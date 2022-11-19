2022/11/19,
心理

台灣兒少自殺防治的基石，不是樓不要蓋高，也不是中秋烤肉別讓孩子買煤炭

台灣兒少自殺防治的基石，不是樓不要蓋高，也不是中秋烤肉別讓孩子買煤炭
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

台灣被問到青少年自殺率，那個衝動形成原因是什麼？這些都才是民眾需要知道的東西。再說一次，自殺預防的基石，是篩查自殺衝動，那些樓不要蓋高、不要中秋節烤肉讓孩子有機會買煤炭，其實不會抹消自殺的可能。

兒少自殺這個議題，我也跟大家認為的一樣，覺得該回答的不是樓高。我沒有台灣的數據，但我用別國報告，嘗試示範大家想聽到的訊息。

美國的兒少自殺數據

在美國5－11歲兒童當中，自殺是第八大死因，並且於過去10年比率增加。

在15－24歲的青少年，則躍升為第二大死因；在青少年中，從2009年到2019年的自殺人數顯著增加。

數據顯示美國兒少曾認真考慮過自殺而未遂的比例，從2009年的13.8％增加至2019年的18.8％；已經實踐自殺而未遂的比例，則由6.3％增加至8.9％。

這顯示青少年的自殺意願不斷成長。需要各地適當調查不同文化背景的原因，才能減少孩子的危險。

注重「性別」的差異

Yard E﻿、Radhakrishnan L﻿團隊發表在美國CDC的報告，針對2021年間12至25歲疑似自殺行為的急診就診進行研究。

結果顯示，疑似自殺未遂的每周平均就診次數有所增加，尤其是女性；與2019年相比，女孩增加了50.6％，男孩增加了3.7％。

自殺預防的基石，是篩查自殺衝動

自殺預防的基石，是篩查自殺衝動，包括詢問是否存在自殺意念、計劃、意圖和實際嘗試。

在青少年中，孤獨感與抑鬱症相關，尤其缺乏社交聯繫是自殺意念的預測指標。

又在近期《美國醫學會雜誌》（JAMA）刊登的文章指出，「網路霸凌」是讓青少年兒童抑鬱自殺的「獨立」因子，並不需要連結現實生活成為被欺凌的目標，只要成為網路霸凌的目標其實就有致命風險。

美國預防服務工作組（USPSTF）雖有建議對12－18歲的青少年進行憂鬱病史調查，然而有這些憂鬱病史與嚴重程度，和自殺衝動發生並不是「線性關係」。

這意義並不是說介入調查無效，而是說明即使是輕至中度抑鬱的青少年，也可能有自殺意念。錯過這些症狀的後果「可能很嚴重」。

青少年憂鬱也與成年後的負面學業、就業和健康結果密切相關，因此研究指出及早和及時獲得心理健康干預的重要性。這個議題也有可能會造成未來社會勞動力退化的損失，忽視孩子的心理健康，罵孩子爛草莓，未來就是社會的共業。

所以要識別有自殺行為的青少年，需要精神衛生專業人員更多的努力。

介入方式與改善成效

最新證據表明，心理治療干預可改善自殺意念，但是統計顯示效果並不顯著。

今（2022）年10月《哈佛精神病學評論》刊登的〈Back to Basics: Lifestyle Interventions for Adolescent Depression〉寫道，社群聯繫的增加會相應地減少青少年的自殺意念。透過俱樂部活動和運動等課外活動，已被證明可以減輕抑鬱症狀，並可與其他生活方式干預措施加成幫助。

這說明，自殺要防治，首先的課題就是克服孤獨感。

另外補充兒童的部分，研究顯示31.4％的自殺死者有心理健康問題，有些有過動或憂鬱症的診斷；27.1％發生過心理創傷，包括虐待或忽視、家庭暴力，以及家人或朋友的死亡。

這些案例當中40.6％的兒童經歷了多次創傷事件，35.6％發現了學校和同儕相關的問題，17.8％發現了疑似或確認的霸凌事件。超過三分之一的案例與校園同儕相關，並且這都可能交互發生在同一案例上。

有案例紀錄從五歲起就有自殺念頭。父母接到學校打來的電話，說孩子威脅要自殺，孩子自殺死前一週告訴她的母親：「她最好去死」（better off dead），並有發現兒童死者，通常曾有向同齡人傳達自殺陳述，和有死亡的願望。

兒童的自殺場所，大多發生在臥室，被認為是最安全的臥室中。拿取槍枝並不是首要，而是上吊、使自己窒息才是最為常見。

近年國外兒少自殺上升，很明顯有一部分是因為孤獨感，因為外在因素增加，如學校時常停課。這是為何他們要盡量恢復學生上學，又要設計讓學生適當休息的替代措施。

台灣被問到青少年自殺率，那個衝動形成原因是什麼？這些都才是民眾需要知道的東西。

再說一次，自殺預防的基石，是篩查自殺衝動，那些樓不要蓋高、不要中秋節烤肉讓孩子有機會買煤炭，其實不會抹消自殺的可能。

世界上自殺方法這麼多，只在於孩子夠不夠衝動而已，有自殺衝動的紀錄，就要高度警覺他的心理狀態，給予更多支持。

就算在教室窗戶加裝鐵欄杆防護，真正經歷孤獨感的青少年，還是會思考等同學都放學後，他要不要爬過鐵欄杆跳下去。你叫大家不要中秋節烤肉，也不會阻止對方用燒炭之外的形式尋死。

心理問題沒有緩解，高度的孤獨感，他／她隨時都會有危險。網路霸凌、數位威脅沒有有效立法遏止，我們都有可能發生身邊的朋友就現實生活毫無徵兆下突然命喪而亡。

如果沒有正視，其實就會造成死亡「衝動」以別種形式來表現。衝動成因，和物理防治是完全不一樣的東西，官員的發言有義務要「Hit the Point」（切中要害），不是照本宣科說學術上的發現，要「接地氣」回答問題，才能喚起民眾對於議題的重視，也不辜負成為長官的重任。

世界上還是有很多美好的事情，只是你現在暫時無法看到。
那個時候你過得很好，你已經做到一次。明天，也可以再辦到一次。
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參考資料


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