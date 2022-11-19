【2022金馬獎】最佳原著劇本由劉國瑞《白日青春》獲得，改編劇本則是《智齒》的歐健兒拿下

2022金馬獎，最佳原著劇本由《白日青春》的劉國瑞獲得，劉國瑞是馬來西亞在香港自編自導，將移民與難民遇到的議題結合父子關係，首次入圍金馬就獲得評審團的肯定；而最佳改編劇本則是由《智齒》的歐健兒拿下，這是他的第四座金馬獎，至於岑君茜則是首度獲得金馬獎。

最佳原著劇本由《白日青春》獲得

劉國瑞在台上致詞時震驚表示，「這是唸錯了吧？」我這麼多年準備獲得原著劇本，謝謝金馬獎的評委，我真的沒有想到。

劉國瑞說，這個劇本真的寫了滿久，中間也有許多個編劇顧問幫助我，包括在西班牙與法國的編劇顧問，以及台灣的易智言導演也幫忙改過劇本，劉國瑞謝謝這些人的幫忙。

最後，劉國瑞也謝謝自己的電影公司投資這部電影，「我很任性做了這個很難的電影，他們一直很支持我。」同時，劉國瑞也謝謝家人支持，「我一個人到香港，但他們一直沒有阻止我去做電影這個事情。」

劉國瑞身為馬來西亞華人，移居香港，2019年曾經入選金馬電影學院學員，與金馬影展也產生淵源。而在《白日青春》之前，也曾交出短片《九號公路》、《末路窮途》等片，到了今年，就交出首部劇情長片《白日青春》，在獲得金馬獎之前，此片劇本也曾獲香港亞洲電影投資會「電影培訓先導計劃」劇本服務獎。

對於劉國瑞而言，想討論兩個家庭的碰撞，曾在側拍《憂鬱之島》時進行研究，也讓劉國瑞發現大多數香港人為兩、三代前藉由偷渡等不同方式抵達香港的歷史。劉國瑞因此寫出《白日青春》的故事基調。

最佳改編劇本由《智齒》獲得

今年最佳改編劇本由《智齒》獲得，岑君茜是首次入圍即得獎，過程中表示謝謝所有評審、劇組，也謝謝大家支持。

今年最佳改編劇本也出現特殊狀況，往年五部作品的入圍，本屆則僅有《智齒》以及《我吃了那男孩一整年的早餐》入圍，換句話說，有三部名額從缺。

對此，影評人聞天祥解釋，從缺也好、不足入圍也罷，金馬賦予評審評選、決定的自由，要到達評審的入圍標準，才會投出選票。而今年的改編劇本類別僅有兩部入圍，就是評審的決定，這樣的狀況其實也反映出，台灣與其餘電影工業較為發達、健全的國家相比，開發文本、媒介上面，還有許多能夠交流的空間。

至於獲得改編劇本獎的香港電影《智齒》，由歐健兒、岑君茜共同改編自雷米的同名小說，歐健兒也是香港知名「銀河映像」編劇團隊的中堅份子，歐健兒也曾以《PTU》、《柔道龍虎榜》和《奪命金》分別獲得2003年、2004年和2012年金馬獎最佳原著劇本獎，今年是歐健兒第4座的金馬獎。至於岑君茜則是首度獲得金馬獎。

而本屆僅有兩部競爭的狀況下，就由《智齒》勝出。

最佳原著劇本（粗體為得獎者）

張喆崴、柯孟融／咒

陳潔瑤、謝惠菁／哈勇家

劉國瑞／白日青春

何書銘、王欣茹／花路阿朱媽

詹京霖／一家子兒咕咕叫

最佳改編劇本（粗體為得獎者）

杜政哲／我吃了那男孩一整年的早餐

歐健兒、岑君茜／智齒

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責任編輯：梁敏萱、賴冠伶、王祖鵬

核稿編輯：羅元祺