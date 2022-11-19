火星上是否存在過生命？澳洲內陸35億年歷史的岩石，可能為科學家提供線索
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澳洲內陸有35億年歷史的岩石可能為科學家提供線索，幫助釐清火星上是否存在過生命。研究澳洲岩石的科學家說，遠古的微生物可能影響了這些岩石的構成，因此美國NASA的「毅力號」火星探測器，應該在火星上搜尋類似年代的岩石。
澳洲內陸有35億年歷史的岩石可能為科學家提供線索，幫助釐清火星上是否存在過生命。
研究澳洲岩石的科學家說，遠古的微生物可能影響了這些岩石的構成。
研究人員說，美國NASA的「毅力號」火星探測器，應該在火星上搜尋類似年代的岩石。
「毅力號」正在尋找生物證據，以期獲得有關火星歷史的主要線索。
同美國NASA合作、在倫敦的自然歷史博物館的研究人員，對澳洲西部大大小小的丘狀地帶做了一些特徵描述，那些岩石特徵可能是在古代微生物作用下形成的。
「毅力號」目前正在火星上探索「傑澤羅火山口」（Jezero Crater），據料探測器明年會穿越的地區可能有類似地球上的某些地貌。
這就是所謂疊層石（stromatolites）存留下來的樣本。
經年累月，細菌和沉積物累積構成了很多毫米級的疊層，形成更大的丘形岩石，即所謂的疊層石。澳洲內陸地區保存下來數十億年前形成的這種岩石的樣本。
實際上，澳洲的一些岩石被地質學者認為，是地球最早生命痕跡的樣本。
倫敦自然史博物館專研古代微生物的生物學者凱榮．希克曼-路易斯（Keyron Hickman-Lewis）博士和同事正在對這樣一些疊層石進行研究。這是迄今為止發現的最早的這類岩石樣本，來自澳洲西部皮爾布拉（Pilbara）地區的德萊瑟地層（ Dresser Formation），這些岩石已經有34.8億年的歷史。
這些樣本並不包括能夠顯示過去存在過生命的微小的微生物化石，或任何有機（富碳）複合物。但是自然歷史博物館的研究人員認為，他們已經找到了顯示岩石生物來源的印記。
研究人員利用一系列高解析度的分析和成，探測岩石樣本的細部結構，他們說，這種結構之所以存在，只能用過去存在過生命活動來解釋，那不是在環境中自然形成的結構。
一個比較大的特徵是疊層石頂部表面呈起伏狀，光合菌向光的方向生長時就形成隆起部分。起伏形狀出現是因為光照射三維物體時強度不一樣。
在微觀層面，岩石內部有微小的柱狀，把形成疊層石的微生物的各個「層墊」連接起來。
希克曼-路易斯博士說，「這些牢固的結構是一種微生物生長形成的機理，我們稱其為籬笆結構。」
他對BBC記者說，「我們從現代地球環境中對籬笆結構有充分的了解；能夠看到不同大小和類似排列的例子。這種結構經常出現在隆起的生長層。」
這和火星以及「毅力號」探測器是有關係的，衛星圖像顯示，火星上「傑澤羅火山口」在遙遠的過去曾經有過一個湖。在火山口邊緣的碳酸鹽石可能是岸邊沉積物形成的產物。
巨大的傑澤羅平靜、富有營養的淺水中，是否會有微生物生長形成的疊層石呢？
那裡的時間線和地球並沒有不同，只是稍微早一些。研究人員認為那個湖在37億年前就形成了。
「毅力號」探測器在明年年底可能要走到火山口邊緣。那時候探測器就會利用儀器設備，尋找那些具有澳洲西部皮爾布拉疊層數同樣特徵的岩石。
卡羅琳．史密斯（Caroline Smith）教授是自然歷史博物館地球科學藏品的負責人，她和希克曼-路易斯博士一樣，也在做火星探測器項目。
她說，研究人員會利用從澳洲得到的知識指導火星探測器，尋找能夠顯示生物印記的樣本。
「我們可能用探測器上的成像系統找到一些樣本，但這顯然取決於是否那裡有疊層石，和它們的保存狀況。」
她提醒說，「保存狀況是微觀還是宏觀？是普遍存在，還是僅局限在較小區域？如果我們在錯誤的地方尋找，那就不會找到它們。」
「在傑澤羅火山口一下子找到古代生物印記是個很高的目標。更可能的情況是發現一些岩石樣本，為在地球上進一步研究提供良好依據。」
這是「毅力號」探測車的設計初衷，即鑽取，存儲樣本，讓後來去火星的探測器把樣本取回地球進行分析。
證明有生命存在過將十分困難，但是希克曼-路易斯博士認為，他們團隊的研究已經形成了一個此類研究的樣板：「如果考古學者發現了一座城市廢墟的地基，他們會知道那是人造設施，因為那顯示了所有人工建設的痕跡，門，通道，道路和磚塊。同樣，疊層石內部的很多結構因素讓研究人員能夠確認形成過程，並且弄清它們的來源。」
有關地球最古老的疊層石的上述分析，發表在《地質學》期刊上。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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原來如此！獸醫師是這樣照顧毛小孩：不讓細菌抗藥性找上門來的正確用藥觀念大公開
