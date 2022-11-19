【2022金馬獎】最佳男主角黃秋生：三度入圍終獲肯定，「電影是導演的，我們演員是去幫忙的」

2022金馬獎，最佳男主角由《白日青春》的黃秋生獲得。評審表示，黃秋生演出作品橫跨電影、電視劇，光電影作品就超過200部。這次三度獲得金馬獎入圍肯定，是這個獎項的紀錄保持人。而這是黃秋生第三次入圍男主角，並飾演一個脾氣暴躁的計程車司機，感人之處仍引人落淚，渾身是戲。

首先，黃秋生與在作品中對戲的演員林諾一同上台。

黃秋生說，自己真的不敢相信也真的沒想過。「剛才我一直在猜誰得獎的時候，我都差不多猜對了，我的技巧是看攝影機，但剛才我猜錯了。我實在沒有準備我要講什麼。」

接著，黃秋生則說起多年前入圍金馬男主角時與媽媽之間的一段往事。

「我記得多年之前有入圍男主角的時候，我就帶了一個空的行李箱，我媽媽問我說你帶了空的行李箱幹嘛？我說我去買書，結果果然回去我輸了。然後我媽媽回我，我早就知道你去買書你會輸。」黃秋生笑說，所以這次來台灣參加金馬獎行李箱是滿滿的，應該有空位可以把這個獎座帶回去。

黃秋生說，自己等了這個金馬獎的男主角好多年，「我最想告訴我媽媽，我終於得到了，可是她也已經不在了。」

最後，黃秋生謝謝導演、電影公司、工作人員、評審及大會。

而後，黃秋生在後台接受訪問時表示，「其實我們真的是要把自己變回小孩，所以和小朋友對戲很簡單的，跟著他們就好。」

黃秋生繼續表示：「其實我在演這部片的時候，真的不知道演得好在哪，而且有點老到不敢相信，我要檢討自己一下。」

至於跟導演劉國瑞的合作，黃秋生說：「跟每一個導演合作，都要溝通，每個導演的風格、手法、技巧都不同，我們演員是去幫忙的，尤其是電影，電影是導演的。」

香港資深男演員黃秋生憑著《想飛》、《無間道》與《頭文字D》3部電影，擁有三座金馬獎最佳男配角，是金馬獎此項目的紀錄保持人，而黃秋生在今年之前，也曾憑藉《野獸刑警》、《千言萬語》兩度提名最佳男主角，今年是第三度提名，獲獎之後，也是黃秋生的首座金馬影帝。

金馬執委會執行長聞天祥表示，擁有三座金馬男配角、此項目紀錄保持人黃秋生，在《白日青春》中演技充滿說服力，將老來瘋、半失能的父親，透過既像贖罪、又像理解世界另一端的方式，與毫無關係的男孩展開忘年之交，演出非常精湛。

而繼《手捲菸》之後再度提名最佳男主角的林家棟，在《智齒》當中扮演相當兇狠的刑警。至於張孝全今年有《罪後真相》、《童話‧世界》兩部作品，選票集中在《罪後真相》，而聞天祥認為《罪後真相》望見了從未見過的張孝全，與陳昊森、方郁婷的對手戲皆相當精彩。

游安順則在《一家子兒咕咕叫》中飾演相形之下較為失敗、並展現某種暴躁感的男人，這類角色容易陷入刻板的反派形象，而游安順在拿捏平衡非常不錯，已是戲精的游安順，則是首度提名金馬。

《窄路微塵》的張繼聰是香港資深演員，張繼聰的角色將疫情期間的難關處境，理出了天涯淪落人相濡以沫的情感，卻又保持在溫暖的調性，且並未落入更黑暗的境地。

最後，由許鞍華率領的評審團，將此獎項頒發給黃秋生。

最佳男主角（粗體為得獎者）

張繼聰／窄路微塵

林家棟／智齒

黃秋生／白日青春

張孝全／罪後真相

游安順／一家子兒咕咕叫

延伸閱讀

責任編輯：梁敏萱、賴冠伶、王祖鵬

核稿編輯：羅元祺