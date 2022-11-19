【2022金馬獎】最佳紀錄片由蔡崇隆執導的《九槍》獲得，梳理移工背後的結構性問題、力道十足

2022金馬獎最佳紀錄片由蔡崇隆執導的《九槍》獲得，評審表示本片以越南移工阮國非命案為背景，導演透過交錯的拘捕畫面、訪談、報導、臉書文字重新建立其生命軌跡。導演蔡崇隆從多方角度試圖梳理悲劇背後的結構性問題，力道十足。

在過程中，由代替阮國非家屬傳達感言的阮菁桐與本部電影的製片發言。

阮菁桐說，我來自越南，今天得到這個獎站在這個位置，帶給越南人很大的驕傲，也表示是代替阮國非的妹妹阿草來傳達感想。

阮菁桐表示，阮國非的妹妹阿草說，我們希望透過這個紀錄片，讓大家知道永遠不要再發生這個案件了。阿草說，我從頭到尾處理哥哥的後事，我送骨灰送到越南，我很清楚他怎麼死的，「如果我來得及，也許他不會失血這麼多而往生。」

同時，阿草也強調，我希望政府可以了解我哥哥為什麼會發生這樣的事情，當時警察沒有必要因為這樣而連打移工九槍。不過，阿草也說因為不想讓爸爸媽媽辛苦，所以自己目前也已經和解。

阿草也指出，哥哥的事件他有對有錯。「但希望政府跟台灣朋友能透過這部紀錄片理解移工的處境，如果爸媽有看到這部紀錄片會很心痛，因為這是一輩子的傷痛。」最後，他也祝福哥哥在天堂會更好。

另外，本部電影的製片人也表示，透過這部片移工議題終於能夠進入大家的視野。他說，拍這部片的最大目的是希望阮國非的悲劇不應該被遺忘，希望他的死是有價值。「台灣不應該排斥任何外來族群。我們是小國小民，也是好國好民。」

最後，製片也謝謝公共電視、家人與先生，陪伴紀錄片工作者不再感到孤單。

此外，蔡崇隆在後台時表示，在當初阮國非的案子的過程中，聽到很多仇恨言論。「我太太是越南人，我的生活圈也碰到了很多移工、移民，我能接觸到他們的範圍會比較廣，這個案子不應該是個案。」

同時，蔡崇隆也表示，1980年代的鄒族青年湯英伸的故事，殺了雇主之後被判死刑，後來大家才發現這是冤案，處在長期的壓迫之下，對我來說，阮國非的故事也有點類似，移工從90年代到現在30年，一直沒有什麼改善的情況，有點像當時原住民的狀態。

「台灣到底有沒有進步？是不是民主社會，民主國家，在阮國非的反思上就能看到。」蔡崇隆最後更強調，或許金馬獎評審團也意識到這是重要的問題，才讓移工議題進入主流社會的論壇。

蔡崇隆是台灣知名紀錄片導演。在正式進入紀錄片之前，曾擔任平面以及電視媒體記者，也曾擔任公共電視《紀錄觀點》製作人。2001年，蔡崇隆執導的《島國殺人紀事》引發社會熱議，2017年擔任製片的《徐自強的練習題》也獲金馬獎最佳紀錄片提名，今年則憑藉《九槍》獲得金馬獎最佳紀錄片，從《神人之家》、《憂鬱之島》等片脫穎而出。

《九槍》聚焦於越南移工青年阮國非，遭警方執法過當延誤送醫後身亡事件，嘗試探問制度面的共犯結構。而對於《九槍》這部紀錄片，蔡崇隆曾經表示，除了揭開台灣移工阮國非的故事，也希望能打破移工人權和警方執法過當爭執不休的對立，進而關注整體社會結構的問題，更提出引人省思的問題：「阮國非是被子彈打死的，但殺死他的，真的是子彈嗎？」

最佳紀錄片（粗體為得獎者）

塵默呼吸／李維

神人之家／盧盈良

大俠胡金銓／林靖傑

憂鬱之島／陳梓桓

九槍／蔡崇隆

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責任編輯：梁敏萱、賴冠伶、王祖鵬

核稿編輯：羅元祺