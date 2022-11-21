反對修憲因為會讓18歲就能選立委和議員？學者和立委：還是要看後續配套修法，但「有何不可」
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學這指出，不同民代職位年齡如何限制立法院未來仍有討論空間，但是就算立委們最後通過「最激進」的版本，讓18歲可以投票也可參選除了總統外的選舉，「又有何不可？」，選舉本來就是種檢視，假如認為一個候選人不夠格，「就不要投給他」。
九合一大選11月26日舉行，除了要投縣市長、議員外，當天還有「18歲公民權」憲法修正案公民複決，該案在立院中朝野達成高度共識。然而日前國民黨內部群組對話遭流出，有黨代表公開呼籲大家18歲公民權「不要領票」，國民黨立委李德維回覆：支持；民進黨立委洪申翰今天批評國民黨對修憲「打假球」。
而台灣民意基金會董事長游盈隆則多次強調，假如修憲通過，意思就是國民年滿18歲就可以參選立委、六都市議員、各縣市議員、各級民意代表、及村里長；這點他「不同意」。不過是否真的修憲通過就會發生這樣的情況？修憲複決的內容到底怎麼說的？
游盈隆：只談投票不談參選，18歲就可以選立委無共識
游盈隆表示，這項修憲公投案內容包括兩部分，前一部份是年滿18歲者有依法選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權，這個部分符合擴大政治參與，順應世界民主潮流，理應支持；後一部份是年滿18歲者有「被選舉權」，依此次修憲意旨及相關法律規定，他認為，意思就是國民年滿18歲就可以參選立委、六都市議員、各縣市議員、各級民意代表、及村里長。
游盈隆過去就曾多次表示，他個人將投下不同意票，就是因為他反對18歲就有「被選舉權」，這一部份從未在台灣社會廣泛討論，遑論社會共識，同時也缺乏民主憲政理論與經驗的支持，事實上與大多數先進民主國家的制度相違。「台灣民意基金會」日前也曾對此題做出民調，結果是多數人民都不同意。
游盈隆指出，這次選舉過程中，民進黨上從總統、副總統、行政院長、眾立委、黨內要角、各候選人到全國各地宣傳所謂18歲公民權，卻絕口不提被選舉權，形同有意用18歲選舉權掩護、夾帶被選舉權過關，甚至有意識地或無意識地公然矇騙選民，心態非常可議，非常不道德。基於不應縱容或鼓勵政治人物視道德為無物，恣意投機取巧、欺瞞詐騙選民之行為，當然應向這有嚴重瑕疵的修憲公投說不。
而近來網路上也開始傳出「「建議這次公投票也不要領，因此次公投的18歲公民權，除了下修投票權，還有被選舉權」的消息。
「18歲公民權」的內容到底涵蓋了哪些？
這次的複決案條文內容為：
「中華民國憲法增修條文增訂第一條之一條文修正案：第一條之一中華民國國民年滿十八歲者，有依法選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權。除本憲法及法律別有規定者外，年滿十八歲者，有依法被選舉之權。憲法第一百三十條之規定，停止適用。」
現行《憲法》130條規定：「中華民國國民年滿20歲者，有依法選舉之權，除本憲法及法律別有規定者外，年滿23歲者，有依法被選舉之權。」《公職人員選罷法》24條裡，也依循憲法有進一步的相關規定：
- 不分區立委、區域立委、縣市議員、里長等行使選舉權之選舉區公職人員候選人：須年滿23歲
- 鄉（鎮、市）長、原住民區長候選人：須年滿26歲
- 直轄市長、縣（市）長候選人：須年滿30歲
也就是說，假如《憲法》130條之規定，在修憲複決通過後「停止適用」，中選會的法律意見指出：公民複決通過後，選舉、罷免、憲法修正案、領土變更案公民複決投票權行使年齡將由 20 歲下修為18歲；被選舉權行使年齡，亦應配套進行檢討，以符修憲意旨。
