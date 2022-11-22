歷經台日斷航又復航，「亞東關係協會」如何成為拓展雙邊友好關係的樞紐？
我們想讓你知道的是
亞東關係協會在國際險峻局勢下，在日本生根，更成為雙邊互動的半官方管道，涵蓋保護華僑、留學教育、領務簽證外事工作，以及經濟貿易、技術交流、仲裁協調實務，肩負台日外交、經濟、社會與文化交流的重責大任。
台灣與日本關係密切，在國際合作與經濟貿易上，更是不可或缺的夥伴。從1972年起，台日雙邊在無邦交的狀態下，何以建立互信機制？亞東關係協會又如何扮演穿針引線的重要角色？現在，讓我們透過國家檔案一起探究這段歷史。
台灣與日本地理空間距離一衣帶水，在1951年《舊金山和約》，以及1952年《中日和平條約》，明文要求日本放棄對台灣及澎湖群島以及南海相關島嶼的一切權利、權利名義與要求。其後，受到冷戰局勢的影響，我國與日本的雙邊關係亦趨發展，先後有岸信介、佐藤榮作及吉田茂等首相親自前來台灣訪問，成為媒體關注的焦點（圖1）。
1950年以降，聯合國是我國在國際發聲的場域，美國透過緩議案（Moratorium）方式，維持我方的中國代表權席位。1960年代，新興國家崛起，先後加入聯合國，美國改採重要問題案因應，亦即台灣的中國代表權屬於重要問題，必須超過全體三分之二會員國同意方能通過議案，變動台灣的地位。兩岸在聯合國中國代表權席位的保衛戰，隨著冷戰局勢趨緩，美國與中共關係升溫，1971年10月25日第26屆聯合國大會通過第2758號決議，使得我國退出聯合國。失去聯合國的國際舞台，又逢美國總統尼克森訪問中國大陸，國際社會局勢險峻。待日本首相田中角榮繼任，選擇親近中共路線，1972年9月與中共建立外交關係，基於一個中國原則下，我國亦與日本斷絕邦交。
1972年以降，在兩岸對峙的僵局下，我國仍必須在限縮的國際社會尋求發展，藉以穩固對外的經濟與貿易網絡。值此困境，亞東關係協會作為維繫台日友好關係的準官方組織，登上歷史舞台。政府預期中共不斷在國際社會施壓，與日本有默契選擇透過民間方式處理的機制，也就是經由半官方模式維繫雙邊關係。
1972年12月1日，日方在東京設置「財團法人交流協會」，內部成員由外務省、通產省公務員組成。隔天，我方成立「亞東關係協會」，負責處理與日本的相關業務，包括領務、涉外事項、貿易、簽訂民間各種協定、技術合作、漁船作業、船舶、飛機之出入境、海空運輸、學術、文化、體育之交流、調查與協助等等，繼續維持雙邊經貿、文化交流、技術合作等非政府間實務關係。
1972年底，雙方在台北簽訂「亞東關係協會與財團法人交流協會相互設立駐外辦事處協議書」。然而，囿於無邦交的狀態，一開始討論機構名稱時便產生隔閡，後來取得共識，避免使用「日台」、「華」、「中」等敏感用字，選擇替代性名稱。由於駐外辦事處規模減縮，加之我國在日本外交財產歸屬爭議迭起，此半官方機構是否能發揮作用，飽受各界爭議。
當時面臨友邦不斷離去之際，中共更是不遺餘力在國際上打壓，特別阻撓我國國旗在國際場合出現，尤以飛機機身國旗標誌為首要目標。日本與北京建交後，商談雙方航線的建置，中共要求日本必須讓中華航空公司改名，飛機機身青天白日滿地紅國旗不得出現（圖2）。政府以國家尊嚴拒絕日本的要求，日方則在1974年4月與中共締結航空協定，外相大平正芳在記者會表示：「日本政府不承認台灣飛機上的國旗標誌為一個國家的國旗，也不承認中華航空公司為代表國家的公司」。4月20日，我國主張中日航線問題應以維護國家主權尊嚴為基本立場，宣布與日本中斷航線。
