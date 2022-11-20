【2022卡達世界盃】你不能錯過的七場小組賽必看賽事：頂尖對決、矛盾對決、內戰對決，誰能勝出？

2022年世界盃足球賽（以下簡稱世界盃）將在11月20日的晚間在卡達展開。因為中東天氣炎熱，本屆比賽破天荒的在冬天舉行，也因為卡達與台灣時區相近，小組賽比賽大多在晚上9點、午夜12點、清晨3點進行，也讓台灣球迷能夠更加容易的追比賽。

因為剛好與選舉撞期，台灣媒體今年對世界盃的報導較少，但你仍不該錯過這個全世界最大的體育饗宴，《關鍵評論網》的兩位足球迷編輯也特別為大家挑選了七場世界盃小組賽必看賽事，快把這些時間加到行事曆裡面吧！（以下皆為台灣時間）

11/21 23:59 A組：塞內加爾 vs 荷蘭——可能是小組賽最精彩的一場對決

如果大家還記得2002年的日韓世界盃，應該有印象當時還是台灣邦交國的塞內加爾，在小組賽幹掉前屆世界盃冠軍法國的事蹟，之後塞內加爾國家隊還曾造訪台灣。

今天的塞內加爾和當時相比，整體戰力更加提升，雖然隊中剛得到金球獎票選第二名的Mane確認因傷缺席世界盃，但仍有英超切爾西後衛Koulibaly、門將Mandy等球星，絕大部分陣容都在歐洲聯賽踢球。今年2月，塞內加爾才剛在決賽擊敗埃及，拿下非洲盃冠軍。

面對這樣的非洲霸主，傳統足球強國荷蘭也是沒在怕的，由巴薩隆納球星de Jong領軍的中場連接同是巴薩的進攻球員Depay，後防線上van Dijk、de Ligt、de Vrij、Aké又高又快又靈活，幾乎可以組成兩隊世界最強後防線。

別忘了，荷蘭隊從2021年9月開始，大小比賽可是一場都沒有輸過。

千萬別覺得A組無聊，世界盃開賽第二天，我們或許就能看到淘汰賽前最精彩的一場比賽。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 世界盃資格賽時的荷蘭隊

11/23 21:00 E組：德國 vs 日本——走過被韓國2:0的陰霾，德日對決誰能占上風？

台灣球迷對日本隊的印象，有些可能還停留在帥哥中田英壽，或是球評口中的「川口能活就能活」，但日本年輕球員的培養近年已逐漸開花結果，不管前中後場都有在歐洲頂級聯賽穩定先發的球員。

像是一路經歷德甲英超法甲的前鋒南野拓實、在目前英超榜首兵工廠穩定上場的後衛富安健洋、2019年曾被皇馬簽下的久保建英等人，都有豐富的歐洲足球經驗，而且平均分布在前中後位子上，一改日本過去只能倚靠少數球星的狀況。

而今年的德國隊，和四年前卻非常不同，許多台灣德迷熟悉的Marco Reus、Masut Özil、Toni Kroos、Mario Gómez等人，今年都沒有入選（但是Götze還在）。挖鼻孔教練Joachim Löw在2021年的歐洲盃結束後退下，新教練Hansi Flick的這波換血是否成功，將是一大看點。

另外值得一提的是，許多日本旅外球員第一站，都是德國聯賽，兩隊許多球星都有對戰經驗，甚至可能當過同隊隊友。

走過2018年世界盃韓國2比0德國的慘痛經驗，這場「開花結果的日本」vs「年輕換血的德國」對決誰能佔上風，所有球迷都在期待。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 日本隊晉級世界盃的慶祝活動

11/26 23:59 D組：法國 vs 丹麥——凡殺不死我的，必使我更強大

貴為上屆世界盃冠軍的法國隊，今屆最後26人名單仍然強大，隊中不少成員都是世界盃冠軍成員。

本屆法國隊的關注重點，除了球壇巨星Kylian Mbappé一年前在歐洲國家盃16強射失12碼，意外敗給瑞士出局而急需證明自己外，另一原因是老將Karim Benzema上屆因場外私人行為而落選未能取得冠軍，今屆應是他奪冠的最後機會。

Benzema的野心不容小看，特別是他上月才打破Cristiano Ronaldo、Messi長年壟斷金球獎的局面。縱然如此，他若想圓夢，也要看法國隊會否受「冠軍隊魔咒」影響，在小組賽早早出局。

法國今場的隊手丹麥，相信大家最期待的，都是希望見到Christian Eriksen帶領丹麥重返國家隊決賽周。

Christian Eriksen兩年前在歐洲國家盃分組賽對芬蘭時心臟病發突然倒下，畫面震驚全球。Eriksen最終憑鬥志重返頂級比賽，現時更是英超老牌球會曼聯的中場指揮官，近日還攻入重返英超的首球，相信全球球迷都期待Eriksen的表現。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 法國與丹麥2022年9月才剛有對戰經驗

11/28 03:00 E組：西班牙 vs 德國——最不令人期待的強強大戰

「西德」大戰絕對是強強對碰，但絕不令人期待。

兩隊自從2010及2014年先後奪冠後，之後的世界盃及歐國盃賽事都十分令人失望，現時兩隊的陣容也都十分類似——皆是以老帶新的布局。

西班牙隊富經驗的Azpilicueta、Carvajal、Busquets等人，帶領隨時左右戰局的Pedri、Ferran Torres、Gavi；而德國則由Neuer、Muller、Gundogan等，帶領Havertz、Gnabry、Musiala等明日之星。事實上，西班牙及德國國家聯賽的球會在歐戰成績不俗，但國內近年始終缺乏巨星。

兩個足球強國，誰對重振聲望有更大欲望，可能就看今場比賽。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 德國與西班牙近來都經歷了陣容大換血

11/28 23:59 G組：巴西 vs 瑞士——矛與盾的對決，哪一方能勝出？

巴西隊被公認擁有今屆最強進攻線，幾乎所有攻擊球員都是超級巨星，法甲豪門PSG的Neymar不在話下，Jesus、Antony、Vinicius Jr其餘等數人都在英格蘭或西班牙的項級球隊效力，舉足輕重。

然而，最尖銳的茅就是怕遇上最頑強的盾。

這場比賽的對手瑞士近年在國際賽成績不俗，去年歐國盃就將法國踢出局，及後在8強也與西班牙戰至互射12碼才落敗。瑞士隊今屆世盃外圍賽防守出色，8場只失兩球，陣中守將除了有過百場國家隊經驗的Ricardo Rodriguez，還有英超兵源Schar及Akanji ，加上瑞士隊素來隊型堅實，今次入選球員普遍在24歲以上，隊友間有一定的默契及經驗，巴西一批的進攻好手如果只顧單打獨鬥，結果恐怕「無從入手」。