重點還是立法院如何配套修法
政大法律系教授林佳和解釋，在這次複決的內容中，的「除本憲法及法律別有規定」，意思是指憲法保留、授權給立法者修法的法律保留。除了總統、副總統候選人的年齡條件因為還是有憲法的規定，不改變；其他公職民意代表的參選門檻，若修憲複決案通過後，仍要回到立法進行相關配套修法，一切須符合修憲精神。
換句話說，雖然新版憲法條文降低了參政門檻，但因為該條文本身就寫明了「除本憲法及法律別有規定者外」，因此最終各個職位的參選年齡，仍會看到時候立法院如何進行相關配套的修法，在立委修改選罷法之前，就算修憲案通過，也只能讓年滿18歲的民眾可以投票，暫時不會出現18歲的立委或議員。除非《公職人員選舉罷免法》也下修年齡限制。
中研院法研所研究員蘇彥圖則表示，他認為假如修憲複決通過，《公職人員選舉罷免法》勢必也要做出調整，因為現在的年齡限制是從憲法來的，假設憲法改成18歲了，那現在「23歲才能參選」的限制就失去法律依據；但是是否就會因此改成18歲可以投票也能參選？
蘇彥圖認為，立委們仍然有斟酌和討論的空間，因為現行的狀況就是憲法規定23歲以上才能參選，選罷法則依據參選的職位不同，定為23歲、26歲和30歲的不同門檻，所以還是要留待立法院討論，否則假如選罷法沒有改，就會變成有一群18-23歲的人，他們可以投票但是不能參選，「比現況還要不合理」。
蘇彥圖也強調，年齡的限制是一種對人民權利的限制，必須要非常嚴謹、審慎而且有充分理由，但他其實看不到現在有什麼充分理由限制未滿18歲的人就不能當候選人，「如果你認為18歲太年輕，你可以不要投給他，透過選舉來表達，但是讓國家用法律去限制一個人不能參選，必須要提出一個好的理由」。
那之後會怎麼修法？各方意見仍分歧
時代力量邱顯智受訪時表示，被選舉權的部分，現在的複決內容裡面本來就有寫出「除非憲法或法律別有規定」，所以未來法律要如何去形塑，立法者有相關的權限，可以再去討論；但不會像是游盈隆所說的那樣「修憲複決通過了，就18歲可以參選自動生效」，還是要留待立法院討論。
不過邱顯智也坦言，他個人認為，青年參政本來就不應該只有投票權，被選舉權也很重要，所以針對被選舉權的年齡，他認為不應該多做限制；因為和世界各國的趨勢相比，其實憲法130條的規定20歲投票，23歲參選本來就已經落後其他國家太久了，英國都有19歲就當國會議員，芬蘭和奧地利甚至還有30幾歲就當總理的，「年輕人很優秀，年紀不該做太多限制，重點還是選民願不願意把責任託付給你」。
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文策院院長李明哲、林茲電子藝術節總監 Martin Honzik談未來內容發展關鍵字： 跨域共創 X 以人為本
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「林茲電子藝術節」是全球規模最大、歷史最悠久的電子藝術節，文策院以創意為核心的跨域共創，開啟了雙方近期的交流和合作。本次專訪文策院院長李明哲和林茲電子藝術節策展統籌暨總監 Martin Honzik，了解內容產業的未來發展可能。
文化內容策進院（文策院）以推動臺灣文化內容產業進步為使命，對科技的關注著重在內容結合科技帶來的產業未來性，今年舉辦「2022 TCCF 創意內容大會─未來內容展」邀請到眾多國際嘉賓共襄盛舉，包括奧地利林茲電子藝術節策展統籌暨總監 Martin Honzik 也特地親自來臺，並在主題沙龍中分享林茲電子藝術節的願景和展望。林茲電子藝術中心在過去40多年來致力探究社會、科技與藝術間的關係；文策院與林茲電子藝術中心分別關注產業發展與人文社會，彼此交流將產生怎樣的火花？
數位浪潮中的文化轉型，科技與文化的共生共榮
