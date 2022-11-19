【2022金馬獎得獎名單總整理】黃秋生、張艾嘉奪最佳男女主角，《一家子兒咕咕叫》拿下最佳劇情片
我們想讓你知道的是
今天是第59屆金馬獎，最新得獎名單帶您一次掌握：
今（2022）年第59屆金馬獎，以下為最新得獎名單。
最佳原著劇本由《白日青春》的劉國瑞獲得，最佳改編劇本是歐健兒、岑君茜的《智齒》。最佳新演員是《一家子兒咕咕叫》的胡智強，最佳視覺效果為林嘉樂、何文洛、刁璟瑋的《智齒》。最佳紀錄片是蔡崇隆《九槍》、最佳紀錄短片是黃樹立的《當我望向你的時候》。
終身成就獎由張照堂、賴成英獲得。
最佳美術設計再由《智齒》奪下，最佳造型設計則是《素還真》。最佳女配角由《哈勇家》、高齡74歲的林詹珍妹獲得，最佳攝影是鄭兆強《智齒》。
最佳男配角是《黑的教育》朱軒洋，最佳音效由《咒》的團隊高偉晏、李銘杰、Richard HOCKS獲得。
年度台灣傑出電影工作者是陳銘澤。
最佳動作設計是《我心我行》許芳宜，最佳剪輯則獎落《咒》柯孟融。最佳劇情短片《講話沒有在聽》李念修，最佳動畫短片則是張徐展《熱帶複眼》。
最佳原創電影音樂是《窄路微塵》黃衍仁，最佳原創電影歌曲是周興哲《我吃了那男孩一整年的早餐》的〈想知道你在想什麼〉。
最佳新導演由《白日青春》的劉國瑞奪下。最佳導演是《哈勇家》的陳潔瑤。
最佳女主角由《燈火闌珊》張艾嘉獲得，最佳男主角是《白日青春》的黃秋生。
最佳劇情片獎落《一家子兒咕咕叫》。
第59屆金馬獎完整入圍暨得獎名單（粗體為得獎者）
最佳劇情片
- 咒
- 哈勇家
- 智齒
- 白日青春
- 一家子兒咕咕叫
最佳導演
- 柯孟融／咒
- 陳潔瑤／哈勇家
- 張作驥／夏日天空的那匹紅馬
- 鄭保瑞／智齒
- 詹京霖／一家子兒咕咕叫
最佳新導演
- 柯震東／黑的教育
- 劉國瑞／白日青春
- 何書銘／花路阿朱媽
- 曾英庭／查無此心
- 孔慶輝／海鷗來過的房間
最佳男主角
- 張繼聰／窄路微塵
- 林家棟／智齒
- 黃秋生／白日青春
- 張孝全／罪後真相
- 游安順／一家子兒咕咕叫
最佳女主角
- 蔡亘晏／咒
- 袁澧林／窄路微塵
- 劉雅瑟／智齒
- 張艾嘉／燈火闌珊
- 洪慧芳／花路阿朱媽
最佳男配角
- 高英軒／咒
- 李淳／智齒
- 朱軒洋／黑的教育
- 鄭東煥／花路阿朱媽
- 胡智強／一家子兒咕咕叫
最佳女配角
- 林詹珍妹／哈勇家
- 余香凝／緣路山旮旯
- 方郁婷／罪後真相
- 楊麗音／一家子兒咕咕叫
- 李夢苡樺／一家子兒咕咕叫
最佳新演員
- 黃歆庭／咒
- 張祖鈞／哈勇家
- 周興哲／我吃了那男孩一整年的早餐
- 林諾／白日青春
- 胡智強／一家子兒咕咕叫
最佳原著劇本
- 張喆崴、柯孟融／咒
- 陳潔瑤、謝惠菁／哈勇家
- 劉國瑞／白日青春
- 何書銘、王欣茹／花路阿朱媽
- 詹京霖／一家子兒咕咕叫
最佳改編劇本
- 杜政哲／我吃了那男孩一整年的早餐
- 歐健兒、岑君茜／智齒
最佳攝影
- 陳克勤／咒
- 鄭兆強／智齒
- 梁銘佳／白日青春
- 姚宏易／我心我行
- 蘇偉鍵／海鷗來過的房間
最佳視覺效果
