【2022金馬獎】最佳紀錄片由蔡崇隆執導的《九槍》獲得，梳理移工背後的結構性問題、力道十足
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【2022金馬獎】最佳紀錄片由《九槍》獲得。本部電影的製片在發表感言時表示，移工議題終於能夠進入大家的視野，拍這部片的最大目的是希望阮國非的悲劇不應該被遺忘，台灣不應該排斥任何外來族群。「我們是小國小民，也是好國好民。」最後，製片也謝謝公共電視、家人與先生，陪伴紀錄片工作者不再感到孤單。
2022金馬獎最佳紀錄片由蔡崇隆執導的《九槍》獲得，評審表示本片以越南移工阮國非命案為背景，導演透過交錯的拘捕畫面、訪談、報導、臉書文字重新建立其生命軌跡。導演蔡崇隆從多方角度試圖梳理悲劇背後的結構性問題，力道十足。
在過程中，由代替阮國非家屬傳達感言的阮菁桐與本部電影的製片發言。
阮菁桐說，我來自越南，今天得到這個獎站在這個位置，帶給越南人很大的驕傲，也表示是代替阮國非的妹妹阿草來傳達感想。
阮菁桐表示，阮國非的妹妹阿草說，我們希望透過這個紀錄片，讓大家知道永遠不要再發生這個案件了。阿草說，我從頭到尾處理哥哥的後事，我送骨灰送到越南，我很清楚他怎麼死的，「如果我來得及，也許他不會失血這麼多而往生。」
同時，阿草也強調，我希望政府可以了解我哥哥為什麼會發生這樣的事情，當時警察沒有必要因為這樣而連打移工九槍。不過，阿草也說因為不想讓爸爸媽媽辛苦，所以自己目前也已經和解。
阿草也指出，哥哥的事件他有對有錯。「但希望政府跟台灣朋友能透過這部紀錄片理解移工的處境，如果爸媽有看到這部紀錄片會很心痛，因為這是一輩子的傷痛。」最後，他也祝福哥哥在天堂會更好。
另外，本部電影的製片人也表示，透過這部片移工議題終於能夠進入大家的視野。他說，拍這部片的最大目的是希望阮國非的悲劇不應該被遺忘，希望他的死是有價值。「台灣不應該排斥任何外來族群。我們是小國小民，也是好國好民。」
最後，製片也謝謝公共電視、家人與先生，陪伴紀錄片工作者不再感到孤單。
此外，蔡崇隆在後台時表示，在當初阮國非的案子的過程中，聽到很多仇恨言論。「我太太是越南人，我的生活圈也碰到了很多移工、移民，我能接觸到他們的範圍會比較廣，這個案子不應該是個案。」
同時，蔡崇隆也表示，1980年代的鄒族青年湯英伸的故事，殺了雇主之後被判死刑，後來大家才發現這是冤案，處在長期的壓迫之下，對我來說，阮國非的故事也有點類似，移工從90年代到現在30年，一直沒有什麼改善的情況，有點像當時原住民的狀態。
「台灣到底有沒有進步？是不是民主社會，民主國家，在阮國非的反思上就能看到。」蔡崇隆最後更強調，或許金馬獎評審團也意識到這是重要的問題，才讓移工議題進入主流社會的論壇。
蔡崇隆是台灣知名紀錄片導演。在正式進入紀錄片之前，曾擔任平面以及電視媒體記者，也曾擔任公共電視《紀錄觀點》製作人。2001年，蔡崇隆執導的《島國殺人紀事》引發社會熱議，2017年擔任製片的《徐自強的練習題》也獲金馬獎最佳紀錄片提名，今年則憑藉《九槍》獲得金馬獎最佳紀錄片，從《神人之家》、《憂鬱之島》等片脫穎而出。
《九槍》聚焦於越南移工青年阮國非，遭警方執法過當延誤送醫後身亡事件，嘗試探問制度面的共犯結構。而對於《九槍》這部紀錄片，蔡崇隆曾經表示，除了揭開台灣移工阮國非的故事，也希望能打破移工人權和警方執法過當爭執不休的對立，進而關注整體社會結構的問題，更提出引人省思的問題：「阮國非是被子彈打死的，但殺死他的，真的是子彈嗎？」
最佳紀錄片（粗體為得獎者）
- 塵默呼吸／李維
- 神人之家／盧盈良
- 大俠胡金銓／林靖傑
- 憂鬱之島／陳梓桓
- 九槍／蔡崇隆
延伸閱讀
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責任編輯：梁敏萱、賴冠伶、王祖鵬
核稿編輯：羅元祺
