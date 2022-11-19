TNL+ 2022/11/19,
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美國紐約市《工資透明法》正式上路，卻可能加劇「薪酬壓縮」爭議？

美國紐約市《工資透明法》正式上路，卻可能加劇「薪酬壓縮」爭議？
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

紐約市《工資透明法》正式生效，要求僱主在招募消息中明確標示薪資數目，然而企業仍常透過設定幅度極廣的薪資範圍以確立相關職缺的目標預算。即使薪資透明的推動可能導致薪資壓縮狀況，大多數求職者仍表示只有在薪資明確標示下才有較高的意願申請該職位。

文：饒珮琪（Peichi Jao）

美國紐約市頒布《工資透明法》（Pay Transparency Law），於11月1日正式上路。據美國人力資源管理協會（SHRM）指出，企業僱主應遵守法規，在職位招募廣告中主動明示薪資範圍，而非因求職者或僱員要求才被動揭露。

該法規明文規定，只要是擁有四位以上僱員的組織，僱主就必須針對職缺的工作內容、晉升制度、調動機會及年薪或時薪範圍等內容如實交代；目前相似法規已在加州、科羅拉多州與華盛頓州實施。

若紐約市的企業未能配合該法規，求職者得向紐約市人權委員會提出申訴或匿名舉報。 而企業將有30天的時間糾正違規行為，或面臨最高25萬美元的民事處分。

「年薪300萬至750萬不等」企業公開薪資範圍過大惹議

綜合《CNBC》報導，企業薪資揭露不透明的問題已存在許久，如今該法頒布重點在於縮小工資差距，然而員工與求職者們目前更希望能爭取的是和資方協調討論薪資的影響力。

報導中整理出許多企業招募廣告中差距極大的薪資範圍，如記者職缺的年薪標示為「$5萬至$14萬5000」（約新台幣155萬至450萬）、資深技術寫作人員年薪「$12萬5800至$21萬1300」（約新台幣390萬至650萬）、法律顧問年薪「$10萬6000至$24萬1000」（約新台幣330萬至750萬）。

其中甚至包含花旗集團（Citigroup）在列出相關職缺時標註了「$0至$200萬」（約新台幣6200萬）的離譜幅度；花旗集團隨後回應是因電腦故障所發生的顯示錯誤，更改後的薪資範圍仍介於「$6萬1710至$15萬5290」（約新台幣190萬至480萬）。

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