- 黃閔彬、謝孟成、盧冠松、李哲誠／咒
- 林嘉樂、何文洛、刁璟瑋／智齒
- 嚴振欽／黑的教育
- 楊敏杰／燈火闌珊
最佳美術設計
- 陳若宇／咒
- 林典右、曾豪銘、林芷蔚／素還真
- 麥國強、王慧茵／智齒
- 葉子瑋／查無此心
- 張軼峰／一家子兒咕咕叫
最佳造型設計
- 董彥秀、儲榢逸／咒
- 樊仕清、陳有豐／素還真
- 余家安、葉嘉茵／智齒
- 施筱柔、張甫丞／查無此心
- 陳怡如／一家子兒咕咕叫
最佳動作設計
- 廖嘉升、林奎協、莊人銘／素還真
- 黃偉亮／智齒
- 洪昰顥／查無此心
- 馮推守／芽籠
- 許芳宜／我心我行
最佳剪輯
- 黃懿齡／神人之家
- 柯孟融／咒
- David RICHARDSON／智齒
- 解孟儒、李蕙／黑的教育
- 詹京霖、林雍益、陳珮盈／一家子兒咕咕叫
最佳音效
- 高偉晏、李銘杰、Richard HOCKS／咒
- Nopawat LIKITWONG／智齒
- 高偉晏、蔡篤易、鄭元凱／查無此心
- 劉志強／海鷗來過的房間
- 杜篤之、江宜真、陳煜杰／一家子兒咕咕叫
最佳原創電影音樂
- 李銘杰／咒
- 黃衍仁／窄路微塵
- 川井憲次／智齒
- 李哲藝、林強／我心我行
- 許志遠／一家子兒咕咕叫
最佳原創電影歌曲
- 為了妳（詞：阮國非／曲：史旻玠／唱：賴學靜）／九槍
- 烤火的房（詞：陳潔瑤、保卜・巴督路／曲：保卜・巴督路／唱：林亭莉）／哈勇家
- 想知道你在想什麼（詞：周興哲、吳易緯／曲：周興哲／唱：周興哲）／我吃了那男孩一整年的早餐
- 永遠的所在（詞：曹雅雯／曲：曹雅雯／唱：曹雅雯）／流麻溝十五號
最佳紀錄片
- 塵默呼吸／李維
- 神人之家／盧盈良
- 大俠胡金銓／林靖傑
- 憂鬱之島／陳梓桓
- 九槍／蔡崇隆
最佳動畫片
入圍從缺
最佳劇情短片
- 看海／林柏瑜
- 講話沒有在聽／李念修
- 大日子／江宗傑
- 話語／李銘
- 有羽毛的東西／徐天琳
最佳紀錄短片
- 當我望向你的時候／黃樹立
- 打光／致穎
- 一邊星星 一邊海浪／廖克發
- 庭中有奇樹／曾威量
- 黑牆／麥海珊
最佳動畫短片
- 春分／陳蓮華、安旭
- 大橋遺犬／湯厲昊
- 島影／余聿
- 熱帶複眼／張徐展
- 魍神之夜／蔡旭晟
年度台灣傑出電影工作者（得主）：陳銘澤
終身成就獎（得主）：賴成英、張照堂
本屆報名影片共計457部（劇情片60部、動畫片3部、紀錄片40部、劇情短片228部、紀錄短片63部、動畫短片63部），去（2021）年報名影片則是共計573部（劇情片66部、動畫片2部、紀錄片52部、劇情短片296部、紀錄短片87部、動畫短片70部）。
攤開本屆入圍名單，共有3部影片獲得超過雙位數的提名，其中一部來自香港，兩部來自台灣，前者為鄭保瑞的《智齒》；後者為柯孟融的《咒》以及詹京霖《一家子兒咕咕叫》。
來自香港的《智齒》成為本屆金馬獎提名階段最大贏家，總計獲得14項提名，包含最佳劇情片、導演、男主角、女主角、男配角、改編劇本、攝影、視覺效果、美術設計、造型設計、動作設計、原創電影音樂、剪輯、音效，而繼去年香港電影《濁水漂流》入圍金馬獎12項大獎，也代表香港電影連兩年在提名階段笑傲金馬。
《智齒》、《咒》與《一家子兒咕咕叫》，形成三強鼎立的局面。
