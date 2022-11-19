【2022金馬獎】賴成英、張照堂獲頒終身成就獎：見證台灣電影發展，皆是大師級的藝術先鋒
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【2022金馬獎】終身成就獎頒發給賴成英、張照堂。今年高齡92歲的賴成英，是見證台灣電影發展史的重要導演與攝影師；今年79歲的張照堂，則對台灣藝術的影響多元且全面。不僅是聲譽卓著的靜照攝影大師，也是台灣實驗電影先鋒。
第59屆金馬獎「終身成就獎」得主，頒發給賴成英與張照堂兩位大師級的藝術先鋒。根據金馬執委會指出，賴成英接獲得獎消息，表示驚訝且開心，想把榮譽歸給過去幾十年來一起工作的夥伴們；至於身為紀錄片界首位獲獎者，張照堂在感謝之餘，也希望可以喚起更多人對紀錄片的重視。
梁修身：賴成英高齡92歲，但至今仍協助參與台灣電影數位化與修復
梁修身作為引言人，他說還記得40幾年前在拍《秋蓮》的時候，侯孝賢還是這部戲的編劇，而賴成英、賴桑是這部戲的導演，「那時他已經是大師級的攝影師及導演，但就算是如此，他也不會大聲對演員說話，而是會讓每個演員都能夠安心、自信地演完每一個鏡頭。」
梁修身說，他已經高齡92歲，但還是來參與協助台灣電影數位化與修復，是見證台灣電影發展史的幕後大臣。因此，他能夠獲得金馬獎終身成就獎，是實至名歸。
今（2022）年高齡92歲的賴成英，是見證台灣電影發展史的重要導演與攝影師。身為「中影」公司前身「農教」電影公司培養的台灣第一代電影技術人才，他被派至日本研習彩色攝影與沖印，將當時最新技術帶回台灣。1963年，因拍攝《街頭巷尾》與李行導演展開長期合作，並以《養鴨人家》、《群星會》、《秋決》拿下三座金馬獎最佳攝影，堪稱大師級人物。
賴成英在1975年後轉執導演筒，導演處女作《桃花女鬥周公》也是侯孝賢首部擔任編劇、副導演的電影。小野第一部編劇電影《男孩與女孩的戰爭》也由賴成英執導。
除了帶有民俗觀點的古裝作品與勾勒男女關係的喜劇電影，賴成英執導的愛情悲劇如《煙水寒》、《悲之秋》、《秋蓮》也膾炙人口，甄珍也曾以《煙水寒》提名金馬獎最佳女主角。而賴成英從影至今，擔任攝影的作品超過60部、導演作品也有16部，長年投身影像工作，對台灣電影產業可謂貢獻匪淺。
賴成英致詞時以台語表示感謝：「非常非常的歡喜我拿到金馬終身成就獎，非常感謝金馬，也執委會委員們的肯定。」
同時，賴成英也說，這個獎是屬於過去幾十年來陪伴著自己一起工作的夥伴們，因此也代表他們致上謝意。
此外，賴成英則感謝自己的子女、媳婦以及陪伴自己62年的妻子。「他們一直非常支持我，讓我專心拍攝電影工作。」
最後，賴成英也說雖然自己體力大不如前，但仍然跟在場的各位一樣熱愛電影。「電影實在是很有魅力，他有無限的空間可以讓我們去創新、創造美夢，我會跟著大家一起繼續為電影往前走。」
黃信堯：張照堂導演影響許多後輩，也持續提攜後進
至於今年79歲的張照堂，對台灣藝術的影響多元且全面。張照堂不僅是聲譽卓著的靜照攝影大師，也是台灣實驗電影先鋒，除了擔任過劇情片攝影，更長年投身紀錄片製作與影像教育，從各方面開拓台灣文藝青年的耳目和品味，也影響鍾孟宏、杜可風、楊力州、蔡崇隆、黃信堯、吳耀東等後輩創作者。
張照堂導演的《大甲媽祖回娘家》、《刹那間容顔》、《王船祭典》、《映象之旅》系列影片被譽為台灣實驗片與紀錄片的經典，並以《古厝》獲得金馬獎最佳紀錄片與紀錄片攝影。