我們想讓你知道的是
毛孩就跟人一樣，提供清潔的生活環境和保持身體健康，是照護毛孩最好的法寶。即使生病了，也要遵照醫囑正確用藥，才能幫助毛孩迅速康復，又不留下後續問題。
大家一定有帶毛小孩去動物醫院看病的經驗吧，有時因為不小心受傷，出現比較大或嚴重的傷口，為了預防或治療細菌感染，獸醫師通常會開立抗生素給毛孩使用，確保病況不會惡化。
抗生素的確可以非常有效的對抗細菌，但是細菌的生物特性，也可能同時帶來了新的問題——細菌抗藥性（AntimicrobialResistance，AMR）。什麼是細菌抗藥性呢？又會造成什麼影響？這就要從細菌是怎麼一回事說起了。
細菌這種生物，原來如此
細菌是存在地球上古早的生物，也是所有生物中數量最多的一類，基本上我們可以說，只要有生命的地方都有細菌存在的機會。他們可以存在於非常極端的環境中，包括溫泉、海底火山、放射性廢棄物中、甚至在太空梭上也能生長，還有研究人員在深約11公里的馬里亞納海溝中發現了細菌。動物的身體當然也有各種細菌聚集，包括皮膚表面、腸道、口腔、鼻子等等，都可以發現細菌。
雖然細菌是如此頑強、無孔不入的生物，但他們所帶來的影響卻不一定都是壞的——高達80％的細菌對人體無害。例如我們常常聽到能夠幫助新陳代謝的益生菌；生產泡菜、酒、乳酪等美食，都需要細菌來幫助發酵；細菌能降解有機化合物，因此科學家會利用某些細菌來分解三氯乙烯和四氯乙烯污染，這種方法稱為生物修復。
而那些有害的細菌，則是透過接觸或經口的方式造成各種疾病，包括破傷風、食物中毒、霍亂等等。現代醫學解決這些細菌感染問題的有效工具，就是抗生素。
抗生素真的好好用，更該好好用抗生素
抗生素的發明可以追溯至1928年。微生物學家亞歷山大·弗萊明（Alexander Fleming），偶然觀察到被黴菌汙染的葡萄球菌培養皿中，在黴菌附近的細菌都無法生長，因此推測黴菌中可能有對抗細菌的物質，這就是抗生素「盤尼西林」（Penicillin）被發現的由來。在盤尼西林之後，針對不同細菌所研發的抗生素就漸漸出現，依照這些抗生素對抗細菌的作用方式、範圍和效力，在醫學上被分為第一線抗生素、第二線抗生素、第三線抗生素、第四線抗生素等。在處理因為細菌而產生的疾病時，會優先使用第一線抗生素，如果細菌有抗藥性，造成抗生素效果不佳，就會使用往後一線的抗生素，以此類推。當使用到第四線抗生素，細菌依然因為抗藥性而無法有效治療，便面臨無藥可用的困境。
細菌抗藥性發生的原因不一而足，但最主要的原因有二。第一個是在使用抗生素治療疾病時，由於藥物濃度不足，或者細菌並未被全數消滅就停止用藥，造成殘存的細菌生成具有抵抗此種藥物的能力。第二個則是長期用藥，造成雖然藥物劑量相同，但是卻不再擁有同樣的效果，這也是因為細菌產生了抗藥性的緣故。
擺脫細菌抗藥性，一起這麼做
近年來，越來越多國人飼養寵物，將其視為家庭一員，對待寵物就像自己的孩子一樣不離不棄的呵護。當然，毛孩跟人一樣都會有生病的時候，飼主們負起照護的責任之際，就會需要面對細菌抗藥性的問題。對此，中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫特別提醒，如果在毛孩身上使用抗生素，飼主千萬切記要遵照醫囑，將療程走完。「任意停藥會造成細菌反覆感染，甚至造成細菌變異，使細菌產生抗藥性，甚至變成超級細菌」。所謂的超級細菌，就會造成之前所說的，連較後線的抗生素都無法產生治療效果，危及寵物性命，也會成為環境隱憂。
「而且其實毛孩就跟人一樣，身上都是有好菌和壞菌共存，使用後線的抗生素的問題就是，這些好菌和壞菌都會一併被抗生素殺死，後續對身體造成的問題可能更多，像是肥胖、消化不良等等，更嚴重的也有可能誘發腫瘤。」譚醫師又提到，由於抗生素是很有效的藥物，過去只要遇到細菌感染方面的問題，就直接使用抗生素壓制，造成現在毛孩身上出現細菌抗藥性的案例越來越多，這十年來甚至還有用到第二線藥物，依然無法有效緩解疾病的例子。
「獸醫師們意識到細菌抗藥性的問題之後，依據細菌種類或抗生素敏感性試驗結果給予用藥，更謹慎使用抗生素，也教育飼主要重視寵物保健和居家環境衛生。」譚醫師表示。的確，細菌並不是吃了無敵星星的超級瑪利歐，不只抗生素可以對抗細菌，毛孩自有的免疫力也可以。如果身體原本的狀態就足夠強大，只要進行症狀治療，讓免疫力來對抗細菌就很足夠了。除此之外，維持環境的衛生也是一種很好的預防措施。雖然細菌無所不在，但是正確的清潔方法，對於減少環境表面的細菌量是非常有效果的，這樣一來細菌要影響毛孩健康的機會就能大幅下降。
再次提醒大家，毛孩就跟人一樣，提供清潔的生活環境和保持健康強壯的身體，是照護毛孩最好的法寶。即使生病了，也要遵照醫囑正確用藥，才能幫助毛孩迅速康復，又不留下後續問題喔！
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