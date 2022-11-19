美國紐約市《工資透明法》正式上路，卻可能加劇「薪酬壓縮」爭議？
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紐約市《工資透明法》正式生效，要求僱主在招募消息中明確標示薪資數目，然而企業仍常透過設定幅度極廣的薪資範圍以確立相關職缺的目標預算。即使薪資透明的推動可能導致薪資壓縮狀況，大多數求職者仍表示只有在薪資明確標示下才有較高的意願申請該職位。
文：饒珮琪（Peichi Jao）
美國紐約市頒布《工資透明法》（Pay Transparency Law），於11月1日正式上路。據美國人力資源管理協會（SHRM）指出，企業僱主應遵守法規，在職位招募廣告中主動明示薪資範圍，而非因求職者或僱員要求才被動揭露。
該法規明文規定，只要是擁有四位以上僱員的組織，僱主就必須針對職缺的工作內容、晉升制度、調動機會及年薪或時薪範圍等內容如實交代；目前相似法規已在加州、科羅拉多州與華盛頓州實施。
若紐約市的企業未能配合該法規，求職者得向紐約市人權委員會提出申訴或匿名舉報。 而企業將有30天的時間糾正違規行為，或面臨最高25萬美元的民事處分。
「年薪300萬至750萬不等」企業公開薪資範圍過大惹議
綜合《CNBC》報導，企業薪資揭露不透明的問題已存在許久，如今該法頒布重點在於縮小工資差距，然而員工與求職者們目前更希望能爭取的是和資方協調討論薪資的影響力。
報導中整理出許多企業招募廣告中差距極大的薪資範圍，如記者職缺的年薪標示為「$5萬至$14萬5000」（約新台幣155萬至450萬）、資深技術寫作人員年薪「$12萬5800至$21萬1300」（約新台幣390萬至650萬）、法律顧問年薪「$10萬6000至$24萬1000」（約新台幣330萬至750萬）。
其中甚至包含花旗集團（Citigroup）在列出相關職缺時標註了「$0至$200萬」（約新台幣6200萬）的離譜幅度；花旗集團隨後回應是因電腦故障所發生的顯示錯誤，更改後的薪資範圍仍介於「$6萬1710至$15萬5290」（約新台幣190萬至480萬）。
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科學辦案勝柯南！犯罪現場燒腦的事就交給AI
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被害者被被棄屍荒野，偵查單位居然靠AI演算血跡形態，重建第一現場，讓兇嫌啞口無言，坦承罪行？！沒錯，這就是科學辦案的威力。AIGO計畫媒合高雄市警察局及新創團隊旺來AI工作室，讓刑事人員省下更多時間與人力，提高破案效率。
刑案現場是3D立方體空間，嫌犯砍殺被害人時，動作很大，血源會隨著犯案工具噴濺出去，拋甩在四面牆上及天花板，透過AI計算這些血點的角度，可模擬出血源的來源線，發現交會在同一位置，即可推算兇嫌犯案的正確位置。
像這樣的血跡噴濺軌跡判斷，過去若單靠人工處理，須以肉眼觀察，再撰寫報告，才能以書面呈現。開發出AI模型後，可在短時間內得到精準結果，還能減少DNA的重複取樣及採證費用，為納稅人省錢。
此外，刑案現場常有被忽略的蛛絲馬跡，也可交給AI分析。例如遺留在牆上未被歹徒清洗乾淨的細微血跡，經AI推算後重建現場，勘察人員掀開地板，才發現血跡因毛細現象佈滿底層，確定該點就是砍殺的第一現場，突破嫌犯心防而順利破案。
用AI判讀血跡形態及軌跡偵辦，減少DNA重複取樣
數位發展部數位產業署推動「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」，協助創新人才與產業之間媒合。高雄市警察局在此計畫上出題：血跡形態分析，而解題團隊是高怡宣教授主持的旺來AI工作室。高怡宣說：「高市警局提供很多圖形、原理及數學公式，我們再加上電腦視覺及AI輔助；例如血滴的背景可能是地毯或木板，透過AI程式可分離背景，單獨對血跡形態進行分析。」他指出，AI的模擬分析不一定要在現場，也可根據照片來進行，一兩分鐘內就可得到結果。
高雄市警局2019年開始參與AIGO計畫，共出了七個題目，最後有三個題目上架媒合，此次的血跡形態自動分辨、有了AI協助，讓鑑識人員在現場蒐證時，透過人機協作更勝柯南。
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