而張照堂擔任劇情片攝影的代表作則有《再見中國》、《殺夫》、《唐朝綺麗男》、《淡水最後列車》（又名《我們的天空》）等。張照堂深耕影像教育數十年，尤其專注紀錄片人才的培育，也是台灣國際紀錄片雙年展的推動者之一，這次獲獎他也希望能和所有紀錄片工作者共享這份榮譽。
首先，黃信堯身為引言人，先發表了他作為張照堂學生的看法，並語帶哽咽地對他表達謝意。
黃信堯說，我想感謝一個人就是恩師張照堂。「身為他的學生，我都喜歡叫他老張，老張非常的酷，念台大的酷，跑去電視台當攝影。而他是國際知名的前衛攝影藝術家，也是一位紀錄片導演。」
黃信堯說，他的作品影響許多電影的後輩，像是鍾孟宏導演、楊力州導演。黃信堯表示，張老師跟許多朋友一起創立了第一屆台灣紀錄片影展，在台灣紀錄片貧瘠的土地，注入了豐餘的養分。因此，張老師不只自己創作，也不斷提攜後進。
另外，黃信堯也提及一項幾年前的插曲。
他說2016年曾去找張照堂並跟他說：「你不要拍劇情片了，我要拍劇情片了，我要拍大佛普拉斯。」而張老師則跟他說：「阿堯，創作不要太工整。」黃信堯表示，這句話一直不斷在自己心裡面發酵一直到現在。「我在任何創作的時候，總會一直想起張老師這句話。」
「張老師就是如此溫柔的人，教我們如何面對嚴肅的題材。」黃信堯說，因此我們可以透過自己的努力和作品不斷參加金馬獎、角逐金馬獎，甚至獲得金馬獎。「可是金馬獎這個獎項，你必須要用你的一生不斷的創作，創作在創作，才有機會獲得這個獎，而這就是金馬獎終身成就獎。」
此外，由於張照堂堅持不出面，因而改由大弟子代為發表謝詞並上台領獎。
代領人形容張照堂的為人叛逆又低調，而這是為了維持一貫的神祕感。同時，她也代為傳達張照堂的話，表示要將此獎獻給台灣所有紀錄片及相關影像工作者。
另外，她也細數自己曾經和張照堂合作的經歷，「1993年在我剛開始跟老師拍紀錄片，他就帶著所有工作人員一起走遍台灣各地文化、傳統藝術等等的題材。而在1995、1996年是台灣電視開打最厲害的時候，我們一起在超級電視台做了包括白色恐怖、同志議題、軍中人權、司法等，這些都是台灣電視史上第一次出現的題材。」
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2022 TCCF 未來內容展逾 2 萬人次共襄盛舉！ 國內外專業人士齊聚開啟跨域合作契機
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由文化內容策進院（文策院）主辦的「2022TCCF創意內容大會-未來內容展」日前圓滿落幕，文策院院長李明哲表示，全球疫情趨緩，讓更多國內外產業專業人士能藉展會進行實體交流，展現臺灣未來內容領域的創作實力與產業潛力，促成更多國際合作、跨域共創，也拓展國際市場的人脈與商機。
由文化內容策進院（文策院）主辦的「2022TCCF創意內容大會-未來內容展」日前圓滿落幕，吸引包括亞、歐、北美、南美、澳洲等海內外人士參與，11天展期累積超過2萬人次參觀，參與人數更創下新高。其中「主題沙龍」更有來自巴西、法國、奧地利、加拿大、愛爾蘭、香港等不同國家地區機構代表、創作者、企業家分享最新國際產業發展趨勢。許多文化科技內容業者皆表示，透過展會期間的沙龍活動與作品展示，不僅能與產業人士、民眾互動交流，也找到未來潛在合作夥伴，強化了產業對未來的信心。
文策院院長李明哲表示，全球疫情趨緩，讓更多國內外產業專業人士能藉展會進行實體交流，展現臺灣未來內容領域的創作實力與產業潛力，促成更多國際合作、跨域共創，也拓展國際市場的人脈與商機。
