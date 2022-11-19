【2022金馬獎】最佳新演員《一家子兒咕咕叫》胡智強，最佳新導演由《白日青春》劉國瑞奪得

2022金馬獎，最佳新演員由《一家子兒咕咕叫》的胡智強獲得；評審表示，胡智強詮釋一個無家可歸的孤兒，遊走在黑暗邊緣，他極具野性以及充滿爆發力演出，吸引許多目光。至於最佳新導演則由《白日青春》的劉國瑞奪得；評審表示，劉國瑞曾參加金馬電影學院，創作類型涵蓋劇情片、紀錄片。而這次他則是以一個計程車司機與難民的為題材，並同時拿下了本屆新導演及最佳原著劇本。

最佳新演員胡智強

胡智強說，謝謝金馬獎也謝謝評審肯定。「謝謝導演當初信任我，把小虎交給我，讓我可以詮釋他的人生。」他也笑說，其實每天拍攝完都感覺自己好像被整了，回家都在找攝影機。

同時，胡智強也感謝家人與室友的支持，「今天沒有你們就沒有小虎。」並且，他也謝謝台北藝術大學與老師們，「他們帶我認識了表演，讓我知道什麼是表演，讓我可以在生命中認識我自己。」

而後，胡智強在後台接受訪問時則表示，整個氛圍讓人很激動，因為每一年的今天有很多電影圈的創作者齊聚一堂，今天能踏入這個殿堂真的相當激動。

胡智強說：「在表演時前期跟導演討論很多遍，拿到劇本時也花了很多心思去了解到底在說什麼，讀了7次之後，其實都有點無法理解，直到詹導和我說他對世界、生活的了解，要我試著想想看，我就試著去感受大自然，放下手機等等，就感受到了大自然給我的東西。」

至於拍片最困難、辛苦的部分，胡智強表示是在會館的戲，「因為場面調度很大，攝影機需要有一個畫面，那場戲下著雨，又需要有血，身心理都很疲憊，雖然導演真的很折磨我們，但經過這次真的覺得更堅強了。」

最後，胡智強也謝謝上帝，給了他極大的力量，一路上都能夠有所依賴。

胡智強畢業於國立臺北藝術大學。2022年是他大放異彩的一年，先在金穗獎憑藉《龔囝》獲得最佳演員，而後也入選台北電影節非常新人，到了金馬獎，憑藉《一家子兒咕咕叫》入圍最佳新演員與最佳男配角，最終獲得最佳新演員，成為今年台灣影壇最亮眼的新人之一。

胡智強在《一家子兒咕咕叫》中飾演小虎，遊走於鄉間、無憂無慮地豪爽度日，但以外來者的身份進到游安順的家中，而後逐步遭致綑綁，擁有了羈絆，產生了煩惱，煩惱讓原先的快樂消失胡智強是外來小孩，非親非故，初始被李夢苡樺代表的「性」所牽引，進而走入家中，隨著敘事推移，反倒與游安順產生父親情感挪移的依賴，出現了情感羈絆。

相比過往，今年入圍者年齡層較為年輕，最年長為27歲的周興哲，而初選評審指出周興哲在《我吃了那男孩一整年的早餐》演出寡言溫暖的大男孩，具有說服利，而與李沐的對手戲也產生張力。

此外，6歲的黃歆庭憑藉《咒》入圍，成為金馬史上第二年輕的入圍者，至於今年10歲，《白日青春》的林諾，聞天祥大讚為天生演員，並表示與黃秋生對戲不落下風。

而《哈勇家》的張祖鈞則是17歲，片中成為青春擔當，卻在某程度繼承了祖父的思維和情感，相當討喜。最後則是，24歲、甫畢業的胡智強，憑藉《一家子兒咕咕叫》同時入圍新演員與男配角。

最後，由許鞍華率領的評審團，將此獎項頒發給《一家子兒咕咕叫》的胡智強。

最佳新導演劉國瑞

「我必須坦承，其實我從一開始就不覺得我可以成為導演。」劉國瑞上台致詞時表示，所以自己最早拍片是從拍紀錄片開始。

接著，劉國瑞則細數曾在拍片生涯中幫助過自己的貴人，「首先我想謝謝教我拍片的張宏導演、原建宏導演，他教我拍廣告還有寫第一個電影劇本。」他說，謝謝他們兩個，是我入行以後兩個最好的老師。

此外，他也謝謝公司一開始就非常支持自己，都沒有干涉創作，能夠讓他可以很自由拍作品。

最後，劉國瑞也強調電影製作過程中受到很多人的協助，有太多人要感謝了。「謝謝這部片的演員們才能完成這部獨特的電影，也感謝製作團隊幫忙才能完成第一部作品。」

劉國瑞在後台接受採訪時表示，第二次上台領獎比較不緊張了，對手也很強勁，這個獎項確實也不容易。

劉國瑞補充，這個電影拍攝住在香港的異鄉人，而想表達的更大情感是漂流的感覺，而劉國瑞也喊話，非常想和桂綸鎂合作。今天能在她手中接下獎座，而是枝裕和導演在2019年時他也給我很大的鼓勵，也親手從他手中獲獎，真的都是緣分。

最後，劉國瑞說未來也會想回馬來西亞故鄉拍片。

曾交出《再見瓦城》、《月老》、《金錢男孩》等片的柯震東，演而優則導的首部劇情長片《黑的教育》順利入圍此項目，也成為名單的一大亮點。

聞天祥指出，柯震東對於影像的節奏掌握優異，尤其對於演員表演的調度，毫無生澀之感，此點令評審印象深刻之處。

而《白日青春》的劉國瑞，是在香港求學、發展的馬來西亞人，這部作品在處理香港計程車司機跟巴基斯坦難民少年的關係，片中探索種族的離散、衝突、隔閡到最終相互理解的過程，相當動人。

《花路阿朱媽》的何書銘來自新加坡，此片為新加坡、南韓合製的影片，描述新加坡大媽前往南韓追星，聞天祥形容是非常輕盈、好看的喜劇片。

曾英庭交出的《查無此心》將移工議題與一位無法走出愛人死亡傷痛的女刑警，將其死亡的歷程融於一爐，而其實，曾英庭廣受好評的短片《高山上的茶園》，就已深刻處理台灣移工議題，聞天祥表示，《查無此心》將曾英庭關注已久的題材和類型做了連結。