《流麻溝十五號》：女性政治犯的身體、生活與人生，如何成為一種懲戒管道？

近期由周美玲執導、改編自曹欽榮撰寫《流麻溝十五號：綠島女生分隊及其他》的電影《流麻溝十五號》於全台上映，講述在1950年代女性政治受難者被送往綠島進行「安置」與「思想再教育」真實故事。

其中，從電影前導預告即可見女性政治受難者因性別而產生的特別經驗，例如女性與孩子被強制分離，這樣的細節，其實正透露了有別於男性政治受難者，特別是女性的身體，包括從女性身體產出的孩子。如在電影當中，有位女性受難者即將臨盆，但管理方卻刻意不提供醫療協助等（此段電影情節內容描述，感謝本文責任編輯提供），皆將可能成為另一種權威懲戒的方式。

台灣研究白色恐怖的學者李淑君老師，在2018年發表〈「例外狀態」下的「失調姿態」：白色恐怖監獄中的女性政治受難者的失調身體〉，即指出女性的身體與生理包括懷孕、月經等生活型態，在權威恐怖下出現流產、死胎、例外的月經週期等失調狀態。此外，透過藍博洲撰寫《台灣好女人》一書中的高草、許金玉政治受難經驗中，也可見女性在性別結構與權威恐怖下，她們的身體、生活與人生如何成為一種懲戒管道。

書中描述，當高草被捕時經期來臨，參與逮捕的特務以嫌惡口氣表示：「弄得我們很難堪」，並且故意不讓她處理月經。在權威恐怖與性別體制下，月經成為一種凌辱女性政治犯的手段，像是口頭羞辱、限制女性處理月經、使月經成為眾人肉眼可見的「汙穢」，正是企圖讓女性主體感受自身卑賤的懲罰方式。而女性政治犯的身體成為權威直接懲罰模式外，女性在社會結構下的性別位置或親密關係，或許也是權威慢性懲治的管道。

被關了近十六年的許金玉，出獄時，已是中年時期的她，擁有家庭婚姻與一間皮蛋行，或許在當時社會脈絡下，是某種不幸中的幸運。因為若我們延伸思考，或許有更多女性政治受難者，在服刑出獄後已經錯過了社會結構制定的成家立業時機，包括可能錯過了相親結婚、上班工作或養育孩子的機會，那麼在當時社會脈絡下，人們又會投以何種眼光看待她們？

也因此，女性政治受難者的經驗，包羅更多複雜性別意義，特別是權威直接懲罰與慢性懲治特點，皆映現女性政治受難者的特有處境。當她們（被）參與或投入政治／運動，不僅只是以女性樣貌現身，而是她們的身體及身分與生活，在生理性與社會性上都可能成為懲治的目標。

無論是直接羞辱身體（月經、乳房、陰道等）、直接將孩子與母親分離使其親密關係脫軌，或是慢性懲治人生（關到錯過成家時間、工作能力與社會脫節等），皆是使女性政治受難者更容易面臨的性別受難處境，也是權威透過社會結構中的女性特有位置，來規訓甚或使之在社會孤立，進入更為邊緣次等的位置。