與日本斷航之後，雙邊往來必須繞道，更改航線，加重日本航空運輸成本，嚴重影響與台灣的經貿往來。日本外務省正視該項問題，原本希望直接與政府高層交涉，但當時行政院長蔣經國認為與日本溝通管道，應集中於亞東關係協會。在亞東關係協會運籌帷幄下，1975年3月台日雙方達成初步協議。此時，適逢日本政局變化，轉以「互尊互惠，依照國際慣例」方式處理雙邊關係，提升我國在日本的地位，也開啟雙邊同意簽署重啟航線民間協定。
台日雙邊的復航，也提升亞東關係協會的地位。根據日本法律規定，亞東關係協會派駐日本官員，依規定居住滿1年，必須辦理延期手續，配合前往區公所捺指紋。復航之後，比照一般國際組織，連同眷屬免除申辦外國人登錄手續，改由外務省發給居留證。最初，亞東關係協會成立只獲得30個員額，復航後逐年增加，1985年已增至65名，並獲得日本同意增設橫濱分處。初期，
經歷過台日斷航至復航事件，確立駐日機構的定位。亞東關係協會在國際險峻局勢下，在日本生根，更成為雙邊互動的半官方管道，涵蓋保護華僑、留學教育、領務簽證外事工作，以及經濟貿易、技術交流、仲裁協調實務，肩負台日外交、經濟、社會與文化交流的重責大任。隨著雙邊友好關係愈來愈密切，2017年5月亞東關係協會正式更名為台灣日本關係協會，持續拓展雙邊友好關係。
國家發展委員會檔案管理局典藏台灣與日本往來的歷史紀錄，其中不乏亞東關係協會維繫雙邊關係的努力，歡迎從國家檔案資訊網檢索、查詢，一同探尋台日交流的軌跡。
參考資料
- 林金莖，《梅と櫻：戰後の日華關係》（東京 : サンケイ出版，1984年）。
- 林金莖，孫克蔭翻譯，《戰後中日關係國際法》（台北：財團法人中日關係研究會，1987年）。
- 馬樹禮，《使日二十年》（台北：聯經出版事業股份有限公司，1997年）。
- 清水麗，〈日華斷交與七二體制的形成：1972-1978年〉《台日關係史（1945-2020）》，（台北：國立台灣大學出版中心，2021年），頁124。
- 黃天才，〈破困境創新局：馬樹禮在東京〉《中外雜誌》第56卷第6期（台北：中外雜誌社，1994年12月）。
- 黃自進訪問；簡佳慧紀錄，《林金莖先生訪問紀錄》（台北：中央研究院近代史研究所，2003年）。
本文經國家發展委員會檔案管理局授權轉載，原文發表於檔案樂活報
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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原來如此！獸醫師是這樣照顧毛小孩：不讓細菌抗藥性找上門來的正確用藥觀念大公開
我們想讓你知道的是
毛孩就跟人一樣，提供清潔的生活環境和保持身體健康，是照護毛孩最好的法寶。即使生病了，也要遵照醫囑正確用藥，才能幫助毛孩迅速康復，又不留下後續問題。
大家一定有帶毛小孩去動物醫院看病的經驗吧，有時因為不小心受傷，出現比較大或嚴重的傷口，為了預防或治療細菌感染，獸醫師通常會開立抗生素給毛孩使用，確保病況不會惡化。
抗生素的確可以非常有效的對抗細菌，但是細菌的生物特性，也可能同時帶來了新的問題——細菌抗藥性（AntimicrobialResistance，AMR）。什麼是細菌抗藥性呢？又會造成什麼影響？這就要從細菌是怎麼一回事說起了。
細菌這種生物，原來如此
細菌是存在地球上古早的生物，也是所有生物中數量最多的一類，基本上我們可以說，只要有生命的地方都有細菌存在的機會。他們可以存在於非常極端的環境中，包括溫泉、海底火山、放射性廢棄物中、甚至在太空梭上也能生長，還有研究人員在深約11公里的馬里亞納海溝中發現了細菌。動物的身體當然也有各種細菌聚集，包括皮膚表面、腸道、口腔、鼻子等等，都可以發現細菌。
