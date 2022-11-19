【2022金馬獎】最佳女配角《哈勇家》林詹珍妹：74歲首演電影即得獎，表演魅力渾然天成深獲肯定

2022金馬獎，最佳女配角由《哈勇家》已74歲的林詹珍妹獲得，評審表示，林詹珍妹首度參與電影演出，在電影中飾演被夾在2個兒子中間、左右為難的老母親。評審說，林詹珍妹以渾然天成的表演魅力，成功獲得評審肯定。

林詹珍妹上台致詞時一拿到獎座就驚喜地直呼：「好重喔！」並說，自己這麼老了，沒想到我能站在這裡。

此外，她還強調要將這個獎項獻給原住民的老一輩，並感謝上帝也謝謝大家。

首次演出電影的林詹珍妹，今年已經74歲，事實上，林詹珍妹原先是報名女主角，而後初選評審將其移至女配角項目，並表示在女配角項目有極佳說服力。

林詹珍妹也以高齡74歲的年紀，成為金馬獎史上最高齡的得獎者，上一位紀錄保持人則是馬如龍，69歲憑藉《海角七號》獲獎。

林詹珍妹在後台接受訪問時表示：「真的沒有想到會拿獎，很感謝評審團肯定我這個老人家，也感謝《哈勇家》的劇組，尤其是導演，給了我很大的空間發揮拍這部戲。」

林詹珍妹進一步說：「拍戲前雖然大家都不認識，但過程真的都很融洽，也感動了我的心裡。」林詹珍妹也分享演出的原因，「3年前導演到我的家裡，剛好我從果園回來，邀請我拍戲，我當時抱著試試看的心情拍攝，我還到了台北試鏡，沒想到最後有機會演出。」

金馬執委會執行長聞天祥在入圍階段時就曾指出，《哈勇家》的林詹珍妹表現渾然天成，《緣路山旮旯》余香凝的氣場強大，表演也非常具有辨識度，至於林詹珍妹以及余香凝原先皆是報名女主角，而後評審將其移至女配角項目，兩位在女配角項目也都有極佳的說服力。

至於去年曾以《美國女孩》入圍女主角，最終獲得最佳新演員的方郁婷，今年則是以《罪後真相》入圍女配角，也代表初出茅廬的方郁婷，在演技獎項方面皆有入圍紀錄。而評審讚賞方郁婷的演出做出層次變化，與張孝全的父女情感不像傳統狀態，甚至帶著喜劇調性的方式，時而沖淡片子緊張調性。

而楊麗音與李夢苡樺在《一家子兒咕咕叫》飾演母女，聞天祥指出李夢苡樺在片中非常叛逆並具有爆發力；至於已是戲骨的楊麗音，今年則是首度提名金馬，在片中有極佳的發揮，一場連淚帶唱的戲以及一場黑暗的性愛戲，皆有克制、厲害的表演。

而最後由許鞍華率領的評審團，將此獎項頒發給林詹珍妹。

最佳女配角（粗體為得獎者）

林詹珍妹／哈勇家

余香凝／緣路山旮旯

方郁婷／罪後真相

楊麗音／一家子兒咕咕叫

李夢苡樺／一家子兒咕咕叫

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責任編輯：梁敏萱、賴冠伶、王祖鵬

核稿編輯：羅元祺