【2022金馬獎】最佳男主角黃秋生：三度入圍終獲肯定，「電影是導演的，我們演員是去幫忙的」
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【2022金馬獎】最佳男主角由《白日青春》的黃秋生獲得。評審表示，黃秋生演出作品橫跨電影、電視劇，光電影作品就超過200部。這次三度獲得金馬獎入圍肯定，是這個獎項的紀錄保持人。而這是黃秋生第三次入圍男主角，並飾演一個脾氣暴躁的計程車司機，感人之處仍引人落淚，渾身是戲。
2022金馬獎，最佳男主角由《白日青春》的黃秋生獲得。評審表示，黃秋生演出作品橫跨電影、電視劇，光電影作品就超過200部。這次三度獲得金馬獎入圍肯定，是這個獎項的紀錄保持人。而這是黃秋生第三次入圍男主角，並飾演一個脾氣暴躁的計程車司機，感人之處仍引人落淚，渾身是戲。
首先，黃秋生與在作品中對戲的演員林諾一同上台。
黃秋生說，自己真的不敢相信也真的沒想過。「剛才我一直在猜誰得獎的時候，我都差不多猜對了，我的技巧是看攝影機，但剛才我猜錯了。我實在沒有準備我要講什麼。」
接著，黃秋生則說起多年前入圍金馬男主角時與媽媽之間的一段往事。
「我記得多年之前有入圍男主角的時候，我就帶了一個空的行李箱，我媽媽問我說你帶了空的行李箱幹嘛？我說我去買書，結果果然回去我輸了。然後我媽媽回我，我早就知道你去買書你會輸。」黃秋生笑說，所以這次來台灣參加金馬獎行李箱是滿滿的，應該有空位可以把這個獎座帶回去。
黃秋生說，自己等了這個金馬獎的男主角好多年，「我最想告訴我媽媽，我終於得到了，可是她也已經不在了。」
最後，黃秋生謝謝導演、電影公司、工作人員、評審及大會。
而後，黃秋生在後台接受訪問時表示，「其實我們真的是要把自己變回小孩，所以和小朋友對戲很簡單的，跟著他們就好。」
黃秋生繼續表示：「其實我在演這部片的時候，真的不知道演得好在哪，而且有點老到不敢相信，我要檢討自己一下。」
至於跟導演劉國瑞的合作，黃秋生說：「跟每一個導演合作，都要溝通，每個導演的風格、手法、技巧都不同，我們演員是去幫忙的，尤其是電影，電影是導演的。」
香港資深男演員黃秋生憑著《想飛》、《無間道》與《頭文字D》3部電影，擁有三座金馬獎最佳男配角，是金馬獎此項目的紀錄保持人，而黃秋生在今年之前，也曾憑藉《野獸刑警》、《千言萬語》兩度提名最佳男主角，今年是第三度提名，獲獎之後，也是黃秋生的首座金馬影帝。
金馬執委會執行長聞天祥表示，擁有三座金馬男配角、此項目紀錄保持人黃秋生，在《白日青春》中演技充滿說服力，將老來瘋、半失能的父親，透過既像贖罪、又像理解世界另一端的方式，與毫無關係的男孩展開忘年之交，演出非常精湛。
而繼《手捲菸》之後再度提名最佳男主角的林家棟，在《智齒》當中扮演相當兇狠的刑警。至於張孝全今年有《罪後真相》、《童話‧世界》兩部作品，選票集中在《罪後真相》，而聞天祥認為《罪後真相》望見了從未見過的張孝全，與陳昊森、方郁婷的對手戲皆相當精彩。
游安順則在《一家子兒咕咕叫》中飾演相形之下較為失敗、並展現某種暴躁感的男人，這類角色容易陷入刻板的反派形象，而游安順在拿捏平衡非常不錯，已是戲精的游安順，則是首度提名金馬。
《窄路微塵》的張繼聰是香港資深演員，張繼聰的角色將疫情期間的難關處境，理出了天涯淪落人相濡以沫的情感，卻又保持在溫暖的調性，且並未落入更黑暗的境地。
最後，由許鞍華率領的評審團，將此獎項頒發給黃秋生。
最佳男主角（粗體為得獎者）
- 張繼聰／窄路微塵
- 林家棟／智齒
- 黃秋生／白日青春
- 張孝全／罪後真相
- 游安順／一家子兒咕咕叫
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責任編輯：梁敏萱、賴冠伶、王祖鵬
核稿編輯：羅元祺
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科學辦案勝柯南！犯罪現場燒腦的事就交給AI
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被害者被被棄屍荒野，偵查單位居然靠AI演算血跡形態，重建第一現場，讓兇嫌啞口無言，坦承罪行？！沒錯，這就是科學辦案的威力。AIGO計畫媒合高雄市警察局及新創團隊旺來AI工作室，讓刑事人員省下更多時間與人力，提高破案效率。
刑案現場是3D立方體空間，嫌犯砍殺被害人時，動作很大，血源會隨著犯案工具噴濺出去，拋甩在四面牆上及天花板，透過AI計算這些血點的角度，可模擬出血源的來源線，發現交會在同一位置，即可推算兇嫌犯案的正確位置。
像這樣的血跡噴濺軌跡判斷，過去若單靠人工處理，須以肉眼觀察，再撰寫報告，才能以書面呈現。開發出AI模型後，可在短時間內得到精準結果，還能減少DNA的重複取樣及採證費用，為納稅人省錢。
此外，刑案現場常有被忽略的蛛絲馬跡，也可交給AI分析。例如遺留在牆上未被歹徒清洗乾淨的細微血跡，經AI推算後重建現場，勘察人員掀開地板，才發現血跡因毛細現象佈滿底層，確定該點就是砍殺的第一現場，突破嫌犯心防而順利破案。
用AI判讀血跡形態及軌跡偵辦，減少DNA重複取樣
數位發展部數位產業署推動「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」，協助創新人才與產業之間媒合。高雄市警察局在此計畫上出題：血跡形態分析，而解題團隊是高怡宣教授主持的旺來AI工作室。高怡宣說：「高市警局提供很多圖形、原理及數學公式，我們再加上電腦視覺及AI輔助；例如血滴的背景可能是地毯或木板，透過AI程式可分離背景，單獨對血跡形態進行分析。」他指出，AI的模擬分析不一定要在現場，也可根據照片來進行，一兩分鐘內就可得到結果。
高雄市警局2019年開始參與AIGO計畫，共出了七個題目，最後有三個題目上架媒合，此次的血跡形態自動分辨、有了AI協助，讓鑑識人員在現場蒐證時，透過人機協作更勝柯南。
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