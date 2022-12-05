2022/12/05,
中東

【專訪】伊朗人權律師、諾貝爾和平獎得主伊巴迪：民眾現在的訴求不再是反頭巾，而是想推翻政權

【專訪】伊朗人權律師、諾貝爾和平獎得主伊巴迪：民眾現在的訴求不再是反頭巾，而是想推翻政權
圖為諾貝爾和平獎2003年得主、伊朗人權律師伊巴迪（Shirin Ebadi）。｜Photo Credit: AP / 達志影像 

我們想讓你知道的是

被問到會否擔心示威在政府暴力鎮壓下血腥收場，伊巴迪稱，當局對示威者的回應極其暴力，但她對國家的未來仍然感到樂觀，深信當大多數人的訴求一致，並且願意為此付出代價時，哪怕是入獄甚至死亡，他們終將會取得勝利。

文：玫瑰木

「Jin, Jiyan, Azadi」（女性，生命，自由）這一句庫爾德語，是過去60日裡，伊朗人反覆吶喊的口號。

伊朗22歲庫爾德族女子艾米尼（Mahsa Amini）九月中被指違反「頭巾令」被捕後猝死，對於伊朗執法部門來説，艾米尼來自少數族群，怎會料到她的死觸發全國大規模示威，甚至有可能推動重大變革的發生。

在伊朗這樣一個政教合一、神權至上的國家，長久以來，許多女性未曾放棄對女權和衣著自主權的追求、對壓迫説不，諾貝爾和平獎得主、伊朗人權律師伊巴迪（Shirin Ebadi）是其中一人。頭巾風波令伊朗女性權益再受國際社會注視，歪腦透過專訪伊巴迪，盼探討自1979年「伊朗伊斯蘭革命」後，伊朗女性在這43年來藏在頭巾下的故事，以及這場示威浪潮背後，她們的抗爭之路是如何迫成的。

伊斯蘭革命之後，女性在生活上迎來的鉅變

「這場示威活動在蔓延開來，不管政府怎樣強硬打壓，群眾都沒有打算停下來。我期盼伊朗人的訴求能夠實現——一個民主和世俗的國家。」電腦螢幕的另一端，流亡倫敦的75歲伊朗律師伊巴迪説。她沒戴頭巾，留著一頭整齊棕色短髮。

翻查多年前的報導，伊巴迪也曾捲入拒戴頭巾的風波。2003年，當伊巴迪踏上諾貝爾和平獎頒獎台宣讀得獎感言，她化了妝，穿了一身香檳色的裙子套裝，但頭上沒有頭巾，露出頭髮。不少人認為這是她為自由而戰的無聲吶喊，她當時受訪説：「我希望伊朗女性可以自由（選擇）戴或不戴頭巾。」伊朗的強硬派隨即警告伊巴迪，要為不戴頭巾在國外公開露面、與男士握手的行為付上代價。

關於佩戴頭巾的限制，隨著時間的演變不斷修改，伊斯蘭革命前後，伊朗女性的服飾和髮型大有不同。

巴列維王朝時代，父與子兩代國王都推動婦女解放，西化程度相當高，在1925至1941年間統治伊朗的第一代國王Reza Shah Pahlavi進行一系列西化改革，革除舊風俗，於1936年頒佈Kashf-e hijab禁令，禁止女性在公共場合穿戴面紗，包括頭巾與罩衫（chador），並授權警察強行將其摘除，許多傳統女性留家不敢出門。Mohammad Reza Pahlavi繼其父成為巴列維王朝第二代國王后，繼續推行現代化政策，在他統治期間（1941-1979年在位），女性還可以在外參與社交活動、上大學、在酒吧喝酒以及在全國選舉中投票，但農村地區依然保守。

伊斯蘭革命前的最後幾年裡，年輕人之間流行戴頭巾，她們把頭巾視為反對君主制和社會西化的表達方式。到了1979年，流亡多年的伊斯蘭教士霍梅尼重歸故土，發動伊斯蘭革命推翻王權，建立了神權國度。

從那時開始，伊朗女性的生活發生鉅變。

1983年，伊朗立法規定所有九歲以上的女性在公眾場所需戴上覆蓋頭和頸的頭巾，用頭巾遮住頭髮，最初規定違者須處於最高74下鞭刑，後來以入獄和罰款取代鞭刑，而道德警察的出現，就是執行服裝儀容規定。

説到近年情況，温和派總統魯哈尼（Hassan Rouhani）在2013年上台後，作風開明，在他執政的八年任期內，戴頭巾的執法相對寬鬆，不過強硬保守派的萊西（Ebrahim Raisi）在2021年大選勝出後，進一步收緊頭巾令，道德警察經常出動，在街上監管或拘捕沒戴好頭巾的女性。今年8月，萊西簽署更嚴格的《頭巾與貞潔法》，訂立額外罰則，任何女性一旦在網上發佈不戴頭巾的照片，可能會被剝奪半年至一年的社會權利。有關政策是利用人臉辨識技術，試圖把不戴頭巾進出公共場所的女子找出來。

伊巴迪告訴記者，自伊斯蘭革命以來，女性公然抗命、反對戴頭巾的聲音一直存在，但過往她們得不到男性和政黨的普遍支持。直到這一回頭巾風波，艾米尼的遭遇在廣大社會引起共鳴，令更多人意識到「這（頭巾令）是一個多麼大的錯誤，人權侵犯的事例持續增加，加上國內貧窮、貪腐情況嚴峻，現在就連男性和政黨也上街抗議。」

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Photo Credit: Reuters / 達志影像

她是伊朗首批女法官之一，後來被迫流亡英國

示威一開始，民眾要求當局對艾米尼的離奇死亡給出一個交代，官方最初聲稱艾米尼死於心臟病發，但目擊者指出，她曾在警車內被毆，法醫驗屍報告認定她死於腦部缺氧引起的多重器官衰竭，可能與她八歲時接受腦瘤手術有關，而非頭部、重要器官和四肢受到重擊。死者家屬駁斥官方調查結果，要求重查死因。

和許多示威者一樣，伊巴迪拒絕接受伊朗官方説法。她公開説過，希望捐助艾米尼的家人渡過難關。身為首位獲得諾貝爾和平獎的伊朗人和穆斯林女性，伊巴迪為伊朗婦女和兒童權益奔走半生，為遭受暴力侵害的女性發聲。

伊巴迪生於1947年，來自什葉派家庭，她出生後翌年，舉家從歷史古都哈馬丹（Hamadan）搬到首都德黑蘭，在當地接受教育。她畢業於德黑蘭大學，取得法律系博士學位，是伊朗首批女法官之一，1975年擔任德黑蘭市法院院長。伊巴迪述説：「我的父親是法律系教授，他同樣是一位女權主義者，我從父母身上學會男女平等主義，因為我和我的兄弟並沒有被差別對待，我的女權意識就在那時候萌生的。」

然而，1979年伊斯蘭革命發生後，一切都變得不一樣。當局下令開除女性法官，失去法官職位的她傾心寫作，多花時間照顧兩個女兒，她於1992年取得開業執照，重返法律界，展開人權律師的生涯。


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