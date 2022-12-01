2022/12/01,
醫療

何美鄉《從一個沒有名字的病開始》：為什麼我們會稱Omicron是救星？可以從兩個層面來看

何美鄉《從一個沒有名字的病開始》：為什麼我們會稱Omicron是救星？可以從兩個層面來看
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

本書是一個台灣的流行病學專家，用台灣這片土地的語言所寫。集合疫情期間，全球科學界對病毒、疫苗、免疫反應、防疫成效的研究成果，加上傳染病學、流行病學、公衛專業的解讀，層層為大眾的防疫知識打釘固樁。

文：何美鄉

面對現實：疫苗保護力會持續下降

台灣最多人感染的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）是Omicron變異株。之前的Alpha株與Delta株僅感染了少部分人，沒有形成失控的廣泛社區感染。加上Omicron出現後，Delta、Alpha 基本上已經銷聲匿跡。所以台灣人，或全世界的人都一樣，目前最需要防範的敵人，還是以Omicron變異株為主。

研究指出，各廠牌的疫苗對武漢病毒株（最原始的病毒株） 的保護力都很高， 一開始可以達到95%的超高保護力， 就算過了六到九個月， 也還有90%左右。但是到了Delta 變異株，疫苗保護力降為90%，三、四個月之後，疫苗保護力為80%。正當Delta以其高傳播力與致病性橫掃全球，就要成為唯一的新冠流行變異株之際，Omicron像救星一般出現了（當然我們不是在一開始就認為Omicron是救星）。

Omicron剛出現時，排山倒海的確診人數，在世界各地掀起一陣騷動，群眾恐慌不在話下。科學家發現，這個變異株顯然可以逃避疫苗或過往感染所提供的免疫力。這種被稱為免疫逃避的特性，是很麻煩的事，不但使得疫苗效力不彰，有些用於治療的單株抗體也同時失效。Omicron如此不同的特性，合理化了我們的恐懼。

不過，很快流行病學的分析就告訴我們，Omicron的感染人數與住院人數雖多，但是按比例一算，會發現Omicron的住院率約為Delta的30%或更少， 死亡率也大概只有Delta的20%或更少。而實驗動物的資料也顯示，Omicron確實是一株被歸類為弱毒的變異株。

為什麼我們會稱Omicron是救星？從科學的角度，可以從兩個層面來看。Omicron除了是一株比Delta弱毒的病毒外，它超強的傳播性，使得大多數國家都在Omicron入侵一個月左右，疫情就達到高峰，繼而轉向趨緩。疫情從高點轉折而下，象徵R值已經小於1。

疫情來得快、去得也快的話，整個社會受影響的時間便不會拖得很長。唯一的問題是，短時間感染造成的高峰感染期，會導致醫療量能的短缺，考驗著我們事先準備的完善程度。我們必須將醫療資源的分配做到最佳的組合，並運用於最需要的族群，才能把災害減到最低。

有了這一波疫情，公衛學界也有了機會，可以加緊腳步收集疫苗實際用於預防Omicron感染的效益數據。以英國來說，他們對疫情、疫苗、變異株進行長期不間斷的監測、分析、即時公布，以利於防疫策略的參考應用。依據英國疫苗監測週報的資料，無論施打兩劑還是三劑疫苗，在最佳的狀況之下，預防有症狀Omicron感染的效力只有70%。而且每過一個月，疫苗的效力就會減少約10%左右。以台灣施打疫苗的速度，加上疫苗緩打的影響，接種一千多萬劑，至少需要約四個月。也就是說，無論如何，整體疫苗的保護性，只有50%左右。

這些數據告訴我們一件事：以疫苗預防感染Omicron是幾乎不可能的。

看到這些資訊，先不要急著下結論：「那為什麼要打疫苗？」「我打了豈不是白打？不如乾脆不要打！」因為來自全世界的研究結果顯示，疫苗還是可以有效幫助減少重症與死亡風險。況且打了疫苗，就算出現突破性感染，也不見得全都是負面的影響。

我們所說的突破性感染，到底是什麼？

突破性感染 ＝ 疫苗接種 ＋ 自然感染

而科學界把自然感染加上疫苗接種所造就的免疫，叫做「綜合免疫」（Hybrid Immunity）。

綜合免疫，就是超級免疫

「綜合免疫」這個名詞，首次出現在2021年初的《科學》期刊，他們刊出兩篇文章，探討已經感染過的人，在接種疫苗之後，所產生的免疫反應又是何種樣貌1、2

自然感染會讓人體產生免疫反應；接種疫苗也有一樣的功效。當一個人因為經歷了自然感染也接種了疫苗，所產生的兩種免疫反應的綜合，科學界就稱之為「綜合免疫」。

這兩篇研究論文不約而同得出相似的結論：感染過新冠病毒的人，當他們接種疫苗之後，所產生的中和抗體，遠遠比只有接種疫苗或只有感染過病毒的人高出許多。

當時《科學》期刊也針對這兩篇論文的結論刊出一篇評論3，裡頭包含了科學界首次以「綜合免疫」形容「自然感染＋疫苗」的免疫力反應。

往後，「綜合免疫」的研究陸續出爐，除了結論相當一致外，研究者還發現，這些有綜合免疫的人，他們血液中含有某些非常廣效的抗體，甚至可以阻止其他冠狀病毒的變異株。就像Omicron出現後，綜合免疫對Omicron所具有的保護性，就比原先期待的更好，因此科學界也將「綜合免疫」稱之為「超級免疫」4

科學家針對30位接種兩劑輝瑞BNT疫苗的成人（未曾被新冠病毒感染），檢測他們的中和抗體效價5，發現這些人對原始武漢株有很好的中和抗體，但對Omicron（BA.1）卻完全檢測不到抗體。這些人在八個月後接種第三劑輝瑞BNT疫苗，頓時增加了對Omicron的中和抗體。有趣的是，原先就已經感染過武漢株的人，他們所產生的抗體不能中和Omicron，而是要在14到16個月後，接種一劑輝瑞BNT疫苗，也就是有了綜合免疫，才會產生對應Omicron的中和抗體。

P214
Photo Credit: 商周出版提供

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。