【2022金馬獎】最佳劇情片《一家子兒咕咕叫》：導演詹京霖向影迷喊話「讓我們成為彼此的信徒，一起走下去」

2022金馬獎，最佳劇情片由詹京霖執導的《一家子兒咕咕叫》獲得，評審表示，影片直視現實，卻又安靜大度。導演在各方面的詮釋都顯得相當成熟，主要演員的表現更是可圈可點。

一開始，由《一家子兒咕咕叫》的製片發表感言。

她說，自己跟詹京霖導演開始製作這一部片是在5年前，那時候整個世界其實不太一樣，沒想到在做這個片子的過程當中，整個世界都不同了。「在現在這個環境裡面，能拍這部片真的是非常奢侈的事情。」

因此，她也特別感謝這一路上支持這部片的各單位、出品人與監製。「謝謝監製蔚然，完全是無條件支持；謝謝所有劇組工作人員，也謝謝一些比較不會被感謝到的人，謝謝這一路上帶領導演組的人，謝謝發行與製作的團隊。」而她也向台下的觀眾表示，希望邀請大家一起到戲院看這部片子。

接著，則由導演詹京霖發表得獎感言。

首先，詹京霖邀請台下的觀眾給予團隊掌聲，並說「在這條路上，電影是種情誼，是後面這群人無條件支持我，讓我無條件的任性、各種的任性。」接著，他也感謝自己最好的夥伴、這部片的美術、家人還有一直陪在自己身邊的Una。

最後，詹京霖則向自己的影迷喊話。「我不知道我的觀眾有多少，也許很少。也許我選擇這條路，必定會嚇跑很多人。我知道你們一定在，也許在現場，也許在電視機前面。」詹京霖說，「可不可以讓我們成為彼此的信徒？我們一起走下去，我會帶你們看一點別的、有趣的、新鮮的。」

而後，導演詹京霖在後台接受採訪時則表示，「拿獎真的很意外，我知道這部片子真的不好入口，而這次的創作目標，真的是反映我的心理狀態，也是想講一個社會的狀態。其實這真的不是家庭故事，核心真的是我們要抓住什麼，怎麼活著。」

此外，以同部作品入圍金馬獎女配角的楊麗音則說：「拿到最佳影片真的很開心，也很希望有更多朋友能到電影院看這部片子，看看為什麼這部片子會是最佳影片。」

同時，入圍金馬獎男主角的游安順也表示：「對我來說，能跟詹導合作，大家也都有入圍，真的很滿足了，而像我們這種比較容易被忽略的演員，能夠在大銀幕被看見，真的沒包袱，最重要的是，大家真的要進電影院看這部片子。」而楊麗音、游安順兩名戲精，雖然錯失金馬獎，但也紛紛跟詹京霖告白，稱要刻詹京霖的名字在心底。

最佳劇情片（粗體為得獎者）

咒

哈勇家

智齒

白日青春

一家子兒咕咕叫

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責任編輯：梁敏萱、賴冠伶、王祖鵬

核稿編輯：羅元祺