雖然細菌是如此頑強、無孔不入的生物，但他們所帶來的影響卻不一定都是壞的——高達80％的細菌對人體無害。例如我們常常聽到能夠幫助新陳代謝的益生菌；生產泡菜、酒、乳酪等美食，都需要細菌來幫助發酵；細菌能降解有機化合物，因此科學家會利用某些細菌來分解三氯乙烯和四氯乙烯污染，這種方法稱為生物修復。
而那些有害的細菌，則是透過接觸或經口的方式造成各種疾病，包括破傷風、食物中毒、霍亂等等。現代醫學解決這些細菌感染問題的有效工具，就是抗生素。
抗生素真的好好用，更該好好用抗生素
抗生素的發明可以追溯至1928年。微生物學家亞歷山大·弗萊明（Alexander Fleming），偶然觀察到被黴菌汙染的葡萄球菌培養皿中，在黴菌附近的細菌都無法生長，因此推測黴菌中可能有對抗細菌的物質，這就是抗生素「盤尼西林」（Penicillin）被發現的由來。在盤尼西林之後，針對不同細菌所研發的抗生素就漸漸出現，依照這些抗生素對抗細菌的作用方式、範圍和效力，在醫學上被分為第一線抗生素、第二線抗生素、第三線抗生素、第四線抗生素等。在處理因為細菌而產生的疾病時，會優先使用第一線抗生素，如果細菌有抗藥性，造成抗生素效果不佳，就會使用往後一線的抗生素，以此類推。當使用到第四線抗生素，細菌依然因為抗藥性而無法有效治療，便面臨無藥可用的困境。
細菌抗藥性發生的原因不一而足，但最主要的原因有二。第一個是在使用抗生素治療疾病時，由於藥物濃度不足，或者細菌並未被全數消滅就停止用藥，造成殘存的細菌生成具有抵抗此種藥物的能力。第二個則是長期用藥，造成雖然藥物劑量相同，但是卻不再擁有同樣的效果，這也是因為細菌產生了抗藥性的緣故。
擺脫細菌抗藥性，一起這麼做
近年來，越來越多國人飼養寵物，將其視為家庭一員，對待寵物就像自己的孩子一樣不離不棄的呵護。當然，毛孩跟人一樣都會有生病的時候，飼主們負起照護的責任之際，就會需要面對細菌抗藥性的問題。對此，中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫特別提醒，如果在毛孩身上使用抗生素，飼主千萬切記要遵照醫囑，將療程走完。「任意停藥會造成細菌反覆感染，甚至造成細菌變異，使細菌產生抗藥性，甚至變成超級細菌」。所謂的超級細菌，就會造成之前所說的，連較後線的抗生素都無法產生治療效果，危及寵物性命，也會成為環境隱憂。
「而且其實毛孩就跟人一樣，身上都是有好菌和壞菌共存，使用後線的抗生素的問題就是，這些好菌和壞菌都會一併被抗生素殺死，後續對身體造成的問題可能更多，像是肥胖、消化不良等等，更嚴重的也有可能誘發腫瘤。」譚醫師又提到，由於抗生素是很有效的藥物，過去只要遇到細菌感染方面的問題，就直接使用抗生素壓制，造成現在毛孩身上出現細菌抗藥性的案例越來越多，這十年來甚至還有用到第二線藥物，依然無法有效緩解疾病的例子。
「獸醫師們意識到細菌抗藥性的問題之後，依據細菌種類或抗生素敏感性試驗結果給予用藥，更謹慎使用抗生素，也教育飼主要重視寵物保健和居家環境衛生。」譚醫師表示。的確，細菌並不是吃了無敵星星的超級瑪利歐，不只抗生素可以對抗細菌，毛孩自有的免疫力也可以。如果身體原本的狀態就足夠強大，只要進行症狀治療，讓免疫力來對抗細菌就很足夠了。除此之外，維持環境的衛生也是一種很好的預防措施。雖然細菌無所不在，但是正確的清潔方法，對於減少環境表面的細菌量是非常有效果的，這樣一來細菌要影響毛孩健康的機會就能大幅下降。
再次提醒大家，毛孩就跟人一樣，提供清潔的生活環境和保持健康強壯的身體，是照護毛孩最好的法寶。即使生病了，也要遵照醫囑正確用藥，才能幫助毛孩迅速康復，又不留下後續問題喔！
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