此次展會匯集了眾多跨國專業人士參與，除了帶來最新穎的國際趨勢，也以全球觀點挖掘臺灣產業優勢。其中，由奧地利遠道而來的「林茲電子藝術節」總監 Martin Honzik 觀察到，臺灣新媒體藝術正在以全新的面貌和色彩進入電子藝術世界；臺灣人自身的文化身份面臨著複雜的地緣政治局勢以及無形壓力，也因此創造出獨特的風格，他更表示「如果有人在我面前的桌子上放了 10 件不同的藝術作品，並問我是哪一件出自臺灣，我都能選出正確的答案。」
「未來內容展」的多元題材，也讓觀看者透過沉浸式內容帶來更深刻的體驗，像是入圍第 79 屆威尼斯影展「沉浸式內容單元」的《紅尾巴》，許多民眾就在展區留言本上留下回饋，表示與《紅尾巴》這個作品表達的創傷經歷與修復過程，產生共感。
除藉由展區的作品展示，「未來內容展」也提供創作者與業者相互交流的機會。《紅尾巴》導演王登鈺即表示，在未來內容展觀摩其他人的作品，對他未來想要繼續發展 VR 影像創作來說相當有幫助。《紅尾巴》出品方高雄市電影館 VR FILM LAB 計劃統籌洪珷則分享，此次活動對拓展 VR 內容與發展沉浸式內容資源的重要，讓高雄市電影館更開拓臺灣在地市場，從中南部民眾為主拓展至廣大藝文消費者群，並接觸到更多北部的創作者、投資方以及廠商，讓北部產業人士看到高雄電影館的成績。此外，高雄市電影館持續經營的 VR 創作培育工作坊計畫，也是創作者想踏入XR產業相當有效的方式，而後更可以朝向文策院的沉浸式內容國際合製計畫邁進。
洪珷也指出展會中的兩個作品為例，如《新台潮宮廟元宇宙-北港朝天宮》這樣相當具有在地議題的作品，很適合推出至國外展演，讓外國觀眾更接近台灣在地信仰習俗，而與《永恆聖母院》剛好作為東、西方的某一種宗教性對照，以高雄VR體感劇院過去展演《莫內——睡蓮的誘惑》、《孟克的吶喊》等節目的成功案例，《永恆聖母院》在高雄會是相當有賣點的作品。
除了多元的題材節目，「未來內容展」的文化與科技跨域共創的創新成果，也帶來更多文化科技能量的展示。公益性 NFT《百岳計畫》、時尚 AR App《Love is the Answer》以及《天野喜孝VR美術館》等，讓民眾及跨領域業者有更多認識文化科技展現與應用的機會。創作《百岳計畫》的 FAB DAO 共同創辦人劉育名分享，FAB DAO 首要任務在於讓區塊鏈技術更靠近大眾生活，參與未來內容展讓他們有機會與大眾溝通，同時重新思考運用 NFT 對人類生活的意義；他們也在未來內容展中也獲得很多人脈資源與創作靈感，討論不同公益內容的合作可能。
開發《Love is the Answer》的時尚品牌 JENN LEE 設計師 Jenn 分享，全球前五大紡織業者在《Love is the Answer》App 開發期間即很有興趣，並想將企業自身的「虛擬服裝 3D 縫合技術」（透過虛擬演算計算出服飾製作所需的布料與輔料，藉由模擬預先排除版型問題、減低樣品耗損，以更有效率的方式製作服飾）功能加進 App 中，激盪出更多科技結合時尚的應用可能。而合作開發《Love is the Answer》的再現影像總監郭憲聰也分享：「雖然疫情解封後民眾更想要往戶外跑，但我們並不知道虛擬沉浸式娛樂需求何時又會蓬勃發展，唯有持續更新最新的趨勢才能不落人後。未來發展對我而言是個『有機』的過程，雖然沒有明確的方向，但相信透過彼此交流能激發出更多不同想像。」
與日本傳奇藝術家天野喜孝攜手打造《天野喜孝VR美術館》的邦鼎科技吳雲中總經理也以科技業者的角度觀察，並表示，在這次展會中，讓邦鼎科技這類聚焦 VR、AR 軟體開發的科技業者，有機會接觸到應用面的廠商與創作者，對於規劃未來產品線有很大的幫助，也激發更多想像力，讓純 IT 產品有更多應用可能。