賴進口高脂肪和高糖的西式加工食品。眾多研究顯示,這個飲食習慣轉變與高盛行率的肥胖、糖尿病與高血壓有高度相關性。2014年太平洋島國論壇(Pacific Islands Forum, PIF)主席帛琉總統湯米雷蒙吉紹(Tommy E.Remengesau Jr.)曾宣示,將致力於改善各國不健康的生活型態,(註4)雷蒙吉紹說:「我們的祖先都吃蔬菜、根莖及魚類,我們卻依賴進口的罐頭與垃圾食物。倘若再不改變飲食習慣,下一代將被肥胖、心臟病、糖尿病、高血壓等慢性病消滅。」

小型島嶼開發中國家慢性病的防治

在過去10年中,小型島嶼開發中國家的慢性病危機已經很明顯,各國政府、各區域組織和世衛組織,都做出許多承諾來解決這些問題。世衛組織和合作夥伴帶頭開展了區域和全球協調與合作機制以及許多其他舉措,但大多數國家其實未能按計畫實現2030年永續發展目標3.4的具體目標。小型島嶼開發中國家面臨嚴峻的挑戰,迫切需要採取更多行動來減少慢性病的健康負擔,也更需要國際援助和合作,以實現有效率的慢性病防治。

吉里巴斯台灣醫療計畫