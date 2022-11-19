台灣兒少自殺防治的基石，不是樓不要蓋高，也不是中秋烤肉別讓孩子買煤炭
我們想讓你知道的是
台灣被問到青少年自殺率，那個衝動形成原因是什麼？這些都才是民眾需要知道的東西。再說一次，自殺預防的基石，是篩查自殺衝動，那些樓不要蓋高、不要中秋節烤肉讓孩子有機會買煤炭，其實不會抹消自殺的可能。
兒少自殺這個議題，我也跟大家認為的一樣，覺得該回答的不是樓高。我沒有台灣的數據，但我用別國報告，嘗試示範大家想聽到的訊息。
美國的兒少自殺數據
在美國5－11歲兒童當中，自殺是第八大死因，並且於過去10年比率增加。
在15－24歲的青少年，則躍升為第二大死因；在青少年中，從2009年到2019年的自殺人數顯著增加。
數據顯示美國兒少曾認真考慮過自殺而未遂的比例，從2009年的13.8％增加至2019年的18.8％；已經實踐自殺而未遂的比例，則由6.3％增加至8.9％。
這顯示青少年的自殺意願不斷成長。需要各地適當調查不同文化背景的原因，才能減少孩子的危險。
注重「性別」的差異
Yard E、Radhakrishnan L團隊發表在美國CDC的報告，針對2021年間12至25歲疑似自殺行為的急診就診進行研究。
結果顯示，疑似自殺未遂的每周平均就診次數有所增加，尤其是女性；與2019年相比，女孩增加了50.6％，男孩增加了3.7％。
自殺預防的基石，是篩查自殺衝動
自殺預防的基石，是篩查自殺衝動，包括詢問是否存在自殺意念、計劃、意圖和實際嘗試。
在青少年中，孤獨感與抑鬱症相關，尤其缺乏社交聯繫是自殺意念的預測指標。
又在近期《美國醫學會雜誌》（JAMA）刊登的文章指出，「網路霸凌」是讓青少年兒童抑鬱自殺的「獨立」因子，並不需要連結現實生活成為被欺凌的目標，只要成為網路霸凌的目標其實就有致命風險。
美國預防服務工作組（USPSTF）雖有建議對12－18歲的青少年進行憂鬱病史調查，然而有這些憂鬱病史與嚴重程度，和自殺衝動發生並不是「線性關係」。
這意義並不是說介入調查無效，而是說明即使是輕至中度抑鬱的青少年，也可能有自殺意念。錯過這些症狀的後果「可能很嚴重」。
青少年憂鬱也與成年後的負面學業、就業和健康結果密切相關，因此研究指出及早和及時獲得心理健康干預的重要性。這個議題也有可能會造成未來社會勞動力退化的損失，忽視孩子的心理健康，罵孩子爛草莓，未來就是社會的共業。
所以要識別有自殺行為的青少年，需要精神衛生專業人員更多的努力。
介入方式與改善成效
最新證據表明，心理治療干預可改善自殺意念，但是統計顯示效果並不顯著。
今（2022）年10月《哈佛精神病學評論》刊登的〈Back to Basics: Lifestyle Interventions for Adolescent Depression〉寫道，社群聯繫的增加會相應地減少青少年的自殺意念。透過俱樂部活動和運動等課外活動，已被證明可以減輕抑鬱症狀，並可與其他生活方式干預措施加成幫助。
這說明，自殺要防治，首先的課題就是克服孤獨感。
另外補充兒童的部分，研究顯示31.4％的自殺死者有心理健康問題，有些有過動或憂鬱症的診斷；27.1％發生過心理創傷，包括虐待或忽視、家庭暴力，以及家人或朋友的死亡。
這些案例當中40.6％的兒童經歷了多次創傷事件，35.6％發現了學校和同儕相關的問題，17.8％發現了疑似或確認的霸凌事件。超過三分之一的案例與校園同儕相關，並且這都可能交互發生在同一案例上。
有案例紀錄從五歲起就有自殺念頭。父母接到學校打來的電話，說孩子威脅要自殺，孩子自殺死前一週告訴她的母親：「她最好去死」（better off dead），並有發現兒童死者，通常曾有向同齡人傳達自殺陳述，和有死亡的願望。
兒童的自殺場所，大多發生在臥室，被認為是最安全的臥室中。拿取槍枝並不是首要，而是上吊、使自己窒息才是最為常見。
近年國外兒少自殺上升，很明顯有一部分是因為孤獨感，因為外在因素增加，如學校時常停課。這是為何他們要盡量恢復學生上學，又要設計讓學生適當休息的替代措施。
台灣被問到青少年自殺率，那個衝動形成原因是什麼？這些都才是民眾需要知道的東西。
再說一次，自殺預防的基石，是篩查自殺衝動，那些樓不要蓋高、不要中秋節烤肉讓孩子有機會買煤炭，其實不會抹消自殺的可能。
世界上自殺方法這麼多，只在於孩子夠不夠衝動而已，有自殺衝動的紀錄，就要高度警覺他的心理狀態，給予更多支持。
就算在教室窗戶加裝鐵欄杆防護，真正經歷孤獨感的青少年，還是會思考等同學都放學後，他要不要爬過鐵欄杆跳下去。你叫大家不要中秋節烤肉，也不會阻止對方用燒炭之外的形式尋死。
心理問題沒有緩解，高度的孤獨感，他／她隨時都會有危險。網路霸凌、數位威脅沒有有效立法遏止，我們都有可能發生身邊的朋友就現實生活毫無徵兆下突然命喪而亡。
如果沒有正視，其實就會造成死亡「衝動」以別種形式來表現。衝動成因，和物理防治是完全不一樣的東西，官員的發言有義務要「Hit the Point」（切中要害），不是照本宣科說學術上的發現，要「接地氣」回答問題，才能喚起民眾對於議題的重視，也不辜負成為長官的重任。
世界上還是有很多美好的事情，只是你現在暫時無法看到。
那個時候你過得很好，你已經做到一次。明天，也可以再辦到一次。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
參考資料
