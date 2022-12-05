《華爾街傳奇基金經理人肯恩．費雪，教你破除50個投資迷思》：高負債遲早拖垮國家？美國應付不了重債？

文：肯恩．費雪（Ken Fisher）、菈菈．霍夫曼斯（Lara Hoffmans）

迷思45：高負債遲早拖垮國家？

無論你是什麼政治傾向——左翼、右翼、中間派、自由放任主義、環保主義，甚至是法式社會主義，人人皆認為自己的國家債台高築。而且，幾乎人人皆認為重債很可怕，可能永遠拖累國家經濟。

如果你跟多數人一樣討厭債務，2009年發生的事可能令你非常憤怒：華府規模龐大的經濟刺激措施，令美國的公共債務大增。我們可以爭論財政刺激措施是否恰當，刺激措施是否執行得當，錢是否花得有效益（事實上，政府支出總是一團糟；但為了刺激經濟，有時亂花錢比不花錢好）。但無論如何，無可否認的是，2009年底美國公共債務淨額約相當於GDP的53％，是近數十年來的高水準。

長期的高負債

但情況真有那麼糟嗎？圖45.1顯示美國公共債務淨額（也就是欠公眾的債，不包括對聯邦政府機關的負債——見迷思47）對GDP的百分比。美國眼下的負債雖然相當高，但比1991年至1998年間（當時景氣大好，股票報酬率也很高） 也高不了多少。

Photo Credit: 今周刊出版

而1943年至1955年間，美國的公債負擔比現在還重，在二戰之後達GDP的109％。誠然，那些債務跟戰爭有關。人們往往對戰爭相關債務較寬容，認為那是不得已的，而和平時期的負債則是出於我們的抉擇。但經濟不關心債務的目的或道德性質——經濟只在乎是否有額外的錢被借走並用掉。收到錢的人會再使用這些錢，每一次交易均衍生更多交易，促使資金在體系中流動，令經濟狀況變得更好。1940年代末至1950年代初這段時期，在歷史上並非以經濟不景氣著稱，甚至也不是以高負債著稱。

諷刺的是，在二戰之前的大蕭條時期，美國負債較輕， 但經濟極其萎靡。而1950年代高負債時期後的一段時間，美國經濟也並未陷入困境。那時候，高負債並未對美國經濟造成不可挽回的損害，現在也應該不會。

外國負債更重

害怕美國負債過重的人，忘了做一些基本「破謬」工夫，如放眼全球，查證歷史。例如，英國就保留了很豐富的GDP與公債歷史記錄——如下頁圖45.2顯示，數據竟可追溯至1700年。

Photo Credit: 今周刊出版

講到英國，我向大家報告，我上次查證時，這國家並非處處是冒煙的廢墟。英國歷史上很長一段時間，負債遠高於今天美國人所能想像的水準，但國家整體表現並不差。1725年至1875年大致上是英國的黃金時期，當時該國是支配世界的經濟與軍事強權，地位類似今天的美國。期間英國發生工業革命——1830年代始於英國，數十年後傳至歐洲大陸，然後是美國。當時英國領先全球。但在整整150年間，英國的公債負擔比今天的美國沉重——從1750年至1850年的百年間， 英國公債淨額對GDP的百分比超過100％，觸頂時高達250％以上，是今日美國的四倍有餘。

想想這情況。當時的英國，經濟發展程度遠不如今日的美國，經濟活動也遠不如今時多樣，而當時整個世界的經濟發展程度也遠不如今天；當時的資訊仰賴緩慢的輪船和馬匹傳遞，人們使用的是羽毛筆（我研究過了，我肯定他們當時沒有筆記型電腦）。

既然那時英國可以承擔相當於今日美國水準四倍以上的負債，而且能帶動全球經濟成長，同時產生許多改變世界面貌的發明，在此期間還必須承擔拿破崙戰爭帶來的沉重負擔，因此我肯定美國有能力應付目前的負債（我甚至認為再高一些也可以）。債務增加或許不是好事，我也不是主張政府多借錢，但以美國目前的負債水準，情況並不是很差——不是許多人想像的那麼災難性。

但人們多數不像我這麼想，他們不查證歷史，也不看其他國家的情況。即使在「現代時期」，有些已開發國家的債務負擔常遠高於美國，而且未招致災難。讀者可能會想起2010年的希臘及其債務問題，該國的情況，不正是顯示負債過重是嚴重問題嗎？不，事情並非那麼簡單。

當然，負債過重可能是一個問題，但查證歷史，我找不到一個確切的數字可以告訴我們，對美國及其他已開發大國來說，怎樣算是「過度負債」。希臘的問題，是人們擔心它無力還本付息， 因此可能賴債（在我看來這是胡說，因為過去希臘利息支出對GDP的百分比曾高達目前水準的2倍以上，而該國仍可度過難關）。但只要經濟景氣稍好一些（目前希臘的景氣確實不好），債務問題即可解決！

2010年的利率處於歷史低點，連希臘也是。希臘需要的，是厲行肅貪，大砍社會主義政策，力行自由市場資本主義——一如美國！這可促進經濟成長，降低負債對GDP的百分比，令未來的債務變得較可承擔（希臘還可提醒我們福利社會的危險，但這有點離題了）。

美國眼下的負債並不令人擔憂，而且再增加一些，也不至於達到確實有問題的地步。放眼全球與歷史，你將不會那麼擔心美國目前的債務負擔。如果你想知道美國目前的利息負擔有多輕，以及以前的情況，請看迷思46。美國目前的負擔，完全稱不上是處於關鍵的危機水準。那只是謬論。

迷思46：美國應付不了債務？

多人抱怨美國負債過重（迷思45）。美國的確背負重債，但這問題不大，原因之一是利息成本不像許多人擔心的那麼重。我在2010年撰寫本書時，美國的債務利息支出相當低——即使跟近數十年相比，仍是處於相對低位。