《華爾街傳奇基金經理人肯恩．費雪，教你破除50個投資迷思》：高負債遲早拖垮國家？美國應付不了重債？
我們想讓你知道的是
本書作者肯恩．費雪是暢銷財經書作家，管理資產規模超過1650億美元的「費雪投資公司」創辦人兼執行董事長。他在書中特別整理出坊間常見的50個投資「偽智慧」，並以流暢又幽默的行文方式，試圖釐清許多人們普遍認為的「理所當然」，幫助廣大投資人規避因仰賴「常識」、直覺或老生常談時，所付出的慘痛代價。
文：肯恩．費雪（Ken Fisher）、菈菈．霍夫曼斯（Lara Hoffmans）
迷思45：高負債遲早拖垮國家？
無論你是什麼政治傾向——左翼、右翼、中間派、自由放任主義、環保主義，甚至是法式社會主義，人人皆認為自己的國家債台高築。而且，幾乎人人皆認為重債很可怕，可能永遠拖累國家經濟。
如果你跟多數人一樣討厭債務，2009年發生的事可能令你非常憤怒：華府規模龐大的經濟刺激措施，令美國的公共債務大增。我們可以爭論財政刺激措施是否恰當，刺激措施是否執行得當，錢是否花得有效益（事實上，政府支出總是一團糟；但為了刺激經濟，有時亂花錢比不花錢好）。但無論如何，無可否認的是，2009年底美國公共債務淨額約相當於GDP的53％，是近數十年來的高水準。
長期的高負債
但情況真有那麼糟嗎？圖45.1顯示美國公共債務淨額（也就是欠公眾的債，不包括對聯邦政府機關的負債——見迷思47）對GDP的百分比。美國眼下的負債雖然相當高，但比1991年至1998年間（當時景氣大好，股票報酬率也很高） 也高不了多少。
而1943年至1955年間，美國的公債負擔比現在還重，在二戰之後達GDP的109％。誠然，那些債務跟戰爭有關。人們往往對戰爭相關債務較寬容，認為那是不得已的，而和平時期的負債則是出於我們的抉擇。但經濟不關心債務的目的或道德性質——經濟只在乎是否有額外的錢被借走並用掉。收到錢的人會再使用這些錢，每一次交易均衍生更多交易，促使資金在體系中流動，令經濟狀況變得更好。1940年代末至1950年代初這段時期，在歷史上並非以經濟不景氣著稱，甚至也不是以高負債著稱。
諷刺的是，在二戰之前的大蕭條時期，美國負債較輕， 但經濟極其萎靡。而1950年代高負債時期後的一段時間，美國經濟也並未陷入困境。那時候，高負債並未對美國經濟造成不可挽回的損害，現在也應該不會。
外國負債更重
害怕美國負債過重的人，忘了做一些基本「破謬」工夫，如放眼全球，查證歷史。例如，英國就保留了很豐富的GDP與公債歷史記錄——如下頁圖45.2顯示，數據竟可追溯至1700年。
講到英國，我向大家報告，我上次查證時，這國家並非處處是冒煙的廢墟。英國歷史上很長一段時間，負債遠高於今天美國人所能想像的水準，但國家整體表現並不差。1725年至1875年大致上是英國的黃金時期，當時該國是支配世界的經濟與軍事強權，地位類似今天的美國。期間英國發生工業革命——1830年代始於英國，數十年後傳至歐洲大陸，然後是美國。當時英國領先全球。但在整整150年間，英國的公債負擔比今天的美國沉重——從1750年至1850年的百年間， 英國公債淨額對GDP的百分比超過100％，觸頂時高達250％以上，是今日美國的四倍有餘。
想想這情況。當時的英國，經濟發展程度遠不如今日的美國，經濟活動也遠不如今時多樣，而當時整個世界的經濟發展程度也遠不如今天；當時的資訊仰賴緩慢的輪船和馬匹傳遞，人們使用的是羽毛筆（我研究過了，我肯定他們當時沒有筆記型電腦）。
既然那時英國可以承擔相當於今日美國水準四倍以上的負債，而且能帶動全球經濟成長，同時產生許多改變世界面貌的發明，在此期間還必須承擔拿破崙戰爭帶來的沉重負擔，因此我肯定美國有能力應付目前的負債（我甚至認為再高一些也可以）。債務增加或許不是好事，我也不是主張政府多借錢，但以美國目前的負債水準，情況並不是很差——不是許多人想像的那麼災難性。
但人們多數不像我這麼想，他們不查證歷史，也不看其他國家的情況。即使在「現代時期」，有些已開發國家的債務負擔常遠高於美國，而且未招致災難。讀者可能會想起2010年的希臘及其債務問題，該國的情況，不正是顯示負債過重是嚴重問題嗎？不，事情並非那麼簡單。
當然，負債過重可能是一個問題，但查證歷史，我找不到一個確切的數字可以告訴我們，對美國及其他已開發大國來說，怎樣算是「過度負債」。希臘的問題，是人們擔心它無力還本付息， 因此可能賴債（在我看來這是胡說，因為過去希臘利息支出對GDP的百分比曾高達目前水準的2倍以上，而該國仍可度過難關）。但只要經濟景氣稍好一些（目前希臘的景氣確實不好），債務問題即可解決！
2010年的利率處於歷史低點，連希臘也是。希臘需要的，是厲行肅貪，大砍社會主義政策，力行自由市場資本主義——一如美國！這可促進經濟成長，降低負債對GDP的百分比，令未來的債務變得較可承擔（希臘還可提醒我們福利社會的危險，但這有點離題了）。
