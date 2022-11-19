【2022金馬獎】最佳女主角張艾嘉：睽違36年第三度封后，「我希望電影永遠永遠地存在，謝謝電影！」

2022金馬獎，最佳女主角由《燈火闌珊》的張艾嘉獲得，評審表示，張艾嘉從70年代開始，每個時期都有代表作，至今已提名20次金馬獎，女主角就多達10次，也是目前的紀錄保持人。而這是她睽違36年後拿下的第三座金馬影后。

首先，張艾嘉說，其實這幾年很習慣坐在下面看大家得獎，一時之間真不曉得說什麼好。

之後，張艾嘉則表達自己對於電影的熱愛，以及《燈火闌珊》這部作品對於自我的意義。「其實燈火闌珊這部戲，是一個香港女導演的首部劇情片，我非常喜歡這個題材，因為我們講的是消失與轉變。」她說，「霓虹燈曾經是香港最燦爛的一個標誌，可它被LED給取代了，我心中感到很感嘆，我很害怕電影被小螢幕取代，我希望電影永遠永遠地存在。我謝謝電影，謝謝所有工作人員」

而後，張艾嘉則強調想把這個獎獻給媽媽。「我的母親95歲了，她還是非常美麗的女人，她年輕也有過做演員的夢，但當時的環境真的是不允許。所以，她把這個工作留給我。」

最後，張艾嘉則感謝評審委員與金馬獎，「我會繼續努力的。」

而後，張艾嘉則在後台表示，「今天早上接到了很多朋友的祝福，我突然覺得如果沒有得獎，好對不起大家，但我也認為，得獎與否真的隨緣跟運氣。做演員的本分就是把戲演好。而我也非常感謝金馬獎在我這個階段、這個年紀給我這個肯定。」

張艾嘉也說，「其實霓虹燈真的不只是工業，也是一門藝術，難度非常高，當在片中要去學霓虹燈工藝的時候，真的是非常認真地去學，香港老師傅也很認真地教我們，那時我覺得，很多事情真的消息了，大家才會知道珍惜，有時候真的要珍惜當下。」

而對新導演的合作，張艾嘉則表示，「非常喜歡和新導演合作，因為擔心自己變成『理所當然』的女演員，新導演的某些要求可能是我以前不知道的，我也跟新導演們說，到了片場，我就是演員，來服務這部片子的。」

現年69歲的張艾嘉，曾經在1980年主演《茉莉花》首度入圍金馬獎最佳女主角，雖然失利，但張艾嘉隔年就憑藉《我的爺爺》順利獲得金馬影后。

在這之後，張艾嘉以《最愛》、《三個女人的故事》、《地久天長》、《海南雞飯》、《觀音山》、《華麗上班族》、《相愛相親》入圍女主角獎，其中《最愛》讓張艾嘉二度獲獎。今年則再以《燈火闌珊》入圍，最後甚至封后，三度封后成為金馬可貴的紀錄。

此外，從70年代至今，每個世代張艾嘉皆提名金馬獎，也算是金馬獎的另類紀錄。最後，除了金馬獎，張艾嘉今年也獲得國家文藝獎，成為最受矚目的台灣影人之一。

此項目今年「母力」全開。

金馬執委會執行長聞天祥表示，除了《智齒》劉雅瑟之外，其餘4位演員在片中皆是飾演母親角色。不過劉雅瑟在《智齒》中無論是心理或是身理，皆有相當驚人的表演。

而蔡亘晏則是在《咒》將恐怖片注入感人的動人情感；此外，《燈火闌珊》張艾嘉撐起整部電影，在其中甚至有「回春」演出，呈現諸多細節。而聞天祥特別提及，從70年代至今，每個世代張艾嘉皆提名金馬獎，算是另類紀錄。

新加坡資深女演員洪慧芳，在《花路阿朱媽》以一種節制又討人喜歡的喜劇節奏表現；至於模特兒出身的袁澧林，在《窄路微塵》中不賣可憐，在雪上加霜的狀態之中，依然綻放出溫暖光芒的樂觀魅力。

最後，由許鞍華率領的評審團，將此獎項頒發給張艾嘉。

最佳女主角（粗體為得獎者）

蔡亘晏／咒

袁澧林／窄路微塵

劉雅瑟／智齒

張艾嘉／燈火闌珊

洪慧芳／花路阿朱媽

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責任編輯：梁敏萱、賴冠伶、王祖鵬

核稿編輯：羅元祺