不過，今年最佳改編劇本也出現特殊狀況，往年五部作品的入圍，本屆則僅有《智齒》以及《我吃了那男孩一整年的早餐》入圍，換句話說，有三部名額從缺，形成特殊情形。
對此，金馬執委會執行長聞天祥解釋，從缺也好、不足入圍也罷，金馬賦予評審評選、決定的自由，要到達評審的入圍標準，才會投出選票。而今年的改編劇本類別僅有兩部入圍，就是評審的決定，這樣的狀況其實也反映出，台灣與其餘電影工業較為發達、健全的國家相比，開發文本、媒介上面，還有許多能夠交流的空間。
至於聞天祥也在會中重申金馬獎立場——「電影競賽、就片論片」。表示金馬執委會不會對評審做出任何指導，討論的結果就是結果，金馬從來不會因為性別、主題對於作品做出加減分。
最後，第59屆金馬獎頒獎典禮將於11/19（六）於台北國父紀念館舉行。觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播部分則委由MyVideo影音獨家播出。更多最新消息將在金馬官方網站、Facebook陸續公開。
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責任編輯：梁敏萱、賴冠伶、王祖鵬
核稿編輯：楊士範、羅元祺
2022 TCCF 未來內容展多國專家深度對談，對接國際最新文化科技產業趨勢
我們想讓你知道的是
文化內容策進院主辦「2022 TCCF 創意內容大會」，匯聚臺灣具潛力 IP 成品及提案，致力為全球內容業者媒合最佳國際合製資源。而 9 日登場的「主題沙龍 - 國際焦點」則邀請榮獲國際藝術獎項、影展肯定的內容製作公司及導演，分享幕後製程及商機開發經驗，期待藉由豐富的產業經驗分享，促進臺灣文化內容產業對接國際。
文化內容策進院主辦「2022 TCCF 創意內容大會」，匯聚臺灣具潛力 IP 成品及提案，致力為全球內容業者媒合最佳國際合製資源，促進臺灣文化內容產業對接國際。其中，大會重要活動之一、展示跨域應用價值的平台的「未來內容展」，今年有眾多國際嘉賓共襄盛舉，包括法國國家電影與動畫中心 (CNC) 數位內容總監 Olivier Fontenay、奧地利林茲電子藝術節總監 Martin Honzik、巴西遊戲開發公司 AVORE Immersive營運總監 Doede Holtkamp 親自來臺交流，法國新影像藝術節總監 Michele Ziegler 亦與文策院及法國在台協會合作，率 6 位不同專業背景的法國XR業界人士來臺進行產業參訪。
「未來內容展」以「擴增宇宙 運算中 Future Processing」為題，集結國內外話題性沉浸式內容，激盪文化與科技跨域應用新可能，本屆邀請的 19 組參展作品中有 5 組為國際或跨國共創作品，合作橫跨日本、法國、奧地利等國，另在近 40 場「主題沙龍」中有來自巴西、法國、奧地利、加拿大、愛爾蘭、香港等不同國家地區的機構代表、創作者、企業家齊聚一堂參與盛會，分享最新國際產業發展趨勢，助臺灣未來內容產業接軌國際，持續探索產業的發展潛能。
