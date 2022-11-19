【2022金馬獎】賴成英、張照堂獲頒終身成就獎：見證台灣電影發展，皆是大師級的藝術先鋒

第59屆金馬獎「終身成就獎」得主，頒發給賴成英與張照堂兩位大師級的藝術先鋒。根據金馬執委會指出，賴成英接獲得獎消息，表示驚訝且開心，想把榮譽歸給過去幾十年來一起工作的夥伴們；至於身為紀錄片界首位獲獎者，張照堂在感謝之餘，也希望可以喚起更多人對紀錄片的重視。

梁修身：賴成英高齡92歲，但至今仍協助參與台灣電影數位化與修復

梁修身作為引言人，他說還記得40幾年前在拍《秋蓮》的時候，侯孝賢還是這部戲的編劇，而賴成英、賴桑是這部戲的導演，「那時他已經是大師級的攝影師及導演，但就算是如此，他也不會大聲對演員說話，而是會讓每個演員都能夠安心、自信地演完每一個鏡頭。」

梁修身說，他已經高齡92歲，但還是來參與協助台灣電影數位化與修復，是見證台灣電影發展史的幕後大臣。因此，他能夠獲得金馬獎終身成就獎，是實至名歸。

今（2022）年高齡92歲的賴成英，是見證台灣電影發展史的重要導演與攝影師。身為「中影」公司前身「農教」電影公司培養的台灣第一代電影技術人才，他被派至日本研習彩色攝影與沖印，將當時最新技術帶回台灣。1963年，因拍攝《街頭巷尾》與李行導演展開長期合作，並以《養鴨人家》、《群星會》、《秋決》拿下三座金馬獎最佳攝影，堪稱大師級人物。

賴成英在1975年後轉執導演筒，導演處女作《桃花女鬥周公》也是侯孝賢首部擔任編劇、副導演的電影。小野第一部編劇電影《男孩與女孩的戰爭》也由賴成英執導。

除了帶有民俗觀點的古裝作品與勾勒男女關係的喜劇電影，賴成英執導的愛情悲劇如《煙水寒》、《悲之秋》、《秋蓮》也膾炙人口，甄珍也曾以《煙水寒》提名金馬獎最佳女主角。而賴成英從影至今，擔任攝影的作品超過60部、導演作品也有16部，長年投身影像工作，對台灣電影產業可謂貢獻匪淺。

賴成英致詞時以台語表示感謝：「非常非常的歡喜我拿到金馬終身成就獎，非常感謝金馬，也執委會委員們的肯定。」

同時，賴成英也說，這個獎是屬於過去幾十年來陪伴著自己一起工作的夥伴們，因此也代表他們致上謝意。

此外，賴成英則感謝自己的子女、媳婦以及陪伴自己62年的妻子。「他們一直非常支持我，讓我專心拍攝電影工作。」

最後，賴成英也說雖然自己體力大不如前，但仍然跟在場的各位一樣熱愛電影。「電影實在是很有魅力，他有無限的空間可以讓我們去創新、創造美夢，我會跟著大家一起繼續為電影往前走。」

黃信堯：張照堂導演影響許多後輩，也持續提攜後進

至於今年79歲的張照堂，對台灣藝術的影響多元且全面。張照堂不僅是聲譽卓著的靜照攝影大師，也是台灣實驗電影先鋒，除了擔任過劇情片攝影，更長年投身紀錄片製作與影像教育，從各方面開拓台灣文藝青年的耳目和品味，也影響鍾孟宏、杜可風、楊力州、蔡崇隆、黃信堯、吳耀東等後輩創作者。

張照堂導演的《大甲媽祖回娘家》、《刹那間容顔》、《王船祭典》、《映象之旅》系列影片被譽為台灣實驗片與紀錄片的經典，並以《古厝》獲得金馬獎最佳紀錄片與紀錄片攝影。

而張照堂擔任劇情片攝影的代表作則有《再見中國》、《殺夫》、《唐朝綺麗男》、《淡水最後列車》（又名《我們的天空》）等。張照堂深耕影像教育數十年，尤其專注紀錄片人才的培育，也是台灣國際紀錄片雙年展的推動者之一，這次獲獎他也希望能和所有紀錄片工作者共享這份榮譽。

首先，黃信堯身為引言人，先發表了他作為張照堂學生的看法，並語帶哽咽地對他表達謝意。

黃信堯說，我想感謝一個人就是恩師張照堂。「身為他的學生，我都喜歡叫他老張，老張非常的酷，念台大的酷，跑去電視台當攝影。而他是國際知名的前衛攝影藝術家，也是一位紀錄片導演。」

黃信堯說，他的作品影響許多電影的後輩，像是鍾孟宏導演、楊力州導演。黃信堯表示，張老師跟許多朋友一起創立了第一屆台灣紀錄片影展，在台灣紀錄片貧瘠的土地，注入了豐餘的養分。因此，張老師不只自己創作，也不斷提攜後進。

另外，黃信堯也提及一項幾年前的插曲。

他說2016年曾去找張照堂並跟他說：「你不要拍劇情片了，我要拍劇情片了，我要拍大佛普拉斯。」而張老師則跟他說：「阿堯，創作不要太工整。」黃信堯表示，這句話一直不斷在自己心裡面發酵一直到現在。「我在任何創作的時候，總會一直想起張老師這句話。」

「張老師就是如此溫柔的人，教我們如何面對嚴肅的題材。」黃信堯說，因此我們可以透過自己的努力和作品不斷參加金馬獎、角逐金馬獎，甚至獲得金馬獎。「可是金馬獎這個獎項，你必須要用你的一生不斷的創作，創作在創作，才有機會獲得這個獎，而這就是金馬獎終身成就獎。」

此外，由於張照堂堅持不出面，因而改由大弟子代為發表謝詞並上台領獎。

代領人形容張照堂的為人叛逆又低調，而這是為了維持一貫的神祕感。同時，她也代為傳達張照堂的話，表示要將此獎獻給台灣所有紀錄片及相關影像工作者。

另外，她也細數自己曾經和張照堂合作的經歷，「1993年在我剛開始跟老師拍紀錄片，他就帶著所有工作人員一起走遍台灣各地文化、傳統藝術等等的題材。而在1995、1996年是台灣電視開打最厲害的時候，我們一起在超級電視台做了包括白色恐怖、同志議題、軍中人權、司法等，這些都是台灣電視史上第一次出現的題材。」