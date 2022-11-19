2022/11/19,
影劇

【2022金馬獎得獎名單總整理】黃秋生、張艾嘉奪最佳男女主角，《一家子兒咕咕叫》拿下最佳劇情片

【2022金馬獎得獎名單總整理】黃秋生、張艾嘉奪最佳男女主角，《一家子兒咕咕叫》拿下最佳劇情片
第59屆金馬獎最佳劇情片《一家子兒咕咕叫》｜Photo Credit: 金馬獎

我們想讓你知道的是

今天是第59屆金馬獎，最新得獎名單帶您一次掌握：

今（2022）年第59屆金馬獎，以下為最新得獎名單。

最佳原著劇本由《白日青春》的劉國瑞獲得，最佳改編劇本是歐健兒、岑君茜的《智齒》。最佳新演員是《一家子兒咕咕叫》的胡智強，最佳視覺效果為林嘉樂、何文洛、刁璟瑋的《智齒》。最佳紀錄片是蔡崇隆《九槍》、最佳紀錄短片是黃樹立的《當我望向你的時候》。

終身成就獎由張照堂、賴成英獲得。

最佳美術設計再由《智齒》奪下，最佳造型設計則是《素還真》。最佳女配角由《哈勇家》、高齡74歲的林詹珍妹獲得，最佳攝影是鄭兆強《智齒》。

最佳男配角是《黑的教育》朱軒洋，最佳音效由《咒》的團隊高偉晏、李銘杰、Richard HOCKS獲得。

年度台灣傑出電影工作者是陳銘澤。

最佳動作設計是《我心我行》許芳宜，最佳剪輯則獎落《咒》柯孟融。最佳劇情短片《講話沒有在聽》李念修，最佳動畫短片則是張徐展《熱帶複眼》。

最佳原創電影音樂是《窄路微塵》黃衍仁，最佳原創電影歌曲是周興哲《我吃了那男孩一整年的早餐》的〈想知道你在想什麼〉。

最佳新導演由《白日青春》的劉國瑞奪下。最佳導演是《哈勇家》的陳潔瑤。

最佳女主角由《燈火闌珊》張艾嘉獲得，最佳男主角是《白日青春》的黃秋生。

最佳劇情片獎落《一家子兒咕咕叫》。

第59屆金馬獎完整入圍暨得獎名單（粗體為得獎者）

最佳劇情片

  • 哈勇家
  • 智齒
  • 白日青春
  • 一家子兒咕咕叫

最佳導演

  • 柯孟融／咒
  • 陳潔瑤／哈勇家
  • 張作驥／夏日天空的那匹紅馬
  • 鄭保瑞／智齒
  • 詹京霖／一家子兒咕咕叫

最佳新導演

  • 柯震東／黑的教育
  • 劉國瑞／白日青春
  • 何書銘／花路阿朱媽
  • 曾英庭／查無此心
  • 孔慶輝／海鷗來過的房間

最佳男主角

  • 張繼聰／窄路微塵
  • 林家棟／智齒
  • 黃秋生／白日青春
  • 張孝全／罪後真相
  • 游安順／一家子兒咕咕叫

最佳女主角

  • 蔡亘晏／咒
  • 袁澧林／窄路微塵
  • 劉雅瑟／智齒
  • 張艾嘉／燈火闌珊
  • 洪慧芳／花路阿朱媽

最佳男配角

  • 高英軒／咒
  • 李淳／智齒
  • 朱軒洋／黑的教育
  • 鄭東煥／花路阿朱媽
  • 胡智強／一家子兒咕咕叫

最佳女配角

  • 林詹珍妹／哈勇家
  • 余香凝／緣路山旮旯
  • 方郁婷／罪後真相
  • 楊麗音／一家子兒咕咕叫
  • 李夢苡樺／一家子兒咕咕叫

最佳新演員

  • 黃歆庭／咒
  • 張祖鈞／哈勇家
  • 周興哲／我吃了那男孩一整年的早餐
  • 林諾／白日青春
  • 胡智強／一家子兒咕咕叫

最佳原著劇本

  • 張喆崴、柯孟融／咒
  • 陳潔瑤、謝惠菁／哈勇家
  • 劉國瑞／白日青春
  • 何書銘、王欣茹／花路阿朱媽
  • 詹京霖／一家子兒咕咕叫

最佳改編劇本

  • 杜政哲／我吃了那男孩一整年的早餐
  • 歐健兒、岑君茜／智齒

最佳攝影

  • 陳克勤／咒
  • 鄭兆強／智齒
  • 梁銘佳／白日青春
  • 姚宏易／我心我行
  • 蘇偉鍵／海鷗來過的房間

最佳視覺效果

  • 黃閔彬、謝孟成、盧冠松、李哲誠／咒
  • 林嘉樂、何文洛、刁璟瑋／智齒
  • 嚴振欽／黑的教育
  • 楊敏杰／燈火闌珊

最佳美術設計

  • 陳若宇／咒
  • 林典右、曾豪銘、林芷蔚／素還真
  • 麥國強、王慧茵／智齒
  • 葉子瑋／查無此心
  • 張軼峰／一家子兒咕咕叫

最佳造型設計

  • 董彥秀、儲榢逸／咒
  • 樊仕清、陳有豐／素還真
  • 余家安、葉嘉茵／智齒
  • 施筱柔、張甫丞／查無此心
  • 陳怡如／一家子兒咕咕叫

最佳動作設計

  • 廖嘉升、林奎協、莊人銘／素還真
  • 黃偉亮／智齒
  • 洪昰顥／查無此心
  • 馮推守／芽籠
  • 許芳宜／我心我行

最佳剪輯

  • 黃懿齡／神人之家
  • 柯孟融／咒
  • David RICHARDSON／智齒
  • 解孟儒、李蕙／黑的教育
  • 詹京霖、林雍益、陳珮盈／一家子兒咕咕叫

