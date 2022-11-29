2022/11/29,
歷史

魏晉風雲之十六國混戰後篇（二）：後秦的起源，上演劉玄德故事的「老羌」

魏晉風雲之十六國混戰後篇（二）：後秦的起源，上演劉玄德故事的「老羌」
Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

我們想讓你知道的是

姚弋仲這一齣是有名頭的，正是：劉玄德攜民渡江，姚弋仲插旗護民。久沒提怕都要忘了，從齊萬年之亂後，「尊劉抑曹」的概念就開始爆發了。這個文學手法上確實是這樣沒錯的。

文：阿前

比起前秦苻堅的威震八方，後秦的名頭要弱了不少。書讀得少一點，都不知道後秦的開國君主是誰，存在於什麼時期。十六國中，最早出現的「前後趙」，其實是並行的，最終由後趙滅前趙。前後秦的狀況也差不多，前秦天王苻堅，更是死在後秦手裡的。

擒殺苻堅後，後秦姚萇就稱帝了。

自然，後秦不是突然冒出的勢力，姚萇也不是石頭裡蹦出來的。姚萇的父親，姚弋仲，跟苻堅的阿公苻洪，同樣都是後趙大將出身。後趙的崩壞，造成了北方再一次的群雄爭霸。只是民族自決的大門，已經被匈奴人打開，大家的選擇，也不再是兩趙的「漢人道統」。

姚弋仲，南安赤亭羌人也。南安郡在三國時代，也算是挺有戲份的。自諸葛亮北伐，姜維北伐，都可說是必爭之地，魏將鄧艾更曾親於此地為太守。但你獨看三國，就不容易注意到這裡很「羌」。羌地比較偏青海，赤亭也同樣位在南安偏南的地方。

要說到姚弋仲的先祖，事情就很尷尬了。「其先有虞氏之苗裔。禹封舜少子於西戎，世為羌酋。」從後面看回來：姚氏累世以來，都是羌人的領袖級部落。那是因為夏朝的時候，大禹把舜的小兒子封在這裡。這是不是清算流放很難說啦，因為大禹其實也是西戎出身。

而舜就是「有虞氏」，姓姚，名重華。但是當時其實不會叫他姚重華喔，現代的姓名結構是漢代之後才定下的。也就是《晉書》直接攤牌了：姚弋仲就是姚重華，舜帝的「旁系子孫」，是個羌人。

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Photo Credit: mural painting from Han dynasty @ public domain

現代人可能有點難理解，不過在當時算是常識。就連支持胡漢隔離的《徙戎論》，也沒有迴避這個五千年前本一家的問題。重點是大家經過日積月累下來的習慣不同，文化不同了。

西漢末年的時候，他們被稱為「燒當羌」，趁著西漢管制力降低佔了不少地方。等到東漢慢慢收回西州各地，又派了雲台將前來掃蕩一番，燒當羌就退出了塞外。但仍有一部分人習慣這裡的生活，表示願意接受東漢的治理，留了下來。

你知道，這不是移民這麼簡單的事情。就像匈奴大戰之下，決定尋求西漢政治庇護的部分匈奴人，被西漢搞成了震古鑠今的偉大功業。這批燒當羌的領袖也加官晉爵，封在了南安郡赤亭這個地方。

然後，年復一年，當然不是日日平安，不過姚弋仲的父親，也受到了曹魏的招安，以鎮西將軍的身分都督西羌。就在西晉統一天下的那一年，姚弋仲出生了。注意了，官方沒有顯示姚弋仲父親在西晉的官職。事實上姚弋仲出生的時候，這邊算是剛被馬隆平定。

姚弋仲少年時，西涼大致和平。他對家裡的產業也不上心，嗜好是救苦扶孤，收之養之，重點是後面。這個行為已經超越「收買人心」，而是建立勢力的程度。姚弋仲20歲時，秦涼發生了重大的羌氐之亂：偽帝齊萬年事件。《晉書》沒有記載，有雄心壯志的姚弋仲在這時做了什麼，鏡頭一轉，直接來到永嘉年間。

西晉的北方控管能力全面失控，匈奴漢國步步逼近。姚弋仲帶著他的小弟們，向東前進到榆眉。榆眉在什麼地方？沒有一個定論。有人認為是陳倉北方的「隃糜」。這裡本是氐人的居住地，位於隴山東側。

姚弋仲如果走到這裡來，那就相當於準備要進入關中了。除了他的勇士們，西涼的許多老百姓也攜家帶眷抱娃娃一起來了。「永嘉之亂，東徙榆眉，戎夏繈負隨之者數萬，自稱護西羌校尉、雍州刺史、扶風公。」這樣的官爵表示，姚弋仲以西晉自居。

比起齊萬年之亂，這邊簡單一點：永嘉之亂後，西晉各地官員紛紛自立啊。同一時期出現了三大朝廷，大家都跟東漢末群雄一樣，自己插一個旗子就要當老大了。

那姚弋仲是個單純的野心家嗎？恐怕不是。注意到很多人跟他一起走，甚至帶著小寶寶，那就叫做逃難了。永嘉之亂爆發前後，西涼張軌中風了。當時西涼大亂，特別那個從東漢末就最皮的金城，離南安其實還是頗近的。

所以，姚弋仲這一齣是有名頭的，正是：劉玄德攜民渡江，姚弋仲插旗護民。久沒提怕都要忘了，從齊萬年之亂後，「尊劉抑曹」的概念就開始爆發了。這個文學手法上確實是這樣沒錯的。

姚弋仲下一樁，就是幫著劉曜討伐晉將，然後跟後趙石虎說，隴西我很熟啊我幫你去挖牆角吧。當西晉大將祖約投降後趙，姚弋仲又說：「啊，這種不忠不孝之徒，太危險了。」是不是活脫脫就一個劉備呢？

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Photo Credit: Unknown @Wikimeida Commons Public Domain
頤和園長廊彩繪：三國演義故事，劉備（騎馬者）路訪水鏡

更經典的部分在於，姚弋仲一路就是靠著石虎在步步高升。但當石虎搶奪皇位時，姚弋仲就擺出了高大正的態度：「石勒對你這麼好，把重責大任都交給你，結果你反過來奪他的繼承人皇位？」而我們的殺人魔王石虎，居然也被他震懾了。

「遷持節、十郡六夷大都督、冠軍大將軍」都飛天了。整個正派描寫也都出來了「性清儉鯁直，不修威儀，屢獻讜言，無所回避。」朝廷大議，姚弋仲更是無「議」不與。卿大夫也怕沒出席會被十郡大都督「噹」，整個都踴躍了起來呢……意思大概是石勒時代會議出席率很差吧。

更有甚者，皇親國戚犯法，姚弋仲照辦不誤。儼然就是石虎最信任，最剛直，最優秀的大將軍。然而，隨著石虎重病且稱帝，就有人起兵造反啦。造反的梁犢打下了洛陽，一路東進。石虎便召來燕王石斌，並姚弋仲與苻洪一同抵敵。

這個時候，石虎的首都在鄴城。姚弋仲帶了8000兵馬趕到，讓大部隊在城南郊區駐紮，自己則帶了幾個親信就要入城拜見石虎。怎知石虎身邊大臣表示皇上生了重病，你姚將軍去領軍省報到，領糧領餉就可以出發討賊了。


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