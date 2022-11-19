【2022金馬獎】最佳男配角《黑的教育》朱軒洋：以23歲之齡奪獎，大聲告白「沒有金馬獎，就沒有我」

2022金馬獎，最佳男配角由《黑的教育》朱軒洋獲得，評審表示，朱軒洋的演技備受肯定。

首先，朱軒洋在台上致詞時僅看著獎座並略為震驚地說，謝謝導演柯震東以及《黑的教育》。

而後，朱軒洋在後台接受訪問時則明顯放鬆且開心地表示，「得獎其實滿幸福的，能夠站在舞台上，看著在座的各位，對我來說滿珍貴的，我會記住這個時刻。」他說，「身邊周遭的人應該都有友誼，但要怎麼維持應該不是容易的事，因此最後能夠留在自己身邊的人，要好好把握。」

此外，他也分享了與蔡凡熙、宋柏緯合作的感想，「我真的很謝謝他們兩人，甚或是導演、媒體們等等，這些人其實都是成就、滋養我的一部分。」

最後，朱軒洋更對金馬大聲告白：「沒有金馬獎，就沒有我。」

現年23歲的朱軒洋，2019年憑藉籃球電影《下半場》走入觀眾眼前，雖然當時未獲得金馬獎獎項入圍，但隔年入圍了台北電影獎最佳新演員與最佳男配角兩項大獎，但儼然打開知名度。

此後，朱軒洋遊走於大銀幕與小螢幕之間，2021年演出楊雅喆執導的影集《天橋上的魔術師》，楊雅喆當時也盛讚朱軒洋是天才演員，而朱軒洋也憑藉《天橋上的魔術師》中的謝派恩一角，入圍第56屆電視金鐘獎「戲劇節目男配角獎」。

之後，朱軒洋也擔綱愛奇藝原創劇集《逆局》，也入圍了今年電視金鐘獎戲劇節目男主角獎，而在一連串的入圍，與獲獎擦肩而過的積累之下，今晚憑藉《黑的教育》順利獲得金馬獎最佳男配角獎。

《黑的教育》為演而優則導的柯震東首部劇情長片，朱軒洋在片中飾演即將畢業的高中生，在畢業的那天夜晚，與同儕、黑道之間碰撞出火花，在一夜瘋狂之下，進而試圖理解成長的代價。

幾個月前剛以《咒》獲得台北電影獎最佳男配角的高英軒，此次也順利擠身金馬，李淳在《智齒》中與影帝入圍者林家棟也有精湛對手戲，至於首度入圍金馬獎的朱軒洋，則在《黑的教育》中擔綱「黑化過程」的關鍵角色，至於《一家子兒咕咕叫》的胡智強則是除了男配角提名之外，也順利入圍最佳新演員，聞天祥指出胡智強是片中小家庭的重要催化劑，並期許胡智強與王渝萱未來成為新世代的重要演員。

此外，值得一提的是《花路阿朱媽》的韓國演員鄭東煥，繼《無聲》的金玄彬之後，成為第二位提名金馬獎的韓國演員。

而最後由許鞍華率領的評審團，將此獎項頒發給朱軒洋。

最佳男配角（粗體為得獎者）

高英軒／咒

李淳／智齒

朱軒洋／黑的教育

鄭東煥／花路阿朱媽

胡智強／一家子兒咕咕叫

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責任編輯：梁敏萱、賴冠伶、王祖鵬

核稿編輯：羅元祺