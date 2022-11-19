【2022金馬獎得獎名單總整理】黃秋生、張艾嘉奪最佳男女主角，《一家子兒咕咕叫》拿下最佳劇情片

今（2022）年第59屆金馬獎，以下為最新得獎名單。

最佳原著劇本由《白日青春》的劉國瑞獲得，最佳改編劇本是歐健兒、岑君茜的《智齒》。最佳新演員是《一家子兒咕咕叫》的胡智強，最佳視覺效果為林嘉樂、何文洛、刁璟瑋的《智齒》。最佳紀錄片是蔡崇隆《九槍》、最佳紀錄短片是黃樹立的《當我望向你的時候》。

終身成就獎由張照堂、賴成英獲得。

最佳美術設計再由《智齒》奪下，最佳造型設計則是《素還真》。最佳女配角由《哈勇家》、高齡74歲的林詹珍妹獲得，最佳攝影是鄭兆強《智齒》。

最佳男配角是《黑的教育》朱軒洋，最佳音效由《咒》的團隊高偉晏、李銘杰、Richard HOCKS獲得。

年度台灣傑出電影工作者是陳銘澤。

最佳動作設計是《我心我行》許芳宜，最佳剪輯則獎落《咒》柯孟融。最佳劇情短片《講話沒有在聽》李念修，最佳動畫短片則是張徐展《熱帶複眼》。

最佳原創電影音樂是《窄路微塵》黃衍仁，最佳原創電影歌曲是周興哲《我吃了那男孩一整年的早餐》的〈想知道你在想什麼〉。

最佳新導演由《白日青春》的劉國瑞奪下。最佳導演是《哈勇家》的陳潔瑤。

最佳女主角由《燈火闌珊》張艾嘉獲得，最佳男主角是《白日青春》的黃秋生。

最佳劇情片獎落《一家子兒咕咕叫》。

第59屆金馬獎完整入圍暨得獎名單（粗體為得獎者）

最佳劇情片

咒

哈勇家

智齒

白日青春

一家子兒咕咕叫

最佳導演

柯孟融／咒

陳潔瑤／哈勇家

張作驥／夏日天空的那匹紅馬

鄭保瑞／智齒

詹京霖／一家子兒咕咕叫

最佳新導演

柯震東／黑的教育

劉國瑞／白日青春

何書銘／花路阿朱媽

曾英庭／查無此心

孔慶輝／海鷗來過的房間

最佳男主角

張繼聰／窄路微塵

林家棟／智齒

黃秋生／白日青春

張孝全／罪後真相

游安順／一家子兒咕咕叫

最佳女主角

蔡亘晏／咒

袁澧林／窄路微塵

劉雅瑟／智齒

張艾嘉／燈火闌珊

洪慧芳／花路阿朱媽

最佳男配角

高英軒／咒

李淳／智齒

朱軒洋／黑的教育

鄭東煥／花路阿朱媽

胡智強／一家子兒咕咕叫

最佳女配角

林詹珍妹／哈勇家

余香凝／緣路山旮旯

方郁婷／罪後真相

楊麗音／一家子兒咕咕叫

李夢苡樺／一家子兒咕咕叫

最佳新演員

黃歆庭／咒

張祖鈞／哈勇家

周興哲／我吃了那男孩一整年的早餐

林諾／白日青春

胡智強／一家子兒咕咕叫

最佳原著劇本

張喆崴、柯孟融／咒

陳潔瑤、謝惠菁／哈勇家

劉國瑞／白日青春

何書銘、王欣茹／花路阿朱媽

詹京霖／一家子兒咕咕叫

最佳改編劇本

杜政哲／我吃了那男孩一整年的早餐

歐健兒、岑君茜／智齒

最佳攝影

陳克勤／咒

鄭兆強／智齒

梁銘佳／白日青春

姚宏易／我心我行

蘇偉鍵／海鷗來過的房間

最佳視覺效果

黃閔彬、謝孟成、盧冠松、李哲誠／咒

林嘉樂、何文洛、刁璟瑋／智齒

嚴振欽／黑的教育

楊敏杰／燈火闌珊

最佳美術設計

陳若宇／咒

林典右、曾豪銘、林芷蔚／素還真

麥國強、王慧茵／智齒

葉子瑋／查無此心

張軼峰／一家子兒咕咕叫

最佳造型設計

董彥秀、儲榢逸／咒

樊仕清、陳有豐／素還真

余家安、葉嘉茵／智齒

施筱柔、張甫丞／查無此心

陳怡如／一家子兒咕咕叫

最佳動作設計

廖嘉升、林奎協、莊人銘／素還真

黃偉亮／智齒

洪昰顥／查無此心

馮推守／芽籠

許芳宜／我心我行

最佳剪輯

