【2022金馬獎】最佳導演《哈勇家》陳潔瑤：雖然我不會泰雅文化的織布，但我可以用電影來講我的故事

2022金馬獎，最佳導演由《哈勇家》陳潔瑤獲得；評審表示，陳潔瑤是第一位拍攝劇情長片的原住民女導演，曾以《只要我長大》代表台灣角逐奧斯卡金像獎最佳外語片，這次以更上一層樓的《哈勇家》同時入圍原著劇本、劇情片與導演等三項大獎。

陳潔瑤表示，自己很榮幸可以跟其他人一起入圍，「我們不是對手，我們不需要靠競爭來證明自己的創作，感謝金馬獎給這個舞台能被看見。」

陳潔瑤說，自己很幸運在電影系畢業的時候，在電影業最慘淡的時候，跟了許多非常多優秀的前輩，像是張作驥導演、蔡明亮導演。「他們對創作的堅持是我的養分。」同時，她也感謝自己的母校世新大學的學長與先生，一直支持自己做原住民電影。「謝謝他能夠相信好的故事不分族群。」此外，她也謝謝南山部落的族人，強調沒有他們就沒有辦法完成這部片。

另外，陳潔瑤也感謝自己。「我謝謝我到現在還可以保持純粹的心，一直做我想做的。感謝自己能夠保有純粹的心保持創作熱忱。」

最後，她也提到自己的原住民身份如何成為自己創作電影的養分。

「我是一個泰雅族的導演，在我們以前的文化裡，成年的女性應該要會織布，但是我不會織布。但我很幸運的是，在當代我可以用電影代替織布來講我的故事。」陳潔瑤說，所以在現代泰雅族或是原住民的孩子身在當代，你們會有很多的機會可以延續我們的精神與價值

最後，她也用族語說，謝謝祖靈，謝謝賜給我這麼美好的電影。「我會繼續努力做一個真正的泰雅人。」

而後，陳潔瑤在後台受訪則表示，「這是我的首座金馬獎，非常榮幸，而其他導演的風格也都不一樣，每個人都很有才華。」

面對如何調度、調整素人演員，陳潔瑤則說：「真的要選對演員，試鏡的時候我都自己面試演員，一邊聊也越能形塑這些故事。而且這部片子用的是沒經驗的非職業演員，事前也要做很多準備，而我也不給她們看劇本，希望他們能直接進入角色的狀態。」

出生於宜蘭南澳鄉陳潔瑤，世新廣電系電影組畢業的泰雅族導演陳潔瑤，曾在大一新鮮人時期，看見庫斯杜力卡（Kusturica）的《流浪者之歌》，在光影擺盪的變化之中，逐步受洗為電影的信徒，「以後我也要拍這樣的電影。」陳潔瑤下定決心，一頭栽進影像世界。

未滿20歲就在片場工作的陳潔瑤，師從瞿友寧、張作驥、蔡明亮，於大導旁擔任副導、企劃、宣傳等工作——汲取創作養分，電影美學則在實作中積累，「電影的美學能夠表達原住民的文化、狀態，這是我最鍾愛的表達媒介。」陳潔瑤對電影的想像，來自於表達方式以及說故事的形式。

而陳潔瑤是都市長大的原住民小孩，30歲之前，對部落雖有認同，卻不理解，這是對於文化上的、生活上的、土地上的、傳承上的諸多困惑，猶如陷於五里霧，隱約模糊且不踏實。30歲之後，決心拍自己的故事，才逐步返回部落尋根的陳潔瑤，就從耆老的口述歷史聽見，乃至看見部落的樣貌，緩緩消化反芻，成為往後劇本／電影的文化底蘊。

「一定要寫部落的故事。」這句話成為陳潔瑤口中對電影的另一種執著，直到2011年，36歲交出的《不一樣的月光》浮上檯面，與觀眾正式見面後，幾乎奠定了陳潔瑤的創作基底與日後軌跡，2016年的《只要我長大》、今（2022）年《哈勇家》，陳潔瑤始終關注的是原住民個人／群體，說的是自身文化的故事。而陳潔瑤也就在今晚拿下首座金馬獎最佳導演，技壓鄭保瑞、柯孟融、張作驥、詹京霖等人。

最佳導演（粗體為得獎者）

柯孟融／咒

陳潔瑤／哈勇家

張作驥／夏日天空的那匹紅馬

鄭保瑞／智齒

詹京霖／一家子兒咕咕叫

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責任編輯：梁敏萱、賴冠伶、王祖鵬

核稿編輯：羅元祺