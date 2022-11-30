魏晉風雲之十六國混戰後篇（三）：暴起暴落的前燕，敗亡只因「儒家形式主義」
我們想讓你知道的是
我們可以看出，大燕沒有辦法有效驅使轄下的人民與士兵。他們所佔領的中國地方，並沒有真正臣服。我想這才是大燕國敗亡的主因，簡稱為「儒家形式主義」。
文：阿前
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現代人對於「入關」這個詞的基本反應，都是「清兵入關」，入你個萬里長城山海關。不過我們知道，漢晉其實通常說，出入塞，而不是出入關。一直到唐朝，更有「邊塞詩人」這個流派。嚴格要區分的話，可以說是過去邊疆的防守單位比較小，作用在監視控管大於抵禦封鎖。漢唐之際，真正需要抵禦封鎖，以關守之的，就是京畿了。
關中喊了幾百年，比洛陽八關更深植人心。所以舉凡秦末新莽，甚至五胡亂華的這個時間，所謂的「入關」，其實都是指入關中。不過這裡就借代一下，來看從東北進入中原的鮮卑族。
慕容鮮卑，是西晉永嘉以後，遼地的霸雄。雖然是胡人，但他們選擇尊奉東晉政權，而非北方漢趙。慕容氏受封燕王，作為東晉的北方軍閥，對石虎後趙進行襲擾。代代相傳，真的就是傳兩代，來到了第三代：慕容俊，也做慕容儁。
慕容俊有何特別？就是說他本是燕王世子，父親過世的時候，原則上他應該要等候東晉使者到來，才能繼任王位。但俊沒有。
俊直接登台，並且宣布我大燕國即日起為燕王元年。春秋王國自紀年，那就是不把天子放在眼裡了。俊的野心，國人皆知，但萬里之外的東晉不知，該封的，該賞的，一點沒少。
這時，正逢後趙皇帝石虎過世，石虎子孫爭權奪位。俊自然不會錯過個良機，點起了20萬兵馬，循隙出戰。慕容鮮卑的時間抓得十分巧妙，趁著第一波反太子戰爭開始，鮮卑大軍向幽州推進，攻下薊城。俊遷都入薊，以為據點，展開了幽州平定戰。
中原大亂，幽州大戰。
當中原勝利者冉閔脫穎而出，慕容俊也順利一統幽州，但冉閔先行稱帝，並派遣使者拜訪慕容，希望能夠攜手合作。俊並未親自接見使者，而是讓自己的下屬去會面，並在一旁偷看。
慕容這邊問：「聽說冉閔只是個平凡庸才，忘恩負義，殺戮篡逆，難道上天也允許這樣的人當天子嗎？」冉魏使者答：「不同的天子，有不同的祥瑞來表示他們可以稱帝。我們皇上以戰平天下，這是商湯周武的行為，連孔子都贊同的。」「要說出身，曹操還不是宦官養子，但只要為了正義而戰，又有什麼不可以的？」
這個大中華辯才一定要翻譯一下的。平常兩漢相辯你還不覺得怎樣，如今胡漢論戰，是不是強詞奪理的味道就出來啦？
慕容官員搖搖頭：「去年襄國來跟我們請救兵，說玉璽在他們那邊啊，他們才是真天子吧。而且我聽說你們皇上為自己鑄金像，但卻沒能成功，這樣也算有天命？」冉魏使者也是有點火大了：「我們皇上誅胡的時候，就已經把玉璽拿到手了，你聽襄國在胡扯。什麼鑄金像的，更是胡說八道。」
慕容俊在暗處挑了挑眉，他知道冉魏使者已經在強辯了。
慕容俊既然授命官員有此二問，其實就已經顯示出他的立場。一揮手，鮮卑士兵們搬出柴薪點火，準備對冉魏使者嚴刑拷打一番，但使者仍是十分硬氣。就在這時，慕容俊才走了出來，一臉淡然的說「兩國交兵，使者難為，放了他吧。」裝大方？不是，慕容俊是出來宣戰的啊。
放走使者後，鮮卑大軍展開了進攻。其中戰功最彪炳的，莫過於俊的弟弟，恪。啊糟糕了，五胡演了這十幾年，都套路啦，這個慕容恪到後來肯定是要篡位的嘛。
還好，沒有。慕容鮮卑啟動了「三巨頭」政體，倒也多撐了幾年。耶？這不就是漢朝的「三公」老招術嗎？慕容鮮卑的特色，其實就在於「仰慕儒學」。你看俊一上來就問祥瑞，求玉璽，其實就是一個鋪陳了。
由於冉魏不是一個很牢固的政體，當慕容恪擒殺冉閔後，其實仍有許多將領負隅頑抗。給宋明理學看，那就是忠臣啦。隨著繼續進攻，祥瑞也出來了，玉璽也出來了——真的在冉閔這邊啦。
到這邊，勸俊稱帝的戲碼當然就要上演了。俊也略懂謙讓：「吾本幽漠射獵之鄉，被髮左衽之俗，歷數之籙寧有分邪。」我本蠻夷，天命怎麼會有我的份呢？內行人都推三次，不過俊真得也就推這一次而已了。大燕皇帝，在攻下鄴城後登基了。
俊的野心，國人皆知，但萬里之外的東晉不知，東晉還以為，該是跟慕容合流，重回中原的時刻。派往燕國的使者，卻被俊噴了回去。「你回去跟你們天子說，我受中國的眾人推舉，已經成為了新皇帝。」
還記得石勒死前曾留下讖文：「天子將從東北來」嗎？慕容鮮卑炒作了這個預言，得到了幽冀地區的普遍支持。並且，開始向山東進攻，這個地區，主要隸屬於東晉。
河南當然也不能放過啦。卻說後來的兩秦君長，這時都死了老爸，但苻氏有遺命，轉戰關中去了。棋差一著，繼續扮演東晉忠臣的姚氏，這時只能選擇投降大燕。但隨著大燕擴張領土，苻氏下屬的太守，也紛紛請降。北方仍是寧死不降的，只剩下段氏鮮卑的龕……在孤立無援的情況下，也不過就支持了一年。
注意到嗎？其實東晉的殷浩北伐，本來已經進駐洛陽，收復了大半江山，就連西涼也有意響應。普天之下，當時只餘幽冀的冉魏與後趙為患，甚至最後，冉魏之外，莫非晉土。但就在攻下幽州慕容翻臉不認人的情況下，局勢迅速的翻轉了。
北方複雜的割據是一部份，東晉本身的問題，想必更為嚴重，而久慕儒學的大燕治國，自然也不是冉魏那種打著漢家旗殺無赦的莽撞之舉。慕容俊修復了銅雀臺，幫父親留下49歲的老馬立雕像，告訴眾人這是像西漢末年的鮑氏驄那樣的神獸。鮑氏驄是西漢累世三公的大臣鮑宣坐騎，這是個抵抗王莽的名臣，同時也象徵著大燕將不會屈從於東晉這種權臣體系之下。
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無人機結合AI影像辨識，土木農工消防產業應用百花齊放
我們想讓你知道的是
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