美國眼下的負債並不令人擔憂，而且再增加一些，也不至於達到確實有問題的地步。放眼全球與歷史，你將不會那麼擔心美國目前的債務負擔。如果你想知道美國目前的利息負擔有多輕，以及以前的情況，請看迷思46。美國目前的負擔，完全稱不上是處於關鍵的危機水準。那只是謬論。
迷思46：美國應付不了債務？
多人抱怨美國負債過重（迷思45）。美國的確背負重債，但這問題不大，原因之一是利息成本不像許多人擔心的那麼重。我在2010年撰寫本書時，美國的債務利息支出相當低——即使跟近數十年相比，仍是處於相對低位。
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長輩照顧的沈重壓力，竟讓人如此難以承受？了解長照困境與社會支持資源
我們想讓你知道的是
老後的生活照顧，已是迫在眉睫的議題。根據國發會推估，台灣只剩不到3年時間就將邁入超高齡社會，屆時每5人中就有1人是65歲以上長者。
當人們逐漸衰老，長期照顧的支持就更顯重要，但這些長照支持該從何而來？解決長照服務缺口是我們急需面對的問題。
「照顧殺人」凸顯長照過程的磨耗，我們真能承受嗎？
因不堪長期照顧父母、伴侶等親人，進而動手殺害對方的悲劇，其實並非單一個案。在台灣，每年都會發生「照顧殺人」的案件，例如2019年時高雄一名男子因不堪照顧久病老父的疲累，勒斃父親後隨即在高屏溪上吊自殺的雙殺命案；亦有悉心照顧中風病妻30年的體貼丈夫，最終卻不堪身心負荷，以塑膠袋悶死妻子的案例。
在這些照顧殺人案例中，許多被照顧者生前雖臥床多年，但皮膚仍不生壓瘡，足見照顧者平常是極其細心地照顧；但最終走向殺害至親的結果，可看出長期照顧所累積的壓力，足以讓人消磨掉對未來的所有希望，長期累積難以承受且找不到宣洩出口的心痛，導致照顧者誤以為結束生命是讓彼此解脫的唯一解方。
你曾想過老後的生活嗎？很有可能是在病榻旁陪伴至親，十年如一日
根據衛福部估計，65歲以上生活需要他人照顧或協助的人口數高達90.7萬人，顯示出老年後需要他人照顧才能正常生活的狀態，其實是十分常見的。伊甸基金會透過調查結果發現，受訪者認為年老無法自理生活時，最希望在身邊照顧自己的是伴侶及子女；然而，當自己年老時，伴侶、子女也同樣會變老，老後的體力、健康狀況都大不如前，老者照顧長者的重責大任可能愈來愈難以承受，
但這卻是台灣民眾普遍的際遇。衛福部調查指出，家中主要負責照顧的照顧者，有34.47%超過65歲，陷入「老老照顧」的困境；而65歲以上長期照顧家人的照顧者，平均照顧年數為8.89年，也就是說，許多人想像中退休後將有的閒雲野鶴生活，實際上可能是在病榻旁照顧親人，十年如一日。
即使是由更年輕的子女晚輩、親戚照顧，仍有影響工作、經濟來源的問題，調查中發現有32.21%的照顧者皆表示工作受到影響。為了改善家庭面對長照的困境，政府在2016年推動長照2.0政策，提供有長照需求的民眾更多補助與服務，紓解長照家庭壓力；民間單位如伊甸基金會，也執行「伊甸老人照顧服務計畫」，幫助所有需要照顧服務的家庭，擁有更好的照顧與生活品質。
善用社會資源分擔照顧工作，讓愛不再沈重
照顧長者的生活，從陪伴、備餐餵食、清潔身體、攙扶移動、協助如廁、清理環境、陪同就醫等，永遠都有忙不完的任務，長期下來累積的生理與心理壓力非常可觀，也讓對至親的愛變得沈重不已。為了在長照的漫漫長路上，能擁有更健康的身體與家庭關係，建議盡可能多加利用相關資源支持，讓被照顧的長者、照顧長者的照顧者，都能擁有更好的生活。
以伊甸老人照顧服務計畫為例，服務範圍十分全面，涵蓋日間照顧、居家照顧、據點服務、健康餐食、喘息服務、交通服務等多種項目，幫助滿足不同長者的需求。例如「居家照顧」服務，指的是由服務員至家中提供日常照顧服務，包含基本身體清潔、協助餵食、翻身拍背、陪同就醫、家務協助等，透過他人的協助，達成失能者或老人無法靠己力完成的事情；而「喘息服務」則可以讓總是隨時待命的照顧者，能暫時放下沈重的照顧責任，獲得專屬於自己的時間好好休息，找到生活的平衡點。
至於「健康餐食」，是伊甸基金會為滿足長者生活基本所需，持續推廣的重要服務。行政院統計全台共有57.1萬獨居長者，衛福部調查則指出65歲以上長者有17.8%準備餐點有困難。這些獨居、無力準備餐食的長者，若能使用伊甸基金會的送餐服務，就能確保每天都能獲得熱騰騰且營養均衡的餐點，滿足生活最基本飲食要求。
為他人也為自己！一起加入支持伊甸老人照顧服務計畫行列
當越多人了解、使用、投入長照服務時，就能支持長照服務更健全地發展下去，當有長照、老人照顧相關需求時，請記得多加利用伊甸老人照顧服務計畫，讓伊甸基金會成為你最堅強的後盾，一起分擔照顧壓力。
而你的一分心力，也可以讓更多長照家庭減輕壓力，現在就支持伊甸基金會的老人照顧服務計畫，讓更多需要幫助的人取得所需資源，也讓愛能擺脫沈重，保留最美好的記憶。就讓我們在超高齡社會將到來的前夕，一起為老人照顧做好更充足的準備。