最佳音效

  • 高偉晏、李銘杰、Richard HOCKS／咒
  • Nopawat LIKITWONG／智齒
  • 高偉晏、蔡篤易、鄭元凱／查無此心
  • 劉志強／海鷗來過的房間
  • 杜篤之、江宜真、陳煜杰／一家子兒咕咕叫

最佳原創電影音樂

  • 李銘杰／咒
  • 黃衍仁／窄路微塵
  • 川井憲次／智齒
  • 李哲藝、林強／我心我行
  • 許志遠／一家子兒咕咕叫

最佳原創電影歌曲

  • 為了妳（詞：阮國非／曲：史旻玠／唱：賴學靜）／九槍
  • 烤火的房（詞：陳潔瑤、保卜・巴督路／曲：保卜・巴督路／唱：林亭莉）／哈勇家
  • 想知道你在想什麼（詞：周興哲、吳易緯／曲：周興哲／唱：周興哲）／我吃了那男孩一整年的早餐
  • 永遠的所在（詞：曹雅雯／曲：曹雅雯／唱：曹雅雯）／流麻溝十五號

最佳紀錄片

  • 塵默呼吸／李維
  • 神人之家／盧盈良
  • 大俠胡金銓／林靖傑
  • 憂鬱之島／陳梓桓
  • 九槍／蔡崇隆

最佳動畫片

入圍從缺

最佳劇情短片

  • 看海／林柏瑜
  • 講話沒有在聽／李念修
  • 大日子／江宗傑
  • 話語／李銘
  • 有羽毛的東西／徐天琳

最佳紀錄短片

  • 當我望向你的時候／黃樹立
  • 打光／致穎
  • 一邊星星 一邊海浪／廖克發
  • 庭中有奇樹／曾威量
  • 黑牆／麥海珊

最佳動畫短片

  • 春分／陳蓮華、安旭
  • 大橋遺犬／湯厲昊
  • 島影／余聿
  • 熱帶複眼／張徐展
  • 魍神之夜／蔡旭晟

年度台灣傑出電影工作者（得主）：陳銘澤

終身成就獎（得主）：賴成英、張照堂

本屆報名影片共計457部（劇情片60部、動畫片3部、紀錄片40部、劇情短片228部、紀錄短片63部、動畫短片63部），去（2021）年報名影片則是共計573部（劇情片66部、動畫片2部、紀錄片52部、劇情短片296部、紀錄短片87部、動畫短片70部）。

攤開本屆入圍名單，共有3部影片獲得超過雙位數的提名，其中一部來自香港，兩部來自台灣，前者為鄭保瑞的《智齒》；後者為柯孟融的《咒》以及詹京霖《一家子兒咕咕叫》。

來自香港的《智齒》成為本屆金馬獎提名階段最大贏家，總計獲得14項提名，包含最佳劇情片、導演、男主角、女主角、男配角、改編劇本、攝影、視覺效果、美術設計、造型設計、動作設計、原創電影音樂、剪輯、音效，而繼去年香港電影《濁水漂流》入圍金馬獎12項大獎，也代表香港電影連兩年在提名階段笑傲金馬。

《智齒》、《咒》與《一家子兒咕咕叫》，形成三強鼎立的局面。

不過，今年最佳改編劇本也出現特殊狀況，往年五部作品的入圍，本屆則僅有《智齒》以及《我吃了那男孩一整年的早餐》入圍，換句話說，有三部名額從缺，形成特殊情形。

對此，金馬執委會執行長聞天祥解釋，從缺也好、不足入圍也罷，金馬賦予評審評選、決定的自由，要到達評審的入圍標準，才會投出選票。而今年的改編劇本類別僅有兩部入圍，就是評審的決定，這樣的狀況其實也反映出，台灣與其餘電影工業較為發達、健全的國家相比，開發文本、媒介上面，還有許多能夠交流的空間。

至於聞天祥也在會中重申金馬獎立場——「電影競賽、就片論片」。表示金馬執委會不會對評審做出任何指導，討論的結果就是結果，金馬從來不會因為性別、主題對於作品做出加減分。

最後，第59屆金馬獎頒獎典禮將於11/19（六）於台北國父紀念館舉行。觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播部分則委由MyVideo影音獨家播出。更多最新消息將在金馬官方網站、Facebook陸續公開。

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責任編輯：梁敏萱、賴冠伶、王祖鵬
核稿編輯：楊士範、羅元祺


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