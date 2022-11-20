【2022金馬獎】評選內幕：全票通過、一票差獎項皆是史上最多，黃秋生與張艾嘉都是勝在「鬆」的寫意

以香港名導許鞍華為首的評審團，將最佳劇情長片頒給詹京霖執導的《一家子兒咕咕叫》，而除了最佳劇情片之外，《一家子兒咕咕叫》當中的胡智強也拿下最佳新演員，此片今晚共計收下2項大獎。

而今年的得獎分佈算是平均，獲獎最多的作品，是來自香港，由鄭保瑞執導的《智齒》，獲得最佳攝影、改編劇本、視覺效果、美術設計等4項大獎，基本上評審團肯定了此片的技術團隊。

此外，《白日青春》獲得最佳新導演、男主角、原著劇本3項大獎緊追在《智齒》之後；至於備受矚目的《咒》以及好評不斷的《哈勇家》則是各獲得2項大獎，其餘片子則是獲得1項獎座。

而對於本屆賽果，新上任金馬執委會主席的李屏賓，在後台表示感謝大家的支持，評審團主席許鞍華則說，能參與這次的評審工作，非常榮幸，看片過程都很順利，但不知道大家對於這次的結果反應如何，評審團是抱持非常正面的態度。

頒完獎之後，金馬執委會執行長聞天祥在媒體後台揭曉評選內幕。

聞天祥表示，今年評審會議創下史上最快紀錄，僅花5.5小時，全票通過的項目也是史上最多，包含男主角黃秋生、新演員胡智強、最佳攝影、最佳改編劇本等獎項，是17位評審全數通過的極大共識。

而聞天祥也表示，今年擁有7個項目，票數是9比8一票勝出的得獎者，也是金馬史上最多的狀況，全數未翻盤，評審相當捍衛自己的選擇。而真正的死亡之組則是紀錄片，評審團耗費50分鐘以上討論。

一票之差的狀況，分別是劇情片《一家子兒咕咕叫》一票勝過《智齒》；導演《哈勇家》陳潔瑤一票勝過《智齒》鄭保瑞；女主角《燈火闌珊》張艾嘉一票勝過《智齒》劉雅瑟；女配角《哈勇家》林詹珍妹勝過《一家子兒咕咕叫》楊麗音；動作設計《我心我行》許芳宜一票勝過智齒黃偉亮；紀錄片《九槍》一票勝過《塵默呼吸》；紀錄短片《當我望向你的時候》一票勝過《庭中有奇樹》。

備受矚目的劇情長片，集中在《智齒》、《哈勇家》、《一家子兒咕咕叫》的討論，最終則是《智齒》與《一家子兒咕咕叫》的競爭。評審團認為今年作品非常平均，並未有壓倒性的電影，各有優點，例如《咒》、《智齒》在類型片的突出；《哈勇家》、《一家子兒咕咕叫》無論在人文或作者風格上皆相當有特色；《白日青春》在議題與手法上超乎成熟的展現。

評審最終討論的是，片子在各自類型領域跨出的步伐，或是帶來的刺激與啟發。

而評審認為，《一家子兒咕咕叫》角色的創造非一般，寫實中卻不刻意提供氾濫的正能量，大膽直批到底，不討好、不討巧反而因此到達深刻的境地，同時將人與自然連結，不單單是表面寫實，所造成的整體反差與隱喻，也看見了創作的創意與企圖心。

最佳導演的項目，也如最佳劇情片的討論類似，是《智齒》、《哈勇家》、《一家子兒咕咕叫》的討論，最終集中於《智齒》、《哈勇家》。

評審認為陳潔瑤在有限的資源，能夠以準確的觀察力，不但在情感呈現自然，而且從選角到演員調度，都能看見導演功力，陳潔瑤成為繼羅卓瑤、許鞍華、陳沖、文晏，第5位獲得金馬獎最佳導演的女性導演，也是首位獲得此獎的台灣女性導演。

至於男女主角的部分，黃秋生與張艾嘉都是勝出在「鬆」的寫意。其餘入圍者的表演相對較滿，而黃秋生與張艾嘉展現舉重若輕的功力，黃秋生一場計程車的戲令人印象深刻，張艾嘉則是在同個空間展現了時間感，並表現對亡夫的濃烈情感。

而黃秋生雖然是全票通過，但評審團在男主角的部分，也特別提及張孝全在《罪後真相》有非常不同以往的表演，是近年來最成熟的作品。

再來是男女配角。

男配角的部分，李淳、胡智強、鄭東煥、高英軒都有討論也都有票數，而朱軒洋在一開始的票數就領先，但並未過半，這個項目票數也較為分散。但經過討論之後，評審團認為朱軒洋的表演，是帶領《黑的教育》黑暗的關鍵，存在感非常強大，隨著柯震東在片中刻意安排的反轉，朱軒洋的表演也能成功帶領這些反轉，而當角色最終的示弱，又能看見朱軒洋具有說服力且帶著層次分明的演技。

女配角部分，則是林詹珍妹與楊麗音的對決，楊麗音的表演其實受到評審團極高的推崇，尤其楊麗音的哭戲都有不同層次，而楊麗音也能利用反差、沈默表達心死。而評審認為，身為素人演員的林詹珍妹，表演渾然天成，在《哈勇家》中就像完美的定心丸。

最後是新導演。

此項目是由《白日青春》劉國瑞、《黑的教育》柯震東、《海鷗來過的房間》孔慶輝三者討論。評審團誇讚柯震東的演員指導，能讓三個演員展現截然不同的表演，但又能契合一體，展現實力；至於孔慶輝的表現則是非常大膽，在有限空間中，能夠帶領觀眾進入主客觀交錯的世界，做得相當不錯。

至於劉國瑞勝出的原因，來自於親自撰寫的劇本，架構的完整性相當突出，而劉國瑞調度演員擁有實力，要將職業演員與素人演員成功調和，而《白日青春》也在相當有限的預算下，完成必要的動作場面調度，甚至是大量夜戲，以及在戲劇當中極短的時間內呈現出角色劇烈抉擇、變化，相當成熟。

第59屆金馬獎完整得獎名單

最佳劇情片：一家子兒咕咕叫

最佳導演：陳潔瑤／哈勇家

最佳女主角：張艾嘉／燈火闌珊

最佳男主角：黃秋生／白日青春

最佳女配角：林詹珍妹／哈勇家

最佳男配角：朱軒洋／黑的教育

最佳新導演：劉國瑞／白日青春

最佳新演員：胡智強／一家子兒咕咕叫

最佳紀錄片：九槍

最佳紀錄短片：當我望向你的時候

最佳劇情短片：講話沒有在聽

最佳動畫短片：熱帶複眼

最佳音效：咒

最佳剪輯：咒

最佳攝影：智齒

最佳美術設計：智齒

最佳造型設計：素還真

最佳視覺效果：智齒

最佳原著劇本：白日青春

最佳改編劇本：智齒

最佳動作設計：我心我行

最佳原創電影音樂：窄路微塵

最佳原創電影歌曲：我吃了那男孩一整年的早餐

年度台灣傑出電影工作者：陳銘澤

終身成就獎：賴成英、張照堂

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核稿編輯：羅元祺