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Photoshop教學：潮牌美術總監郁明軒Ming，用Cyberpunk玩轉台北！
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原來台北也可以這麼Cyberpunk？一起來看看潮牌美術總監Ming如何用Photoshop將平凡的台北街景，轉變成充滿未來感的科幻之城！
現任服裝品牌SMG美術總監的Ming郁明軒，旅美期間曾獲ADDY Awards、ANDY Award與Create Awards等多項廣告大獎，回台灣後除了操刀許多品牌各季度的形象視覺，他也以個人身份參與其他設計專案，發揮他擅長的塗鴉與美式風格。
Photoshop是Ming最得力的創作工具，經常受到新事物吸引的他，也愛用PS嘗試各種新點子。在這次的PS技巧示範中，Ming和我們分享他如何用Photoshop結合三個台灣的熱門景點照片，透過調色、去背、物件移除與圖層效果，打造出cyberpunk風格的城市街景。
畫面調色工具首推Adobe Camera Raw
Ming選擇的三個素材景點分別是充滿次文化氛圍的西門町、科技感十足的南港與保留老街風華的九份。不過原始素材與cyberpunk主題的色調有蠻大差異，所以在前期階段Ming會先做一次整體調色。
Photoshop有很多種調色方式，可以直接在圖片上調整，或是建立遮罩調整圖層，「我現在比較推薦使用camara raw濾鏡，它可以一次調整很多的細節。」Ming建議大家在使用camera raw之前，先把要調整的圖層改成「智慧型物件」，這樣子調色完之後才能夠再去微調的圖片的其他部分，才不會讓效果直接套用在整張圖片上而無法修改個別。
Ming在camara raw濾鏡中先將圖片色溫調得冷一點，再把明暗度都稍微拉低，透過雜訊調整讓細節跟紋理變得明顯。色彩混和器則是主要的調色功能，「我們可以針對特定的顏色調整色相、飽和度以及明度，前期的調色我大概會做這些調整。」
根據素材特性選擇最適合的PS去背功能
搭配Photoshop眾多的選取工具，讓你在面對各種素材時都能找到最有效率的去背方式。「我想要使用圖片中側邊的商店和招牌，建築物的線條都比較明確，所以我就直接使用鋼筆工具。」此外Ming也示範了多邊形套索工具來選取不同素材。
除了手動框選出畫面中的元素，Photoshop也有很多便利的自動選取功能，像是辨識主體、辨識天空等，如果素材適合Ming也推薦直接使用PS自動選取功能，讓AI幫助你更快速地選取出需要的元素！
靈活搭配變亮變暗模式做PS物件移除
物件移除部分，Ming使用的是印章工具與污點修復工具，「我分享一個我覺得很方便的方式，在物件修復工具的選項欄裡有模式可以變換，我會建議大家可以用變亮跟變暗模式，」這次示範要移除文字的施工告示周圍，剛好有很乾淨的顏色，「先用變亮模式把文字周圍比較暗的地方變成亮的，然後再用變暗模式去修改一些局部比較亮的像素。」透過這樣的模式切換就能保持與原始像素非常接近的效果，另外隨時在印章工具跟污點修復工具之間搭配使用，也可以更靈活地移除素材中多餘的物件。
透過Photosop圖層效果增添畫面風格
最後一個環節Ming示範用圖層效果讓畫面更精緻，「我想要把這個螢幕截圖變像是立體投影的效果，」點選濾鏡收藏館中的網屏圖樣，為圖片加上一些投屏感的線條，「記得在使用前要先把前後景的顏色調成黑白，不然濾鏡會直接套用現有的顏色，選項呈現效果就會怪怪的。」
網屏圖樣完成後回到主畫面，再繼續使用Photosop圖層效果，為這個截圖物件加上一些內光暈與藍光的顏色覆蓋，以及外光暈與些微的外框筆畫，使整體物件感覺更像是螢幕投屏正在播放畫面一樣！
Photoshop愈來愈強大，許多功能都不斷進化而且也更簡單操作，Ming鼓勵大家多多使用Photoshop來創作屬於自己風格的作品，現在就下載Photoshop用你的無限創意將平凡玩轉成精彩吧！