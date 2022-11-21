美國國際學生數量回升，為何中國留學生銳減？

文：德國之聲中文網（IIE、The PIE News、華盛頓郵報、日經新聞）

美國大學2021 / 22學年的數據11月14日出爐，國際學生人數呈現全面反彈，已經接近疫情前水準。

美國國際教育協會（IIE）公佈了相關調查報告，指出2021 / 22年，赴美留學的大學生總數為94萬8519人，明顯高於2020 / 21學年的91萬4095人，增長了近4％。其中新生26萬1961人，與上一學年的14萬5528人相比，增長了驚人的80％。

這份《2022年國際教育交流門戶開放報告》（The Open Doors 2022 Report）調查了美國約3000所高校的註冊學生，包括在校生也包括目前在進行實習、相關培訓的學生。

文化和經濟領域的雙重影響力

美國國際教育協會的負責人古德曼（Allan E. Goodman）說，通過一個多世紀的數據，他們看到，即使在大流行病期間，這種國際學術交換也會發生，並且在之後迅速增長。美國負責教育和文化事務的助理國務卿薩特菲爾德（Lee Satterfield），也對這種增長表示歡迎。

這些數字在美國受到密切關注。《華盛頓郵報》報導指出，這種學術交換具有文化和經濟雙重影響：國際學生改變了與他們一起學習的美國大學生的教育經驗。而且，根據美國商務部的數據，國際學生在2021 / 22學年為美國經濟貢獻了320億美元。

不過，美國知名國際教育網站The PIE News的報導指出，該數字雖然比上一學年增加了100多億美元，但仍然低於疫情前水準。

留學生人數飆升的印度和銳減的中國

入學人數增長最多的國家包括印度。在2021 / 22學年，在美國的印度留學生總數同比增長了19％。在美國攻讀研究生的印度學生人數大幅增長了48％。目前，在美國的印度留學生總數略低於20萬，是美國國際學生的第二大生源國（第一大生源國是中國）。

來自德國、西班牙、法國這幾個西歐國家的學生人數比例也大幅上升。此外，孟加拉國、巴基斯坦、哥倫比亞和奈及利亞也取得了兩位數百分比的增長。

一個值得注意的現象是：報告顯示，中國留學生數量急劇下降，在2021 / 22學年總數比前一年下降了8.6％。而2020 / 21學年已經同比下降了14.8％。

多年來，中國是向美國輸送留學生最多的國家。目前，中國仍是最大的生源國，在美留學生總數超過29萬人。而在2019 / 20年，在美國有超過37萬名來自中國的學生。

為何中國留學生人數下降？

據《華盛頓郵報》報導，美國國際教育協會的科研、評估和學習部門主管馬特爾（Mirka Martel）說，2020年之前的10年裡，來自中國的留學生人數一直在增加。她表示，疫情及其對出國的影響可能是中國學生無法前往美國、選擇推遲學業的一個主要原因。

日經新聞的相關報導指出，簽證發放一直是中國學生的主要關切，特別是涉及STEM領域（科學、技術、工程和數學）的學生。前總統川普（Donald Trump）曾在2020年簽署「第10043號總統令」，旨在阻止一些STEM領域的學生獲得美國留學簽證。

不過根據該報導，美國國務院領事事務局負責簽證服務的巴切爾德（Robert Batchelder）說，這份總統令只影響到「非常、非常少」的想在美國學習的中國公民。巴切爾德表示：「中國學生的簽證申請程序，就審查和難度而言，真的不比世界其他地方更難、更複雜。」

《華盛頓郵報》的報導也指出，巴切爾德在被問及中國學生是否難以獲得留學簽證時說，絕大多數希望在美國學習科學、技術、工程和數學領域的學生都能獲得簽證並前往美國，沒有任何嚴重的延誤、困難。

根據巴切爾德的說法，在2021年10月至2022年9月的學年，美國向中國人發放了約6.5萬份F-1學生簽證，這大約是同期向印度人發放的近12.5萬份F-1學生簽證的一半。

「當然在中國，由於COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情和內部旅行限制，人們比較難去我們（美國）的大使館、領事館。同時，出國的人也更少」，巴切爾德說。

「美國歡迎中國留學生」

據美國國際教育網站The PIE News報導，美國國務院教育和文化事務局負責學術項目的官員羅森茨威格（Ethan Rosenzweig）強調，中國仍是美國大學的招生重點。

他說，美國大學把所有學生的健康、安全和福祉放在首位。「對於這一點，拜登（Joe Biden）政府一直很明確：中國學生在這裡（美國）是受歡迎的。」

羅森茨威格也表示，美國大學將繼續重視中國學生，優先考慮在中國招生。「作為一個在高等教育領域有二十年經驗的人，我期待中國也能很快向美國大學開放，讓這些大學能夠親自前往中國招生。」

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航