持續深耕臺灣未來內容產業為 TCCF 創意內容大會的重要目標之一，導入多國與多角度資源更可為產業帶來更多合作可能。文策院持續透過各項策進機制與支持方案，協助臺灣在國際市場搶佔先機。譬如：本屆未來內容展參展作品《百岳計畫》為文策院與奧地利林茲電子藝術中心合製計畫，由 FAB DAO 邀請五位知名的生成式藝術家王連晟、王新仁、林逸文、林經堯和吳哲宇，以臺灣跌宕起伏的山稜線為素材、程式碼為畫筆，勾勒出百座臺灣山巒，再由藝術家黃新編碼，將五件風格相異的作品共同展示，呈現多元共融的臺灣山景，並以 NFT 形式販售，讓收藏者共同治理營收，將收益作為臺灣生態保護的公益款項。加密貨幣捐款在聯合國及烏俄戰爭亦有先例，而臺灣尚未有成熟的相關案例，《百岳計畫》可謂開先河與國際最新 NPO-NFT 趨勢對接，其具有社會實踐價值的前瞻性創作思維，在未來內容展以前已受邀至全球規模最大、歷史最悠久的電子藝術節「林茲電子藝術節」展出，展現臺灣未來內容創作新銳實力。
在 11月 9 日 登場的「主題沙龍 - 國際焦點」中，由曾榮獲艾美獎、威尼斯影展多項肯定的巴西 VR 製作公司 ARVORE Immersive 營運總監 Doede Holtkamp 以務實的業界經驗分析敘事及遊戲 VR 內容的市場地景與商機開發；CNC 數位內容總監 Olivier Fontenay 與文策院文化科技處處長李懷瑾，共同探討公資金如何作為新媒體內容與產業發展的利基；而曾執導話題性 VR 作品《芭芭雅嘎：森林女巫》等作的法國鬼才導演 Mathias Chelebourg 亦分享與香奈兒合作的最新 VR 沉浸式體驗《Rencontre(s)》精彩幕後製程。本單元將延續至 11 月 12 日，將有奧地利林茲電子藝術節總監 Martin Honzik 與 FAB DAO 創辦人黃彥霖(黃豆泥) 就 NFT 議題的精采對談；有香港 Amonica Brands 集團代表分享 Web 3.0 對娛樂創意產業帶來的變化，更有法國指標性 VR 製作公 司 Emissive、電信龍頭 Orange 與 HTC VIVE Arts 代表暢聊新作《永恆聖母院》多人 VR 娛樂體驗所開創的全新商業模式。由國際業界的專業翹楚帶來跨領域、多元議題討論，精彩可期。
具有豐富 VR 及 IP 內容推廣經驗的 CNC 數位內容總監 Olivier Fontenay 來臺參與「主題沙龍」，他特別表示：「VR 有很多迷人的特點，沉浸式內容可以往很多不同方向發展，像是紀錄片、科幻、電玩遊戲等，在 2022 TCCF 未來內容展看到臺灣做出了很多創意新內容，臺灣在文化科技領域擁有世界最先進的科技技術 ; 最有趣的是，法國和臺灣有著共同的願景，都認為創意內容需要強勁的科技技術，所以投注許多心力於該領域。創意內容最讓人興奮的是，人們永遠無法預期什麼即將發生，技術的投入更能提供創作者有更多元呈現作品的方式，讓大眾從未想像過的事情成真，像是讓娛樂體驗能在元宇宙虛擬世界中發生，或者將文化內容與 NFT 鏈接開創新的價值。這也是為什麼我特別來臺參與 2022 TCCF 未來內容展，希望能與跨國的專業人士共同發掘更多未來內容的可能。」
「2022 TCCF 創意內容大會–未來內容展」自 11月 3 日至 13 日，在松山文創園區 2 號及 3 號倉庫展出，歡迎對新型態文化內容有興趣的產業人士及民眾前來做生意、交朋友、看創意、找靈感。詳細節目清單、主題沙龍、免費報名資訊及「未來內容展」開放時間請上官方網站：https://www.tccf.tw/innovation/exhibition-2。