- Screening for Adolescent Depression and Suicide Risk（JAMA）
- Lifestyle interventions can help pediatricians meet the growing need for youth depression management
- Study analyzes the impact of children’s mental health on the national workforce
- States fight student mental health crisis with days off
- Screening for Adolescent Depression and Suicide Risk（JAMA）
- Characteristics and Precipitating Circumstances of Suicide Among Children Aged 5 to 11 Years in the United States, 2013-2017（JAMA）
- Association of Cyberbullying Experiences and Perpetration With Suicidality in Early Adolescence（JAMA）
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後疫時代加速數位轉型 服務型機器人提升機場營運效率
我們想讓你知道的是
疫情衝擊餐飲、地勤業，服務型機器人能高彈性運用在各種場域，符合缺工和無接觸商機潮流，強大的AI功能開啟智慧化服務新變革，對於「海嘯第一排」的航空相關產業來說，桃園機場更是如此。
國門的科技新發展
疫情加速了零接觸、低接觸的個別化智慧服務需求，促進服務型機器人新商機，對位於「海嘯第一排」的航空相關產業來說，更是如此。經濟部工業局結合資策會與智動協會舉辦的「RoBo com服務型機器人創意實證競賽」，2021年、2022年皆邀請桃園機場公司出題，經過需求配對與媒合，參賽團隊於桃園機場進行驗證測試，兩年均有不錯表現。桃園國際機場近年來展開許多數位化工程，例如多元化的自助報到模式、建置智慧化服務設施設備，數據化管理為基礎，著重在航機、旅客、行李的串接，順利自動通關、領取行李入境或出境，透過新舊資訊系統的整合加強使用大數據，逐步實踐機場智慧化願景。
機器人代勞安全又安心
目前國際各大機場陸續使用服務型機器人，從打掃環境、自駕車到運送行李，不僅保障機場員工健康，也借助科技滿足旅客需求。機場公司助理副總經理余崇立分享桃園機場各項智慧化服務使用經驗，2021年在第二航廈南北擴建區場域運作清潔暨消毒型機器人，可以設定禁制區，定義清消的作業區域，包括避障功能、隨人潮路況改變方向，隨時電腦監控並回報狀況。導入測試清消機器人後，大面積的勞動清潔工作交由機器人執行，現有人力則負責細部工作以及機器人不能做的事，透過人機協作優化現行作業流程。
人機協作方式是填補勞力缺口的解決方案，尤其少子化、高齡化時代來臨，機器人的高彈性一定會運用在各種場域，符合缺工和無接觸商機的潮流。
納入「大機場」智慧場域
工業局「RoBo com服務型機器人創意實證競賽」2021、2022年皆邀請機場公司出題，2021機場公司主要以航廈場域為發想，2022年則納入免稅店、地勤公司等其他夥伴，以「大機場」為主軸，由於國際機場旅客眾多，引進導覽型機器人和自動化導航手推車，於出入境大廳、報到櫃台或免稅店服務檯等區域提供智慧化服務，能讓人力運用更具效率，或讓專業同仁擁有更多時間服務有特殊需求的旅客。余崇立表示，以往機場迎賓都是服務人員在入境大廳舉牌，參賽團隊使用博鈞科技Temi機器人及沛博科技Pepper機器人，引導旅客前往租車地點。
實地測試，機器人可避開引導路徑的障礙，並配合旅客的走路速度，安全抵達目的地。疫情期間，民眾對於新興科技接受度高，個人化的非接觸式引導體驗的發展未來可期！另一組陽明交通大學團隊也令人驚豔，團隊應用東元電機AGV加上客製化程式開發，打造自動化導航手推車跟隨在使用者前方，旅客逛機場免稅區採買時，不必再拉著行李箱，空出雙手做其他事，行李繁多的時候非常貼心方便。
服務型機器人落地實證 未來趨勢成形
中原大學學生團隊為減輕桃園機場托盤搬運的人力負擔，將東元跟隨模組結合現有的搬運推車，在預先設定好的通道路線穿梭自如，遇到障礙物或掉落的箱子，自動減速、停止，工作人員只要在推車前方引領機器人，大幅減輕人力負擔，可說是機場物流運輸系統的好幫手；而另兩組中原大學團隊則大量運用微星科技AMR，前者將視覺辨識與滾輪平台輔助相互結合，解決長榮航勤大件行李的搬運問題，後者則將AMR與裝載平台結合，自動運輸大件行李。余崇立樂見得獎作品未來也能應用於車站、港口、國道服務區等交通場域，讓旅客從容完成報到手續，有更多餘裕享受設施與商城。
桃園機場每年出入境人數、貨運量龐大，預計第三航廈落成後，年服務容量將再向上提升。余崇立肯定服務型機器人場域實證的成效，期望長期深耕以有助於服務旅客、減輕員工勞力；學生的創意點子將有限資源做最大發揮，這些數據若能規格化或繼續改進，能強化機器人廠商的競爭力，並有機會商用開發。疫情衝擊餐飲業、地勤業，服務型機器人能解決缺工問題，強大的AI功能開啟智慧化服務的新變革，豐富民眾生活。
本文章內容由「TAIROA 台灣智慧自動化與機器人協會」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。