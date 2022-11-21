反對修憲因為會讓18歲就能選立委和議員？學者和立委：還是要看後續配套修法，但「有何不可」

九合一大選11月26日舉行，除了要投縣市長、議員外，當天還有「18歲公民權」憲法修正案公民複決，該案在立院中朝野達成高度共識。然而日前國民黨內部群組對話遭流出，有黨代表公開呼籲大家18歲公民權「不要領票」，國民黨立委李德維回覆：支持；民進黨立委洪申翰今天批評國民黨對修憲「打假球」。

而台灣民意基金會董事長游盈隆則多次強調，假如修憲通過，意思就是國民年滿18歲就可以參選立委、六都市議員、各縣市議員、各級民意代表、及村里長；這點他「不同意」。不過是否真的修憲通過就會發生這樣的情況？修憲複決的內容到底怎麼說的？

游盈隆：只談投票不談參選，18歲就可以選立委無共識

游盈隆表示，這項修憲公投案內容包括兩部分，前一部份是年滿18歲者有依法選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權，這個部分符合擴大政治參與，順應世界民主潮流，理應支持；後一部份是年滿18歲者有「被選舉權」，依此次修憲意旨及相關法律規定，他認為，意思就是國民年滿18歲就可以參選立委、六都市議員、各縣市議員、各級民意代表、及村里長。

游盈隆過去就曾多次表示，他個人將投下不同意票，就是因為他反對18歲就有「被選舉權」，這一部份從未在台灣社會廣泛討論，遑論社會共識，同時也缺乏民主憲政理論與經驗的支持，事實上與大多數先進民主國家的制度相違。「台灣民意基金會」日前也曾對此題做出民調，結果是多數人民都不同意。

游盈隆指出，這次選舉過程中，民進黨上從總統、副總統、行政院長、眾立委、黨內要角、各候選人到全國各地宣傳所謂18歲公民權，卻絕口不提被選舉權，形同有意用18歲選舉權掩護、夾帶被選舉權過關，甚至有意識地或無意識地公然矇騙選民，心態非常可議，非常不道德。基於不應縱容或鼓勵政治人物視道德為無物，恣意投機取巧、欺瞞詐騙選民之行為，當然應向這有嚴重瑕疵的修憲公投說不。

而近來網路上也開始傳出「「建議這次公投票也不要領，因此次公投的18歲公民權，除了下修投票權，還有被選舉權」的消息。

「18歲公民權」的內容到底涵蓋了哪些？

這次的複決案條文內容為：

「中華民國憲法增修條文增訂第一條之一條文修正案：第一條之一中華民國國民年滿十八歲者，有依法選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權。除本憲法及法律別有規定者外，年滿十八歲者，有依法被選舉之權。憲法第一百三十條之規定，停止適用。」

現行《憲法》130條規定：「中華民國國民年滿20歲者，有依法選舉之權，除本憲法及法律別有規定者外，年滿23歲者，有依法被選舉之權。」《公職人員選罷法》24條裡，也依循憲法有進一步的相關規定：

不分區立委、區域立委、縣市議員、里長等行使選舉權之選舉區公職人員候選人：須年滿23歲

鄉（鎮、市）長、原住民區長候選人：須年滿26歲

直轄市長、縣（市）長候選人：須年滿30歲

也就是說，假如《憲法》130條之規定，在修憲複決通過後「停止適用」，中選會的法律意見指出：公民複決通過後，選舉、罷免、憲法修正案、領土變更案公民複決投票權行使年齡將由 20 歲下修為18歲；被選舉權行使年齡，亦應配套進行檢討，以符修憲意旨。

重點還是立法院如何配套修法

政大法律系教授林佳和解釋，在這次複決的內容中，的「除本憲法及法律別有規定」，意思是指憲法保留、授權給立法者修法的法律保留。除了總統、副總統候選人的年齡條件因為還是有憲法的規定，不改變；其他公職民意代表的參選門檻，若修憲複決案通過後，仍要回到立法進行相關配套修法，一切須符合修憲精神。

換句話說，雖然新版憲法條文降低了參政門檻，但因為該條文本身就寫明了「除本憲法及法律別有規定者外」，因此最終各個職位的參選年齡，仍會看到時候立法院如何進行相關配套的修法，在立委修改選罷法之前，就算修憲案通過，也只能讓年滿18歲的民眾可以投票，暫時不會出現18歲的立委或議員。除非《公職人員選舉罷免法》也下修年齡限制。

中研院法研所研究員蘇彥圖則表示，他認為假如修憲複決通過，《公職人員選舉罷免法》勢必也要做出調整，因為現在的年齡限制是從憲法來的，假設憲法改成18歲了，那現在「23歲才能參選」的限制就失去法律依據；但是是否就會因此改成18歲可以投票也能參選？

蘇彥圖認為，立委們仍然有斟酌和討論的空間，因為現行的狀況就是憲法規定23歲以上才能參選，選罷法則依據參選的職位不同，定為23歲、26歲和30歲的不同門檻，所以還是要留待立法院討論，否則假如選罷法沒有改，就會變成有一群18-23歲的人，他們可以投票但是不能參選，「比現況還要不合理」。

蘇彥圖也強調，年齡的限制是一種對人民權利的限制，必須要非常嚴謹、審慎而且有充分理由，但他其實看不到現在有什麼充分理由限制未滿18歲的人就不能當候選人，「如果你認為18歲太年輕，你可以不要投給他，透過選舉來表達，但是讓國家用法律去限制一個人不能參選，必須要提出一個好的理由」。

那之後會怎麼修法？各方意見仍分歧

時代力量邱顯智受訪時表示，被選舉權的部分，現在的複決內容裡面本來就有寫出「除非憲法或法律別有規定」，所以未來法律要如何去形塑，立法者有相關的權限，可以再去討論；但不會像是游盈隆所說的那樣「修憲複決通過了，就18歲可以參選自動生效」，還是要留待立法院討論。

不過邱顯智也坦言，他個人認為，青年參政本來就不應該只有投票權，被選舉權也很重要，所以針對被選舉權的年齡，他認為不應該多做限制；因為和世界各國的趨勢相比，其實憲法130條的規定20歲投票，23歲參選本來就已經落後其他國家太久了，英國都有19歲就當國會議員，芬蘭和奧地利甚至還有30幾歲就當總理的，「年輕人很優秀，年紀不該做太多限制，重點還是選民願不願意把責任託付給你」。