黃懿齡／神人之家

柯孟融／咒

David RICHARDSON／智齒

解孟儒、李蕙／黑的教育

詹京霖、林雍益、陳珮盈／一家子兒咕咕叫

最佳音效

高偉晏、李銘杰、Richard HOCKS／咒

Nopawat LIKITWONG／智齒

高偉晏、蔡篤易、鄭元凱／查無此心

劉志強／海鷗來過的房間

杜篤之、江宜真、陳煜杰／一家子兒咕咕叫

最佳原創電影音樂

李銘杰／咒

黃衍仁／窄路微塵

川井憲次／智齒

李哲藝、林強／我心我行

許志遠／一家子兒咕咕叫

最佳原創電影歌曲

為了妳（詞：阮國非／曲：史旻玠／唱：賴學靜）／九槍

烤火的房（詞：陳潔瑤、保卜・巴督路／曲：保卜・巴督路／唱：林亭莉）／哈勇家

想知道你在想什麼（詞：周興哲、吳易緯／曲：周興哲／唱：周興哲）／我吃了那男孩一整年的早餐

永遠的所在（詞：曹雅雯／曲：曹雅雯／唱：曹雅雯）／流麻溝十五號

最佳紀錄片

塵默呼吸／李維

神人之家／盧盈良

大俠胡金銓／林靖傑

憂鬱之島／陳梓桓

九槍／蔡崇隆

最佳動畫片

入圍從缺

最佳劇情短片

看海／林柏瑜

講話沒有在聽／李念修

大日子／江宗傑

話語／李銘

有羽毛的東西／徐天琳

最佳紀錄短片

當我望向你的時候／黃樹立

打光／致穎

一邊星星 一邊海浪／廖克發

庭中有奇樹／曾威量

黑牆／麥海珊

最佳動畫短片

春分／陳蓮華、安旭

大橋遺犬／湯厲昊

島影／余聿

熱帶複眼／張徐展

魍神之夜／蔡旭晟

年度台灣傑出電影工作者（得主）：陳銘澤

終身成就獎（得主）：賴成英、張照堂

本屆報名影片共計457部（劇情片60部、動畫片3部、紀錄片40部、劇情短片228部、紀錄短片63部、動畫短片63部），去（2021）年報名影片則是共計573部（劇情片66部、動畫片2部、紀錄片52部、劇情短片296部、紀錄短片87部、動畫短片70部）。

攤開本屆入圍名單，共有3部影片獲得超過雙位數的提名，其中一部來自香港，兩部來自台灣，前者為鄭保瑞的《智齒》；後者為柯孟融的《咒》以及詹京霖《一家子兒咕咕叫》。

來自香港的《智齒》成為本屆金馬獎提名階段最大贏家，總計獲得14項提名，包含最佳劇情片、導演、男主角、女主角、男配角、改編劇本、攝影、視覺效果、美術設計、造型設計、動作設計、原創電影音樂、剪輯、音效，而繼去年香港電影《濁水漂流》入圍金馬獎12項大獎，也代表香港電影連兩年在提名階段笑傲金馬。

《智齒》、《咒》與《一家子兒咕咕叫》，形成三強鼎立的局面。

不過，今年最佳改編劇本也出現特殊狀況，往年五部作品的入圍，本屆則僅有《智齒》以及《我吃了那男孩一整年的早餐》入圍，換句話說，有三部名額從缺，形成特殊情形。

對此，金馬執委會執行長聞天祥解釋，從缺也好、不足入圍也罷，金馬賦予評審評選、決定的自由，要到達評審的入圍標準，才會投出選票。而今年的改編劇本類別僅有兩部入圍，就是評審的決定，這樣的狀況其實也反映出，台灣與其餘電影工業較為發達、健全的國家相比，開發文本、媒介上面，還有許多能夠交流的空間。

至於聞天祥也在會中重申金馬獎立場——「電影競賽、就片論片」。表示金馬執委會不會對評審做出任何指導，討論的結果就是結果，金馬從來不會因為性別、主題對於作品做出加減分。

最後，第59屆金馬獎頒獎典禮將於11/19（六）於台北國父紀念館舉行。觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播部分則委由MyVideo影音獨家播出。更多最新消息將在金馬官方網站、Facebook陸續公開。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：梁敏萱、賴冠伶、王祖鵬

核稿編輯：楊士範、羅元祺