「一切都始於數位化。」Martin Honzik 談起林茲設立的初衷，他認為數位化是一種超越文化、國家藩籬，將人們連結在一起的新語言，在這個全球性巨大轉型革命中，「數位人文」觀念的建立刻不容緩。「科技是人的發明，而非神的造物。科技之所以被創造，是為人類服務、連結我們自身。」而「數位人文」是林茲的現階段的使命，幫助人們在數位浪潮中找到自我意識，讓每個人是出於自我意願使用科技，而非強迫自己去適應新科技。
林茲對科技的關注並非科技本身，而是「科技可以如何為人們服務」，對此，文策院院長李明哲也分析，文化與科技的結合是一種必然，其中更包含眾多複雜的型態，例如：產製規格的升級、展現型態的不同、跨域創意合作……等。他表示：「文化內容產業若能因應未來趨勢提早佈局，不僅能在5G、Big Data、AI、XR 等一波又一波文化結合科技的浪潮中站穩腳步，更能趁勢崛起，讓臺灣跨域共創能力在國際間發光發熱。」
臺灣與世界的對話：文策院與林茲開啟共創合作
「林茲是科技藝術領域非常重要的展會，我們希望臺灣的創作、科技藝術或文化科技可以繼續向前邁進，被更多國際平台看到。」李明哲院長表示，臺灣創作者向來是林茲電子藝術節的常客，尤其近期文策院與林茲的交流更加密切。
如今年2022林茲電子藝術節，臺灣除了延續與林茲電子藝術中心的合作之外，文策院還與林茲電子藝術中心首度合辦臺灣專場展演，由林茲電子藝術中心策劃，邀請具國際視野且有拓展潛力的臺灣作品進行專場展演。其中《百岳計畫》由FAB DAO 發起，以區塊鏈去中心化的社群共治特性概念出發，讓持有者擁有決定權選擇這筆資金如何使用，資金在扣除藝術家的創作費後，留到公共的經費池投入臺灣公益項目，為社會帶來兩大影響：第一、NFT成為新型態的捐款收據，讓參與者「捐款即收藏」 ; 第二、更民主化地使用公共預算，達到Web3.0自治精神，科技結合人文關懷的新型態內容與林茲「數位人文為本」的願景相契合，獲得林茲策展方評價為「未來的社會行動方案」，為社會永續發展帶來貢獻。
Martin Honzik 走遍全球擔任各大獎項評審，看過各種不同文化藝術作品，擁有豐富經驗的他表示：「我認為臺灣人在新媒體領域的創作正受國際矚目。」他認為臺灣創作者身處於自由環境與複雜地緣政治壓力中，這種矛盾的處境交織出獨特的創作風格，從中更顯露出堅定的文化認同，這些作品以全新的面貌豐富林茲的世界。他毫不吝嗇地表達了自己對臺灣作品的偏好：「如果把10個作品放在我面前，我想我一定能正確選出來自臺灣的作品！」
「多邊形」國際合作，開創未來內容產業的永續生態
李明哲院長進一步分析，未來的產業將由過去單純的垂直分工，走向更複雜的多角度合作模式，尤其文策院一直致力推動「以創意為核心的跨域共創」，今年他在前往參加林茲電子藝術節的過程中也看到了相同的理念。例如：歐盟計畫「S+T+ARTS Prize」，該獎項的評選標準是作品具有「藝術性的探索」和「有創意的跨域合作」兩大特質。李明哲院長說明：「這個獎項的目的，是希望鼓勵運用創意為社會和經濟做出貢獻的藝術科技創作，而非支持個別藝術家。這也是文策院所專注的重點之一，文策院在成立之初，就致力於鼓勵文化與跨領域、跨地域的合作，唯有不同角色觀點的加入才能促成產業的永續發展。」
而闊別10年再度來訪臺灣，Martin Honzik對於未來內容展最驚艷的，是打破框架與藩籬、搭建橋樑，銜接不同跨域合作的願景，「不只個人，產業同樣也需要在數位轉型的洪流中同步調適。」Martin Honzik 說：「基於這樣的概念基礎，我們和文策院將一同找到下一步，建立可持續性、堅實的夥伴關係，以發展永續性的內容。」
展望未來的國際合作方向，李明哲院長強調：「我們與國際組織並非只是單邊或雙向的合作。而是透過彼此的資源網絡延伸，形成『多邊形合作』，以參與國際展會來說，不只是把臺灣的作品帶出去，而是期待整個內容產業的每個角色都有國際合作的機會，相同地也把國際上不同領域的合作資源、人脈網絡帶回臺灣。透過跨越國界的共創交流，一步步推動臺灣產業的前進。」