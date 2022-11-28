魏晉風雲之十六國混戰後篇（一）：前秦勢力的開創者，苻堅的阿公「苻洪」

文：阿前

前秦苻堅，淝水之戰，以前小學生都會教，現在我不曉得。

草頭苻氏，而非竹頭符。這個姓氏，是因為苻堅的阿公苻洪，聽說了一個預言：「草付應王。」預言總有多種解讀，那阿公認為就是草＋付必定會成為天子的意思，所以改了這個姓。

不是，都東晉了，姓氏還可以隨便改啊？說好的忠孝仁愛禮義廉恥咧？萬變不離其宗，能把姓氏換掉的，唯胡人而已。苻洪，是略陽郡治臨渭人士。附帶一提，略陽下轄過去的兵家必爭之地，街亭。屬於五胡之一的「氐人」，是附近原住民的一個族長。

他們家裡的池子，長出了一棵水楊樹，越長越高，越長越高，長到十幾公尺高……傑克魔豆逆？水楊樹有個別名，叫做「蒲」，《晉書》上也是這麼寫的。（另外兩種蒲都是草，不可能長到十公尺高的）所以當時的人，就稱他們為「蒲家」。

而阿公出生的時候，隴右大雨，人們都傳唱著說，雨再不停，洪水都要來了，於是就被取名為蒲洪了。呃，這本身有有抹黑的嫌疑，除了洪水的用法，其實漢人說「秀穎德行之謂洪」，是一個非常beautuful的名字。不過蒲洪出生前後，晉朝真的是四處發大水，連年不絕。

蒲家本是當地小帥，蒲洪也就像董卓那樣，年少時就是個勇猛的地方角頭。而隴西地區由於八王之亂時，來了一個心懷不軌的張軌，倒也保持著不捲入朝廷紛爭的態勢。但隨著八王終結，時序進入永嘉，張軌中風，秦涼開始陷入混亂，蒲家共推蒲洪為主，設法招兵買馬，據地自立……

可在各方勢力中，蒲家能頂得了什麼事？史書春秋，答案我們自己找。蒲家位處略陽，是隴山要關，十有八九，就是繼續給西涼張家打工看門而已。由於張家只派兵支援秦州關中戰爭，戰火始終沒有延燒到隴山西側，永嘉這幾年下來也是平平安安。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

這個局面只能維持到劉曜稱帝之前，解決了朝廷問題，與石勒二分（北方）天下，劉曜開始對秦州與并州用兵。先破陳安、司馬保，大軍不日便要入隴。蒲洪準備要負起守門之責，叔伯們卻勸他：投降啊，拚個屁，先投降先富貴，這是中國統一戰爭中重要的準則。

蒲家的投降，換得了封侯。反正接下來包括仇池楊難敵跟西涼張茂都投降了，倒也沒人來杯葛蒲家。大家開開心心的一起當前趙王侯，唱著歌吃著火鍋，突然石虎就來了。原來老闆劉曜已經被幹掉了，咱們能降一次，難道不能降第二次？

蒲家再次舉手投降，就跟現代換公司一樣，你要是沒有什麼特別功績，那跳槽就是加薪的最佳方式。石虎很開心的封了蒲洪為冠軍將軍，把整個西涼都交給他負責，就打道回府了。所以說西涼張駿幹嘛又要鬧獨立？不獨立整碗都要被蒲洪端走了。

蒲洪可不傻，新主子只封官不發糧不給兵的，難道他還真的去討伐西涼啊，當然是在那邊裝「沒事兒沒事兒」。你沒事，人家有事。張駿派兵繞過隴山北側，直取匈奴河南地。石勒倒也不興兵攻打，只是遣使宣撫……張駿先是扭了兩下，就說好吧。

眼看就要風平浪靜，石勒掛了，繼承人不是石虎，石虎生氣，反了。東晉看到後趙內亂，立刻派人去加封張駿，準備裡應外合一下。不過張家向來沒有為人作嫁的嗜好，就是敷衍兩下罷了。

你們懂理應外合，蒲洪也懂沆瀣一氣，派人去建議石虎，應該把關中大族跟隴西羌民移往京師。張駿的叔叔，對於世家大族很嚴苛的，他們在隴西早就待不下去。石虎接受了這個建議，要蒲洪全權處理，有詔命有武力，蒲洪展開了徵召。

蒲洪本人這時候，在後趙朝廷裡頭任官，跟著石虎的大軍東征西討，雖然領有職責，但都是交付給自己的兒子們去處理。當時石虎的養孫冉閔就說，蒲洪這個人狡詐，兒子又都很有才幹，必定在偷神弄鬼，最好想辦法換掉他。

石虎不信啊，他覺得蒲洪還滿不錯的，不但加封為郡公，蒲洪手下憑戰功領侯爵者，更高達2000多人，根本就是來函照准了。等到石虎過世，冉閔同樣再次提醒新皇帝石遵。石遵覺得看起來確實不尋常啊，就先下令拔了蒲洪的徵召流亡民眾大都督官職。

蒲洪馬上也知道不對勁了。石遵跟當年的石虎一樣，本是個大將軍，不是繼承人。蒲洪等人本是石遵部將，聽說石虎過世，就建議石遵軍事政變奪權。要是按漢朝人邏輯，石遵都應該把蒲洪的畫像供起來拜了，如今卻一揮手就來個漢高祖大絕。

不要說蒲洪大怒，怕都怕死了。千萬不要以為冉閔就是慧眼獨具，他一直告蒲洪，也不過就是要去掉這個眼中釘。看到石遵中計自斷右臂，冉閔就起義了。殺掉石遵，另立新帝。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

後趙這麼亂，東晉也不敢閒著，請出了權臣殷浩進行北伐。正所謂亂世出英雄，在亂局中鑽空子上來的蒲洪，左手一揮，派遣使者去與東晉接觸，商談投降事宜，右手一舉，又響應了討伐冉閔的後趙勢力。

自然，內部決戰先開。

面對這場內亂，冉閔採取了宛如「十常侍之亂」的雷霆手段。當年是「沒有鬍子的，都殺。」冉閔則是下令：「高鼻子大鬍子的，都殺。」「誅胡」展開，還以為蒲洪真的在京師賣命啊，老早就逃回根據地了，而他的兒子蒲健，也為他準備了10多萬的「叛軍」。

蒲洪的根據地在哪？倒不是回到隴西略陽，在洛陽東北方，濮陽跟邯鄲之間的「枋頭」。

政治之中沒有正義，也沒有邪惡。冉閔有冉閔的政治意圖，蒲洪也有蒲洪的政治算計，倒也不是誰冤了誰。還有已逝的石虎，他從來不是一個貌似忠良的人。石虎表面上維持著對蒲洪的信任，其實不斷在找藉口收掉蒲洪的兒子們。蒲健能活著迎接父親，都算是運氣好了。